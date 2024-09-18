20+ домочадцев, смириться с причудами которых бывает ой как непросто

Хоть мы и любим своих близких, иногда смириться с их закидонами бывает непросто. Особенно, когда кто-то из них рисует на вашей машине или методично создает бардак на ровном месте. Но вроде выговоришься в интернете, выпустишь пар — и уже проще воспринимать не совсем идеальную действительность.

«Парень считает, что его кеды в нормальном состоянии. Носит их на работу и гуляет в них по городу. У него куча новой обуви, да и денежки имеются»

«Племянник решил нацарапать свое имя на машине»

«Прикупила себе рваные джинсы на лето, но вот что учудила мама: она зашила дырки»

«Я тысячу раз поднимал эту тему, но жена продолжает складывать ножи лезвием вверх. Мы с детьми уже многократно царапались, но жене хоть бы хны»

Прожорливый муж — горе в семье

Муж решил стать качком, теперь ест, как не в себя. Вчера нажарила целую сковороду котлет — сегодня нет ни одной! Пекла пирожки — схомячил 2 противня. Я устала стоять у плиты, сказала, пусть готовит себе сам. Муж неделю питался яйцами, сосисками и пельменями, и сегодня выдал: «А теперь я понял, что не нужен мне весь этот бодибилдинг. Я лучше боксом займусь!» Надеюсь, боксеры так много не едят.

«А мой муж вечно оставляет пустые контейнеры от контактных линз. Причем мусорка находится меньше чем в метре»

А вас не смущает, что он хранит зубную щетку щетиной вниз? Это же ужас! © _Melody_To_Funkytown / Reddit

«Вот как мой брат ест чизкейки»

«Оказывается, вот что мама хранит у себя в духовке»

Я лично знаю человека, который спалил свой дом таким образом. Мужик спешил убраться до прихода гостей и просто сгреб пластиковые контейнеры в духовку. А через пару дней его жена включила духовку разогреваться. Через некоторое время вернулась на кухню, а там уже все полыхало. © BadEngineer_34 / Reddit

«Отец оставил в холодильнике масло, но его не хватило даже на ломтик хлеба»

Некоторых родственников лучше любить на расстоянии

Свекровь временно живет с нами. Меня она терпеть не может. Утром встанет, напечет блинов: 5 себе и 5 сыночку, а мне с улыбочкой выдаст: «‎Ой, ну глянь на себя! Какие тебе блины?» Я решила, что в эту игру можно играть вдвоем. Купила банку красной икры, сделала бутерброды. Свекровь взяла один, а я ей: «‎Ой, Марья Ивановна, вам такое нельзя! Гипертоникам икру не рекомендуют, мы не можем рисковать вашим здоровьем». И положила бутерброд на тарелочку обратно. В общем, завтра она съезжает. Ура!

«Продаем квартиру, но ради фото не хотелось снимать телевизор. Решил сделать его невидимым»

«Жена оставила скороварку на горячей конфорке»

«Вернулся домой после долгой смены и тут же почувствовал ужасный запах горящего пластика. Смотрю, а жена сидит играет и даже не замечает, что на кухне практически пожар начался».

«Муж мне как-то выдал, что его бесит то, как я ем бургеры»

«Вот как папа использует свою мышку»

Когда поход за хлебом несколько затянулся

Мой дед — тот еще кадр. Однажды он пошел в магазин и встретил друзей. Они предложили ему сгонять с ними на море на пару дней. Ну, он взял да и согласился. Сели в тачку, поехали. Бабушка 2 года горевала по своему без вести пропавшему мужу. И вдруг получила письмо с фоткой, а на ней картина маслом: ее муженек, целый и невредимый, играет на барабанах на сцене с самым известным певцом того времени. А через 3 года после пропажи дед взял да и вернулся домой. © thankdestroyer / Reddit

«Вот такой оставляет после себя кухню мой муж. Не понимаю, что должно быть у человека в голове, чтобы просто оставлять шкафы открытыми»

«Живем вместе с другом. Пару дней назад к нему приехала его девушка, и вот что я увидел на масле»

«Вот так мама поставила заряжаться Bluetooth-колонку»

«Сестра никогда не моет посуду, а просто складывает ее в раковину»

«Если попросить ее сделать что-нибудь по дому, то она будет неделю кормить завтраками. А когда все же возьмется за дело, бросит его на полпути».

У каждого в семье могут быть свои тайны

Договорились с мужем, что начнем копить на машину. Каждый откладывал деньги в шкатулку. Время шло, но сумма как-то вяло увеличивалась. Принялась считать. Оказалось, что 70 % — мои. Муж часто проводил время в гараже, отдыхал там. Решила наведаться, но его не предупредила. Зашла туда и обалдела, ведь там был диван, стол и холодильник, в котором лежала дорогая еда: шоколадки, колбасы, сыры, чипсы. © Подслушано / Ideer

«Неужели мужу так трудно потратить на это 2 секунды?»

«Моя девушка утверждает, что такого ножа вполне достаточно для кухни»

«Моему сыну 25 лет. Вот как он отрезал себе кусок пирога»