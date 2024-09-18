20+ домочадцев, смириться с причудами которых бывает ой как непросто
Хоть мы и любим своих близких, иногда смириться с их закидонами бывает непросто. Особенно, когда кто-то из них рисует на вашей машине или методично создает бардак на ровном месте. Но вроде выговоришься в интернете, выпустишь пар — и уже проще воспринимать не совсем идеальную действительность.
«Парень считает, что его кеды в нормальном состоянии. Носит их на работу и гуляет в них по городу. У него куча новой обуви, да и денежки имеются»
«Племянник решил нацарапать свое имя на машине»
«Прикупила себе рваные джинсы на лето, но вот что учудила мама: она зашила дырки»
«Я тысячу раз поднимал эту тему, но жена продолжает складывать ножи лезвием вверх. Мы с детьми уже многократно царапались, но жене хоть бы хны»
Прожорливый муж — горе в семье
- Муж решил стать качком, теперь ест, как не в себя. Вчера нажарила целую сковороду котлет — сегодня нет ни одной! Пекла пирожки — схомячил 2 противня. Я устала стоять у плиты, сказала, пусть готовит себе сам. Муж неделю питался яйцами, сосисками и пельменями, и сегодня выдал: «А теперь я понял, что не нужен мне весь этот бодибилдинг. Я лучше боксом займусь!» Надеюсь, боксеры так много не едят.
«А мой муж вечно оставляет пустые контейнеры от контактных линз. Причем мусорка находится меньше чем в метре»
- А вас не смущает, что он хранит зубную щетку щетиной вниз? Это же ужас! © _Melody_To_Funkytown / Reddit
«Вот как мой брат ест чизкейки»
«Оказывается, вот что мама хранит у себя в духовке»
- Я лично знаю человека, который спалил свой дом таким образом. Мужик спешил убраться до прихода гостей и просто сгреб пластиковые контейнеры в духовку. А через пару дней его жена включила духовку разогреваться. Через некоторое время вернулась на кухню, а там уже все полыхало. © BadEngineer_34 / Reddit
«Отец оставил в холодильнике масло, но его не хватило даже на ломтик хлеба»
Некоторых родственников лучше любить на расстоянии
- Свекровь временно живет с нами. Меня она терпеть не может. Утром встанет, напечет блинов: 5 себе и 5 сыночку, а мне с улыбочкой выдаст: «Ой, ну глянь на себя! Какие тебе блины?» Я решила, что в эту игру можно играть вдвоем. Купила банку красной икры, сделала бутерброды. Свекровь взяла один, а я ей: «Ой, Марья Ивановна, вам такое нельзя! Гипертоникам икру не рекомендуют, мы не можем рисковать вашим здоровьем». И положила бутерброд на тарелочку обратно. В общем, завтра она съезжает. Ура!
«Продаем квартиру, но ради фото не хотелось снимать телевизор. Решил сделать его невидимым»
«Жена оставила скороварку на горячей конфорке»
«Вернулся домой после долгой смены и тут же почувствовал ужасный запах горящего пластика. Смотрю, а жена сидит играет и даже не замечает, что на кухне практически пожар начался».
«Муж мне как-то выдал, что его бесит то, как я ем бургеры»
«Вот как папа использует свою мышку»
Когда поход за хлебом несколько затянулся
- Мой дед — тот еще кадр. Однажды он пошел в магазин и встретил друзей. Они предложили ему сгонять с ними на море на пару дней. Ну, он взял да и согласился. Сели в тачку, поехали. Бабушка 2 года горевала по своему без вести пропавшему мужу. И вдруг получила письмо с фоткой, а на ней картина маслом: ее муженек, целый и невредимый, играет на барабанах на сцене с самым известным певцом того времени. А через 3 года после пропажи дед взял да и вернулся домой. © thankdestroyer / Reddit
«Вот такой оставляет после себя кухню мой муж. Не понимаю, что должно быть у человека в голове, чтобы просто оставлять шкафы открытыми»
«Живем вместе с другом. Пару дней назад к нему приехала его девушка, и вот что я увидел на масле»
«Вот так мама поставила заряжаться Bluetooth-колонку»
«Сестра никогда не моет посуду, а просто складывает ее в раковину»
Пусть складывает, взяли себе тарелку помыли и в раковину, может до неё дойдёт?
«Если попросить ее сделать что-нибудь по дому, то она будет неделю кормить завтраками. А когда все же возьмется за дело, бросит его на полпути».
У каждого в семье могут быть свои тайны
- Договорились с мужем, что начнем копить на машину. Каждый откладывал деньги в шкатулку. Время шло, но сумма как-то вяло увеличивалась. Принялась считать. Оказалось, что 70 % — мои. Муж часто проводил время в гараже, отдыхал там. Решила наведаться, но его не предупредила. Зашла туда и обалдела, ведь там был диван, стол и холодильник, в котором лежала дорогая еда: шоколадки, колбасы, сыры, чипсы. © Подслушано / Ideer
«Неужели мужу так трудно потратить на это 2 секунды?»
«Моя девушка утверждает, что такого ножа вполне достаточно для кухни»
«Моему сыну 25 лет. Вот как он отрезал себе кусок пирога»
Я, конечно, понимаю, что пирог можно резать, как заблагорассудится, но почему в центре квадратик? Вот бы кто-нибудь объяснил смысл сего действа. Если крем не нравится, то его можно соскоблить или нет?
Комментарии
ничего нового, но мне так и не понятно зачем кусать масло, неужели кто-то реально его жрет кусками как яблочко?