20+ хвостатых хулиганов, которым любящие хозяева все спускают с лап

Без питомцев жизнь обычно бывает спокойна, но скучна. А вот когда дома появляются хвостатые любимцы, все начинает играть новыми красками. Правда, иногда они так чудят, что хочется высказать этим наглецам много всего не очень хорошего. Но, глядя в преданные глаза собак и нахальные моськи котов, понимаешь, что слова излишни.

И абсолютно понятно, что он даже не раскаивается

«Я проснулась от страшного грохота. Это упала моя стойка с растениями»

Когда псу повезло с хозяевами, а им с ним — не очень

В нашей семье две собаки, кошка и полуторная кровать. И всем мохнатым, конечно, туда надо. Самый наглый из троих — лабрадор. Место особо не выбирает, просто приходит, когда все спят, и плюхается сверху всей массой в 33 кг, а потом начинает крутиться и кряхтеть, мол, развалились тут, приличным собакам лечь негде. Утром просыпаемся скукоженными, зато собака в позе звезды на полкровати, с раскатистым молодецким храпом и выражением на морде: «Жизнь удалась!» © Подслушано / VK

«Я отлучилась буквально на 30 секунд»

Ну хоть кому-то удобно

«Соседи вывесили чистое белье сушиться. Кот стянул себе вещицу и улегся, как на кровати»

Такой актерский талант пропадает!

Кошка после стерилизации еле ходила. Я ухаживал за ней как мог: с кровати помогал слезть, подкладывал еду поближе. Как-то слышу — орет: забралась на спинку кровати и слезть не может. Я ее нежно спустил, а потом решил события на камере посмотреть. А там видно, как эта морда носится по всей квартире, кульбиты совершает, со спинки кровати на пол легко скачет. Пришел домой я — опять мявкает, мол, помоги слезть. Хитрюга! © LeoMardo / Pikabu

Драма в трех действиях

«Вот вам и романтический ужин в саду»

Голь на выдумки хитра

У нас был боксер, который воровал из холодильника бананы. Он делал так: открывал холодильник, вытаскивал бананы, откусывал у банана кончик, наступал лапой, выдавливал всю вкусноту, съедал и брался за следующий. Потом его контузило кастрюлей с борщом, и пес переключился на морковку — она ниже лежала. Два раза накрыло овощным ящиком — отступился. Тем не менее, холодильник периодически инспектировал. Что интересно, колбасу и прочее вкусное мясо-молочное не воровал.

А еще у нас была овчарка. Однажды мы оставили на кухонном столе упаковку яиц. Вернулись — пусто! Мы никак не могли понять, куда делись яйца и где от них хотя бы скорлупа, пока не услышали вопли соседки с первого этажа. Оказалось, наш кобель додумался вот до чего: он брал по одному яйцу, выносил на балкон, съедал содержимое и выталкивал скорлупу между прутьями ограждения. Под балконом все выглядело так, будто там птичник разграбили. © StarushkaFreud / Pikabu

«Моя собака сожрала диван за $ 2 тыс.»

«Прихожу домой, а там на полу вверх дном лежит макет дома моей бабушки, а рядом сидит кошка и доедает остатки огорода»

Когда знаешь, чего ты достоин

Котик есть отказался. Совсем. На третий день, начитавшись в интернетах диагнозов об отвалившейся печени, рванули к ветеринару. Потратили тысяч 10 на анализы, УЗИ, рентген, капельницу, катетер (еще 2 дня его капаться возили). Все, думаем, помирает животина. Снова купили дорогущий корм, которым раньше кормили, — побаловать перед уходом на радугу. А оказалось, что эта скотина просто не хотела жрать более дешевый корм, на который мы решили перейти, когда посчитали, что $ 5 в день на корм коту — это слишком много. Замечу: перейти решили не на какой-то дешевый плохой корм, а тоже на хороший, но чуть менее дорогой. Вот и верь после этого котам. © chuzhArynya / Pikabu

«Кот запер меня в ванной с помощью обувного шкафа. Мне пришлось позвонить сыну, чтобы он меня вытащил»

«Коллега отлучился на пару минут...⁠⁠»

Преступление и преступник

Когда знаешь, как организовать себе и другу маленькое приключение

Неделю назад два шерстяных дурашки сами открыли входную дверь и сбежали из дома. Естественно, они оставили дверь распахнутой настежь. Каким-то чудом из квартиры за 1,5 дня ничего не пропало.

На поиски котов пришлось подключить всех друзей, знакомых и незнакомых. Доброжелатели патрулировали район и расклеивали объявления. Люди звонили и сообщали, что котов видели даже в соседних районах.

А в итоге обоих хвостатых нашли в подвале нашего же дома. Худющих и напуганных. Скорее всего, они там и сидели все это время. Сейчас им ничего не угрожает. Но зато нам придется протравливать их от кишечных паразитов и блох. © Vasyan / Pikabu

«Собака моих родственников добралась до моей любимой пары обуви»

«Сначала он уничтожал туалетную бумагу, но я ее спрятала. Так кот нашел бумажные полотенца!»

Когда живешь с собакой, главное не забывать, что всю жизнь о ней мечтал

Самый лучший день

Соседка время от времени привозила тушу теленка, потом делила на части и продавала по знакомым. Живем мы в соседних квартирах, они с мамой моей часто болтали. Так и в этот вечер было: вышли в коридор, каждая в проеме своей двери стоит и языками чешут. Я уже легла, а пса — таксы — нет и нет, хотя обычно бежит в постель раньше меня. Потом вижу — подошел к дивану моему, стоит, шатается. Я ему говорю: «Ну, прыгай!», — а у него взгляд помутнел, глаза закатились, пес рухнул у дивана. А потом соседка обнаружила, что наш песик проел в туше дырищу килограмма на два. Наверное, это был лучший день в его жизни. © Лика / ADME

«Вырастила для котиков овес, поставила лоточек с ним на поднос. А через полчаса после моего ухода на работу сын прислал мне вот это фото»

«Родители девушки оставили пса одного дома на 6 часов. Дверь была целиком обшита вагонкой»

© Oblomoff / Pikabu Jenny 3 часа назад Я однажды присматривала за чужим псом в его квартире. Когда я возвращалась с работы, он ждал меня, приплясывая от нетерпения, на подоконнике. А один раз не ждал. Вхожу в квартиру -- никто не подбегает, не прыгает, не лижется! Где же он?! А бедный пес нечаянно закрылся в большой комнате и целый день прогрызал себе путь на свободу. - - Ответить

Когда сразу ясно, кто твой настоящий друг

Когда я познакомилась с будущим мужем, кот у меня уже был. Они поладили. Мы поженились. А года через 3 кот вдруг начал мужу гадить: то в обувь надует, то ремень погрызет, то носки его к себе в лоток утащит. Муж злился, орал, я была в шоке. А потом просто обалдела, когда обнаружила у своего благоверного в телефоне переписку с какой-то девушкой — они явно давненько встречались и не для того, чтобы за ручки держаться. С мужем мы развелись, а кот снова стал шелковым. Кажется, он все понял про моего мужа намного раньше меня.

Ясно, у кого тут черный пояс по наведению бардака