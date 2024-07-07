20+ хвостатых хулиганов, которым любящие хозяева все спускают с лап
Без питомцев жизнь обычно бывает спокойна, но скучна. А вот когда дома появляются хвостатые любимцы, все начинает играть новыми красками. Правда, иногда они так чудят, что хочется высказать этим наглецам много всего не очень хорошего. Но, глядя в преданные глаза собак и нахальные моськи котов, понимаешь, что слова излишни.
И абсолютно понятно, что он даже не раскаивается
«Я проснулась от страшного грохота. Это упала моя стойка с растениями»
Когда псу повезло с хозяевами, а им с ним — не очень
- В нашей семье две собаки, кошка и полуторная кровать. И всем мохнатым, конечно, туда надо. Самый наглый из троих — лабрадор. Место особо не выбирает, просто приходит, когда все спят, и плюхается сверху всей массой в 33 кг, а потом начинает крутиться и кряхтеть, мол, развалились тут, приличным собакам лечь негде. Утром просыпаемся скукоженными, зато собака в позе звезды на полкровати, с раскатистым молодецким храпом и выражением на морде: «Жизнь удалась!» © Подслушано / VK
«Я отлучилась буквально на 30 секунд»
Ну хоть кому-то удобно
«Соседи вывесили чистое белье сушиться. Кот стянул себе вещицу и улегся, как на кровати»
Ну, правильно, не на голой плитке же лежать! Могли бы и сами постелить, но нет, всё сам, всё сам
Такой актерский талант пропадает!
- Кошка после стерилизации еле ходила. Я ухаживал за ней как мог: с кровати помогал слезть, подкладывал еду поближе. Как-то слышу — орет: забралась на спинку кровати и слезть не может. Я ее нежно спустил, а потом решил события на камере посмотреть. А там видно, как эта морда носится по всей квартире, кульбиты совершает, со спинки кровати на пол легко скачет. Пришел домой я — опять мявкает, мол, помоги слезть. Хитрюга! © LeoMardo / Pikabu
Драма в трех действиях
«Вот вам и романтический ужин в саду»
Голь на выдумки хитра
- У нас был боксер, который воровал из холодильника бананы. Он делал так: открывал холодильник, вытаскивал бананы, откусывал у банана кончик, наступал лапой, выдавливал всю вкусноту, съедал и брался за следующий. Потом его контузило кастрюлей с борщом, и пес переключился на морковку — она ниже лежала. Два раза накрыло овощным ящиком — отступился. Тем не менее, холодильник периодически инспектировал. Что интересно, колбасу и прочее вкусное мясо-молочное не воровал.
А еще у нас была овчарка. Однажды мы оставили на кухонном столе упаковку яиц. Вернулись — пусто! Мы никак не могли понять, куда делись яйца и где от них хотя бы скорлупа, пока не услышали вопли соседки с первого этажа. Оказалось, наш кобель додумался вот до чего: он брал по одному яйцу, выносил на балкон, съедал содержимое и выталкивал скорлупу между прутьями ограждения. Под балконом все выглядело так, будто там птичник разграбили. © StarushkaFreud / Pikabu
«Моя собака сожрала диван за $ 2 тыс.»
«Прихожу домой, а там на полу вверх дном лежит макет дома моей бабушки, а рядом сидит кошка и доедает остатки огорода»
Огород можно и новый посадить,а кошку к ветру-могла слопать что-то вредное (
Когда знаешь, чего ты достоин
- Котик есть отказался. Совсем. На третий день, начитавшись в интернетах диагнозов об отвалившейся печени, рванули к ветеринару. Потратили тысяч 10 на анализы, УЗИ, рентген, капельницу, катетер (еще 2 дня его капаться возили). Все, думаем, помирает животина. Снова купили дорогущий корм, которым раньше кормили, — побаловать перед уходом на радугу. А оказалось, что эта скотина просто не хотела жрать более дешевый корм, на который мы решили перейти, когда посчитали, что $ 5 в день на корм коту — это слишком много. Замечу: перейти решили не на какой-то дешевый плохой корм, а тоже на хороший, но чуть менее дорогой. Вот и верь после этого котам. © chuzhArynya / Pikabu
«Кот запер меня в ванной с помощью обувного шкафа. Мне пришлось позвонить сыну, чтобы он меня вытащил»
Т.е. хозяевам самим не хватило мозгов соотнести смену корма и отказ кота от еды без ветеринара и прочих радостей ?
«Коллега отлучился на пару минут...»
Преступление и преступник
Когда знаешь, как организовать себе и другу маленькое приключение
- Неделю назад два шерстяных дурашки сами открыли входную дверь и сбежали из дома. Естественно, они оставили дверь распахнутой настежь. Каким-то чудом из квартиры за 1,5 дня ничего не пропало.
На поиски котов пришлось подключить всех друзей, знакомых и незнакомых. Доброжелатели патрулировали район и расклеивали объявления. Люди звонили и сообщали, что котов видели даже в соседних районах.
А в итоге обоих хвостатых нашли в подвале нашего же дома. Худющих и напуганных. Скорее всего, они там и сидели все это время. Сейчас им ничего не угрожает. Но зато нам придется протравливать их от кишечных паразитов и блох. © Vasyan / Pikabu
«Собака моих родственников добралась до моей любимой пары обуви»
«Сначала он уничтожал туалетную бумагу, но я ее спрятала. Так кот нашел бумажные полотенца!»
Когда живешь с собакой, главное не забывать, что всю жизнь о ней мечтал
Самый лучший день
- Соседка время от времени привозила тушу теленка, потом делила на части и продавала по знакомым. Живем мы в соседних квартирах, они с мамой моей часто болтали. Так и в этот вечер было: вышли в коридор, каждая в проеме своей двери стоит и языками чешут. Я уже легла, а пса — таксы — нет и нет, хотя обычно бежит в постель раньше меня. Потом вижу — подошел к дивану моему, стоит, шатается. Я ему говорю: «Ну, прыгай!», — а у него взгляд помутнел, глаза закатились, пес рухнул у дивана. А потом соседка обнаружила, что наш песик проел в туше дырищу килограмма на два. Наверное, это был лучший день в его жизни. © Лика / ADME
«Вырастила для котиков овес, поставила лоточек с ним на поднос. А через полчаса после моего ухода на работу сын прислал мне вот это фото»
«Родители девушки оставили пса одного дома на 6 часов. Дверь была целиком обшита вагонкой»
Я однажды присматривала за чужим псом в его квартире. Когда я возвращалась с работы, он ждал меня, приплясывая от нетерпения, на подоконнике. А один раз не ждал. Вхожу в квартиру -- никто не подбегает, не прыгает, не лижется! Где же он?! А бедный пес нечаянно закрылся в большой комнате и целый день прогрызал себе путь на свободу.
Когда сразу ясно, кто твой настоящий друг
- Когда я познакомилась с будущим мужем, кот у меня уже был. Они поладили. Мы поженились. А года через 3 кот вдруг начал мужу гадить: то в обувь надует, то ремень погрызет, то носки его к себе в лоток утащит. Муж злился, орал, я была в шоке. А потом просто обалдела, когда обнаружила у своего благоверного в телефоне переписку с какой-то девушкой — они явно давненько встречались и не для того, чтобы за ручки держаться. С мужем мы развелись, а кот снова стал шелковым. Кажется, он все понял про моего мужа намного раньше меня.
Ясно, у кого тут черный пояс по наведению бардака
Если хвостатым повезло встретить своего человека, то им прощаются еще и не такие шалости. И наблюдать за тем, как меняются питомцы после попадания в добрые руки, — одно удовольствие.
Комментарии
Еще про чужого Джерри, за которым я присматривала! Самое удивительное произошло в день приезда хозяек Джерри. Был день как день, ничем особенным не отличался. А Джерри с раннего утра залег в прихожей перед входной дверью и смотрел на нее, не отрываясь, пока дверь, наконец, не открылась. Несколько часов так провел! Сколько было радости при встрече! Вот откуда он знал, что хозяева приедут именно сегодня?
Приехала как-то в уже пустующий дом родни(надо было кадастр оформить), взяла с собой сосиски в пакетике, чтобы по-быстрому перекусить, положила на стол, кстати, в комнате, к которой с улицы еще коридорчик пройти надо - и не успела моргнуть глазом, как увидела уже убегающего соседского кота(рыжего, конечно) с моими сосисками! Самое удивительное, что через пару часов на пороге дома оказался пакет из-под сосисок! Неужели кот принес? До сих пор загадка.
Фото, где собаки доминируют над владельцами - фу. Полное отсутствие воспитания у всех. Нет, это не умилительно, когда псина напрыгивает на человека, тем более хозяина, отбирает что-то и прочее. Это только показывает, что человек - тряпка и им легко крутить. Если в семье царствует бессловесная скотина, то хозяевам пора в джунгли.