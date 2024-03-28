14 человек, которые теперь на просьбу дать в долг реагируют истерическим хохотом
Многим людям неловко отказывать, когда у них просят в долг, особенно если это родные или близкие. А вот должники чаще всего не мучаются угрызениями совести. Бывают такие наглецы, которые умудряются за твои же деньги тебя еще и обидеть. Поэтому никогда не будет лишним прочесть несколько историй о том, чем оборачивается излишняя доброта, а также все хорошенько обдумать, прежде чем броситься спасать очередного «нуждающегося».
- Одолжил одной девушке на работе некую сумму до зарплаты. А она мне не хотела отдавать долг, постоянно делала вид, что не помнит. В один момент мое терпение лопнуло, и я включил режим «злого дяди». Подошел к ней во время обеда и говорю прямо: «Валентина, ты вернешь мне деньги?» Она мило улыбнулась и ответила: «Деньги? А я-то думала, мы с тобой друзья...» © Не все поймут / VK
- Была у жены лучшая подруга, они с ней чуть ли не с младенчества дружили. Мне она не нравилась как человек, а жена все кричала, что я наговариваю. Месяц назад подруга просит у жены в долг ₽ 100 тысяч. Сумма немаленькая, правда? Я отговаривал супругу, просил не давать. Но как же не выручить подругу? Раз просит, значит, надо! Ну ок, дала она ей эти деньги, и через 2 недели подруга пропала. Муж и дети не в курсе, где она. Родители тоже. В итоге еще и выяснилось, что назанимала она у всех в общей сумме почти миллион. А позавчера в соцсеть выложила фотки, на которых она где-то за границей тусит. Жена давай ей писать, мол, все ли нормально, как так вообще получилось. Та ей в ответ: «Не ищите меня, я поехала устраивать свою жизнь, работать на нормальной работе и жить в свое удовольствие!» — и кинула жену в блок. © Рабочие истории / VK
- Мы с парнем ребята щедрые, особенно он. Однажды его старшая сестра написала ему, мол, пожалуйста, дай в долг, верну тогда-то. На тот момент нужная сумма была только у меня. Окей, дала. Наступает день расплаты, а ни у него, ни у меня на счету денег не прибавилось. Попросила парня напомнить сестре о долге, а он такой: «Да все в порядке». Нет, не в порядке, это мои деньги, и я хочу, чтобы мне их вернули тогда, когда пообещали. В общем, я сказала, что от меня она больше ни копейки не получит. И при этом мой брат считает, что плохая в этой истории я, ведь у дамочки пятеро детей, а у меня нет ни одного, и это должно все объяснить. © Ohfarkup / Reddit
- Ко мне недавно обратилась однокурсница, которую я 15 лет не видела, с просьбой дать взаймы. Немного опешив, я отказала. На что услышала: «У тебя есть, ты ведь работаешь! А я с ребенком дома сижу». Предложила устроить ее к себе на работу на удаленку. Однокурсница бросила трубку и больше с тех пор не звонила. © Shanyy / Pikabu
- Брат одолжил нашему небедному дядюшке около $ 2,7 тыс. Тот не возвращал деньги больше года. Однажды у брата кончилось терпение, и он позвонил напомнить про долг. А дядя ответил: «Зачем тебе деньги? Что это у тебя случилось, что они вдруг понадобились?» © ahm713 / Reddit
- Теща подарила нам на свадьбу толстый конверт с деньгами. Я впервые в жизни подумал, что, может, не такой уж она и плохой человек. А то до этого мы друг друга вообще не переваривали. Мы с женой отложили эти деньги на машину. Оставалось 3 месяца, и накопили бы всю сумму. Но тут теще срочно понадобилось сделать ремонт в квартире. Она попросила в долг, и жена отдала ей тот самый подарочный конверт. Прошло 2 года... И что вы думаете? Она ни копейки не вернула. А жена говорит, что ей как-то неудобно маму из-за денег дергать. Я тоже не рискую. © Палата № 6 / VK
- Как-то хороший друг попал в неприятную историю и попросил в долг ₽ 70 тысяч. Деньги у меня были (копила на машину), но дала с условием, что вернет он их в течение 3 месяцев. Приятель согласился. Первые 2 месяца возвращал исправно, а вот на третий позвонил и сказал, что у него возникли проблемы, начал извиняться и попросил, чтобы я дала ему еще немного времени. Мне было не к спеху, поэтому я согласилась, и очень скоро он вернул мне все до копеечки, плюс ко всему сделал приятный подарок за помощь и понимание. А вот другой друг как-то одолжил у меня полторы тысячи, после чего игнорировал 2 месяца, не отвечал на звонки и переходил на другую сторону улицы, когда видел меня. © Не все поймут / VK
- Мне 26, сестра моложе на 6 лет. Мы выросли, ссорясь из-за всяких «сестринских» штучек, таких как одалживание одежды и прочих мелочей. Когда мне было 18, а ей 12, я уехала жить в другой город, и с тех пор мы так и не исправили напряженные отношения. Нас нет друг у друга в социальных сетях, мы не пишем друг другу сообщения и не созваниваемся. Несколько недель назад папа пожаловался, что сестра по своей глупости разбила незастрахованную машину, взятую в кредит. Через 2 недели после того, как я узнала об этом, сестра звонит и просит в долг $ 2 тыс. на новую машину. Обычно, когда она звонит и клянчит $ 20–100, потому что снова куда-то влипла, я ей даю деньги, а в этот раз отказала. Так-то для меня эта сумма не проблема, но я устала быть дойной коровой, к тому же не пора ли ей уже начать самой расплачиваться за свои ошибки? Так теперь мама пытается навязать мне чувство вины, мол, я не помогаю «родной кровиночке». © kahluagirl1 / Reddit
- Парень попросил в долг и сказал, что переведет обратно, когда придет домой. Вечером спрашиваю, почему мне на счет деньги не капнули. Мало ли, сбой какой-то был, может. А он назвал меня мелочной и жадной. Сказал, мол, деньги тебе важнее, чем наши отношения.
- Знакомый как-то занял у меня небольшую сумму, потом пропал, а все напоминания о долге игнорировал. Объявился через месяц, очень извинялся и сказал, что ему стыдно, но отдать деньги он пока не может. А через полчаса пришел к моему дому, вызвал меня и сказал, что готов отработать долг пением, после чего затянул что-то народное. Минут через 5 поняла, что деньги мне нужны не так уж и сильно, и простила долг только ради того, чтобы он ушел. © Не все поймут / VK
- Муж одалживает деньги сотруднице, а мы потом каждую копейку считаем. Главное, она не замужем, живет одна, а у нас ребенок, много уходит на коммунальные платежи, я помогаю родителям, так как они у меня на пенсии. Получается, что вкалываем только на бытовые нужды, малыша стараемся баловать хоть немного, а себе во всем отказываем. Окончательно меня это достало, когда муж 8 марта пришел с парой гвоздичек, поцеловал и говорит: «Прости, малыш, хотел тебе еще духи подарить, но Людка в долг взяла, обещала вернуть к празднику и не отдала».
- Была с парнем в отношениях уже год, и тут он попросил денег в долг. Ему на машину не хватало ₽ 150 тыс., а у меня такие деньги были. Поставила условие, чтобы он сразу начал мне с зарплаты отдавать по ₽ 10 тыс. Вскоре мы расстались (уж так получилось), и он до сих пор не отдал хоть какой-нибудь тысчонки. У меня сейчас серьезные проблемы, в том числе с жильем. Прошу его вернуть хотя бы частями, на что он мне отвечает: «Достала, не пиши мне больше». © Позор / VK
- Год назад одолжили свекрови крупную сумму. Через какое-то время ей понадобилось еще столько же — заняла у знакомых. Знакомым все вернула через 2 месяца, нам же, после знатного скандала, согласилась отдать только малую часть, и то за полгода-год. На вопрос моего мужа «Мам, а как так?» прилетел изумительный ответ: «Ну мы же семья». Еще и родственники ополчились на мужа за то, что он попросил вернуть одолженное. Он же сын и не имел на это права. При этом живем мы отдельно, самостоятельно, никогда не просили ни помощи, ни денег. У меня ощущение какой-то дикой несправедливости по отношению к нам. © Карамелька / VK
- Подруга назанимала у жены денег прилично и не отдавала, все завтраками кормила. Как-то приходит и просит еще в долг, достаточно крупную сумму. Решил проучить ее старым способом из анекдотов. Отвечаю, мол, да, конечно, вон шкатулка на комоде стоит — возьми сколько надо. Та рысью к комоду, открывает шкатулку и как заорет: «Здесь же пусто!» А я в ответ: «Откуда же там деньгам взяться, если ты еще прошлый долг не отдала?» Разобиделась и порвала всяческие отношения с моей женой, при этом деньги так и не вернула. © OMEGARET / Pikabu
Историй о том, как кто-то одолжил родне или знакомым крупную сумму, а потом годами ждал возврата, вагон и маленькая тележка. Остается только удивляться, что на свете еще остаются те, кто готовы рискнуть своими финансами ради веры в порядочность других.
Комментарии
Я бы другу сказала:" а сплясать можешь? Если мне понравится , ещё займу "
(Пою громко) РАС! Тарататата ПИС! Тарататата КА! Таратата. Рас-пис-ка! Рас-пис-ка!
Не давайте в долг тех денег, которые вам бы было жалко этому человеку подарить.
Хотел купить духи, но Людка заняла... хм, хм, товарищи, а была ли вообще эта Людка? и занимала ли? а если отдала после, то где духи?