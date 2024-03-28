14 человек, которые теперь на просьбу дать в долг реагируют истерическим хохотом

Многим людям неловко отказывать, когда у них просят в долг, особенно если это родные или близкие. А вот должники чаще всего не мучаются угрызениями совести. Бывают такие наглецы, которые умудряются за твои же деньги тебя еще и обидеть. Поэтому никогда не будет лишним прочесть несколько историй о том, чем оборачивается излишняя доброта, а также все хорошенько обдумать, прежде чем броситься спасать очередного «нуждающегося».