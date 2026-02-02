Кто вам сказал, что скромная девочка-отличница - интроверт? Если ей с вами не интересно, это не значит, что у нее нет своего круга общения.
20 историй о школьных тихонях, которые спустя годы раскрылись с неожиданной стороны
Истории
32 минуты назад
Имена и лица некоторых одноклассников быстро стираются в нашей памяти, ведь в школе они были тише воды, ниже травы. Когда спустя годы мы узнаем, что эти люди совершенно преобразились и добились успеха, нашему удивлению нет предела. Мы решили собрать истории о тихонях из школы, которые смогли преодолеть свою застенчивость и многого добились.
- Со мной в классе училась тихая, стеснительная девочка. Никто с ней не дружил, а я по возможности общалась и пару раз приглашала к себе домой. Прошло много лет после окончания школы. Иду устраиваться на новую работу, а в коридоре встречаю двух одноклассниц, которые оказались кандидатками на ту же самую должность. Заходим в кабинет к начальнику, а там наша тихоня из школы. К слову, собеседование не прошел никто из нас. Только мне она предложила другую должность, помельче, чтобы подучиться и подтянуться, а вот им она просто отказала. © Не все поймут / VK
- Тихоня из нашего класса стала стендап-комиком, хотя в школе перед большой аудиторией даже слова не могла выдавить. Мы с ней дружим с детского сада, и если сравнить ее тогда и сейчас, это просто небо и земля. Она очень хороший человек, душа компании и может выслушать, если тебя что-то тревожит. Я ее зову маленьким комочком счастья. © evan_set / YouTube
- Самая скромная и незаметная девочка из нашего класса в итоге занялась бодибилдингом. Стала настоящей звездой, и у нее сотни тысяч подписчиков в социальных сетях. © bagara93 / Reddit
- В нашей школе на пару лет старше меня учился очень тихий мальчик. А потом он вышел из своей скорлупы, получил приличную профессию и теперь руководит несколькими проектами в своей компании. Женат, у них с супругой двое детей. Парень умудрился купить недвижимость и зарабатывает, сдавая ее. В 45 лет он собирается выйти на пенсию. Я уверена, у него все получится. © working_mommy / Reddit
- Наш школьный тихоня пишет музыку для киношных трейлеров. Работает в Marvel. Вот так. © iAmCleatis / Reddit
- У нас в сельской школе учился Ваня, старше меня на 3 года. Его мама устала бегать в школу, выслушивать претензии и придирки, поэтому перевела его в городскую. И, о чудо, он ее отлично окончил. Сейчас Иван уже много лет живет в другой стране, у него есть семья, и он построил свой бизнес © ketrin_tarys
- У меня была знакомая, которая всю жизнь была скромной девочкой-отличницей, почти не общалась, по клубам не ходила. Парней у нее не было, и мы уже думали, что она так и не выйдет замуж. Однако в нее влюбился другой интроверт, сын известного бизнесмена. И сейчас они путешествуют по всему миру, ведут здоровый образ жизни и занимаются бизнесом. © scha.rasskazhu
- С нами училась очень замкнутая девочка, которая даже обедала одна. Никто ее не обижал, просто мы особо не обращали на нее внимания. А потом в сети вдруг появилось видео, на котором она поет. И оказалось, что у нее просто потрясающий голос. В общем, на следующий день тихоня проснулась школьной знаменитостью. Сейчас она выкладывает видео в сети, и у нее куча подписчиков. Так что мы на самом деле ничего не знаем о людях, пока они вдруг не раскроются. © addyw213 / Reddit
- К нам в десятый класс пришел мальчик. Спокойный, скромный, молчаливый. Мы вообще не видели, чтобы он как-то себя проявил. Парень жил в своем мире, сидел на задней парте сам по себе. Психолог сказала, что у него — просто флегматичный темперамент. А теперь он работает в прокуратуре. © alina_kim96
- У нас был в классе тихоня. Учился не очень, хотя был достаточно смышленый, и вступительные экзамены написал на отлично. Сейчас я за ним наблюдаю в сети, у него страница-блог. И из того, что он там пишет, даже невозможно поверить, что это тот самый Саша. © adam_mushroom / YouTube
- Я дружила с одной тихой девочкой в старших классах, но потом мы потеряли связь. И вот спустя 20 лет я нашла ее в сети. Оказывается, барышня переехала в другую страну к мужу, сейчас активно учит язык. У нее замечательная работа и прекрасная семья. Я так за нее рада. © MrsMalch / Reddit
- Была у нас в классе одна тихоня-отличница, практически никогда не слышала ее голос. А после школы она внезапно пошла в модели и с тех пор очень изменилась. Это уже точно другой человек. © Alex_Reitmar / YouTube
- Я в школе была настоящей заводилой, просто звездой класса. Со мной учился один очень тихий и спокойный мальчик. Я на него особо внимания и не обращала. И знаете что? В результате мы поженились. Супруг все еще не очень любит общаться, но когда я собираю шумную компанию друзей, он иногда к нам присоединяется. А так у него все отлично. Муж трудится менеджером проектов в крупной строительной компании и на работе просто душа общества. © feyfetfey / Reddit
- У нас в школе был парень, который ни с кем не разговаривал. Вроде бы тихоня поступил в университет и это последнее, что я о нем слышала. Проходит 20 лет, и я получаю приглашение на свадьбу этого товарища. Оказывается, он профессор нейробиологии в очень престижном универе. У меня был просто взрыв мозга. © SkippyBluestockings / Reddit
- Мой лучший друг был тихоней. Он на год старше меня. В школе он очень мало говорил и долго отвечал на вопросы. На самом деле просто стеснялся. После того как мы подружились, парень открылся с другой стороны. Оказалось, он очень общительный, и первое время болтал только приятель, а я лишь слушал. В общем, мы окончили школу, институт, и нашей дружбе уже 10 лет. © nichsumrak4133 / YouTube
- У нас в классе был тихий мальчик, который никогда ни с кем не разговаривал, словно не мог проронить ни слова. В редких случаях он мог ответить, а так просто пожимал плечами. Парня редко вызывали, и он считался слабым учеником. Но однажды молчун без всяких трудностей решил все примеры на доске. Недавно зашла на его страничку и с удивлением выяснила, что он занимается музыкой. Очень рада за него. © qiwarimu8640 / YouTube
- Сняли на выходные номер в гостинице. Выбрали самый дешевый, все равно там только ночевать. Приезжаем, и нас неожиданно заселяют в роскошные хоромы. А на следующее утро меня просят к директору зайти. Думаю, будут требовать доплату. Грустно заползаю, а там мой бывший одноклассник сидит и от радости сияет. Оказалось, что он владелец отеля. Товарищ узнал меня при бронировании по копии паспорта и решил сделать такой подарок. Самое смешное, парень в школе был очень тихий и необщительный. В жизни бы не подумала, что он когда-нибудь будет работать в гостинице.
- У нас в школе учился один молчун. То есть он вообще не разговаривал. А недавно я нашла его видео в сети. Он, оказывается, поет, а еще танцует. Вот такого от него точно никто не ожидал. Надеюсь, наш тихоня прославится © Commissioner_dr / Reddit
- В школе Пашка был тем еще тихоней, слова не вытянешь. Я пришла в нотариальную контору, а он там, оказывается, владелец. Узнал меня, помог с документами, даже денег не взял. Я благодарю, но он вдруг сделал ледяное лицо, позвал меня в свой кабинет, открыл сейф и достал оттуда потрепанный блокнот. Я напряглась, а он показывает запись 15-летней давности: «С тебя, вообще-то, деньги за коржик, которые ты в 7-м классе заняла. Инфляцию прощаю, но долг есть долг!» Пришлось вести этого миллионера в ближайшую пекарню и покупать сосиску в тесте, которую он съел с абсолютно счастливым видом.
- Искала работу и узнала, что у бывшей одноклассницы вакансия есть. Вспомнила ее с трудом, очень тихая девочка была. Пришла на собеседование: кабинет роскошный, тихоню — не узнать. Разговариваем, и чую, не клеится беседа. Уже попрощалась с работой, как вдруг дама выдает: «Больно у тебя опыт хороший для нас. Но я знаю одну компанию, где тебя с радостью возьмут!» Тут же позвонила, и через неделю я уже на новом месте работала. А с тихоней мы, кстати, теперь изредка общаемся. Впрочем, никакая она уже не тихоня.
А у вас был такой тихоня в классе? Что с ним потом приключилось? Делитесь в комментариях.
А если вы любите читать наши подборки историй, вот еще несколько:
Комментарии
Уведомления
Странная подборка, продвигающая странный шаблон. Тихоня, значит, глупый, серый и ни на что не способный? А тут вдруг, глядите, чего-то добился и в люди вышел! Да он, может, в сто раз умнее главных школьных заводил.
-
-
Ответить
Похожее
18 историй о том, что добро порой приходит внезапно и оттуда, откуда совсем не ждешь
17 историй о том, что чудеса под Новый год все-таки случаются
Добро
1 месяц назад
17 историй о том, что покупка жилья — это квест с неожиданными поворотами
14 житейских историй, в которых справедливость восторжествовала самым неожиданным образом
Истории
1 неделя назад
15 человек, чью обычную поездку жизнь превратила в нечто незабываемое
13 незнакомцев, которые взяли и пришли на помощь в самый нужный момент
Народное творчество
2 недели назад
15 коллег, которые так лихо уволились, что вмиг стали легендой офиса
Истории
1 неделя назад
15+ крутых находок, которые люди обнаружили совершенно случайно (от редкого винтажа до забытых кладов)
Фотоподборки
1 неделя назад
15 историй о том, как дети своими умозаключениями поставили взрослых в тупик, и ржали все
Истории
2 недели назад
14 подслушанных разговоров, которые случайно открыли людям правду — о себе и других
Истории
4 дня назад
14 историй от клинеров, которые повидали в квартирах такое, что хоть кино снимай
18 случаев, которые подтверждают, что наша планета держится не на китах, а на добрых людях
Истории
6 дней назад