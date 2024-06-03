15+ доказательств того, что тема финансов в отношениях — повод закупиться успокоительным
Рано или поздно в отношениях поднимается вопрос денег, особенно когда взгляды на жизнь у пары не совпадают. Одни утверждают, что все средства, заработанные мужчиной, принадлежат всей семье, а все то, что заработала женщина, — только ее. Другие убеждены, что идти по жизни следует сообща, поэтому ведут совместный бюджет, где каждый вкладывается поровну. У всех своя истина, но конфликты на этой почве возникают очень часто.
- Мой муж любит скандалить из-за денег. По его мнению, я слишком много трачу то на продукты, то на салоны красоты. Он называет меня транжирой и постоянно попрекает. А недавно я узнала, что он спустил на какие-то карточки $160 тыс! Со своей кредитки. А счета по кредитке закрывал с нашего совместного счета. Я и раньше замечала крупные траты, но когда спрашивала об этом, то у него всегда находилась отговорка. Сейчас, когда вся ситуация вскрылась, я намерена вернуть себе минимум половину. Теперь каждый раз, когда на общий счет приходят деньги, я просто перевожу их себе. Муж жутко бесится и называет «крысой», говорит, что я поступаю не по совести. © Disastrous-Power-101 / Reddit
- Ухаживал за мной мужчина. Звал в ресторан, себе ничего не заказывал, а мне говорил брать немного. Приезжая ко мне, спрашивал, что купить, но брал дешевые продукты. Через месяц «траты» сошли на нет. На мой день рождения он встал, помылся, поел и без всякого подарка выдал: «С днем рождения! А ты сегодня что вкусного приготовишь?» Я не выдержала: «А ты что-то купишь, чтобы я вкусное приготовила?» И тут это чудо выдает: «Когда будешь моей женой, тогда я буду тебя содержать, а пока я не обязан». Выгнала его нафиг! © Подслушано — Здесь говорят о тебе / VK
- Зарабатываю в три раза больше мужа. Мы живем в его квартире, доставшейся от бабушки. Муж дорог мне, я ценю его доброту и заботу. Но меня расстраивает его нежелание стремиться к большему. У нас старенькая отечественная машина, мы редко ходим в рестораны, и наш ремонт обычный. Можем позволить себе путешествия, но выбираем недорогие гостевые дома. Я же могу позволить себе больше: хочу жить в дорогом отеле, покупать дорогие вещи и ужинать в ресторанах. Но муж считает, что это пустая трата денег. Я коплю на квартиру-студию, но муж предпочитает работать в госучреждении с фиксированным окладом. Хочу, чтобы он стремился к большему, но он не проявляет интереса. Люблю мужа, но не хочу жить скромно, как он считает. Для меня это другой уровень жизни. © Подслушано / Ideer
Жить в трехкомнатной квартире точно лучше, чем в студии. Странно, что любительница ресторанов и дорогих отелей мечтает о санузле, совмещенном с кухней и спальней.
- Мы с мужем оба работаем и прилично зарабатываем. Около года назад его брат и сестра переехали, и мы начали помогать им финансово на первое время. Всю мою зарплату мы отдавали им, а жили на деньги мужа. А недавно помощь понадобилась уже моим брату и сестре. Я сказала мужу, что планирую перечислить им около 40% своей зарплаты, на что получила гору упреков и возмущения. Он сказал, что я не имею права тратить наши деньги на своих родственников. Чуть позже я узнала, что он полностью опустошил мой счет, на котором была кругленькая сумма. Эти деньги предназначались для нашего ребенка. Когда я спросила об этом своего мужа, он сказал, что отдал их своему отцу. © Unknown author / Reddit
- Одна из причин развода с мужем: много слов и мало дел. Долго мог говорить, какой он умелец, но на хорошую работу его так и не взяли. Кричал, что он — настоящий мужик, но на сына денег не давал полтора года. Если друзья куда-то звали, он готов был потратить на них всю зарплату, он же «не лох какой-нибудь». А деньги на проезд он позже просил у меня, у жены в декрете. © Подслушано / Ideer
- У меня в семье случился инцидент. Муж не посоветовался со мной и купил в машину новые чехлы. Белые. В семейную машину, в которую я добрачные деньги вкладывала. Машина общая. Возим детей, которые ногами трутся о чехлы, едят что-то в машине. Возим родителей. У его мамы ноги больные, поэтому когда в машину садится, то задевает пороги и чехлы тоже. Продукты возим, стройматериалы для ремонта. Теперь муж сказал, что будем возить только в багажнике все. Нервничает, на детей орет, родителей не хочет возить. Денег впритык, тянем от зарплаты до зарплаты. Ребенок заболел, пришлось на лекарства денег занимать. Зато чехлы новые. Белые! Начинаю думать, что вообще решил стать свободным, может, бабу какую завел. 40 лет ему. © Аноним / Pikabu
Если покупка белых чехлов - это прям событие, то даме можно только позавидовать . Или ей нечем в жизни заняться
- Дочке 2 года. С мужем живем у его родителей, так как копим на первоначальный взнос по ипотеке. Жить с родителями — то еще приключение. Бюджет у нас общий, поэтому все деньги скидываем на одну карту. Вчера муж возвращается с улыбкой до ушей и говорит: «Я купил! Серега за 170 тыс. продавал свой квадроцикл. Очень выгодно!» Я обалдела и сказала, что несколько месяцев наших накоплений ушли псу под хвост. А он мне: «Ну ты же сумку себе купила? Вот и я купил». Моя сумка всего 10 тыс. стоила! Но самое обидное, что он даже со мной не посоветовался. А про нашу мечту — детскую комнату — он, видимо, вообще забыл. Сказала ему, что раз такое выгодное предложение, то пусть теперь продает дороже. Обиделся. Второй день не разговаривает.
- Я та девушка, которая все же смогла пройти финансовую проверку мужчины. Молодой человек пригласил на встречу. Естественно, финансовая часть не обсуждалась. Я по привычке заказала на ту сумму, которая была у меня в кошельке. К концу вечера парень предложил оплатить пополам, на что я уверенно сказала, что без проблем! Счет был оплачен поровну, а уже на следующий день меня ждал огромный букет и слова о том, что я первая в его жизни, кто после предложенного не подняла истерику и не убежала из заведения. Парни ничего нам, девушкам, не должны и ни чем не обязаны. Большинство из нас борется за равноправие, а в итоге дует губы, что парень кофе не оплатил. Нужно иметь совесть и личный бюджет. © Подслушано — Здесь говорят о тебе / VK
- У нас с женой возник спор по поводу моей премии на работе. Она считает, что вся премия должна быть потрачена на семью. Я хочу оставить эти деньги себе и говорю, что имею право распоряжаться хотя бы премией самостоятельно. Она обвиняет меня в эгоизме и говорит, что я не понимаю сути брака. Я сказал, что если бы она получила премию, то я ни на секунду не был бы против, чтобы она оставила ее себе. Но тут она мне выдала: «Вообще-то, я бы потратила на семью». Получается, я не прав? © Chemical_Party_9901 / Reddit
Я бы поддержала желание мужа потратить премию на себя. У детей должно быть детство! Даже у взрослых!
Ну что так жадничать, будто кроме хлеба и воды ничего не видят?
- У нас с мужем двое детей. Ждем третьего. Ипотека на мне. И тут муженек заявил, что он уходит к другой. Работает он неофициально. Имущества никакого нет. Сказал, что раз оставляет нам квартиру, то ипотека — моя обязанность. Я спросила: «И как я буду детей одна содержать?» А он выдал: «Сама виновата. Стала клушей и отказалась от повышения». Когда я отметила, что сделала это ради семьи и детей, он просто фыркнул. Сказал, что меня никто не просил жертвовать, а раз сама выбрала, то и сама разгребать должна. © Мамдаринка / VK
- Моя жена помешалась на чае. Перепробовала все возможные вкусы бюджетных чаев, теперь переключилась на чаи из специализированных бутиков. Она вбухивает огромные деньги из нашего общего бюджета на такое количества чая, что дай бог хватает на одну чашку. Я ее просил покупать такие вещи на свои собственные деньги, ведь такие нерациональные расходы нам не по карману, на что она отвечает: «Тебе жалко что ли?» Недавно купила 50 г. нереально эксклюзивного чая за 8 тыс. Я так обалдел, что не мог даже открыть рот. Подал на развод, я лучше воды попью. © Подслушано / Ideer
- Мой парень недоволен моими тратами на обувь, сумки, платья и украшения. Я оплачиваю большую часть всех наших общих расходов, включая ипотеку, коммуналку, еду и траты на ребенка. Я зарабатываю гораздо больше него, но пашу тоже прилично. Из-за все этого я сильно похудела, поэтому пришлось обновить гардероб. Парень теперь упрекает меня в покупке обуви и сумок, так как сам не может себе позволить такие траты. © DrKorsakov / Reddit
А если бы она 8 тысяч потратила не на чай, а на другое хобби? Для чая дорого, а вообще не сильно затратное увлечение, если сравнивать
- С мужем прожили вместе 9 лет. Я старалась экономить, а он тратил. Его семья занимала у нас деньги, но редко возвращала. Внезапно муж попал в аварию, поэтому я стала единственным кормильцем. Появились долги. Когда мужу перечислили зарплату (долго не выплачивали), я попросила его погасить кредит за машину и положить часть денег в кубышку. Вместо этого он снова «одолжил» деньги своей семье. Шло время, я копила деньги, но все равно этого было мало, чтобы раздать все наши долги. Вчера я проверила свой счет и обнаружила, что денег стало еще меньше. Куда они пропали? Муж снова дал своим родителям. Я сказала ему, что больше не буду им помогать. Оплатила половину счетов, закупила продукты и все! Если он хочет дать им деньги, то пусть делает это из своей пенсии, но я не собираюсь работать 60 часов в неделю ради их счастья. © EmotionalYear1372 / Reddit
- Встречаюсь с парнем уже 4 года. Периодически у нас возникают ситуации, когда он просит что-то купить для него или оплатить с моей карты: билет на поезд, сувенир для его мамы. Но потом возвращает сумму, округленную в меньшую сторону. Например, сувенир стоил 1100, а он перевел 1000, билет стоил 850, а он перевел 800. Казалось бы, мелочь, но меня обижает именно это — экономия каких-то копеек за мой счет. Если бы платил он сам, то заплатил полную сумму, а в этом случае я как бы делаю ему небольшую скидку за свои услуги покупки билетов для него. Я много раз говорила, что меня это не устраивает, но парень считает, что я мелочная. Я же считаю, что раз это так, то пусть платит полностью «с мелочью». © Аноним / Pikabu
- Мы с трехлетним сыном приболели. Ребенок весь день капризничал, успокоился и уснул только под вечер. Только тогда я, наконец-то, смогла присесть. Готовить уже совсем не было сил, и я решила заказать нам с мужем на ужин суши. Вскоре пришел муж, увидел суши и как давай орать: «Да ты же тратишь мои деньги!» Так обидно стало. Тем более, что я и сама подрабатываю — рисую портреты на заказ. Деньги небольшие, но на суши точно хватит. Муж знал, что мы с сыном приболели, но даже не спросил, как мы себя чувствуем, и начал сразу орать. Сейчас он спит, а я лежу с температурой и плачу. © Мамдаринка / VK
Еще одна овца, муж, даже такая сволочь нужен. Бабы, где ваше достоинство, где самоуважение. Каждый недосамец пользуется вами, оскорбляет.
- Муж подруги несколько лет назад взял кредит на машину, но потом на работе настали тяжелые времена, и он не смог его выплачивать. Платить еще пару лет. Подруга каждый раз занимает деньги, чтобы помочь ему, недавно взяла кредиты, сменила работу на более высокооплачиваемую. Муж ее продолжает получать копейки, и его все устраивает. Предложила подруге развестись с ним. Теперь у меня нет подруги! © Подслушано / Ideer
Когда мужчина и женщина живут на одной волне, как правило, у них не возникает вопросов друг к другу по поводу финансов. Однако есть истории о том, что людям с разным уровнем дохода ужиться вместе бывает ой как непросто.
Комментарии
Может, этот муж с кредитом на машину с детьми сидит, или домохозяин отменный помимо прочего.
А может, и нет.
Деталей не знаем, обсуждать нечего.