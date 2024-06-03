15+ доказательств того, что тема финансов в отношениях — повод закупиться успокоительным

Рано или поздно в отношениях поднимается вопрос денег, особенно когда взгляды на жизнь у пары не совпадают. Одни утверждают, что все средства, заработанные мужчиной, принадлежат всей семье, а все то, что заработала женщина, — только ее. Другие убеждены, что идти по жизни следует сообща, поэтому ведут совместный бюджет, где каждый вкладывается поровну. У всех своя истина, но конфликты на этой почве возникают очень часто.