15 человек, которые пытались что-то продать в интернете, но столкнулись с ну очень странными покупателями

На меня как то на интернет барахолке пожаловались, что я упорно не желаю продавать электронику фирменной доставкой, мол суровый покупатель требует чтоб у него был "гарант" честности сделки. А на мое "я вообще ничего не пересылаю, приезжаете, смотрите, даете наличку" орал что он слишком занятой, и я вообще псих если хочу чтобы он из соседнего города ехал.