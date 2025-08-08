15 человек, которые пытались что-то продать в интернете, но столкнулись с ну очень странными покупателями
Почти в каждом доме есть какие-то вещи, которые и выбросить жалко, и места занимают уйму. Вполне логичным кажется отдать или продать что-то через интернет-объявления: и мусора меньше на планете, и кому-то полезно. Но иногда на новенькие ползунки или немного потертый диван попадаются весьма странные покупатели.
- Один год ежевики было — тьма. Решили продать несколько ведер через сайт. Собрали, дали объявление, мол, вот есть два ведра ежевики, сегодня-завтра забрать нужно. И пишет один мужик, чтобы ему оба ведра попридержали неделю. Как он себе это представлял?
- Переезжали и осталась куча барахла, которое с собой не заберешь, а выбросить жалко.
Старая микроволновка, музыкальный центр, дешевый китайский клон 8-битной приставки.
Выставил символическую цену, но с условием: кто первый приедет, тот и забирает. Пишет мне сразу чудик один, что все заберет, но только завтра. Отвечаю, что ничего бронировать не буду, за такие копейки в ближайшее время кто-то да заберет. И действительно, уже через час приехал мужик и все забрал. А парень этот мне уже месяц написывает. Даже скидывал рандомные фотографии разных объявлений, где были микроволновки и центры. Типа я продал перекупу, а этот перекуп наживается на честных людях. © tatooshnik / Pikabu
- Продавал свой телефон на Авито. Одна дама спрашивает, в каком он состоянии и актуально ли объявление. Пишу, что вот только что телефон забрали. А она отвечает: «Отлично, мне подходит. Давайте на июль оформим доставку». © krapiva201 / Pikabu
- Продавала ходунки, в идеальном состоянии. Выставила цену в два раза меньше покупной. Хотела просто продать побыстрее, чтобы место не занимали. Доче не вкатило, хотя дома место вагон было гонять. Приехала дама, которая, правда, сразу просила привезти и скидку сделать, на не самой дешевой машине и забрала. Через пару дней пишет: «Заберите, они нам не подошли!» Спрашиваю: «Что значит не подошли?» Она выдает: «Так сын в них не ездит». На мой вопрос, сколько ребенку, ответила: «Нам 6 месяцев». © Evgesha Ag / VK
- Я делаю сумки из бисера и продаю их в интернет-магазине. Все идет хорошо и заказов хватает, но находится несколько людей, которые зачем-то меня хейтят. Или в личные пишут, что все ужасно, или под постами. Первое время мне было обидно до слез, но друзья всегда поддерживали и говорили, что осуждать могут лишь те люди, которые завидуют и не могут похвастаться подобными успехами. Однажды я решила зайти на страницу своего хейтера и увидела, что эта женщина продает «особенные» картины по номерам. А особенность их заключалась в том, что они уже были раскрашенными! И эта женщина продавала их на полном серьезе. © Палата № 6 / VK
- Собрала как-то игрушки, одежду, из которой дочь выросла, некоторые вещи даже не надевала, и выставила в интернете по символической цене, готова была отправлять по почте. И там — то померить им со всех сторон, то крупнее сфоткать левый бок, то привезти прямо домой. Но одна дама переплюнула всех. Приехала она сама, я даже обрадовалась. Но вещи все долго перебирала, цокала, а потом выдала: «А вот платье, которое на девочке, можно забрать? И стульчик у вас детский такой классный!» Я этим всем пользовалась, в объявлении этого не было. Она как представляла, что зайдет и возьмет, что захочет?
Ну и что, что шесть месяцев? Сын в шесть с половиной сам начал вставать у опоры и ходить, держась. В ходунках бы тем более ходил, но мы не покупали, потому что ничего полезного в них нет.
- Выставила свои кеды. И вдруг написала мне женщина: «Сегодня купила кроссовки на Авито. А меня обманули! Настроение теперь плохое. Никогда больше не буду обувь на Авито покупать, лучше в магазин за новой пойду». Я этой даме никогда ничего не продавала, наверное, она просто решила поделиться. © rebratani / Pikabu
- Решила я продать одну свою сумку, оригинал, ни разу не носила. Выставила объявление. Пишет девушка, что хочет приобрести, только указывает сумму на 2/3 меньше. Я подумала, ладно, отдам. Договорились с ней на воскресенье, а она сообщение лайкнула и пропала. Даже не отвечает. Пишет уже в понедельник, что уснула после долгого перелета и заедет вечером. Ну ок. В итоге она опоздала на час. А потом позвонила подруге и они начали по видеосвязи обсуждать мою сумку: «Ну вроде оригинал, говорят... А у тебя вот возле замочка есть темное пятнышко? А там?» Я от такого опешила и решила ей вообще сумку не продавать. Но она даже не услышала меня, а продолжала беседу с подружкой. Кое-как выпроводила ее, а потом узнаю, что эта мадам какой-то там блогер с сотней тысяч подписчиков. И позиционирует она себя как ценитель моды. © mukhametkalikyzy
- Продавал старый огромный аквариум за полцены. Звонок: «Здравствуйте, мы из благотворительного центра для детей. Аквариум еще не продали? Нет? Тогда мы заедем посмотреть». Приехали две дамы, аквариум им понравился, готовы забирать. Спрашиваю, как оплачивать будут. А они заявляют: «А вы просто так его нам не отдадите? Мы же это не для себя, а для центра».
- Решил как-то выставить на продажу несколько книг. Дал объявление с фото, названиями. И почему-то многие мне писали и спрашивали: «А нет ли Агаты Кристи?», «А что-нибудь детское, желательно подарочное, у вас есть?» Ребята, я выставил три конкретные книги, идите в книжный, честное слово. В итоге отдал в библиотеку.
- Однажды собрала детские вещи и решила отдать многодетной семье. Могла бы продать, но захотелось именно помочь. Сразу звонок — договорились. Но попросили вещи им привезти, потому что машины у них нет. Приезжаю по адресу в частный сектор и замираю от шока: там стоит шикарный двухэтажный дом. Да и район престижный. Звоню в домофон — открывает женщина, благодарит за привезенные вещи. А я смотрю на нее и думаю: я тоже многодетная мама, живу в квартире, а привезла вещи семье, которая живет в огромном доме площадью больше 300 квадратных метров! И при этом отдала все бесплатно. © venera_sabit
- Сегодня заглядывала в группу «Отдам даром», наткнулась нa любопытного товарища. В одном объявлении он пытается поменять пластиковый детский беговел на бутылку хорошего оливкового масла, которое в наших местах стоит дороже беговела, а во втором он меняет одиночный левый наушник на два тюбика дорогой зубной пасты. © Руконожка Ай-Ай / ADME
меня всегда поражают люди "отдам за..." ну ты либо отдаёшь, либо нет
- Мама решила избавиться от старого матраса. Выставила объявление, быстро нашли покупателя. К нам пришла женщина и приобрела его за символическую сумму. Однако спустя неделю женщина связалась с нами и сообщила, что хочет вернуть деньги, поскольку «матрас издает скрипящие звуки». После того, как мы перестали дико ржать, мама объяснила, что у нас не магазин и есть строгая политика невозврата. © Палата № 6 / VK
- Продаю много почти новой одежды. Недавно написала женщина насчет куртки, спросила адрес, сказала, что через час заедет. Жду. Через пару часов спрашиваю, придет ли? Пишет, что уже идет. Прошло пару недель, до сих пор мой дом ищет, видимо. © мушка / ADME
- Ребенок подрос, и мы решили продать кровать-шкаф и прикупить что-то удобнее. Долго никто не интересовался, мы уже и цену снизили. И тут позвонила женщина и попросила придержать пару недель до зарплаты. Мы никуда не спешили, так что согласились. Каждые дня 3-4 она звонила и спрашивала, не продали ли, и рассказывала, что они с дочкой вдвоем живут, им такая мебель как раз. В итоге договорились, когда привезем. По телефону предупреждаю: «Вы же к нам не заехали посмотреть на кровать, там пара дефектов есть, просто предупреждаю». А она отвечает: «Вы вот ее привезете, соберем сразу. Я же даже не уверена, что впишется в интерьер. Если мне не понравится, то заберете обратно». Мы просто офигели от такого. Нам ехать было километров 40, чтобы потом все забрать? Ответили даме, что ничего ей не должны и кровать под такие условия не повезем, пусть приезжает и на месте смотрит. В итоге на нас вылили много неприятных слов. © k0t0f0t / Pikabu
Бонус: иногда бывают очень милые покупатели, для которых ничего не жалко
- Я делаю украшения из бисера и продаю онлайн. Мне часто пишут и неадекватные клиенты, но все-таки нормальных больше. А недавно написала девочка. Захожу на ее страницу: лет 13 ребенку. Пишет, что хочет сделать маме подарок. Говорит, что деньги честно собирала, даже фотку прислала! Мелкие купюры, мелочь всякая. Ну, думаю, такой ребенок: даже если денег хватать не будет, все равно продам. Она из моего города, договорились встретиться у памятника в центре. Девочка пришла вовремя, принесла в кошельке деньги, попросила меня еще раз все пересчитать. Такая милашка! Я ей не сказала, что к основной покупке положила подарочек. Через пару дней присылает мне фотку, где она вместе с мамой счастливые с новыми бусиками. Именно такие клиенты и дают мотивацию продолжать работать! © Палата № 6 / VK
Вот такие истории: хоть плачь, хоть смейся. Случалось ли вам общаться с такими странными покупателями? Есть ли у вас методы, как с ними взаимодействовать? Еще немного о том, насколько разными бывают люди, можно прочесть здесь:
Комментарии
Люди бывают очень странными, раньше как-то об этом не задумывалась, но после того, как поработала в торговле - уже ничему не удивляюсь.
Отдала довольно большую партию книг в ближайшую библиотеку. Иду через скверик, а там сидит девочка лет 14 и читает мою книгу! Книга примечательна тем, что я отдавала ее на восстановление переплета, другой такой нет. Так приятно стало, не зря, не зря книги печатают!
На меня как то на интернет барахолке пожаловались, что я упорно не желаю продавать электронику фирменной доставкой, мол суровый покупатель требует чтоб у него был "гарант" честности сделки. А на мое "я вообще ничего не пересылаю, приезжаете, смотрите, даете наличку" орал что он слишком занятой, и я вообще псих если хочу чтобы он из соседнего города ехал.