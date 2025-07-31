20+ случаев, когда люди пришли за высоким искусством, а попали в самый настоящий цирк

А уютно, это когда вы выше всех? Я вот невысокого роста и очень даже уютно себя чувствую как с маленькими, так и с высокими людьми. Вот уж не думала никогда, что высокие люди что-то вроде чувства превосходства испытывают. Ну если это их главное достоинство, то я им сочувствую