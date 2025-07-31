20+ случаев, когда люди пришли за высоким искусством, а попали в самый настоящий цирк
Когда хочется прикоснуться к прекрасному, многие из нас идут в театр или музей. Посмотреть на огромные картины именитых художников, радостно похлопать в ладоши после грандиозного спектакля. Вот только иногда самое интересное происходит совсем не на сцене. Некоторые истории из музеев и театров достойны отдельной постановки.
- Работаю в музее. Пришли к нам снимать 3D-тур. Показываем экспозицию, посвященную человеческим органам. И вдруг оператор говорит: «Вы слышите, там что-то шипит». Прислушиваемся — и правда. Начали искать источник звука, приподняли драпировку витрины: там спокойно спит уборщица. По полу катались от смеха. © Палата № 6 / VK
- Ходили с девушкой в музей естественной истории. Подошли к макету, на котором был изображен ныряльщик в поисках жемчуга. Малыш рядом спросил у мамы, что происходит. На что мама ответила: «Дядя просто спускается на дно, чтобы немного покормить рыбок». Покормить рыбок? Серьезно? © advancedmeatrecovery / Reddit
- Пошел в театр на оперу «Аида». В гардеробе заметил, что на взрослую оперу пришло слишком много дошкольников. Занимаю свое место на балконе. Подходит женщина с ребенком и просит уступить ей место. Я достаю свой билет, мы вместе убеждаемся в том, что у нас билеты на одно и то же место. Делаю предположение, что это опечатка, и предлагаю усадить ее сына к себе на колени. Про себя думаю, что странная опечатка: кто-то просто деньги зарабатывает, продавая два билета на одно место. Открывается занавес. На сцене сказочные декорации и герои. Ребенок на коленях спрашивает: «Мам, а это Золушка?» В антракте убедился, что пришел в театр не в ноябре, а в октябре. Циферку перепутал. © Подслушано / Ideer
- Я работаю в детском театре. Поражает больше всего то, что большинство родителей сидят и втыкают весь спектакль в телефоны. Представление ведь короткое, для детей, неужели нельзя это время посветить ребенку и разделить с ним эти эмоции? Недавно мамочка в первом ряду надела наушники и смотрела фильм, в то время как ее сын радостно гогоча делился эмоциями с соседней мамой, которая смотрела и поддерживала его. А потом спрашивают, почему их ребенок вечно в телефоне? Подслушано / Ideer
- Думала, что с детьми в театр лучше не ходить, потому что будет не театр, а балаган. Но муж сказал, что мы их нормально воспитываем, чтобы вместе в таких местах появляться. Я очень волновалась! Одела их красиво, еще дома просила вести себя прилично. Пришли, посмотрели спектакль. В антракте перекусили в буфете. Дети вели себя просто прекрасно. Я уже расслабилась и тут слышу: «Ма-а-а!» Поворачиваю голову и вижу, что малышка лежит на полу, а сын тянет ее за юбку и катает по полу, как на санках. © Мамдаринка / VK
- Мы с подругой — заядлые театралки. Но как-то год никуда не выбирались. И вот наконец достали билеты на спектакль, правда, в будний день. Я заранее подготовила платье, прилетаю с работы, быстро переодеваюсь, волосы как-то собираю в прическу, накидываю выходное пальто и бегу. Приходим в театр, идем в гардероб. Я раздеваюсь и понимаю, что под пальто у меня все платье в шерсти моих котов. Оно черное, бархатное. И все в шерсти... Оказалось, мои кошки спали в шкафу и все пальто загадили. А я-то умная такая, платье поутюжила, почистила, а пальто и не глянула... Так и сидела в меховой накидке.
- Было мне лет 5-6, не помню точно. Был с бабушкой в театре на «Золушке». Мачеху играла знакомая бабушки, дама приятная. Я с ней виделся до этого не раз и реагировал на нее нормально. А тут я, видимо, был под впечатлением от игры. В самом конце, когда все аплодируют и дарят цветы началось шоу:
— Саша, пойди подари цветы.
— Я стесняюсь.
— Идем я с тобой схожу, подаришь цветы мачехе.
И тут я на весь зал, перекрикивая все аплодисменты, выдаю:
— Я не понесу цветы этой злой мачехе!
Думаю, о реакции зала можно не упоминать. Как мне потом объяснили, я этим действием сказал «спасибо за отлично сыгранную роль». А я просто боялся той мачехи. © ShurikGrek / Pikabu
- Познакомились с парнем в соцсетях. Написал первый, начал расхваливать мой вкус в одежде, аксессуарах, мою «эстетику». Я таких оборотов в своей речи не использую, но комплименту порадовалась. Решились на свиданку. Первый красный флажочек — у него на заставке телефона его же фотка. Ну лады, с кем не бывает. Мы должны были идти в театр (сам позвал, ведь это его любимая постановка и вообще он там всех знает). Перед театром зашли к нему домой: что-то нужно было захватить. Пока он искал что-то на кухне, я заглянула в его комнату и офигела: по всем стенам расклеены его фотки! Я пырснула от смеха, не думала, что такие люди существуют. В театр мы все-таки пошли, но большую часть спектакля он рассказывал о себе любимом. © Палата № 6 / VK
- Пошли мы с супругой в театр. Оба не низенькие: у меня рост — 186 см, у жены — 178 см. Антракт. Пошли в буфет кофе купить и тут... Десятка два парней и девушек выше нас! Рост не меньше двух метров! Как-то неуютно себя почувствовали... © Подслушано / Ideer
А уютно, это когда вы выше всех? Я вот невысокого роста и очень даже уютно себя чувствую как с маленькими, так и с высокими людьми. Вот уж не думала никогда, что высокие люди что-то вроде чувства превосходства испытывают. Ну если это их главное достоинство, то я им сочувствую
- У моей коллеги очень красивый муж: высокий, широкоплечий, жгучий брюнет. Помимо этого, он хорошо зарабатывает и очень ее любит. Как-то спросила, где они познакомились. В филармонии! Она купила последнюю программку, а ему не хватило. Он хотел автограф от солиста оркестра, и она отдала ему программку просто так. Он позвал ее выпить кофе после выступления. Я до сих пор в шоке, всегда уверена была, что филармония — развлечение для бабушек. Мой мир никогда не будет прежним. Купить билет, что ли. © Подслушано / Ideer
- Была в Турции на экскурсии в гранатовом музее. Там боги маркетинга впаривали всем целебный гранатовый сироп без сахара и консервантов. Состав был указан по-турецки, но глюкозу даже на турецком языке узнаю. Я химик. Более того, в составе куча «Е-шек». Решила приколоться над продавцом и попросила перевести состав. Так он начал мне заливать: «Лишнюю глюкозу удаляют из сиропа, всякие Е — это витамины Е, а цифры рядом — это просто граммы». © Подслушано / Ideer
- Была недавно в театре. Все мое внимание приковал к себе очень милый кот! Он послушно сидел на плече у хозяина и пристально наблюдал за тем, что происходит на сцене. Сосед этой парочки смотрел на кота с удивлением и говорил, что раньше подобного не видел. В ответ хозяин кота пояснил, что странного в этом ничего нет, ведь кот читал пьесу, и теперь ему интересно, что с ней сделал режиссер. В итоге сосед шутки не понял и пересел на свободное место подальше от них. © Палата № 6 / VK
- Сто лет назад ездили с классом в театр — зал полон школьников, все шумят, актеры надрываются на сцене. Это был «Недоросль» Фонвизина. А вместо суфлерской будки у них был просто люк в полу — крышка открыта и подперта палочкой. И вот один из актеров задел эту палочку шпагой: суфлера прихлопнуло. Зал радостно заржал. А через некоторое время крышка люка стала приподниматься, рука суфлера установила поддерживающую палочку. Тут ржали уже и актеры на сцене. © Jenny / ADME
- Была в музее. Перед выходом решила помыть руки. Подхожу к уборной, а там километровая очередь. Я иду, не останавливаюсь. Около самых дверей хватает меня за руку одна бабка и орет: «Здесь вообще-то очередь!». Я ей отвечаю, что мне всего-то только руки сполоснуть. Так она пошла за мной проследить. И только когда я помыла руки, бабка поплелась за мной в конец очереди. © Подслушано / Ideer
- Когда мне было лет 12, мы с отцом пошли в художественный музей. Перед нами две девочки рассматривали картину. Одна говорит: «О, это та картина, которую мы изучали. Думаешь, оригинал?» Вторая отвечает, что вряд ли. Тут папа выпаливает: «Конечно, это оригинал! Если бы это был не оригинал, его бы здесь не было!» Они оборачиваются с огромными глазами и быстро уходят. © Unknown author / Reddit
С дыркой в полу вместо сцфлерской будки - оригинальная идея где-то на гастролях
- Были с мужем в местном небольшом театре. Решили, так сказать, приобщиться к культуре. На удивление, спектакль был и вправду хорош, актеры играли отлично. Когда представление закончилось, артисты вышли поклониться. К ним подошли несколько человек с цветами и бабушка с какой-то сумкой. Пока все принимали цветы, один очень молодой парень принимал пирожки и судочки с какими-то блюдами и тортик. Сразу поняли, что это его бабушка пришла посмотреть на талантливого внука. © Мамдаринка / VK
- Недавно осознали с мужем, что мы уже лет 5 не были в театре, хотя до рождения детей ходили раз в месяц стабильно. Оставили детей маме и пошли. Я надела платье, муж был в костюме. Счастливые сели на свои места и настроились насладиться пьесой. А потом нас разбудил билетер, потому что муж храпел и мешал актерам работать. Видимо, пока у младшего все зубы не вылезут, про театр можно забыть. © Мамдаринка / VK
- Мой парень в начале отношений повел меня в театр. В антракте мне стало очень интересно, как музыканты настраивают инструменты. Мы подошли поближе. Я, облокотилась на бортик, стала пристально вглядываться в процесс... и полетела в оркестровую яму. Благо лететь было невысоко, и я не покалечилась. С тех пор он называет меня «звезда, которая упала». © Подслушано / Ideer
- Была с группой на экскурсии в музее. Как вы знаете, в каждом музее есть магазинчик. Накупила себе побрякушек, оплатила и ушла обедать. Когда мы сидели в ресторанчике, учительница напомнила мне, чтобы я написала маме. Засовываю руку в карман, а телефона там нет! Я судорожно полезла в сумку, там его тоже не было! Тогда я в панике выбежала из ресторана и побежала в музей. Я объяснила продавщице, что, возможно, я забыла у них свой телефон. Она мне протянула сразу два телефона, один из которых был моим. Я узнала, что второй принадлежал девочке из нашей группы. Но растерялась и ответила, что не знаю. До сих пор чувствую себя неловко. © Карамель / VK
- Пришла в музей на экскурсию. Жду начала. Подсела какая-то бабка, ищущая «свободные уши». Вроде человек образованный, преподаватель. Но никак не пойму, где у старого поколения деликатность? Ну видно же, что я не хочу общаться и меня коробит от расспросов. Так собеседница поняла и начала меня еще поучать. Вот, дескать, «зажатый кулак ничего не получает». © Подслушано / Ideer
- В нашем городском театре сделали шикарный ремонт. Туалет получился маленький, всего на 6 кабинок. Зато с огромным местом, где находятся умывальники (там и образуется очередь в кабинки). В туалете ремонт тоже был интересный. Вот так стоишь в очереди и видишь, что в какой кабинке происходит, потому что потолок зеркальный. © Подслушано / Ideer
- В нашем городе была ночь музеев. И вот стоим мы в длинной очереди. За нами заняли две девушки и отошли. Стояли мы долго. Уже и очередь подошла. Тут возвращаются они с компанией молодых людей. И одна из них мне говорит: «Женщина, скажите, что мы занимали за вами». А я сама еще девушка, мне только 29 лет. Я с полным возмущением отвечаю ей: «Нет». © Карамель / VK
Доводилось ли вам становиться свидетелями курьезных ситуаций в театрах или музеях? Мы такие истории всегда рады услышать. А пока можно зайти и почитать другие наши статьи об искусстве: