14 зрителей, которые в кресло не успели сесть, как в комедию угодили

Поход в театр или кино — событие всегда приятное. Там нас встречает особая атмосфера, там мы на пару часов погружаемся в судьбы персонажей, смеемся и грустим вместе с ними. Герои этой подборки, собираясь на спектакль или фильм, рассчитывали быть просто зрителями, а стали участниками действия, которого точно не было в сценарии.