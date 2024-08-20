14 зрителей, которые в кресло не успели сесть, как в комедию угодили
Истории
28 минут назад
Поход в театр или кино — событие всегда приятное. Там нас встречает особая атмосфера, там мы на пару часов погружаемся в судьбы персонажей, смеемся и грустим вместе с ними. Герои этой подборки, собираясь на спектакль или фильм, рассчитывали быть просто зрителями, а стали участниками действия, которого точно не было в сценарии.
- Cижу в кинотеатре, рядом со мной — две девицы. Начался фильм, обе мадамы закидывают ножульки прямо в обуви на подголовник переднего кресла. Возмущенно делаю им замечание. Они, с поразительной простотой: «Там же не сидит никто!» Я, закипая: «А на следующем сеансе?» А девицы тогда взяли и отреагировали еще проще: спокойненько пожали плечами, и на этом все. © Adareleka / Pikabu
- Наслаждались оперой, как вдруг наши соседки сзади стали громко обсуждать роды некоей Аллочки. Одна зрительница, нежный цветочек с виду, робко просит их быть потише. Болтушки затихли, но ненадолго. Девчуля снова вежливо их увещевает, без толку. И тут она выкинула номер: не меняя смущенного выражения лица, она рявкнула изо всех сил: «Дамы! В театр же за культурой ходят, а не трындеть, в конце концов!» Дамы до самого финала боялись даже дышать. © Буква Эф / ADME
- Были мы однажды в театре на «Травиате». В последней сцене Травиата поет заключительную арию, стоя на узкой железной кровати в ногах — такой, как в старом кино. И вот финал: Травиата допела арию, последний вздох, она навзничь падает на кровать и.... промахивается на половину. Зал в ужасе молча сидит, занавес закрывается, спектакль окончен. Тишина. Все боятся хлопать. Через минуту тишины она одна выходит перед закрытым занавесом и кланяется. Общий вздох облегчения и овация. Хлопали не только за прекрасное исполнение, но еще и за то, что певица, в отличие от Травиаты, цела осталась. © Sakhara / ADME
- Когда мне было лет 14, ходили с родителями в театр на «Хануму». И вот сидим мы, смотрим, как на сцене Ханума заигрывает с мужчиной и говорит ему что-то вроде «Расстегни мне платье!» И тут радостным басом кто-то из зала выдает: «Давайте я расстегну!» Зал угорает, мы с мамой сидим красные. Все верно, это был мой папа. © Подслушано / Ideer
- Была на «Золушке» Россини. На билетах было указано, что опера предназначалась для зрителей 16+, арии исполнялись на итальянском, а речитатив переводили с шутками фривольного содержания. Но родители привели в зал кучу детей. Страдали и сами малыши, и другие зрители. Многие ушли после 1-го акта. Но особенно отличилась девочка лет семи-восьми, которая после того, как достала разговорами свою мать и окружающих, решила развлечь себя сама: в 1-м акте она бегала по проходам, а после антракта нашла себе кавалера лет шести, и они вдвоем с визгами играли в прятки, бегая по проходу и прячась друг от друга между рядами во время спектакля. Мать девочки все это игнорировала и приняла меры только после угрозы капельдинера вызвать охрану и удалить их обеих из зала. © Кайлин / ADME
- Подарили билеты в театр, спектакль в пятницу вечером. Мы с мужем, конечно, решили пойти. А тут такая неделя загруженная, конец полугодия, отчетность. Ну я, чтобы пораньше в пятницу уйти с работы, сделать макияж и укладку, всю неделю задерживалась до часу-двух ночи. Все успела, намарафетилась, пошли в театр. Спектакль был скучноват, и после второго акта я уснула, муж не будил, пока я не стала откровенно храпеть. Выходили из зала под осуждающие взгляды и фыркающие звуки. До сих пор стыдно. © Подслушано / Ideer
- Рассказал сегодня знакомый хирург историю, далее с его слов. Прихожу домой после работы уставший. И тут жена: «Как? Ты забыл, что мы сегодня в театр идем? Лучшие места в кои-то веки». Блин, так не хочется никуда тащиться, прилечь бы, а тут нужно бриться, мыться, одеваться. Но жена еще подгоняет, мол, надевай костюм и пошли, кто тебя нюхать будет. И как же было неловко, когда ко мне прямо во время спектакля со всех ног подбежала собака — одно из действующих лиц пьесы «Сильвия» — и начала меня обнюхивать. Я лишь в ответ бросил красноречивый взгляд на жену. © OhLiuLi / Pikabu
- Лет 10 назад знакомая с мужем пошли в театр на «Мастера и Маргариту». Она беременна, лето, жарко, вот и купили в буфете воды. Но билетер ни в какую не пускал их с бутылкой в зал: мол, либо выпивайте, либо выбрасывайте, в зал с водой нельзя. Муж спорил, настаивал на том, чтобы их впустили, просил войти в положение, а у моей знакомой случился нервный срыв. И тогда она швырнула эту несчастную бутылку в мусорку и, рыдая, выбежала из театра. Окружающие лишь плечами пожали, мол, беременная истеричка, что с нее взять. Муж бросился за ней и выяснилось, что не в бутылке с водой дело. Просто тем билетером оказался родной отец знакомой. Он ее не узнал. Не общались они лет 5 до этого, внешность кардинально не изменилась. А он не узнал родную дочь... © Подслушано / Ideer
- Вчера ходили с молодым человеком в кино, пришли как раз к началу сеанса, на экране еще трейлеры, а я предвкушаю, как сейчас сяду на большое кресло, которое раскладывается, и буду смотреть интересный фильм. Поднимаюсь я и вижу, как на наших местах уже сидят какая-то дама и ее спутник. Стоит отметить, что такие места дороже обычных. Вежливо прошу даму покинуть наши места, показываю даже билеты. И тут она поднимает на меня полные презрения глаза и говорит, что я должна ей уступить, она ведь беременна и ей хочется сидеть в удобном кресле. Стою и перевариваю то, что на моем месте сидят, и я еще кому-то должна. Тут эта будущая яжемать просит уйти и не заграждать экран, иначе она позовет администратора. Сообщаю ей, что должен ей только отец ребенка, но не я. Подгорело у меня знатно, мой молодой человек пошел к администратору, и эта дама с недовольным личиком нас покинула. © Slowpaws / Pikabu
- После 9 класса поступала в театральный колледж. Смеялись надо мной все: и дикция плохая, и внешность серая. Особенно друзья подшучивали. Не поступила. Окончила школу, поучилась немного на филфаке и случайно увидела объявление о наборе в театральную студию. Попыталась для себя. В итоге: бросила универ, окончила студию, потом престижный вуз по режиссуре. Сейчас работаю в прекрасном театре. Обожаю видеть лица бывших друзей и тех, кто в меня не верил, когда они приходят на мои спектакли. © Подслушано / Ideer
- Когда мне было чуть больше 20, я участвовала в постановке «Укрощения строптивой». В какой-то момент спектакля я находилась прямо за декорациями, изображающими жилье — рамой с холстом, раскрашенным под стену. Я была увлечена тем, что целовалась с одним актером. Видимо, мы были настолько страстны, что под нашим напором декорация свалилась с платформы, и зрители увидели нашу целующуюся парочку! К счастью, наше поведение вполне соответствовало нашим ролям. © Jordana George / Quora
- Мама рассказывала, как ходила на спектакль, где один персонаж бил другого в грудь, на которой был спрятан маленький пакетик с жидкостью красного цвета, чтобы выглядело так, будто течет кровь. Актер, который должен был сделать это, был второстепенным персонажем, никакого опыта у него не было. Ему сказали непременно проколоть пакет, и он решил следовать этому до конца. Так что когда случайно во время сцены пакет упал на пол, этот парнишка вместо того, чтобы проигнорировать это, начал неистово колоть пол. Главному актеру пришлось импровизировать, притвориться, что ему больно, и в конце испустить дух. © Citizens_Of_Dalaran / Reddit
- Рассказываю клиентке, что собираюсь завтра в театр на мюзикл «Злая», а она такая говорит: «Да ну, такой спектакль в нашем городе не идет, если бы шел, я бы знала». Я про себя думаю: «Ишь ты, какая специалистка по мюзиклам выискалась». А потом оказывается, что мои билеты на тот же день и месяц, только следующего года. © benchapman123 / Twitter
- Я люблю оперу, и однажды пригласила свою близкую подругу на «Набукко». И вот наступает момент, когда одна из героинь поет свою последнюю арию, а потом падает на сцену и испускает дух. Это очень трагический момент! Вот только певица упала в тишине с таким звуком, будто свалился мешок цемента. А металлическая шапочка слетела с ее головы, перезванивая, покатилась по сцене, и упала прямо в оркестровую яму, откуда в тишине послышалось отчетливое «Ой-е». Вот тут-то мою подругу и прорвало! Она ржала как конь, но хуже всего, что ее смех был настолько заразным, что присоединился почти весь партер и балкон! Короче, в тот раз «Набукко» я не досмотрела — выгнали... С тех пор одна в оперу хожу... © Unknown author / Pikabu
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