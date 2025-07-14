16 историй о поступках, которые сложно понять, не зная всей ситуации
Истории
4 часа назад
Иногда мы сталкиваемся с поступками, которые на первый взгляд кажутся совершенно нелогичными. Но за каждым таким решением часто скрываются сложные эмоции, скрытые мотивы или уникальный взгляд на мир. Мы собрали истории о ситуациях, которые заставляют задуматься о том, как по-разному мы все мыслим.
- Как-то на дискотеке танцевала с парнем. Поняла, что понравилась ему, но он не стал знакомиться, попрощался и ушел. Через несколько дней опять его увидела, он шел и будто бы принюхивался ко всем девушкам. Когда дошла очередь до меня, вдруг улыбнулся, поздоровался и начал общаться. Оказывается, у него плохое зрение, в прошлый раз он был без линз и девушку для танцев выбирал по парфюму. Знакомиться же не стал, потому что не был уверен в своем выборе. На вторую дискотеку пришел в линзах и искал меня по запаху. © Жужа Лаптева / Dzen
- Вполне нормальный, взрослый мужчина, с которым я работал, ляпнул следующее: «Если мы все произошли от обезьян, то почему они до сих пор существуют?!» © GrilledStuffedDragon / Reddit
- Помогаю другу по телефону разобраться с девайсом. После 15 минут безуспешных попыток «Нажать на нужное» говорю: «Витя, ну включи логику!» Витек подзавис секунд на 5, запыхтел в трубку и такую хохму выдал: «И где эта кнопка? Кнопка „Логика“ где?» © Убойные Истории / VK
- Мама ворчит, что у моей сестры есть две собаки, которых ей не следовало заводить, потому что она не может позволить себе их содержать. Но при этом она хочет, чтобы сестра завела детей. Я назвал эту логику нелепой, а мама просто уставилась на меня и сказала, что это не одно и то же. Ну конечно. Родить детей, на которых денег уходит намного больше — это вариант получше. © bunnywings / Reddit
- Однажды мой трехлетний племянник лопал крекеры, пока мы гуляли на улице. В какой-то момент он аккуратно положил их на землю, и мы спросили его: «Эй, дружок, зачем ты это делаешь?» Его ответ: «Я кладу их на землю, чтобы не уронить». © dpschainman / Reddit
- Встретилась с соседкой по даче, зашел разговор о кошках. Соседка:
— Ой, наша скоро разродится, опять с котятами разбираться. Муж ворчит, а что делать?
— Так мы свою стерилизовали давно, полдня возни, зато ни животное, ни мы не мучаемся. — Ты что! Жалко же животинку! © M0rkovka / Pikabu
- Муж все время твердил мне, что с детства мечтал о большой семье. У нас двое детей, беременна третьим. И тут я узнаю, что его мать написала в завещании, что ее имущество достанется тому из сыновей, у которого будет больше детей, и они об этом знали. Это было не планирование семьи, а гонка за наследством. © Мамдаринка / VK
- Подруга купила себе дорогущую машину. Новый внедорожник, часть денег взяла на него в кредит, часть накопила, часть ей подарила бабушка после продажи дачи. Ездит, вся такая крутая и довольная. Только вот живет она в общаге. Комната ее, а ванную и туалет делит с соседом, кухня общая на десяток комнат. Вопрос: зачем? Она отвечает, что всегда мечтала о машине такой. Только вот продолжает жаловаться, что дома холодно, места не хватает. Серьезно? Могла бы продать эту комнату, добавить накопленные деньги, бабушкины деньги и купить себе отдельную чистую квартиру! Но нет, решила попонтоваться! Трясется теперь за машину. На меня как-то наорала, что я в грязной обуви в ее крошку полезла. А какая у меня в октябре должна быть обувь после хождения по улицам? Перестала с ней общаться, так как что-то мне подсказывает, что она не совсем в адеквате. © Подслушано / Ideer
- Мама сообщила, что ей грозит неминуемое банкротство, а потом взяла дорогую сумку и пошла к кассе.
— Мама, что ты делаешь? Ты только что сказала, что у тебя нет денег. Ты уверена, что тебе нужна новая сумочка?
— Я хочу тратить деньги, пока они у меня есть!
— Мам, ты шутишь?
— Ой, да отстань ты. Ты только начинаешь жить во взрослом мире и ничего не понимаешь. © Mettamaggie / Reddit
- На днях коллеге привезли на работу ноутбук, попросили меня принять его у курьера и посмотреть, как он работает. Принял, включил, подключил Wi-Fi, проверил видео/звук, в общем, сделал то, что знал. И во время всех моих действий чувствовалось явное недоверие со стороны коллег. Вскоре заходит сотрудник IT-отдела, и они ему говорят: «Ты же программист, посмотри, как ноутбук тебе». Он его берет в руки, крутит-вертит и говорит: «Прикольный, аккуратненький такой». После этого новая владелица ноута с довольным лицом и криком: «Так и знала, что не зря его взяла!» уходит в закат. © Kolyada / Pikabu
- Свадьба через месяц, я беременна. Но тут выясняется, что жених живет с бывшей женой и съезжать не думает — ему нужны гарантии. Видимо, свадьба и ребенок — это ничто. Он на полном серьезе говорит: «А вдруг ты передумаешь, и мне потом придется жить одному!» © Подслушано / Ideer
- Мой муж по долгу службы общается со многими артистами, директорами театров и так далее. Время от времени ему дают пригласительные билеты на прекрасные концерты и спектакли. Мы, конечно, ходим сами, зовем родственников и друзей, и вот что удивительно. Большинство людей кричат: «Столица — это такие возможности! Театры, музеи, выставки». А как доходит до того, чтобы пойти куда-то, то: «Ой, это дорого, особенно на семью». Я предлагаю бесплатные билеты — никто не может или не хочет. Возможности. Хм. © Подслушано / Ideer
- Приехали родители моего парня, я предложила им макароны по-флотски, но они сказали, что макароны — это тяжелая еда, и есть они это не будут, да и отцу макароны нельзя. На следующий день они отварили себе пельмени. © Martnik / Pikabu
- Я перевел дела своего бизнеса в новую компанию, потому что женщина, которая занималась нашим счетом, сказала мне, что не ест ничего, что начинается на букву «а». Она, кстати, не смогла объяснить, почему не ест авокадо, но ест гуакамоле. © Gertrudethecurious / Reddit
- Я очень люблю читать, частенько перечитываю классиков. С появлением парня стала читать реже. Когда на душе тоскливо, уходила в парк или кафе и сидела пару часиков с книжкой. Парень стал ревновать, не верил, что читать хожу. После очередной истерики в сердцах крикнула: «Да, я изменяю тебе! С Толстым Львом Николаевичем!» Парень меня бросил со словами, что я предательница, а он найдет и разберется с Толстым. Вот думаю, идти объясняться, или не нужен мне такой парень. © Подслушано / Ideer
- Мой парень — разгильдяй, он спокойно спит в гнезде из салфеток и мусора. Но стоит мне пропустить хоть одно пятнышко на посуде, когда я ее мою, как он устраивает сцену. © Ashypants00 / Reddit
У нас есть и другие подборки историй и переписок на эту тему:
Комментарии
Уведомления
Еще Алан Карр писал, что любое самое дурацкое правило в питании, если его соблюдать, помогает похудеть. Так что вполне возможно, что женщина с буквой А - поклонница Карра.
-
-
Ответить
Похожее
15+ историй, в конце которых восторжествовала справедливость
Истории
4 месяца назад
15 историй о том, что работать с близкими людьми не всегда легко
Истории
5 месяцев назад
16 жизненных ситуаций, в которых нашлось место юмору и занятной развязке
Истории
6 месяцев назад
12 историй про наглецов, которых наконец-то щелкнули по носу
Истории
3 месяца назад
15+ свиданий, которые неожиданно пошли наперекосяк
Истории
7 месяцев назад
12 правил наших родителей, которые сегодня вызывают лишь недоумение
Психология
4 года назад
16 женщин рассказали, какими коварными оказались их подруги
Истории
3 месяца назад
Читатели ADME рассказали истории о том, как раскусили обманщиков
Истории
7 месяцев назад
15+ таксистов и пассажиров, которые доведут друг друга до икоты и нервного смеха
Народное творчество
2 года назад
14 человек, которые убедились на собственном опыте: что посеешь, то и пожнешь
Истории
9 месяцев назад
20+ особенностей жизни с иностранцами, о которых их жены обычно молчат
Народное творчество
5 лет назад
20 объявлений, которые выделяются из общей массы тем, что могут вызвать приступ хохота
Народное творчество
1 год назад