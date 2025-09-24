16 раз, когда люди решили задержаться на работе, но не были готовы к такому сюрпризу

романтический ужин тет-а-тет для тестя с тёщей - это не мкропричтие, и там муж с женой - третий и четвертый лишний.
Вот только у меня вопрос, а почему для романтического ужина пары своих родственников мужик выбрал кабинет в своём офисе? Отдкл ный кабинет в ресторанчике - слишком дорого? А ужин по принципу "закуски сделай сам"?
Засидеться на работе допоздна — то еще удовольствие. Мыслями уже дома, на уютном диване, а впереди еще гора отчетов. Кажется, что этот скучный вечер уже ничто не спасет. Но иногда именно в такие моменты, когда, казалось бы, ничего интересного произойти не может, жизнь подкидывает самые невероятные сюрпризы. Герои нашей подборки на собственном опыте убедились, что один лишний час в офисе может обернуться и романтической комедией, и семейной драмой с хорошим концом, и просто уморительной историей, которую потом будешь рассказывать друзьям.
- Муж сказал, что задержится на работе. А я так соскучилась, что поехала его встречать. Увидела его кабинет, в душе у меня все перевернулось. Свечи, цветы, романтика, какая-то женщина! Уже слезы на глазах, хотела бежать, как за моей спиной появились родители мужа со словами: «Ален, а тебя Степа тоже зачем-то вызвал в офис?» Я вовсе забыла, что у его родителей годовщина. Муж захотел им сделать романтический ужин-сюрприз. Даже в офисе всех пораньше домой отправил. Разревелась от этой милоты еще больше. © Палата ** / VK
- Задержалась на работе, осталась одна в офисе. Сижу, работаю. Тут начинает трезвонить телефон, минут 10 звонил. Подняла трубку, выдала стандартную заученную фразу: «Добрый вечер! Компания такая-то, у телефона такая-то. Чем могу помочь?» На том конце провода повисла неловкая пауза и мужик с очень низким голосом выдал: «Ой, малышка, а взрослые рядом есть?» Сказала, что меня сегодня оставили за главную. Мне 21 годик. © Не все поймут / VK
- Задержался в офисе, приехал домой, когда уже стемнело. Открыл дверь, услышал странный монотонный гул, увидел странные тусклые огоньки, осторожно перемещающиеся по полу в темноте. Первой мыслью было, что в квартире короткое замыкание или какой-то сбой. Осторожно зашел в комнату. Включил свет и увидел такую картину: посреди гостиной в кресле спал тесть, а по полу ездил новый робот-пылесос, к которому скотчем были примотаны 2 телефона с включенными фонариками. Проснувшись от света, тесть объяснил: «Да вот, твой пылесос в темноте заблудился и под диван заехал. Я ему дорогу подсветил, чтобы он работу закончил. Техника должна работать!»
- Задержалась на работе до 3 часов ночи, вызвала такси. Приехала старенькая машинка. Села на заднее сиденье и увидела, что на переднем сидит ярко накрашенная женщина в возрасте. Я извинилась, подумала, перепутала машины. Водитель молчал, а эта дамочка ответила: «Да мы работаем вместе! Он водит, а я деньги считаю». Такой вот такси-кондуктор. © Подслушано / Ideer
- Только за минуту у себя в голове приревновала мужа, поругалась с ним и уже чуть было не подала на развод. А все началось с того, что он задержался на работе. Написала ему: «Ты где?» Он ответил, что у него дела. Спросила, мол, когда придешь, он ответил, что сегодня. Не успела обидеться, как заходит муж. Оказывается, он вышел на 2 остановки раньше, чтобы купить мне соленой капусты. Вчера сказала ему про задержку и про то, что хочу солененького. Сижу ем, а самой и стыдно и приятно. Больше доверяйте своим вторым половинкам! © Мамдаринка / VK
- На днях сильно задержалась на работе, пришла домой поздно. Младшая сестренка не хотела ложиться спать и дождалась меня, чтобы показать свой сюрприз. Она прибежала встречать меня и сразу же вручила мне картину со словами: «Держи! Я нарисовала солнышко». Отдала мне большой листочек, на котором было огромное черное солнышко. С просила у нее, мол, почему оно черное. А сестричка ответила: «Потому что я нашла у тебя только черный фломастер». Короче, она нарисовала все моей тушью, которую моя подруга привезла из Кореи. Теперь ею только и можно, что картины рисовать. © Карамель / VK
- Задерживалась на работе. Сказала мужу, что в морозилке есть наггетсы. Он поугукал, вроде как и яйца обещал пожарить. Вернулась домой, а там пустая упаковка и грустный муж. Ничего не поняла, расспросила и расхохоталась. Оказалось, этот уникум то ли забыл, то ли не знал, что наггетсы нужно разогревать. Он их так всухомятку замороженными и съел! © Палата № 6 / VK
- Вчера сильно задержалась на работе. Написала своему 14-летнему сыну, чтобы сам приготовил себе яичницу, так как дома ничего готового нет. Услышала ответ: «Конечно, мам, без проблем!» Сегодня в истории браузера случайно увидела запрос: «Как выглядит сковородка?» © Мамдаринка / VK
Солнышко. Черное. Мда... Слабо верится, что у ребенка не было других фломастеров. Это первое. Второе: даже если сестра добралась до косметички, вряд ли она стала рисовать тушью. Скорее всего, это была подводка для глаз. Или опять история выдумана.
- Немного задержался на работе. Пришел домой уже ближе к ночи. Зашел и тут же услышал плач своей девушки. Испугался, подумал, что она приревновала меня, хотя и я предупреждал ее, что задержусь. Залетел в комнату, обнял ее, а она улыбнулась и начала показывать свои джинсовые шорты со словами: " Миш, я эти шорты еще в 2014 году носила, но потом не влезала в них 3 года, отложила в шкаф. Только что достала, а они великоваты«. Так сильно расплакаться из-за этого? Видимо, для девушек это большая победа, но мне не понять. © Палата № 6 / VK
- Муж читает мысли. Вчера задержалась на работе. Ехала домой уставшая, только и думала о том, что вообще ничего не хочется делать. Хотелось просто прийти, лечь на кровать, а лучше просто получить дозу обнимашек. В никакущем настроении открыла дверь, а квартира блестит! Муж освободился пораньше, решил прибраться к моему приходу. Заказал пиццу, как чувствовал, что не хочу готовить. А на кухне меня ждал букет любимых ромашек. У нас с ним какая-то телепатическая связь! Я ему ни словом не обмолвилась про тяжелый день. © Не все поймут / VK
- Мы с подругой вместе снимаем квартиру. Вчера она попросила меня задержаться на работе, потому что к ней должен был прийти парень. Я сидела на работе до последнего, пока уже охранник не сказал, что пора уходить. Позвонила подруге, она попросила еще немного погулять. Я уговорила охранника разрешить мне посидеть в офисе еще немного, рассказав о подруге. Охранник согласился и даже предложил мне чаю. Мы разговаривали с ним всю ночь. Утром приехала домой, поспала 2 часа и вернулась на работу. На моем столе была записка: «Доброе утро и бодрого дня!», а рядом в термокружке стоял кофе. © Палата № 6 / VK
- Позавчера муж задерживался на работе. Сказал, что начальство приехало, даже присесть нет времени. Я знала, что за весь день он так и не смог найти время на обед, поэтому решила порадовать его домашними тако. Готовила их достаточно долго, но что не сделаешь ради того, чтобы угодить любимому! Пришел он с работы, побежал в душ, а потом за стол. Я подала ему свои тако, жду реакции. А он посмотрел на меня, заулыбался и сказал: «Зай, ничего страшного. Вижу, что шаурма у тебя немного не получилась, но уверен, что она будет очень вкусная!» Угодила, блин. © Мамдаринка / VK
- Задержался на работе, приехал домой почти к полуночи. Девушка ужин приготовила, ждала. Думал, ну точно скандал устроит. А она обняла и посадила ужинать. Спросил, не злится ли она, сказала, что нет. Ну, думаю, опять эти женские закидоны. А она дальше продолжила: «Я не злюсь и не обижаюсь. Я просто расстроена, что все пошло не так, как я планировала, но я же не могу этого изменить. Тогда какой смысл портить тебе настроение?» В общем, я сделал правильный выбор. © Подслушано / Ideer
- Задержалась на работе, все уже ушли. Услышала, как на столе у начальника вибрирует телефон. Увидела, что звонит его жена, ответила: «Не волнуйтесь, он просто забыл телефон». На следующее утро меня ждал выговор от начальника. Оказалось, по возвращению домой он обнаружил, что жена собирается подавать на развод. Из этой ситуации я усвоила важный урок — никогда не брать чужие телефоны. © Палата ** / VK
идёт летучка у техников. мастер смены провводит разбор и тут начал звонить телефон одного из техников, который заводил самолёт на стоянку, мастер не выдержал, взял трубку - Васи нет, он в отгуле! на следующую смену вася пришёл с шикарным бланшем под глазом, первые слова были - какая сволочь сказал жене что у меня отгул был???
- Задержалась на работе. Пришла домой. Слышу из спальни голос мужа: «Хорошо. Теперь согни вправо. Не так сильно, аккуратнее. Теперь медленно, очень медленно...» Распахнула дверь, готовясь к худшему. И увидела картину маслом: мой кавалер сидел и давал наставления своему другу в сборке шведской стенки перед ноутбуком.
- Бывший ревновал к каждому столбу. Однажды задержалась на работе, он не захотел меня забирать. Сослался на то, что уехал по делам. Ну я и пошла пешком. Пришла, переоделась, села есть, смотрю кино. Спустя полчаса он вываливается из шкафа со словами: «А я думал, ты с любовником придешь». © Подслушано / Ideer
Вот так обычный рабочий вечер может превратиться в настоящее приключение или просто в очень теплый и забавный момент, который запомнится надолго. Эти истории еще раз доказывают: никогда не знаешь, какой сюрприз ждет тебя за углом (или за дверью собственного кабинета). А в вашей жизни был случай, когда вы задержались на работе, а в итоге получили совсем не то, что ожидали?
