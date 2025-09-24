16 раз, когда люди решили задержаться на работе, но не были готовы к такому сюрпризу

Засидеться на работе допоздна — то еще удовольствие. Мыслями уже дома, на уютном диване, а впереди еще гора отчетов. Кажется, что этот скучный вечер уже ничто не спасет. Но иногда именно в такие моменты, когда, казалось бы, ничего интересного произойти не может, жизнь подкидывает самые невероятные сюрпризы. Герои нашей подборки на собственном опыте убедились, что один лишний час в офисе может обернуться и романтической комедией, и семейной драмой с хорошим концом, и просто уморительной историей, которую потом будешь рассказывать друзьям.