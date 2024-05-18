Если правило негласное откуда посетители должны его знать? И вообще, что за правило в поликлинике, когда здоровые проходят вне очереди, а больные должны смиренно стоять?
14 человек, которым работа таких приключений подкидывает, что за это неплохо бы и премию выписать
На работе, помимо самой работы, происходит куча всего: то коллега в тарелку заглядывает, то подруга по знакомству пытается пролезть в ту же компанию, что и вы, а иногда и работа даже не ваша, а мужа, но нервишки она и вам треплет. Разнообразие рабочих будней во всей своей красе — в этой статье.
- В компанию, где я работаю, попыталась устроиться моя бывшая одноклассница. Она меня узнала и сказала руководителю, что мы знакомы. После собеседования руководитель спросил, что я могу сказать о ней. Я сначала ничего не хотела говорить — мы не общались лет 20, она могла измениться. Но начальник настаивал. Пришлось ответить, что я ее знала как человека ленивого и безответственного, любящего перекладывать свои обязанности на других, а при случае присвоить результаты чужих трудов и подставить того, кто ей помогал. Вряд ли мое слово было решающим, но ее не взяли. На следующий день она отыскала меня в соцсети и вылила ушат помоев: видите ли, она точно знает, что я наговорила о ней гадостей. Не понимаю, на что она рассчитывала, когда сообщала руководителю о нашем знакомстве. Забыла, наверное, почему я сразу после школы оборвала с ней общение. © Подслушано / Ideer
- Я работала вместе со своим мужем. Сначала было очень прикольно. Мы всегда были вместе, нам не было скучно. Вместе ходили на обед, вместе делали свои рабочие дела. Но потом все изменилось. Меня повысили и моя зарплата стала выше. Я стала заместителем директора. Моему мужу не понравилось, что я командую им на работе и зарабатываю больше него. Он взял и уволился, и теперь работает продавцом в супермаркете возле нашего дома. Его зарплата стала еще меньше. Его все устраивает. Говорит: "Хотя бы там ты не командуешь мной", а я думаю, что вышла замуж за дурака... © Комната сплетен / VK
- Работаю в городской поликлинике. Из 4 лифтов работают только 2, очереди к каждому. По негласному правилу сотрудники проходят без очереди. Без семи минут восемь, спешу в свой кабинет, подхожу к двери открывающегося лифта. И вдруг небольшая и хилая с виду бабулька как пихнет меня со словами: "Мне на прием", — и пролезла вперед. Говорю: "Так вы к нам на прием и идете, зачем же толкаться?“ Ничего не ответила, даже не смутилась. А на руке у меня остался огромный синяк от "благодарной" пациентки. © Подслушано / Ideer
- Работаю в кафе. Правило гласит, что со своей едой нельзя. Проходит банкет, под конец приносят торт. Объясняем, что максимум — это фотка и разложить обратно по коробочкам, рискуем. В ответ — детская истерика и мамаша, приговаривающая: «Сейчас мамочка даст вам тортик», официантка, ноющая админу, мол, это же дети. В итоге все ели торт, хоть и знали заранее о запрете. Не понимаю, почему мать перекладывает на других ответственность. Дети привыкают, что им все должны, а на все ответ: «Будут свои — поймешь». © Подслушано / Ideer
- Муж работает в женском коллективе. Каждое утро, собираясь на работу, он проверяет перед зеркалом, отглажена ли рубашка, как сидит пиджак. Пользуется только дорогим оригинальным парфюмом, словом, старается выглядеть с иголочки. А я смотрю на это все и меня гложет чувство ревности. Он передо мной так не красуется, как перед своими коллегами. Такое ощущение, что я все настирываю-наглаживаю, чтобы он хорошо выглядел для них. Как будто своими руками «упаковываю» его в подарочную обертку. Каждое 8 марта — мне букет цветов, а для них старается накрыть стол. Нет бы со мной время провести! Разговаривала с ним. Говорит, что мне нечего бояться, это просто коллеги, а я все накручиваю. Но вот не могу я это принять. И просить уволиться тоже не могу — на его зарплату живем, моей минималки не хватит на всю семью. На внешность я не жалуюсь, на меня обращают внимание. Но уверенности, что мужа на работе не окрутит какая-нибудь молоденькая стажерка, нет. © Комната сплетен / VK
- У нас на работе был случай: пришла девочка из соседнего кабинета, говорит, что у коллеги день рождения и она принесла торт, надо скинуться на подарок. Мы с девчонками не против, конечно, собрали деньги и ждем, когда нас позовут на чай. Ближе к вечеру спрашиваем ту девочку из соседнего кабинета, когда ж нам идти к ним. А она отвечает: «А мы торт уже съели, так получилось, но деньги вы все равно сдайте, мы ж один коллектив». Вот молодцы, как праздновать, так сами, а как на подарок, так дайте. Находчивые, однако. © Палата № 6 / VK
"Он передо мной так не красуется, как перед своими коллегами." А когда женщина худеет к отпуску? Т.е. муж круглый год смотрит на нее как есть, а значит худеет вообще перед чужими людьми покрасоваться ))
- Работаю в школе. Ненавижу директрису. Высказывает за маникюр, браслеты и прочие мелочи. Недавно сказала, что у меня туфли вызывающе блестят. Моей коллеге заявила, что нельзя в школу ходить со смуглой от солярия кожей — "неприлично". Пьет кровь всему коллективу, кроме мужчин. Физик всегда ходит в джинсах и футболках — она ему чай наливает на переменах. Когда я была в черных джинсах и белой рубашке, она закатила истерику. А учитель ОБЖ воняет, с колтунами в бороде, и кофта у него вся в пятнах. Когда директриса отчитывала девочку-практикантку за стрелки, я сказала: «Лучше так за учителем ОБЖ смотрите». Она давай визжать, что его пожалеть надо, от него жена ушла (больше 10 лет назад). Так у нее еще хватает наглости просить нас помочь учителям-мужчинам с документацией, «они же мужчины». Я люблю детей, люблю свою профессию, но хочу уволиться. © Подслушано / Ideer
- Помню, как однажды оказались в гоголевском "Ревизоре". Должна была к нам приехать большая проверка из столицы, в назначенный день заходит в отдел солидного вида мужчина в костюме, с портфелем. Он, конечно, представился по имени-отчеству, но что толку — имя проверяющего нам все равно не было известно. Мы ему, значит, и стол, и экскурсию, и снова стол, и подарочки (ну так вот принято), и на служебной машине прокатили по району. А потом он решил посмотреть документы, а когда пролистал 10 архивных папок, все-таки спросил: "Извините, а что это за организация?" Оказалось, он приезжал к другим ребятам со схожей специализацией, которые работают в соседнем здании. Смеялись долго. Пытались потом нашего проверяющего отправить к ним, но он не согласился, пришлось повторять программу. А с тем мужчиной чуть позже даже поработали вместе, начальница еще долго с ним переписывалась по рабочим вопросам. © Подслушано / Ideer
- Как-то попала в максимально глупую историю. Пока шла на работу, меня окатила из лужи машина. На мне были черные джинсы, но, к несчастью, белая футболка. Пришла на работу, пожаловалась коллеге на неудачное утро, мол, теперь весь рабочий день буду ходить как свинка. А он достал из рюкзака свитшот и протянул мне. Оказалось, взял на вечер, если похолодает, но решил поделиться со мной. Я быстренько переоделась в туалете. И потом целый день не понимала, почему все в офисе на меня так странно пялятся, хихикают и спрашивают, ночевала ли я дома. © Палата №6 / VK
> «они же мужчины»
Вспомнилось. Работала тоже в одном образовательном учреждении. Коллектив, как водится, на 90% женский. И вот появился у нас математик – парень чуть ли не только что из универа, очень молодой. Как директриса, тетки из администрации и пожилые училки его облизывали… Молодые тоже интересовались, но он в общении таким душнилой был, что они в ужасе разбегались. И тоже – документы ему сделай, бумажку занеси, проектор настрой… А он через год набрал себе учеников на репетиторство и свалил.
- Работаю в частной школе английского языка. Всегда удивлялась, почему дети могут зайти в класс без стука, не здороваются, не прощаются, трогают мои вещи, не говорят «будь здоров», «спасибо», «пожалуйста». А сейчас идет неделя индивидуальных встреч с родителями, и все мне стало ясно. Одна мама вошла без стука, уселась на стул со словами: «Это вы же Марина?» Вторая начала перебивать на середине разговора. У третьей зазвонил телефон, она мне: «Ща, погодите», — и принялась обсуждать, какие макароны купить и что пожрать вечером. Следующая просто без спросу взяла мои бумаги на столе и начала смотреть. Еще одна назвала меня Мария 3 раза, несмотря на то, что преподаю я с сентября, я представилась и поправила ее. Это не «поколение сейчас такое», а воспитание. © Подслушано / Ideer
- Работал я в одной компании, где была главный менеджер — Настя. Когда мы обедали, от нее вечно звучали фразы в стиле: «Фу, мясоеды», «Как вы можете есть животных?» и тому подобное. Внимания мы не особо обращали. Пока однажды она не пришла с новой сумкой, и другие девочки в офисе не спросили: «Она что, кожаная?». А Настенька ответила, что она просто не может ходить с сумками из кожзама. После этого случая над Настей мы не смеялись больше. © Jetlabs / Pikabu
Найти в сети побольше историй про каннибализм и пересказывать, когда Настя ест.
- Сегодня моя коллега отпросилась у начальства уйти на час раньше.
Настало время Х, она собирается домой, но решила перед выходом попить чайку с подругой. Итог: ушла со всеми вместе, а не на час раньше, как собиралась. На вопросы типа «почему ты тут сидишь, лясы точишь?» ответ был таков: «Шеф отпустил, что хочу, то и делаю». Л — логика. © Fyrich / Pikabu
- Коллега постоянно звонит своему сыну, отпрашивается, чтобы отвезти в больницу или съездить с ним куда-нибудь. Сына зовут Ромочка, он очень болезненный. Периодически коллега опаздывала, прикрываясь тем, что Ромочке утром стало плохо. Могла уйти в обед, мол, звонили из школы, Ромочке плохо. Всегда брала отпуск в удобное время, на остальных сваливались ее обязанности. Так я работала полтора года где-то. А потом пошла в гости, разболталась с новыми знакомыми, и одна девушка, учительница, рассказала, что у нее есть в классе мальчик, которого мама опекает, не пускает в школу из-за любого чиха, то и дело приезжает и грозится уничтожить любого, на кого пожалуется ее Ромочка. Он, кстати, абсолютно здоров, в нем 190 см роста и килограммов 100 веса. Спросила фамилию Ромочки — и вуаля, она такая же, как у коллеги, весьма редкая. Оказалось, на работе ничего не знали толком про Ромочку, предполагали, что он учится во 2 или 3 классе. Пришла та самая коллега, и мы давай спрашивать про сына. Она юлила, отнекивалась, но когда пришел наш шеф, сказала, что да, малыш в 10 классе, но он очень слабый. Даже наш начальник не знал, сколько лет ее сыну! И никто за почти 3 года работы не поинтересовался, что там за Ромочка! Отгулы и поблажки закончились, и теперь эта маманя злится на нас, что мы не верим в болезни ее сыночка. © Подслушано / Ideer
- Вышла на замену в другой йога-клуб по просьбе его директора. Клиенты незнакомые, среди них очень красивая «тюнингованная» девчонка с недовольным личиком. Жалобы начались сразу. Сначала ей было жарко, потом холодно, потом музыка слишком громко, дальше она стала обнюхивать коврик, поменяла его. Долго критически меня разглядывала и говорит:
— Вы вообще йогу раньше преподавали? Что это за фигню мы делаем?
— Это Джану Ширшасана.
— У меня для вас плохие новости, это не она.
— На что спорим, что это именно она?
Замолчала. Еще через пять минут:
—Такое людям давать нельзя! Вы в курсе, что вы плохой специалист? Нет? Тогда у меня для вас плохие новости.
— Или работаем, или не мешаем другим.
Замолчала. Группа довольно сильная, а девчонка никакая. Начинаю давать относительно сложные вещи — у нее получается хуже всех. В результате психанула и ушла, хлопнув дверью.
После тренировки стоит, ждет меня в коридоре:
— Зайдите к директору, у него для вас плохие новости.
Захожу, директор улыбается. Я ему:
— Макс, там девушка...
— Не обращай внимания, это наш VIP клиент. Приходит раз в три месяца, берет разовое занятие, идет к случайному тренеру, потом катает жалобу и выносит нам мозг. Мы так и называем ее, «Мисс плохие новости». © lunaaprelia / Pikabu
История про маму Ромочки — и смешно, и грустно, честное слово. А у нас тут еще подборка твитов про работу есть, там тоже интересного хватает. Например, один парень вышел на обеде водички купить и уехал в Новую Зеландию. И, признаемся честно, иногда нам всем хочется оказаться на его месте.
Комментарии
" И просить уволиться тоже не могу — на его зарплату живем, моей минималки не хватит на всю семью"
Ну так ищи другую работу! Хотя... при таком раскладе там не стажерка его уведет. а он сам убежит при первом же случае. И да, милая моська канает, но в паре с кислой рожей она быстро надоест.
"Так у нее еще хватает наглости просить нас помочь учителям-мужчинам с документацией, «они же мужчины»"
Поясните: тут мужики - козла или баба-дура?
Я тоже пару раз жаловалась на очень громкую музыку в спортзале. Реально стены тряслись.
Про наглых мамаш и отпуск вспомнилось. Я сама была такой наглой мамашей. Ибо:
спрашиваю коллег, громко, четко, с выражением: "Кто идет в отпуск в июне?" В ответ: "Ыыыыы...эээ...муу...хрю..." Ну ок. Спрашиваю через месяц - реакция такая же. Ну ок. Подаю заявление - раздается визг, что опять наглые детные прут в отпуск, когда им удобно. А нечего было клювом щелкать.