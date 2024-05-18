14 человек, которым работа таких приключений подкидывает, что за это неплохо бы и премию выписать

> «они же мужчины»



Вспомнилось. Работала тоже в одном образовательном учреждении. Коллектив, как водится, на 90% женский. И вот появился у нас математик – парень чуть ли не только что из универа, очень молодой. Как директриса, тетки из администрации и пожилые училки его облизывали… Молодые тоже интересовались, но он в общении таким душнилой был, что они в ужасе разбегались. И тоже – документы ему сделай, бумажку занеси, проектор настрой… А он через год набрал себе учеников на репетиторство и свалил.