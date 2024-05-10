16 твитов про рабочие будни, которые бьют не в бровь, а в глаз

Кем бы человек ни работал, у него в любом случае найдется хотя бы одна поразительная история о своем буднем дне. То коллеги отмочат, придя в офис с собакой, или принесут в подарок редкий вид апельсина. А то и сами герои нашей подборки могут слегка опростоволоситься.