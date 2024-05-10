16 твитов про рабочие будни, которые бьют не в бровь, а в глаз
Народное творчество
1 час назад
Кем бы человек ни работал, у него в любом случае найдется хотя бы одна поразительная история о своем буднем дне. То коллеги отмочат, придя в офис с собакой, или принесут в подарок редкий вид апельсина. А то и сами герои нашей подборки могут слегка опростоволоситься.
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Тут ещё проблема в тех, кто собеседует: это они должны уметь различать тех, кто льет елей, а кто реально толковый.
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А вот вам еще и подборка историй про героев, чьи рабочие казусы они еще долго будут вспоминать.
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