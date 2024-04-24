16 историй с работы, которые так и тянет обсудить у кулера
1 час назад
Работа занимает большую часть нашей жизни. Поэтому те редкие моменты, когда там происходит что-то исключительное, люди не просто не забывают, а еще и пересказывают в сети.
- У нас был счет, который нужно было оплатить в течение 120 дней. Коллега достала календарь и начала считать дни один за другим. Она посмотрела на меня и спросила: «Блин, прям 120 дней отсчитывать?» Я взял календарь и просто сложил несколько месяцев. Она посмотрела на меня с широко раскрытыми глазами и очень искренне сказала: «Блин, ты действительно умный». © AiryNan / Reddit
- Сегодня моя начальница наехала на меня из-за того, что я громко стучу по клавиатуре. А вчера за то, что только у меня тихо — все остальные работают. Вон, мол, как по клавиатуре стучат. © Mamafds / Pikabu
- Только что на работе, переговоры по рации:
— Леха, ну вот эта труба, видишь?
— Да не вижу я ничего!
— Ну вот же она, я тебе показываю на нее!
— Не вижу, темно!
— Ну смотри, я по ней стукнул ногой!
— Теперь вижу, она отвалилась! © therageofgods / Pikabu
- Коллега, зная, что у меня есть дети, в том числе новорожденный, задала мне какой-то вопрос по поводу детской смеси. Я сказал ей, что не могу ответить, потому что никогда не использовал детскую смесь. Коллега: «Тогда чем питались ваши дети?!» © Grave_Girl / Reddit
- Однажды у моей коллеги на работе сломался телефон. Она утверждала, что, поскольку с ней никогда раньше такого не случалось, это означает, что работодатель взломал ее телефон и разрядил аккумулятор. Она обратилась в компанию по этому поводу, и на следующий день ее уволили за то, что она призналась, что пользовалась телефоном во время работы. © ItWasRedThatIRed / Reddit
- Сотрудница отдела кадров рассказала о своем самом быстром собеседовании. Все длилось секунд 10. Отрывается дверь, в переговорную заходит соискатель, бросает визитку на стол со словами: «Жду от вас звонка в ближайшее время». И уходит в закат легкой, джазовой походкой. А на визитке написано «ФИО, контактный телефон и, внимание, желаемая должность «Топ-менеджер». У меня только один вопрос «А че, так можно было?» © BlackIllusion / Pikabu
- Одна из коллег сейчас вернулась из отпуска. В течение всего времени, ее, главспеца, тиранила по телефону начальник отдела (даже не ее непосредственный руководитель): «А как сделать вот тут? А как мы в этом случае поступаем? А помоги-ка здесь!» У отпускницы немного кипело, но она продолжала реагировать на сообщения. Один раз какое-то сообщение или звонок пропустила и перезвонила через пару часов. Что услышала в ответ?
Правильно! Фразу: «Перезвони мне завтра. У меня, так-то, рабочий день уже закончился! © Klimstar / Pikabu
- Входит парень лет 30, в модном костюме. Подходит к столу генерального директора. Подходит дама в сарафане, примерно того же возраста, спрашивает его: «Вы кого-то ищете?» Парень ей в резкой форме: «Я пришел на собеседование с генеральным директором. Тебе какое дело? Ты здесь кто?» Дама в ответ: «Я генеральный директор». Примерно тогда он, скорее всего, понял, что собеседование пройдет не очень хорошо. © Yugan-Dali / Reddit
- Работал продавцом. Продал чай в бумажном стаканчике женщине. Она час сидела с ним в магазине, а в итоге подошла и сказала, что хочет вернуть деньги, потому что он слишком горячий, чтобы его пить. © Unknown author / Reddit
- Я работал в поддержке на копировальных аппаратах. Клиент:
— Почему у меня не включается копировальная машина?
— Она подключена?
— Не могу сказать. Здесь темно, электричество выключено. © Alchemister5 / Reddit
- Клиент спросил меня, почему меня не было у стойки, когда он пришел. Я сказал, что был в туалете. Он спросил: «Почему?» © turingtested / Reddit
- Однажды на собрании, заикнулись, что не плохо бы повысить зарплату.
— Да вы что! Я получаю столько же сколько и вы! — сказал нам директор.
Все бы ничего, но за день до этого, мы помогали бухгалтерам закрывать зарплату и уже знали что получает он ровно в 3 раза больше. © kitajanka / Pikabu
- Работаю в аптеке. Просто опешила от мужчины, который достал из кармана ежедневную прокладку и продемонстрировал ее со словами: «Мне нужны вот такие». А потом еще обиженно добавил: «Так и знал, что вы смеяться будете». © Подслушано / Ideer
- Работаю акушером-гинекологом. За годы работы больше всего поразила пациентка, которая, когда ей сообщили, что она не сможет иметь детей, с неподдельным облегчением вздохнула и произнесла: «Уф. У меня теперь есть официальная отмаза, почему я не хочу рожать!» © Подслушано / Ideer
- Моя студентка проводила пальпацию живота беременной пациентки и попросила меня перепроверить позицию ребенка, так как не смогла найти, где голова. Вдруг пациентка как давай рыдать в истерике. Я в шоке, спрашиваю, что случилось. Оказалось, что она подумала, что у ее ребенка головы вообще нет, когда студентка сказала, что голову найти не может. © Подслушано / Ideer
- Работала я в салоне сотовой связи лет 7 назад. Купила у нас женщина зарядное устройство на телефон. На следующий день пришла со скандалом: «Ваша зарядка высосала весь мой баланс!». И никакие доводы, что это невозможно, ее не убедили. Оказалось, сын в какое-то платное приложение залез, пока она не видела. © Подслушано / Ideer
А если вы устали от эмоциональных качель, то держите подборку твитов, от которых так и веет юмором.
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Прочла: так и тянет обсудить у киллера.
Хватит на сегодня интернета😁
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