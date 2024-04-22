19 твитов от людей, для которых поводы для смеха чуть ли не на дороге валяются

У меня где то месяц не было сообщений не от одного мессенджера. Я думала вот повезло. А оказывается когда я перезагрузила телефон то на мессенджерах включился режим без звука. И мне просто месяц не приходило не одного сообщения из за этого. Когда я отключила беззвучный режим, мне одновременно со всех мессенджеров пришло больше 5000 сообщений. А ведь целый месяц у меня была абсолютная тишина, может обратно на беззвучный режим включить? 🤔