19 твитов от людей, для которых поводы для смеха чуть ли не на дороге валяются
Вряд ли в жизни людей с искрометным чувством юмора меньше проблем, чем у всех прочих. Но они умеют парой фраз обернуть любую ситуацию в комичную, а мы и рады — ведь это повод для смешной статьи с их высказываниями. Наслаждайтесь.
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Мне как-то не понравился цвет: я так темно не красилась никогда. Чуть не расплакалась. Моя мастер говорит "Ну давай перекрашу!". А и так 9 вечера. Я такая "Не надо!" *Хлюп-хлюп". А через пару-тройку дней понравилось
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Ну, первая ночёвка, надеюсь, стала последней? Экономия времени какая!
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У меня где то месяц не было сообщений не от одного мессенджера. Я думала вот повезло. А оказывается когда я перезагрузила телефон то на мессенджерах включился режим без звука. И мне просто месяц не приходило не одного сообщения из за этого. Когда я отключила беззвучный режим, мне одновременно со всех мессенджеров пришло больше 5000 сообщений. А ведь целый месяц у меня была абсолютная тишина, может обратно на беззвучный режим включить? 🤔
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Этот чувак уже соседей залил, судя по количеству опубликованной истории на адме
Для создания этого материала был использован источник: Wildwildworld / Pikabu
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Даа... Только в моем случае, это реально отличный кофе. Ну и главное - это процесс и приключения.
Я так подруг прогуливала по своему микрорайону, а потом привела в отличную кофейню.Так одна из них призналась, что потом не смогла понять, как мы дошли и смотрела в 2гисе. А вторая сразу попросила точный адрес, когда встречались там в следующий раз ))
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Если вам не хватило этой порции юмора, у нас есть не менее комичные подборки твитов от самых ироничных пользователей интернета:
Комментарии
Ой, ну всё было неоднократно, только котиков не помню. Ну хоть истории отдельно можно комментить.