17 человек прошептали на ушко, какие тайны хранят от своих близких

Иногда люди держат что-то в секрете, чтобы не испортить отношения. И речь может идти даже не об измене, а о каком-то ерундовом, но нехорошем поступке. Впрочем, иногда люди хранят в тайне сущую ерунду. Убедитесь в этом сами.