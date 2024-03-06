17 человек прошептали на ушко, какие тайны хранят от своих близких
Семья
27 минут назад
Иногда люди держат что-то в секрете, чтобы не испортить отношения. И речь может идти даже не об измене, а о каком-то ерундовом, но нехорошем поступке. Впрочем, иногда люди хранят в тайне сущую ерунду. Убедитесь в этом сами.
- С любимым познакомились еще в универе. Закончили учебу, поработали, я родила ребенка. На нас наседают и его, и мои родственники, спрашивают, когда же свадьба. А мы не знаем, как им признаться, что мы уже 10 лет женаты. Просто мы еще в универе расписались в загсе. Фамилии оставили прежние: никто заморачиваться не хотел со сменой документов, да еще и все вокруг твердили, что студенческий брак самый недолговечный. Поэтому и родным не стали говорить. И вот во что это вылилось. © Мамдаринка / VK
- Однажды мы с братом были дома одни. Я кинул в него подушку и в результате разбил стеклянный подсвечник. Осколки мы убрали, а посуду передвинули так, чтобы скрыть следы происшествия. Прошло уже много лет, а наша мама так до сих пор и не знает. © Unknown author / Quora
- Жена любит хороший шоколад, но сидит на диете. Она съедает всего одну шоколадную конфету в день: такая у нее сила воли. На день рождения я подарил ей большую коробку конфет. По мере того как конфеты убывают, я покупаю новую коробку поменьше и подкладываю ей конфеты. Прошло 2 недели секретных «заправок», а она не заметила, либо заметила, но не хочет, чтобы я прекращал. Я надеюсь сохранить эту маленькую тайну. © Peter Ratcliffe / Quora
- Мы с парнем только начали встречаться. Вышли из кафе, и он заметил, что у меня развязался шнурок. Говорит, мол, его надо завязать, а то ты можешь упасть. А я до того объелась пиццей, что мне было не наклониться, и я ляпнула, не подумав: «Да я не умею завязывать шнурки». Он сел на корточки, улыбнулся мне и завязал шнурок. Это было 4 года назад. Он все еще не знает, что я умею завязывать шнурки. Когда я хочу надеть кроссовки, он всегда помогает мне. И я не собираюсь ему признаваться. © Manisha Kanoria / Quora
- Мы с мужем пытались зачать ребенка целых 5 лет. Я впала в настоящую депрессию. Однажды рассказала об этом коллеге с работы. А он... В общем, после очередного отрицательного теста на беременность я изменила с ним мужу. Это было один раз, и я вычеркнула того человека из своей жизни. Это было 10 лет назад. Вина съедает меня заживо. Сейчас у нас с мужем двое прекрасных мальчиков, и мы очень счастливы. Но как мне жить дальше? Как люди чувствуют себя нормально, изменяя и не испытывая угрызений совести? Знаю, что если признаюсь мужу, то это его раздавит. © Unknown author / Reddit
- Полгода моя девушка готовила волшебное малиновое варенье. Угостил им маму, та рецепт спрашивает, а девушка не рассказывает — мол, секрет. Я так привык к нему, что не могу уже другое варенье есть, а она взяла и перестала его готовить. Просил, умолял, чуть ли не плакал. А она психанула и крикнула: «Да потому что! Бабуля та уехала, не будет больше малинового варенья...» © Палата № 6 / VK
- Наслушавшись умных людей, решила сделать себе подарок на день рождения. Долго копила деньги и наконец приобрела то, о чем мечтала. Но никому не рассказала: секрет. Намекнула друзьям и родным, что это что-то дорогое и важное для меня. Все стали гадать и выпытывать, что же я себе купила. Я пошутила, мол, это что-то между дорогим айфоном, ноутбуком и холодильником. И все сразу обвинили меня в идиотизме, предположив, что я оформила кредит на дорогущий телефон или ноутбук (на которые я в принципе не могу заработать). А я лишь рассмеялась. На самом деле я создала финансовую подушку безопасности в размере 5 своих зарплат и перевела деньги в доллары. Я купила себе свои первые $ 1 500. Но об этом я никому не скажу. Пусть и дальше думают, что я плачу кредит за дорогой гаджет. © Подслушано / Ideer
- Еще до свадьбы мы с мужем поругались. Договорились с ним куда-то пойти вместе, а он не пришел и не перезвонил. Я приехала к нему домой и поскандалила, а его брат по приколу испортил мою машину. Муж отказывался признавать вину брата. Тогда я тайно поцарапала ключами его машину, припаркованную возле его работы. Муж до сих пор думает, что это хулиганы. Мы женаты, у нас двое детей. А мне все еще неловко рассказать ему правду. © Sylvie Kalkis / Quora
- В школе у меня была подруга, которая говорила родителям, что идет на танцы, а сама приходила ко мне. Родители ей танцы оплачивали, а она им показывала какие-то движения, не всегда связанные. При этом родители ее так и не спалили, что очень странно. © Tina Tanton / ADME
- Бывает, приношу домой из магазина косметическое или гигиеническое средство, а муж спрашивает: «Что это?» Отвечаю: «У женщин свои секреты». Я не хочу, чтобы он видел, как я навожу красоту. Я не против, чтобы он увидел меня с опухшими глазами утром, но вот то, как я выплевываю зубную пасту в раковину, брею подмышки, пользуюсь зубной нитью — нет, это не для его глаз. © Marion Esclairimonde / Quora
- Мы в разводе уже почти 35 лет, так что это было очень-очень давно. Муж до сих пор не знает, что шафер на его второй свадьбе был моим любовником на протяжении 3,5 лет. © Unknown author / Quora
- Когда мне было 22 года, отец рассказал мне секрет: у него был сын от предыдущих отношений. Он взял с меня слово молчать об этом. И только когда отца не стало, я рассказала правду своему младшему брату. Итак, мы знаем, что у нас есть сводный брат и не имеем понятия, как его искать. © Rebecca Busato / Quora
- Срочно нужны были деньги. Я взяла и отнесла свое обручальное кольцо в ломбард. Думала, что выкуплю его позже, но не вышло. А спустя время у меня украли сумочку, и я сказала мужу, что кольцо было в ней. Чувствую себя очень виноватой, но и правду ему рассказывать не хочу. © Unknown author / Quora
- Отец на своем юбилее (55 лет) открыл «секрет» века: сказал, что, когда они с мамой женились, я уже в животе была. Ну да, так ведь непонятно было, учитывая, что свадьба была в марте, а родилась я в ноябре того же года и, по маминым словам, переношенной. Мне, к слову, 32 года. Мама об этом откровении еще не слышала. Наверное, отпираться будет. Как дети, честное слово! © Подслушано / Ideer
- Я крутил роман с лучшей подругой жены. Мы с той девушкой прекратили отношения за неделю до моей свадьбы. Все шло хорошо, но потом я узнал, что жена мне изменяет. Я чувствовал себя виноватым из-за своей измены и не стал ничего говорить. Но у нас в браке родилась дочь, и тест на отцовство дважды показал, что она не от меня. Дочку я люблю. А любовник жены сам в браке, у него двое детей. Если я скажу жене, что все знаю, то разворошу осиное гнездо. © Unknown author / Quora
- Знакомая очень любит кофе, у них дома есть кофемашина. Работаю вместе с ее мужем (они вместе уже 15 лет), и он частенько пьет кофе из нашей рабочей кофемашины. Недавно общались со знакомой, она говорит: «А мой муж кофе не пьет, только чай». Странно. На работе уже решила спросить ее мужа, что за тайны, а он: «Ну она мне никогда кофе не предлагала. Кофемашина только ее, трогать не разрешает, наливает чай — и все, я и пью, хотя чай терпеть не могу». Сижу в шоке: как можно за 15 лет, что они вместе, не узнать своего мужика? И как можно терпеть и 15 лет пить дрянь, которую ненавидишь? © Подслушано / Ideer
- Я заказала ДНК-тест на определение национальности, чтобы узнать свою этническую принадлежность. И это перевернуло мою жизнь. Оказалось, что я на 50 % еврейка. Но родители утверждали, что в роду не было евреев. Хитростью сделала такой же тест родителям — и, судя по результатам, я им не родная! С ужасом решила, что меня подменили в роддоме. Но мы с отцом похожи, как две капли воды. Да и мама позже призналась, что она незаконнорожденная: отца своего она не знала.
ДНК-тест на родительство ошеломил. Он показал, что мать все же моя родная, а вот отец — нет. А дело в том, что отец и правда оказался моим родственником. Через сайт компании, которая делала тесты на национальность, я нашла человека, совпадающего со мной на 25 %: своего дядю. У дяди был брат. И вот этот брат внешне невероятно похож на моего отца. Судя по ДНК, они с моим отцом сводные братья. Я написала тому мужчине в соцсетях и спросила, был ли он в 1969 году в Бухаресте и знал ли он мою мать. А он сразу написал: «Ты напоминаешь свою мать. Ты — моя дочь?» Я даже слетала к нему, и мы познакомились. Не решилась рассказать обо всем остальным. © Unknown author / Quora
А здесь у нас 19 примеров того, что фраза «Все тайное становится явным» — это вам не шутки.
Комментарии
Уведомления
бдин, по поводу "изменила, караул, как сказать половинке?" дам всем ценный совет: если вас мучит совесть и вы любите - поговорите с психологом. Измена - это всегда предательство, а предательство никто не прощает.
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