15+ женщин, чье безмерное терпение дало трещину, и полетели клочки по закоулочкам

Многим женщинам в повседневной жизни приходится проявлять изрядное терпение. Одни постоянно выслушивают обещания мужа о том, что он вот-вот найдет работу, другие то и дело вступают в конфликты с коллегами, а третьи становятся свидетелями измен своих супругов. Но, как правило, всему есть предел, и все то, что накопилось в душе, может в одночасье вырваться наружу.