15+ женщин, чье безмерное терпение дало трещину, и полетели клочки по закоулочкам

Народное творчество
52 минуты назад

Многим женщинам в повседневной жизни приходится проявлять изрядное терпение. Одни постоянно выслушивают обещания мужа о том, что он вот-вот найдет работу, другие то и дело вступают в конфликты с коллегами, а третьи становятся свидетелями измен своих супругов. Но, как правило, всему есть предел, и все то, что накопилось в душе, может в одночасье вырваться наружу.

  • Муж откровенно задолбал шуточками про декрет, мол, это райское наслаждение: делать абсолютно ничего не нужно, а с ребенком всегда спокойно и легко. Постоянно ныл, что мечтает о такой работе. Только вот моя зарплата меньше, поэтому ему приходится работать. А я слушала-слушала, а сама по ночам учила программирование. И две недели назад гордо сообщила мужу, что устроилась на работу. Должность невысокая, только вот зарплата в два раза больше его зарплаты. Ответить мужу было нечего, и он вышел в «легкий и расслабляющий декрет». А уже через три дня молил меня поменяться обратно. Только вот я все помню, поэтому еще как минимум месяц не буду говорить ему, что моя компания предоставляет бесплатную няню. Ибо нефиг так открыто не уважать действительно тяжелый труд матерей. © Мамдаринка / VK
  • После 10 лет брака муж начал медленно, но верно гробить мою самооценку. Кидался фразочками, что я уже не так молода и красива, орал, что я зачем-то купила себе кофточку или сделала маникюр. Видите ли, на меня же никто не смотрит. После этого невольно стала терять в себе уверенность. Но в один прекрасный момент стала замечать, что в магазинах начали спрашивать паспорт, а на улице делали комплименты и пытались познакомиться. Его это ужасно злило. Устала терпеть его отношение, подала на развод. Он плакал и молил о прощении, а мне было противно и смешно. Ушла. © Подслушано / Ideer
  • После того как муж изменил мне во второй раз, я поняла, что его мало волнуют мои чувства и отношения в целом. Но сквозь слезы я терпела, так как у нас был общий ребенок. Муж не работал, сидел целыми днями дома несколько месяцев. Но последней каплей был один случай. Возвращаюсь как-то с работы домой, а ко мне подбегает ребенок и говорит: «Мамочка, а можно я каждый день буду с тобой на работу ходить? Когда я хочу есть, то не могу дотянуться до чего-нибудь, а папа не может — он все время спит». На следующий день я решила проверить этого лежебоку. Сказала ему, что ухожу на работу, поэтому нужно приглядеть за сыном. А сама взяла ребенка с собой на работу. Целый день от мужа не было вестей, и я сама написала ему: «Как там сынишка?» На что получила ответ: «Все отлично. Он играет у себя в комнате». Тут-то я ему все и рассказала. Эх, приятный был момент. © Unknown author / Reddit
КогдаУжеЛето
22 часа назад

тю. надо было не рассказывать, а попросить позвать ребенка к телефону и слушать, как он будет выкручиваться )

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  • Все то время, когда я встречалась с парнем, он был безработным. Вечно твердил, что запускает свой бизнес. Каждый раз, когда мы выбирались куда-нибудь посидеть, я платила за него. Так это чудо за моей спиной хвасталось своему другу, что только благодаря ему наши отношения еще на плаву. Не знаю, на что он надеялся, но в тот момент я поняла, что нормального будущего с ним не будет. © dagonesque / Reddit
  • Мы женаты уже 9 лет, у нас двое детей. Как-то раз он признался, что изменил мне через неделю после свадьбы. Я простила его из-за страха остаться беременной совсем одной. Второй раз я сама засекла его, но он не признался. Начал придумывать какие-то дурацкие оправдания. Но в один прекрасный день я проснулась и поняла, что так жить больше нельзя. Я сказала ему, что нашим отношениям пришел конец, а он взбесился и пригрозил, что избавится от моей собаки. Ну-ну, собака осталась со мной, а он — нет! © Ammisam / Reddit
Jul
23 часа назад

Это уже психопат какой-то, от собаки он собирался избавиться. Я ему сама в морду дала бы.

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  • Специально на работу заказала себе зарядку для телефона. Коллеги активно ее у меня одалживали. Я ею пользовалась редко, так как всегда заряжаю телефон дома и не допускаю такого, чтобы на работе внезапно телефон разрядился. Одна мадам брала зарядку постоянно. Как-то раз целый месяц не возвращала и говорила: «Моя совсем не заряжает, а вот твоя хорошо работает. Оставь мне, просто смирись». Я долго терпела, но потом не выдержала и предложила обменяться, Я ей свою, а она мне ту новую, что не заряжает ее телефон. Договорились, обменялись. Но теперь я стала умнее, и на все просьбы одолжить зарядку отправляю к той самой коллеге. © Катюша Азаренко / ADME
  • В 25 лет вышла замуж. Наверное, потому что пора, а не по любви. Поначалу все было хорошо, любовь-морковь. Потом он уволился с работы и сел на полтора года за компьютер. Все наши расходы — коммунальные, ипотека, одежда, продукты — легли на мои плечи. Я разрывалась между работой и подработкой. А он — между компьютерными играми и холодильником. Я уволилась. И тут он закатил истерику, мол, как мы будем жить. Я нашла работу вахтовым методом. По приезде узнала, что муж живет с другой девушкой в нашем доме. Развод. И я счастлива! © Подслушано / Ideer
  • Как-то раз мой мужчина начал кричать на меня в присутствии моей мамы. Это был совершенно новый уровень гнева, которого я никогда раньше не испытывала. Каким-то образом я терпела его оскорбления и постоянные крики в мой адрес. Но когда он сделал это перед моей же мамой, я не выдержала. Это была последняя капля. © Shazafric / Reddit
  • Обычно не отмечаем праздники с родственниками, но на мой юбилей они напросились. Жена сказала, что эту толпу принимать в квартире не будет. Решили отмечать на природе, но в назначенный день пошел дождь. Пришлось звать всех домой. Сказал жене, что надо стол по-быстрому замутить, а она взяла и начала собираться на выход. Сказала, что у нее дела, а мне надо успеть все тут прибрать, набросать меню, сбегать в магазин, накрыть стол и принять гостей. А потом добавила: «Вернусь ближе к ночи. Чтобы все было уже убрано!» Я думал, что шутит, но она реально просто ушла! Трубку не берет. У меня день рождения, а я ношусь как угорелый с этим застольем. Хату выдраил, салатов магазинных наставил. Со всеми своими разругался: ныли, что горячего нет, прихожую затоптали до самого зала, кота случайно выпустили в подъезд. До прихода жены всех еле вытолкал, а прибрать не успел. Помогла ли она с уборкой? Нет! Сходила в душ и спать легла, а я полночи мыл. Утром еще предъявила за перерасход бюджета на ДР и скудные подарки. Классную женушку выбрал. © Подслушано — Здесь говорят о тебе / VK
  • Я набралась смелости и ушла от мужа-храпуна. Мать крутит пальцем у виска, люди шепчутся за спиной, а я третьи сутки сплю как младенец. Стала спокойнее, здоровье налаживается. За шесть лет я спала нормально несколько раз и то не дома. Муж храпел так, что полы дрожали. Умоляла сходить к врачу, но он видел проблему только у меня. Беруши и куча успокоительных помогали на несколько часов. Днем не могла нормально работать, а ведь именно от меня зависит доход в общем бизнесе. Плюнула на все и ушла. Счастлива. © Подслушано / Ideer
  • Как-то раз я вернулась вся такая счастливая с концерта любимой группы. А дома мой мужчина тут же начал нести бред: «Раз ты пришла счастливая, значит, солист тебе нравится, а он мужик». Через месяц у нас должна была быть свадьба, но мы разошлись. А я ни о чем не жалею. © Людмила Маяковская-Брик / ADME
  • Мать моего мужа какая-то поехавшая, она его безумно ревновала ко мне. И когда я узнала, что она купила себе на нашу свадьбу белое платье, да еще и пышное в пол, я сильно разозлилась. Муж пытался поговорить, но она закатила дикую истерику с угрозами. Тогда я плюнула на все, взяла да и купила себе ярко-оранжевое платье. Мне необязательно быть в белом, но я хотела выделяться на собственной свадьбе. У меня получилось, а свекровь была в бешенстве. © Подслушано — Здесь говорят о тебе / VK
  • Мама бывшего при каждой встрече (работаем в одной организации) докладывала мне, как у него все прекрасно после меня: какую славную девушку он встретил, да как у них все идеально. Работает сутками, чтобы она была довольна, потому что любит. А она на него положительно влияет, ведь все зависит от девушки, которая рядом. Я вежливо сказала: «Очень рада за них», но она продолжала всячески принижать меня. Недавно мое терпение лопнуло, и я сунула ей под нос видео с камеры в подъезде, где ее сыночка стоит у меня под дверью и орет, как скучает и любит, просит все вернуть обратно. А она мне выдала: «Вот видишь, как ты дурно влияла на него, так и продолжаешь это делать!» Слов нет. © Подслушано / Ideer
  • Познакомилась с милым и амбициозным парнем. Но через некоторое время наших отношений он стал грубым, ленивым и каким-то токсичным. Он бросил учебу, чтобы стать крутым рэпером. А потом я узнала, что он изменяет. Разумеется, я сказала ему об этом, а он перебил меня и начал зачитывать свой рэп. Это было ужасно! Но именно тогда я поняла, что чувства сами собой куда-то пропали. Поэтому даже не стала ничего отвечать, а просто засмеялась и ушла. Навсегда. © b***dybay / Reddit
  • Развелась с мужем из-за любовных романов. Как начала читать их, то все больше злилась на мужа, ведь в книгах мужчины совершают ради своих дам невероятные поступки, а мой даже за продуктами ленится сходить. Ссоры одна за другой, в итоге психанула и подала на развод, решила, что дождусь своего принца. Уже 5 лет как жду, но пока не очень получается. Но я не грущу, ведь сняла такой груз с души в виде никчемного мужчины. Даже если не дождусь — ничего страшного. © Подслушано / Ideer
  • В меня влюбился женатый мужчина. Он очень красиво ухаживал: цветы, подарки. Но я от всего отказывалась — принципы. В один прекрасный день он сказал: «Проси, что хочешь. Любую просьбу выполню всего за один поцелуй». Мне это изрядно надоело, поэтому я плюнула на все и согласилась. Сказала, что хочу, чтобы он три месяца ухаживал за своей женой так, как ухаживает за мной; хочу, чтобы относился к ней так, как ко мне. Сказано — сделано! Через три месяца он написал мне сообщение: «Спасибо, что открыла мне глаза на мою жену, она у меня самая лучшая». © Подслушано / Ideer

Разумеется, финансовые проблемы с последующим разводом могут стать сильным потрясением для супругов. Однако есть простые бытовые вещи, от которых терпение лопается, как мыльный пузырь на солнце.

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