«Родственники считают меня негодяем за то, что я бросил приемных детей. Но это не так»

Воспитывать неродных по крови детей — дело непростое. Но тут, как говорится, назвался груздем — полезай в кузов. К тем, кто сначала взял на себя ответственность за чужое потомство, а потом от нее отказался, общество обычно относится негативно. Но один из пользователей сети попал с детьми своей жены в настолько нестандартную ситуацию, что осуждать его язык не повернется. Вот как он описывает произошедшее: "8 лет назад я женился на женщине с двумя детьми, потом у нас родились общие малыши. Мы жили в моем доме большой дружной семьей. Сейчас двум нашим совместным детям еще нет и 5 лет, а старшие — уже подростки. В прошлом году моей жены, Дины, не стало. Это само по себе было для меня тем еще ударом, но и мои приемные дети начали подливать масла в огонь, мол, матери нет, ты нам не отец, и слушаться тебя мы не будем.

Честно говоря, дети жены никогда особой любви ко мне не испытывали: для них я всегда был просто мужем их мамы — и все. У них есть свой папа, они его обожают, и это нормально. Но пока Дина была жива, они относились с уважением и ко мне, и к нашему дому. А теперь все пошло наперекосяк. Я понимаю, что им сейчас тяжело, но мне от этого не легче. Я пытался найти к ним подход — все мимо. Теперь старшие все делают мне назло, да еще и заявляют: «Ты нам никто!» Они мешают младшим спать, не убирают за собой и даже могут уйти из дома и не сказать, куда и на сколько. Последней каплей стал ужин у бабушки с дедушкой (родителей их отца) на прошлой неделе. Когда я сказал, что нам надо собираться домой, потому что младшим пора спать, старшие взбеленились, мол, уходить пока не намерены. А потом и вовсе предложили: «Ну ты отвези малышню, уложи — и вернешься за нами». Это 2 часа езды. Я сказал: «Нет». Тогда родители их отца начали охать и вздыхать, что я слишком строг с ребятами, надо разрешить им остаться.

Мне и так непросто с четырьмя детьми, двое из которых еще дошкольники, а двое — подростки, которые меня ни во что не ставят, а родственники их отца еще и усложняют мне жизнь! Тут уже мои нервы сдали: дети хотят остаться у бабушки с дедушкой? Не вопрос. Решение пришло само собой: я просто упаковал их вещи и отвез в дом родственников. У меня двое малышей, о которых нужно заботиться, и нет времени нянчиться с двумя подростками, для которых я пустое место. И знаете, стало лучше. Мой дом не похож на помойку впервые за несколько недель. Мои младшие дети спят всю ночь. Мои приемные дети живут со своим дядей в том же городе, что и я, поэтому они могут учиться в старой школе вместе со своими друзьями.

Но все вокруг ополчились на меня. А за что? Сами приемные дети, а также их отец (да, у них есть отец, и он жив!) говорят, что я им никто и вообще не имею права их воспитывать. Ну и ладно, я с этим согласен. Я фактически не имею на этих детей никаких родительских прав. Я — муж их мамы, которой не стало. Да, мы жили под одной крышей несколько лет, но по факту сейчас я для них какой-то левый мужик. Мои родственники считают меня негодяем за то, что я бросил приемных детей, но это не так. У меня есть двое малышей, которым я нужен больше. У двоих старших есть отец, а также бабушка и дедушка, которые им помогают. Разве плохо? Скажу сразу: с отцом они не живут, потому что его работа связана с командировками, его часто не бывает дома". Пользователи сети поддержали автора поста, который отказался воспитывать приемных детей в этой ситуации: У этих тинейджеров есть свой отец, которому стоит заняться воспитанием собственного потомства. Вы можете дать понять ребятам, что всегда будете поддерживать их общение с младшими сводными братьями и сестрами и, возможно, даже помогать, если они наконец-то начнут вас уважать. © silvsound / Reddit

Я тоже считаю, что двое детей, потерявших мать, должны быть для реального отца подростков важнее его ситуации на работе. А всем родственникам, которые считают тебя негодяем, пора начать спрашивать биологического отца, почему он не вмешивается в эту ужасную ситуацию. © Final_Figure_7150 / Reddit

А если родственники будут продолжать свои манипуляции из серии: «Ко-ко-ко, ты бросил приемных детей, как ты мог!», я бы повторял им как мантру: «Я не их отец. Я не должен их воспитывать. Поэтому я не могу быть тем, кто их бросит». Повторяйте это на все их упреки, пока до них не дойдет, что дело не в вас, а в отце подростков, который сидит сложа лапки и ничего не делает. © JiPaiLove / Reddit

А мне кажется, все дело в том, что с подростками непросто, и теперь бабушкам, дедушкам и дядям приходится разгребать эти проблемы, чему они не рады и поэтому винят автора. Но он не несет за этих детей никакой ответственности, потому что у них есть свой папа. А то больно удобно: автор для них — такой гибрид гостиницы и банкомата, но при этом слова сказать приемным детишкам права не имеет. Отмечу, что младшие дети тоже являются внуками бабушек и дедушек, но, похоже, о них особо никто не парится. Это все, что нужно знать об этой «семье». © SVAuspicious / Reddit