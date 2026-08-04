20+ историй о людях, для которых увольнение обернулось счастьем — все сложилось даже лучше, чем они мечтали
Истории
04.08.2026
Найти профессию, которая одновременно обеспечивает достаток и дарит радость — задача не из легких. Но иногда работа, которая поначалу казалась призванием, вдруг превращается в рутину и уже не поднимает настроение, как раньше. В такие моменты появляются мысли о переменах и увольнение становится не темной полосой в жизни, а светлой дорожкой на пути к счастью.
- Начальник говорил: «Ольга, твои дизайны устаревшие, клиентам не нравятся». Но почему-то всегда именно мои идеи потом и шли в работу. Надоело, ушла. Через 2 месяца шеф пишет: «Может по старой дружбе сайт склепаешь для проекта?» Я согласилась, а через 2 недели прислала им действительно устаревший дизайн, как будто из 2009 года. Он потом орал, что им даже на презентации нечего было показать.
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- Жена работала бухгалтером 15 лет и начала варить мыло. Естественно, я был против. Сколько на том своем мыле можно получить? Я не поддержал жену, и она обиделась на меня. Мы никогда так не ссорились, она даже съехала с детьми к своей маме. Я не стал их останавливать, подумал, «закончатся деньги — вернутся». Но в этот период за моей женой стал ухаживать один из моих друзей. Она в начале отказывала, а потом ответила взаимностью. И теперь решила окончательно поставить точку в наших отношениях. Смотрю их фото в соцсетях, жена счастливая, дети тоже. Она так же варит мыло, и видимо, он их содержит. И я бы так мог, жена все равно зарабатывала гораздо меньше меня. Но я жмот и теперь расплачиваюсь за это.
Мужчина решил бросить работу барменом и построить карьеру пилота. В 40 лет он впервые смог сесть за штурвал самолета
- Работала я менеджером много лет. Подустала, все чаще думала о смене работы, но родные наседали, что мне подфортило с условиями. Думаю: ну хоть хобби разные попробую. То шитье, то ожерелья из бусинок. Пока все вдруг само по себе не перевернулось. Подходит ко мне коллега и спрашивает: «Слушай, ты вроде шьешь. Хочу сестре подарок сделать, можешь ей сшить игрушку — копию ее кошки?» Я согласилась, сшила, принесла, все коллеги увидели и понеслась! Заказ за заказом, те потом своим друзьям показывали. И в один момент я поняла, что можно спокойно и этим зарабатывать. Уволилась, хотя родные, конечно, ох как долго меня отговаривали!
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- Пошел на работу, на которую нормальные люди «не клевали». Сам себя утешал, что это временно. За первый месяц работы зарплату выплатили вовремя. Со второго месяца выплаты начали задерживать. Дальше приходили какие-то крохи. Короче, надо сваливать. И тут подвернулась очень выгодная работенка со скользящим графиком. Попробовал — понравилось. Две недели лавировал и понял, что с первой работой нужно быстренько завязывать. Пришел в отдел кадров, тетки чай пьют, говорят: пиши заявление, и еще две недели работать... Щаз! Пишу: «Я (такой-сякой) прошу позволить мне уйти со сегодняшнего дня по собственному желанию и по причине резкого ухудшения памяти, так как я забыл, как выглядят деньги». Отпустили через 15 минут без всяких отработок.
Этот парень бросил работу в корпорации, чтобы создать свое приложение, которое собирает реальные отзывы из интернета в одном месте и не прогадал
- В мои 20 лет мне была гарантирована классная карьера. Я работала логистом с отличной зарплатой. Звучит как мечта. Но я чувствовала, что живу не свою жизнь. Рискнула и ушла. Всерьез думала, что буду питаться гречкой. Но когда находишь свое призвание, чем-то другим заниматься просто не возможно. Я занялась керамикой. Сейчас мое дело снова приносит плоды. Но это не та цена, за которую я продаю свое время и энергию. Это плата за то, что я делаю с любовью.
t.sapronova.ceramic
- Еду на работу, смотрю — на обочине какой-то серый комок лежит и дрожит. Включаю аварийку, выхожу посмотреть, а это котенок. Взяла пушистого, нашла в багажнике пустую коробку, застелила тряпками для протирания машины, положила его туда. Приезжаю на работу, захожу в кабинет с этой коробкой. Малыша мою в раковине, кладу под батарею. Даю сосиску и сливок для кофе. Малыш наедается, сохнет, засыпает. Тут приходит начальник и и начинает: «Что он тут делает? Ты должна работать, а не котов сюда носить!» Я говорю, что сейчас он побудет тут, а вечером я отвезу его домой, тем более коллеги не против поработать в соседстве с котенком. Но начальник не унимается. И тут меня прям накрыло. Написала заявление, вот он момент для смены работы, написала заявление. Отвезла потом котенка к ветеринару: абсолютно здоровый малыш, точнее, малышка. Оставила себе. А через два месяца устроилась на новое место: и ближе к дому, и заработок выше, и с начальством все хорошо. Считаю, что это моя Крошка изменила мою жизнь.
Мужчина после того, как его уволили с прежней работы, решил посвятить себя карьере, о которой всегда мечтал — стал звукорежиссером и музыкальным продюсером
- Закончила университет по специальности «Инженер-технолог» и поняла, что хочу работать с детьми. Устроилась на работу, а мечту свою отложила на потом. Пошла в декрет, в моем окружении появилось немало мам с детьми. И тут меня озарило: многим детям нужен логопед. Этот факт определил выбор моей новой профессии. Я отучилась на логопеда, педагога-дефектолога. И потихоньку начинаю свой новый путь. Учеников немного, но думаю, это пока. Вы не представляете, какое удовольствие я испытываю, когда ребенку удается преодолеть себя и произнести звук, который долго не давался. Каждая маленькая победа ученика — это и моя победа.
- Муж знатный скряга. При переезде зажал денег на грузчиков и большую фуру, вызвал крошечную газельку. Почесал репу и сказал: «Ну, если не влезет — половину выбросим». Мне стало так жалко свои вещи, что я схватила в руки рулетку и отрисовала схему их укладки, чтобы все точно поместилось. Когда водитель газельки увидел, как мы с мужем грузим коробки по моему чертежу впритирку, он аж присвистнул и сказал: «Девушка, вам бы загрузку фур организовывать, а то наши логисты вечно воздух перегоняют». Я посмеялась, а потом задумалась. Ушла с должности унылого делопроизводителя и устроилась помощником логиста в транспортную компанию. Выяснилось, что мое пространственное мышление и любовь к цифрам отлично подходят для этой профессии, я будто бы нашла свое призвание. Сейчас руковожу отделом, изучила все тонкости перевозок и получаю в разы больше мужа.
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Последние 20 лет этот мужчина работал в крупной фирме, но решил сменить профессию и стать ландшафтным дизайнером
- Работала продавцом. Директор ввел правило: улыбаться каждому покупателю, даже если тот хамит. Я улыбалась. Месяц улыбалась, два. На третий месяц мужчина у кассы говорит мне: «Чего лыбишься, работай давай». Я улыбнулась еще шире, сняла бейдж, положила на кассу и говорю: «Всего доброго». Директор потом звонил, говорил, что так нельзя, что надо было отработать две недели. Я говорю: «Улыбаясь?» Он пофыркал, но мне уже без разницы было.
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- Я работала из дома 10 лет. Бизнес сезонный и летом всегда шел на спад. И почему-то, каждый раз для меня это становилось сюрпризом. И вот, пару лет назад я так устала от этих качелей, что пожаловалась сестре. Она предложила пойти поработать летом горничной в отеле. Я согласилась. В итоге мне так понравилось, что я до сих пор работаю в отеле, правда уже супервайзером.
sasha.maydanenko
- Разговаривал в такси по работе. Положил трубку, а таксист спрашивает: «Вы юрист со стажем?» Киваю. Он продолжает: «Я тоже работал в этой сфере, но потом решил уйти в такси. Ни о чем не жалею, денег столько же, а мозги никто не делает». Думаю, ну конечно, такой весь успешный был и ушел в такси. Даже решил проверить его слова по базе специалистов, потому что сомнительно все это. Оказалось, правду говорил.
ivan.manyukin
- Мне 39, всю жизнь работал кладовщиком по складам. Год назад устроился сварщиком на производство при практически нулевых знаниях. Первое время думал, что не туда вообще полез, не моя область, но научился. Варю аргоном и полуавтоматом, впервые в жизни на работу хожу с удовольствием, а не как на каторгу. Точно ничего не получится только у того, кто боится попробовать.
- Я был преподавателем в старших классах, но однажды вместе со старым коллегой мы решили открыть кулинарный бизнес. Слухи о том, что мы готовим, начали распространяться, и дело начало процветать. Вначале у нас была передвижная кухня, а потом мы нашли постоянное место. Там у нас все шло хорошо, и мы смогли увеличить объем производства более чем в 10 раз. К сожалению, потом у нас возникили проблемы и сейчас я сосредоточился на работе с заказчиками, которые хотят, чтобы я готовил у них на дому. Я приезжаю к ним со своим оборудованием и продуктами, готовлю вкусности, а потом убираюсь на кухне. Решил продолжать и дальше работать в этом направлении.
- Моя мама около 20 лет занималась графическим дизайном, но решила сменить профессию, когда ей было 50 лет. Она стала учителем в начальной школе. Она все время продолжала повышать квалификацию, после 10 лет классного руководства она стала специалистом по написанию учебных программ, а еще она занимается наставничеством других учителей в своей школе. Теперь у нее новая цель — создать свою учебную программу.
- Моя жена ушла из отдела исследований и разработок, чтобы стать внештатным преподавателем в местном колледже. Конечно, все было шатко, непонятно, чем это все обернется. Но когда одна из студенток впервые написала ей сообщение со словами «спасибо за потрясающий курс», жена была растрогана. Говорит, она такого не испытывала никогда. Вот что значит найти свое призвание.
- А я уволилась в 50, получила водительские права, отправила резюме на вакансию бухгалтера. На следующий день позвонили. Говорю: «Вы там точно все внимательно прочли в резюме?» А они: «Приезжайте». Им срочно нужен был сотрудник на время декретного отпуска на 3 года, но уже 4 года, как работаю.
- В школе я была отличницей, но в университет поступила благодаря связям: друг отца помог мне поступить в бесплатное отделение. Он же помог мне устроиться на работу по специальности, и я проработала в этой сфере около шести лет. В итоге я решила сменить работу и поступила в IT-школу, где училась полгода. После окончания обучения я сразу же нашла себе место. Уже два года я тружусь удаленно, и мне все нравится. А нужно было всего-то отойти от связей и попытаться сделать первый шаг самостоятельно, без помощи других.
- Был я стажером в магазине. Директор у меня была с характером. Но вот как она уволилась — это отдельная история. Приезжает с проверкой коммерческий директор. Директор магазина в тот день работала одна и не сразу обратила внимание на появление госпожи. Та, невзирая на присутствие посетителей, подходит и предъявляет: «Але, ты че, руководство не видишь?! Где „здрасте“? Че про акции никому не говоришь? Очередь почему на кассе? Все, короче, ты уволена!» Директор магазина без разговоров: «Уволена? А, ну на ключ, садись — работай!» Отдает ключи, тут же переодевается и отчаливает в офис писать заявление по собственному. А коммерческий директор еще часа 2 сидела, посетителей принимала, пока пригнали с других точек помощь.
- Через 3 года после того, как меня уволили с позиции HR-директора, встретила бывшего начальника. Бегу к нему навстречу. Он даже испуганно шарахнулся, не узнал меня — я сильно изменилась внешне, начала новую деятельность. А я после слов приветствия ему выпалила: «Помните, вы говорили, что я скажу вам спасибо за то, что вы меня уволили? Вы были правы! Спасибо!» И пошла своей дорогой.
После того, как этот самый директор попросил меня уйти, я нашла hr-сообщество, где начала заниматься общественной деятельностью. А еще стала гулять пешком, заниматься спортом, замечать смену времен года. Случилось еще много всего, что позволило мне дышать полной грудью и наслаждаться жизнью.
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