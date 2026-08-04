20+ историй о людях, для которых увольнение обернулось счастьем — все сложилось даже лучше, чем они мечтали

Найти профессию, которая одновременно обеспечивает достаток и дарит радость — задача не из легких. Но иногда работа, которая поначалу казалась призванием, вдруг превращается в рутину и уже не поднимает настроение, как раньше. В такие моменты появляются мысли о переменах и увольнение становится не темной полосой в жизни, а светлой дорожкой на пути к счастью.