18 случайных знакомств, которые разделили жизнь на «до» и «после»
Истории
5 часов назад
Жизнь обладает особым чувством юмора, подкидывая тех, кто станет главным героем твоей истории, в самый неподходящий и комичный момент. Эти встречи редко похожи на красивые сцены из кино; чаще это хаос, курьез и легкое недоумение, которое лишь потом перерастает в теплую и прочную связь, меняющую все.
- Моя подруга приехала ко мне в гости. Она общалась по видео со своим парнем, используя мой компьютер, а я сидела на заднем плане. По совпадению, у ее парня тоже был друг, который был с ним в комнате во время разговора. Мы строили друг другу глазки все время, пока моя подружка болтала с парнем, а потом добавили друг друга в друзья в соцсетях. Через две недели общения он приехал ко мне на выходные, и мы сразу же начали встречаться. Год у нас были отношения на расстоянии. А потом я переехала в его город и сменила университет, чтобы быть с ним. Мы вместе уже почти 4 года и сейчас помолвлены. © Unknown author / Reddit
- Только что развелась. Ехала за рулем и остановилась, чтобы поправить прическу в зеркале. Полюбовалась собой и сказала вслух: «Может быть, сегодня я встречу свою судьбу?» Завернула за угол и увидела парня на остановке. Я спросила, не подвезти ли его, чего я никогда не делаю. Он согласился. Когда он сел рядом со мной в машину, мы оба ощутили, как между нами проскочила искра. Он позвонил только через 4 недели. Но прошло 20 лет, мы счастливо женаты. У нас шестеро детей. И у меня до сих пор бабочки в животе, когда я его вижу. © ritabird / Reddit
- Пятьдесят лет назад я встретила своего жениха на танцах. Мы стали встречаться, но тогда мы были всего лишь школьниками и у нас не сложилось. Сорок лет спустя мы снова встретились и с тех пор неразлучны. Как будто бы этого разрыва и не было. © Think-Anywhere-7751 / Reddit
- У меня случилась любовь с первого поцелуя. Мы с ней играли в пьесе и репетировали романтическую сцену. Это был быстрый фальшивый поцелуй. Но когда я отстранился, я понял, что пропал. У меня тогда уже были отношения, я их разорвал. Прошло десять лет, и мы до сих пор невероятно счастливы. © seanmlr86 / Reddit
- Мой муж познакомился с девушкой в онлайн-игре и завел с ней роман. Ей он заявил, что него есть жена и ее все устраивает. В общем, мы с ней познакомились. Прошло более 10 лет. Мы обе бросили этого подлеца, а с этой девушкой все еще дружим. © Unsolicited_Spiders / Reddit
- Встретили на музыкальном фестивале двух сестричек. Те сказали, что наши землячки. Но мы не знакомы. Город у нас крошечный, 400 человек. Все друг друга знают. Как так? Девчонки сказали, что переехали недавно и пока мало с кем знакомы — назвали три разные фамилии. И тут мы как начали угорать! Мой друг выдает: «Ну дела. Это же мы и есть!» Никогда не забуду шок на их лицах. Оказалось, мы заочно знакомы через родителей. Например, их отец помогал мне с работой. А сами девчонки работали у моей мамы во время летних каникул. После развода они долгое время жили со своей мамой в соседнем городе. После всего этого мы очень подружилась. © Willard7600 / Reddit
- Много лет назад участвовал во флэшмобе в соцсети, когда добавляешь себе кучу новых друзей. Один парень добавил меня и заметил, что у нас одинаковая фамилия, довольно необычная. Разговорились и выяснилось, что мы на самом деле родственники. У моего отца есть двоюродный брат, с которым мы не общаемся. А этот парень оказался его внуком. В итоге я восстановил связь с той частью семьи, которую никогда раньше не встречал. © zerbey / Reddit
- Начало 2000-х, я дико фанатею по рэпу. Налепил другу на студенческий наклейку с Эминемом, хотя тот был вообще не поклонник. Друг поехал к себе в родной город и встретился как-то вечером с одноклассницей. На глаза ей попался студенческий билет с той самой наклейкой. И эта его одноклассница оказалась фанаткой Эминема. Начала расспрашивать, попросила со мной познакомить.
Поначалу мы с ней просто переписывались какое-то время, а потом решили созвониться. Помню, как услышал в первый раз в жизни ее голос, и он сразу показался таким родным. Ну и вот, женаты уже 15 лет в счастливом браке, трое детей! И все из-за той наклейки с Эминемом. Мы всегда шутим, что именно он нас и свел. © InSun / Pikabu
- Со своей нынешней девушкой я познакомился в продуктовом. Мы соперничали за последнюю пачку майонеза. Да, звучит тупо, но это правда. Он нам обоим был очень нужен по рецепту. Оба были уставшие с работы и плюс все другие магазины далеко. Поэтому купить где-то другой было невозможно. Безвыходная ситуация. Никто из нас уступать не спешил. И стоять бы нам как 2 барана, но тут вмешалась консультант. Сказала, раз он так нам нужен, то пусть заберет кто-то один, но второго угостит тем блюдом. Все честно. Не знаю, что тут честного, но мы реально так и поступили. Я приготовил, мы поели. Она как-то растерялась и предложила в следующий раз поужинать у нее. Мол, компенсация. Потом как-то так вышло, что она вновь оказалась у меня, только уже на обед. Потом я у нее — на ужин и на ночевку. В общем, теперь, когда нас кто-то спрашивает, как мы познакомились, то говорим, что у нас оказался общий знакомый — майонез. Только избранные понимают шутку. © Не все поймут / VK
- Мы с моим другом дружим 11 месяцев. Он старше меня, большой, серьезный и с виду грозный парень, но на самом деле он такой добрый и заботливый! Познакомились мы в школьном походе. Так получилось, что мы сели рядом друг с другом. Я достала гитару и случайно грифом заехала ему в нос. Это жуть как больно, а он только смеялся и держал вату около носа, а я многократно просила у него прощения. Оставшиеся дни мы проводили вместе. Помню, как сидели ночью и смотрели на звезды, а я случайно заснула у него на плече. А во время дождя мы считали молнии и пели под гитару в большой компании в палатке. В день отъезда он подошел ко мне и сказал, что очень рад нашей дружбе и знакомству, а потом неожиданно обнял. © ШКогвартс / VK
- Познакомился с одним из лучших друзей в игре много лет назад. Сыграли вместе несколько матчей. В конце концов я добавил его в друзья, через несколько дней мы начали общаться через голосовой чат, а потом просто переписываться.
Он был моим другом в течение нескольких лет. Они с девушкой переехали через всю страну и какое-то время жили в моем доме. В итоге его подружка стала моей девушкой, а затем и невестой. © Unknown author / Reddit
- Шесть лет назад познакомилась с парнем в приложении. Сходили на пару свиданий, но так и не нашли общий язык. Но мне нравилось проводить время с его компанией, поэтому я продолжила с ними тусить. В итоге сейчас встречаюсь с другом моего неудавшегося ухажера. © drunkinbuffalolove / Reddit
- Мы с женой познакомились в аэропорту, ожидая стыковочный рейс. Оказалось, что мы из одного района. Разговорились. Шесть лет спустя мы окончили один университет, поженились, у нас две собаки и шестимесячный ребенок. Думаю, это была судьба. © sweetTeaJ / Reddit
- У меня с балкона начали бесследно исчезать сохнущие на солнышке носки. Одним утром специально за ними следил, гляжу — запрыгивает рыжая кошка, хватает в зубы носок и скачет на другой балкон. И вдруг слышу девичий голосок оттуда: «Майя, где ты их берешь?» Вот так мы познакомились с моей девушкой и ее кошкой Майей, которая любит мои носки. © Не все поймут / VK
- Жила с родителями, брат в это время учился в колледже. И вот однажды прихожу с работы. Открываю дверь, а там стоит какой-то незнакомый мужик в одних трусах! Гладит рубашку спокойненько. Мы оба в шоке, я ору. Оказалось, что брат приехал на выходные и взял с собой соседа по комнате. Спустя год мы поженились с «парнем в трусах». Прошло больше 22 лет, и он все еще обожает ходить дома в одном белье. © Grizelda_Gunderson / Reddit
- Влепила двойку ученице и ждала ее маму Оксану на «разбор полетов». Была наслышана о ее крутом нраве. И вот после уроков влетает в кабинет эта тонкая-звонкая дамочка. Глядит на меня, замученную после семи уроков и неожиданно спрашивает: «А хотите, я угощу вас пирожками?» И вот я уже на уютной кухне, пью душистый чай, веду неспешные беседы и понимаю, что усталость проходит, тревоги уходят на второй план. Мы дружим с Оксаной пятнадцать лет. Ее дочь давно окончила не только школу, но уже и институт. А мы, как и раньше, собираемся «на пирожки». © Tandem.dvoe / Pikabu
- 1 сентября пришла в первый класс. Ни одного знакомого. Мечтаю, что подсядет девочка и мы подружимся. Садится пацан с огромным букетом из садовых цветов и начинает молча поедать зелень из букета. Я: «Ты зачем цветок ешь?» А он и выдает: «А я думал, это укроп!» Так я и познакомилась с моим лучшим другом Лехой. © Puddleglum / Pikabu
- В компании друзей встретила девочку Надю. Мы с ней были поразительно похожи: характер, взгляды, даже вкусы в мужчинах. Даже дни рождения у нас оказались в один день! Рассказала маме про эту удивительную встречу, а та огорошила: «А маму ее не Тамарой звать?» Оказалось — да! Выяснилось, что наши мамы лежали в одной палате роддома. Мама Нади после автокатастрофы потеряла дочь и в 40+ лет родила снова, назвав Надеждой. Мы появились на свет с разницей в 2 часа. Мамы не общались 25 лет и встретились только на свадьбе Нади. С тех пор мы с ней лучшие друзья. Она говорит: «Я знаю тебя с рождения!» А в спорах любимая присказка: «Ты старше на два часа — тебе и решать!» Вот так случайно мы нашли друг друга. © ElenkaBelka74 / Pikabu
А вот и еще несколько наших подборок историй о превратностях судьбы:
Комментарии
Уведомления
Похожее
15+ человек, которые просто хотели спокойно отдохнуть, но у Вселенной были на них свои планы
15+ случаев, когда жизнь подкинула такой сюрприз, что об этом можно снять целый фильм
Истории
3 недели назад
Честный рассказ о том, как я стала «тарелочницей» и что это изменило в моей жизни
Истории
2 месяца назад
16 друзей, которые исчезли из жизни быстрее, чем Wi-Fi в метро
20 трогательных фото и историй о том, как непросто старшему поколению подружиться с гаджетами
15+ историй и фото от покупателей, которые вышли из магазина с полными пакетами впечатлений
Истории
3 дня назад
16 коллег, после общения с которыми хочется махнуть на безлюдный остров
15 случаев, когда работа подкинула такой сюрприз, что впору сценарий для кино писать
Истории
4 недели назад
12 случаев, когда риелторы коварно пытались обвести всех вокруг пальца
15+ человек, которые просто жили своей жизнью, а потом их нашли приключения
Истории
1 неделя назад
17 ситуаций из садика, которые надолго врезались в память родителям и воспитателям
Народное творчество
1 месяц назад
17 cлучаев, когда люди попадали в такую неловкую ситуацию, что хотелось просто испариться
Истории
3 недели назад