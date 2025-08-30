18 случайных знакомств, которые разделили жизнь на «до» и «после»

Жизнь обладает особым чувством юмора, подкидывая тех, кто станет главным героем твоей истории, в самый неподходящий и комичный момент. Эти встречи редко похожи на красивые сцены из кино; чаще это хаос, курьез и легкое недоумение, которое лишь потом перерастает в теплую и прочную связь, меняющую все.