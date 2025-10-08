Опера на японском, это весело? Надо послушать) Вот про "разрыдаться", вообще не понимаю. Замуж позвали или на казнь? Если добровольно и за любимого, радоваться надо, а не рыдать.
18 историй о прозвищах, которые приклеились крепче, чем суперклей к пальцам
У прозвищ есть своя особая магия. Иногда одно неосторожно сказанное слово, один нелепый поступок или просто забавная фамилия — и вот к тебе уже приклеилось прозвище. И как бы ни пытался от него избавиться, друзья, коллеги или семья все равно будут звать именно так. Вот 18 историй о прозвищах, которые цепко прилипли к своим хозяевам и так просто от них не отлипают.
- Однажды с друзьями решили поехать отдыхать. Засиделись допоздна, и я, уставший после тяжелой недели положил голову на руки на столе. А мой друг решил подшутить и ловко создал повод для моего нового прозвища, когда поставил мне на лысую голову оливку. Очнулся я уже с прозвищем «Граф Вишенка». © velbarok_d
- Eсть у меня подруга — знатный пессимист, за ней даже прозвище «Царевна Несмеяна» увязалось. Она с другом уже 7 лет вместе. И вот он делает ей предложение. Нет бы ответить «да» и разрыдаться. Она такая: «Выйду за тебя на том условии, что ты меня развеселишь». Уже 3 года живут душа в душу, слушая оперу на японском. © Палата № 6 / VK
- Умер у мужа телефон. Купил новый, сидит восстанавливает контакты. Смотрю, записывает меня как Светлячок. Я умилилась: он человек скупой на эмоции, любовь доказывает больше поступками, чем словами, а тут так поэтично подписал. Подхожу и кокетливо спрашиваю:
— А Светлячок потому, что я озаряю светом твою жизнь?
Он сначала смутился, а потом как заржал и говорит:
— Не, это потому что у тебя попа постоянно полыхает. © PushkaPampushka / Pikabu
- У меня очень кудрявые волосы, всегда выпрямляла их, а потом решила сменить имидж: покрасилась в блондинку и стала ходить с естественными кудрями. На работе были в восторге от моей новой прически, и я ходила гордая своими золотыми локонами. Пока случайно не услышала свое новое прозвище среди коллег — Роллтон. © Подслушано / VK
- Девушка плохо видит. Очки и линзы носить отказывается. Подарил ей бинокль, чтобы могла издалека разглядеть номер маршрутки, которая приближается. Люди на остановке сначала посмеивались, а потом прозвали ее «капитан Врунгель» и каждый раз она громко для всех ожидающих объявляет номер маршрутки. © Палата № 6 / VK
- Знакомый когда-то, давненько уже, работал на заводе, и там происходило много прикольных случаев. Вот, например, один из них. Перед работой он часто покупал парочку киндеров, потому что кто-то иногда брал с собой детей, оставить их было не с кем. И в тот день что-то делали на улице, кругом сварка, а он с детства еще помнил, что смотреть на нее нельзя. Вместо того чтобы глаза закрыть, он решил приложить к ним киндеры. И вот идет этот бородатый бугай под два метра ростом и крепкого телосложения, а вместо глаз сияют два киндера для девочек с цветочками, принцессами. Детей в тот день на заводе не оказалось, но от коллег он получил прозвище «Глазастая фея» © Палата № 6 / VK
- В нашей компании был паренек по прозвищу Аладдин. Он придумывал истории о том, откуда оно взялось: мол, любил принцессу и все такое. На самом деле в детстве во дворе он с другом наткнулся на большую банку с тушью. Что они с ней делали — история умалчивает, но в итоге наш Аладдин вел своего синего друга умываться к колонке с водой. © horyfree / Pikabu
- У знакомого в доме жила бабка, которую местная молодежь прозвала «Скутером», в честь немецкой музыкальной группы Scooter. А получила она свое прозвище из-за того, что у нее была внучка Фаина, и бабка, выходя на балкон, орала: «ФАЯЯЯ...» © rustem_yusupovv
- Узнала, что подчиненные прозвали меня совой. Был день выдачи зарплаты. Надо же соответствовать возложенному статусу. Поэтому принесла в офис живую сову. А теперь представьте эмоции сотрудников, когда к каждому столу подлетала сова и в клюве приносила конверты с зарплатой. Одну эмоцию мужчины я даже озвучу «Офигеть, Хогвартс какой-то, а не страховая компания». © Палата № 6 / VK
- Подростками еще сорвались мы с товарищами на белые скалы. И вот последняя ночевка — отмечаем в палатке это дело. У нас заканчивается вода. Я геройски вызываюсь спуститься к роднику. Именно спуститься — местность там очень холмистая, и склоны у тех холмов крутые. Напялил налобный фонарик на голову и шагнул в темноту. Шагнул чуть по склону и споткнулся. Качусь кубарем вниз метров тридцать. А товарищи, наблюдавшие это с вершины, видели только, как в темноте из-за склона мелькает луч мощного фонарика. Вот так я и стал Дима-Светомузыка. © UncleD46 / Pikabu
- Ни для кого не секрет, что у многих учителей в школе были прозвища: у кого-то шуточные, у кого-то обидные; кто-то знал и гордился, кто-то знал — и ненавидел. Так вот, у нас в школе была учительница по прозвищу «Тоня-вертолет». Очень любила эта дама перекладывать свои обязанности на других со словами: «Ой, мне некогда, ну, я полетела!» и «улетала». Вертолетом ее называли даже коллеги, пока однажды она не заняла самую выгодную вертолетную площадку — стала завучем и уволила всех сплетниц. © Палата № 6 / VK
- Однажды мне очень захотелось завести собаку. Муж сказал: «Хорошо. Но! Три условия: щенок должен быть маленьким, породистым, бесплатным». То есть он придумал невыполнимые условия. Ровно через неделю мне позвонили и спросили, не хочу ли я в подарок щенка Йорка. Саша тогда знатно в осадок выпал, конечно. Так у нас появилась самая странная собака на свете — Шурик. И мы очень его любим сквозь все его закидоны. Но прозвище у Шурочки в семье — Бесплатный Сыр. © ceterus_ceramic
- Моя страсть — это сон. По щелчку вырубаюсь в маршрутках, проезжая свою остановку. Однажды пошла в ванную, открыла кран, легла, и так меня расслабило, что я уснула. Как же я обалдела, когда проснулась, а в ванной куча народа. Оказывается, уснув, я заткнула пяткой слив, а пока спала, затопила соседей. Дверь мне выломали, чтобы зайти в квартиру, ведь я не открывала. Прозвище в доме у меня теперь Затычка. Поспала, блин. © Подслушано / VK
- Помню, как когда-то я захотела покрасить волосы в красный цвет. Он казался мне бордовым, поэтому я переборщила с краской и стала ярко-красной. Пошла в школу с таким цветом, после чего меня начали называть Юля Борщ. С того самого дня в школе друзья, знакомые и подруги называют меня именно так. А недавно познакомилась с парнем с работы, который мне понравился — очень милый, добрый, и с ним интересно болтать. У него фамилия Сметанников, поэтому его прозвище «Сметана». Я, конечно, ни на что не намекаю, но кажется, что это судьба. © Палата № 6 / VK
- Моя девичья фамилия довольно редкая — Прыпик. С первого раза мало кто мог ее правильно произнести или написать. В детстве я натерпелась разных нелепых прозвищ, но самое запоминающееся случилось в школьном лагере. Меня тогда неправильно записали в смену — как Прыник, что вызвало взрыв смеха у одноклассников. Когда я ушла на крыльцо и сидела расстроенная, ко мне подошел мальчик из параллели, который мне нравился, и начал расспрашивать, почему я грущу. Со слезами я рассказала ему все, а он ответил: «„Прыник?“ А я подумал, что там „Пряник“ написано. Давай ты будешь „Пряник“»? Фамилия у меня давно другая, и с тем мальчиком мы не общаемся, но прозвище «Пряник» я запомнила навсегда. © Карамель / VK
- Моя младшая сестра начала называть меня Белоснежкой (я немного похожа на этого персонажа внешне). Ну, миленько, — подумала я, и была совсем не против такого прозвища. Пока однажды я случайно не услышала ее монолог перед зеркалом: она называла себя королевой, разговаривала с зеркалом, злилась, что «Белоснежка красивее ее», и что-то говорила про отравленное яблоко. Теперь я никакую еду из ее рук не беру. © Палата № 6 / VK
- Моего дедушку в деревне знает каждый второй человек. У нас на участке большая пасека, где стоит много ульев, жужжат пчелы, и дедуля все контролирует. Он всю свою жизнь занимается пчелами: собирает мед, часть отправляет на продажу, часть оставляет дома, а часть развозит по деревне. С тех пор как я себя помню, у него была кличка «Винни-Пух». Дело в том, что у дедули был огромный желтый рюкзак, с которым он ездил по деревне и развозил мед. Вот его все и запомнили как доброго, большого медведя с кучей меда. © Палата № 6 / VK
- У моего 20-летнего сына очень красивая девушка. Такой у нее греческий тип красоты. В компании их друзей ее называют Венера. Я была уверена, что прозвище связано именно с красотой. Вчера вся их орава праздновала у нас ее день рождения. И как же я офигела, когда оказалось что «Венера» она, потому что в шестом классе сломала на фикультуре обе руки сразу и 2 месяца ходила в гипсе! Типа Венера Милосская, блин. © Карамель / VK
