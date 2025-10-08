18 историй о прозвищах, которые приклеились крепче, чем суперклей к пальцам

У прозвищ есть своя особая магия. Иногда одно неосторожно сказанное слово, один нелепый поступок или просто забавная фамилия — и вот к тебе уже приклеилось прозвище. И как бы ни пытался от него избавиться, друзья, коллеги или семья все равно будут звать именно так. Вот 18 историй о прозвищах, которые цепко прилипли к своим хозяевам и так просто от них не отлипают.