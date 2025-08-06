18 прозвищ, которые прилипли к людям крепче суперклея

Думаете получить прозвище можно только в детстве? А вот и нет! Герои нашей статьи на собственном опыте убедились, что им можно обзавестись даже во взрослом возрасте. Стоит случайно размазать по лицу черный лак для ногтей — и вы Зебра. Ну а если научитесь мгновенно разруливать проблемы на работе, то легко станете Волшебником или Бульдозером.