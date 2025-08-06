К графику уборки, прилагался договор с указанным окладом? Если нет, правильно послали. И ещё, предположим бабушка старенькая и ей сложно прибираться, а сестра мужа, тоже немощная?
18 прозвищ, которые прилипли к людям крепче суперклея
Думаете получить прозвище можно только в детстве? А вот и нет! Герои нашей статьи на собственном опыте убедились, что им можно обзавестись даже во взрослом возрасте. Стоит случайно размазать по лицу черный лак для ногтей — и вы Зебра. Ну а если научитесь мгновенно разруливать проблемы на работе, то легко станете Волшебником или Бульдозером.
- Сижу, крашу ногти черным лаком, открыт ноутбук, разговариваю с парнем по видеосвязи. Спустя минут пять наблюдаю на весь экран его лицо с улыбкой. На вопрос, что его так развеселило, сказал, что вспомнил шутку. И только через час, подойдя к зеркалу, я увидела свое лицо в черную полоску. Никогда не чешите лицо свеженакрашенными ногтями! Прошло уже 5 лет, мы живем вместе, а прозвище Зебра так и осталось. А на звонке у парня стоит тот самый скриншот с моим лицом в полоску. © Подслушано / Ideer
- У меня в семье прозвище Телефон. Просто у меня есть способность дозвониться до любой инстанции в считанные секунды. Не можешь дозвониться куда угодно? Дай трубку мне, и никаких проблем. А я ведь говорить по телефону просто ненавижу. © Подслушано / Ideer
- В далеком детстве родители мне купили куртку на осень в желто-коричневую клеточку. Старшие ребята прозвали меня сначала Шахматист, потом Квадрат. В универе, а точнее в общаге, я стал Бэтменом. У меня был кожаный плащ, рост 183 см и вес под 90 кг. Плащ я никогда не застегивал и когда ходил, его полы развевались. Прошло более 30 лет, а я так и остался для друзей Бэтменом. И все в моей семье стали Бэтменами. Жена сначала не понимала почему, пока я не рассказал, а сейчас это для нее и детей нормально. На работе я стал Пожарником, потому что если где-то что-то «горело», я тут же исправлял. © Vasja.Prjanikoff / Pikabu
Валера хитровыделанный, это понятно. Но и девушки, как верят так долго, что проходит год-два и более, пока он помалкивает после предложения.
- Несколько лет назад я наткнулся на пост в сети, в котором один парень рассказывал, что его знакомого прозвали Пауком, потому что он купил четыре пары брюк. © indicator_enthusiast / Reddit
- На работе я получил прозвище Бульдозер за то, что мог справиться с любыми административными или финансовыми делами. Я разбирался со звонками от коллекторов и знал, где найти деньги. Боже мой, что там творилось! А еще я общался с очень крутыми сварщиками, механиками и операторами станков. © Null Value / Quora
Человек коммуникабельный и язык подвешен, умеет ладить с людьми, это большой плюс.
- Подружка называет меня Детектив. Однажды она показала мне одного человека в соцсети и спросила, знаю ли я его. Нет, я его не знала, но чуть позже я выдала ей так много информации о нем, что подружка реально выпала в осадок. Она спросила: «Ничего себе, а как ты это сделала?» Я радуюсь каждый раз, когда слышу свое прозвище. © Ananya / Quora
- У нас во дворе жила бабка, которую мы называли Скутер в честь немецкой группы. А получила она свое прозвище из-за того, что у нее была внучка Фаина. Бабка выходила на балкон и орала на всю округу «Фая-я-я...» © Rastish.ka / Pikabu
- На первом курсе колледжа я познакомился с парнем, который прозвал меня Акваменом, потому что я был в команде по плаванию. Я ушел из сборной через год, и он стал называть меня Рыбной палочкой. Мол, раньше эти рыбки плавали, а теперь нет. © Exspherius / Reddit
- Коллега, здоровый дядя по 2 метра, ходил в полосатой футболке. Стал Пчеленком. Подруга как-то растянулась на льду и почти села на шпагат — стала Балериной. © Shainyyu / Pikabu
- Мой двоюродный брат получил прозвище Буксир в первый же день учебы в колледже, потому что на нем была футболка с изображением лодки. И вот как-то я позвал к себе друзей и сказал им, что приезжает мой двоюродный брат. Намекнул, что возможно, они его знают, поскольку окончили одну и ту же школу. Я назвал имя брата, но никто его не узнал. Но как только он появился, все закричали: «Да это же Буксир!» © icanhe / Reddit
- Жена сначала просто интересовалась винтажными вещами. Заглядывала в секонд-хенды между делом. Нашла там пару стильных пиджаков, сапоги «в духе восьмидесятых», радовалась. Я даже подумал, что это мило: экономно, оригинально, со вкусом. Потом она узнала про дни завоза. Потом про ранний доступ. Потом про скидки для своих. И все.
Коллекция выросла до таких масштабов, что вещи начали вываливаться из шкафов и захватывать балкон, антресоли и нижний ящик под кроватью.
Утром жена может выйти в рыбацком жилете и вязаной кофте с аистами. На работе у нее прозвище Ретро-Маргарита. Мне же остается только догадываться, из какой эпохи сегодня ее образ. © Подслушано / Ideer
- Мое прозвище было Волшебник. В предыдущей компании, где я трудился, менеджеру приходилось работать с большим файлом Excel от поставщика. Он вручную сортировал и искал информацию в таблице, и на это уходило три дня. Поскольку я был новым аналитиком, назначенным в отдел, он спросил, могу ли я чем-то помочь. Файл, скорее всего, был создан старой системой с ограниченным пространством экрана, поэтому поля переносились на следующую строку. Сортировка в Excel была невозможна, поскольку один столбец мог содержать три разных поля и типа данных. Я разработал программу, которая сократила процесс с трех дней до трех минут. С тех пор коллега называл меня Волшебником. Это прозвище держалось за мной до тех пор, пока я не ушел из этой компании. © Wisnu Nugroho / Quora
- Мои родители владели магазином спортивных товаров, товаров для хобби и зоомагазином (странное сочетание, я знаю),. Когда мне исполнилось 16, я пошел работать в семейный магазин и не хотел, чтобы все шептались: «Он сын босса». Я начал называть своего отца Шефом. В итоге это прозвище прижилось. К папе стали так обращаться не только все сотрудники и постоянные клиенты, но и даже моя мама. К слову, отец не обижался. © Art Kagel / Quora
- В университете я дружил с парнем ростом 190 см. Он был необычайно худым и с рыжими кудрявыми волосами. И самое забавное: он все время носил черную одежду. Так смешно было видеть этого высокого рыжеволосого парня, одетого с ног до головы в черное. Мы звали его Батарейка Duracell. © MSCMTYH / Reddit
- Брат работает с человеком, известным под разными именами — Prada, Gucci, Mulberry... В общем, его называют по аналогии с любым люксовым брендом сумок, потому что он дорогой и бесполезный, и остальным членам команды приходится его тащить. © MelodicMarvel / Reddit
- Прозвища имеют стадию принятия. Нашего коллегу все его звали Пирожок. Он каждый раз жутко злился, хотя ему реально к лицу было такое прозвище. И вот как-то приносит он заявление с текстом «прошу отправить скан-копию документа на мой электронный адрес Pirozhok1988...». © SergBRNUR / Pikabu
Если не секрет, было ли у вас когда-нибудь забавное прозвище? Или вы сами наградили кого-то придуманным именем, которое прилипло к человеку, как банный лист? Будет просто здорово, если вы расскажете об этом в комментариях.
Спорим, что девушки из нашей следующей статьи все до единой получили бы прозвище Рукодельница. Просто они доказали, что свадебное платье мечты можно сшить своими руками.
Комментарии
У нас все прозвища были производными от фамилий или особенностей внешности. Один только парень получил прозвище Нафаня, потому что его младшего брата по фамилии Кузнецов называли Кузя.
Был киллером в колледже. Больше не знаю, может за спиной какое есть, но я не в курсе)
У одноклассника было прозвище Буханка. Нет, не толстый. Бухал. )))
У меня "Лисёнок". Была рыжеволосой, ещё и увлекалась лисами. Так и прилипло)