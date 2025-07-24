15 невест показали, что свадебное платье мечты можно сшить и самой

Шикарное платье своими руками? Почему бы и нет! Героини этой статьи не побежали перед свадьбой в салон, где развешаны пышные кружевные наряды. Они взяли иголку и нитку, приложили немного усилий и соорудили нечто волшебное. И главное, что такое платье не увидишь ни на какой другой невесте — оно единственное и неповторимое.

«Шила свое свадебное платье полгода. Наделала кучу ошибок, но оно того стоило!»

Так нечестно: вы не только красотка, но еще и талантливая! © sparklingsour / Reddit

«Вчера вечером я собрала юбку от свадебного платья. Мне понадобилось около 9 метров шалфейно-зеленого атласа и почти 11 метров кружева того же цвета»

Я купила корсет к этому платью на маркетплейсе. Под низ я надену белую рубашку с пышными рукавами. © Bitter_Butter_Boil / Reddit

«Мы только что получили наши свадебные фотографии. Вот мое платье, которое я сшила, не имея никакого опыта в этом деле»

Предыстория такова: я пошла к портнихе, чтобы она сшила мне короткое платье для церемонии. Оно получилось ужасным: с острыми вытачками, топорщащимися швами и ошибками в выкройке. Портниха сказала, что у нее нет времени на переделку, поэтому я разозлилась и отказалась от него.

Я невысокого роста и с пышной грудью, поэтому мне и нужно было платье на заказ. И вдруг я подумала: а что, если попробовать сшить его самой? Мой жених полностью поддержал меня, за что я ему бесконечно благодарна. © Zestyclose-Lunch1144 / Reddit

«Мы официально поженились! Я сшила себе платье и попросила знакомую сделать мне прическу. Все было идеально»

«Я потратила на это платье 8 месяцев»

Я сшила свадебный наряд по образцу платья одного модного дизайнера. Оно называлось «Химера». Материал я искала в секонд-хендах, использовала винтажную одежду и обрезки ткани. Для чешуек мне нужно было все блестящее и интересное, включая наволочки для подушек и одежду, расшитую пайетками. Этот период сбора тканей длился несколько месяцев.

На платье есть чешуйки, которые украсил мой маленький сын или связала моя сестра, я прикрепила на него фанатские значки и фигурки из Lego. Я хотела, чтобы этот наряд было интересно рассматривать, и мне нравилось, когда гости указывали на какие-то необычные детали. А еще я добавила пару пуговиц с маминой блузки, которые я хранила 28 лет с момента ее ухода из жизни. Я хотела, чтобы она хотя бы таким образом была со мной в день моей свадьбы. © a_bee_outside / Reddit

«Я хотела, чтобы мое платье было максимально удобным»

Я примерила несколько свадебных платьев, чтобы понять, какая модель мне нравится. После этого я приступила к шитью. Кстати, на внутренней стороне этого платья вышита дата нашей свадьбы. Вдобавок ко всему, я связала шаль, чтобы можно было согреться. © SuspiciousMountain28 / Reddit

«Я закончила шить свадебное платье. Что я буду делать дальше? Блистать!»

Планирую добавить сюда стразы и жемчужины Swarovski разных форм и размеров. © mindputtee / Reddit

«Моя жена и ее мама сами придумали и сшили ей свадебное платье. На втором фото — крупный план спины»

«Моя бабушка в день своей свадьбы в 1957 году. Она сшила себе платье и фату»

У бабушки не было специального образования, ее учила мать, а она просто всегда любила шить и мастерить. © PamPo****IsThe*** / Reddit

«Закончила шить свадебное платье и нижние юбки к нему. Какое облегчение!»

Нижняя юбка и верхний слой платья сделаны из шифона, а все остальное — из шелкового шармеза. Я хотела, чтобы ткань была легкой и воздушной, поэтому выбрала шармез вместо атласа (к тому же он дешевле, как ни странно), хотя работать с ним очень сложно. Пока я возилась с драпировкой, успела посмотреть почти весь сезон «Дневников вампира». © seriffim / Reddit

«Я почти не умею работать на швейной машинке, так что очень рада, что все получилось. Но лучше не смотреть на швы и не выворачивать платье наизнанку»

Меня вдохновило платье в одном интернет-магазине. Оно лежало у меня в корзине уже давно. Этот товар уже раскупили, а я никак не могла выкинуть его из головы. Поэтому я нашла выкройку с похожим силуэтом и адаптировала ее под себя. © ten0ritaiga / Reddit

«Все, что на мне надето (кроме обуви и нижнего белья), я сделала сама: платье, букет, фату, головной убор и украшения. Я даже вырастила подсолнухи!»

«Мы наконец-то получили фотографии с нашей свадьбы! Платье и украшения сделаны своими руками»

«Мое необычное свадебное платье ручной работы»

В этом платье столько слоев! Сначала идет нижняя юбка из подкладочного материала и нескольких слоев тюля. Следующий слой — подкладка из светло-розового атласа. Далее идет ярко-розовый шифон, затем белое кружево и, наконец, розовое вышитое кружево. © funwithsewing / Reddit

«Я закончила шить свадебное платье! Мама обработала края оверлоком уже утром в день свадьбы»

Это был безумный проект. В процессе я даже жалела, что ввязалась в него. Но я горжусь этим платьем. А еще я узнала много нового о шифоне. © Sheetascastle / Reddit

Бонус: платье и маленький помощник

Я пришиваю пайетки к своему свадебному платью и не знаю, что сложнее: не допустить попадания собачьей шерсти на мой наряд или не допустить попадания на него самой собаки. © munchkym / Reddit

Вот это рукодельницы! Хочется рассматривать каждый стежок на созданных ими нарядах. А какие у вас были свадебные платья? Готовы показать их в комментариях к этой статье?