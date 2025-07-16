В ребеночка поверить нетрудно, вон рядом такой же как слоник бегает. Но вот вообще не изменившаяся мама - точно ведьма !
15+ человек, которые с возрастом так изменились, что даже мама с папой в шоке
Интересное
2 часа назад
Иногда встречаешь старого знакомого, а он настолько изменился, что его почти невозможно узнать. Та же история и со старыми фото — порой не верится, что люди, изображенные на них, могли так сильно преобразиться с годами. Именно это и произошло с героями нашей статьи. Но если одни приложили для этого серьезные усилия, то другие явно выиграли в генетическую лотерею. Да вы сами посмотрите.
Вот это превращение!
«Горжусь собой»
- Наконец-то избавился от вредных привычек и решил переключиться на тренировки. Мне это безумно нравится. Оказывается, жизнь прекрасна! © mw1067 / Reddit
«На первом фото я в 5 классе. А сейчас мне 39 лет»
«Вот мы с сыном в 1998-м и 2020-м году»
- Мне уже трудно поверить, что этот ребеночек когда-то весил 2,7 кг и был всего 45 см в длину. © Unlegally_blonde / Reddit
«Мы с мужем в 2005-м году и 20 лет спустя»
«Раньше и сейчас»
- У нас в спортзале была специальная доска, где можно было оставить комплимент другому человеку. Люди писали обо мне всякие приятные вещи и говорили, что я круто подкачался. Это было так неожиданно! А потом на меня обратила внимание девушка, которая давно мне нравилась, мы разговорились, и мне даже хватило смелости пригласить ее на свидание. © notoriousrfg / Reddit
«В начальной школе и после аспирантуры»
«На первом фото мне 21 год. А вот я в 38 лет»
- Кстати, недавно я перестал носить бороду, побрил голову и теперь выгляжу гораздо моложе. © DrLeoMarvin / Reddit
«Папа и я в 2010-м и в 2025-м»
«Повзрослел. 26 и 46 лет»
«Я и мой лучший друг в 2012-м году. Мы же в 2025-м году»
«За два года я потеряла более 50 килограммов»
- Я отказалась от жареной пищи. Она и так вредит моему желудку. В кофе добавляю несладкое ванильно-миндальное молоко и стараюсь избегать полуфабрикатов. Мороженое — моя слабость, поэтому я просто не держу его дома. Я все еще иногда балую себя любимой едой, но теперь делаю это гораздо разумнее. Умеренность, а не полное ограничение — вот что важно. По крайней мере, для меня. © NotHaolmi / Reddit
«Я и мой школьный приятель в 18 и 48 лет»
«38 лет и 44 года. Я сбросила 30 с лишним килограммов»
«Я и мой пес в 2021-м и 2025-м году»
«Какая мать, такая и дочь. Второе фото мы сделали 25 лет спустя»
- Можно с уверенностью сказать, что я унаследовала гены своей матери. © littleoliviah / Reddit
«На этих фото мне 19 и 30 лет. Разница очевидна»
Бонус: «Мне 27 лет. Вот как, по мнению искусственного интеллекта, я выглядела в 3 года. На третьем фото вы видите, какой я была тогда на самом деле»
- В детстве у меня были кудри. У меня от природы вьющиеся волосы, но они тонкие и их много, поэтому моя прическа напрямую зависит от качества стрижки. И еще изменился цвет моих волос — они потемнели. Я уже не провожу так много времени на солнце, поэтому они больше не выгорают. © starbycrit / Reddit
Ого, мы даже не представляли, что люди могут преобразиться так, что теперь им хоть фотографию в паспорте меняй. А у вас есть фото с подобными изменениями? Поделитесь ими в комментариях к этой статье!
Продолжим листать подборки с пользовательскими фото? Вот как раз статья с фотографиями от людей, которые превратили унылые квартиры в дворцы.
Фото на превью _babylark / Reddit
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