18 фото ремонтов, которые превратили унылые квартиры в дворцы

При переезде в новое жилье часто хочется переделать все под себя, да и старые квартиры и дома нередко тоже нуждаются в обновлении. Именно с такими ситуациями и столкнулись герои этой статьи. У них получилось сделать настолько крутые ремонты, что мы буквально аплодировали им стоя и кое-какие идеи даже взяли на заметку.

«Купили с мужем свою первую квартиру. Ванная до ремонта выглядела просто жутко»

«Тут еще есть, что доделать, но 90% ремонтных работ уже позади»

«Раньше как было: захожу в ванную и голова начинает кружиться из-за этих разводов. Через год терпение лопнуло. Теперь у нас почти как в спа-салоне»

«Обновили столовую. Я все еще в поисках идеального ковра и зеркала для этой комнаты»

«Я расписала стену в комнате своими руками и в процессе говорила себе: „Если выйдет неудачно, я просто закрашу это“. Но в итоге мне все нравится!»

«Ремонт ванной комнаты. Вот фотографии до и после»

«Мы сделали в нашей спальне декоративный камин»

«В прошлом месяце мне пришла в голову безумная идея обновить старые и поврежденные дверцы шкафа. Работы было много, но оно того стоило»

«Обновила балкон. Горжусь, что все сделала своими руками»

«Это дом постройки 1940 года. Мы пытаемся вернуть ему прежний вид, но дополнить его современными удобствами»

«Наша кухня до и после ремонта»

Когда из непонятного помещения получается современный санузел

«Детская комната после ремонта. Тут нужно еще кое-что доделать, но я горжусь тем, как у нас получилось»

«Обновление спальни: до и после»

«Это деревянные полы 1955 года. Когда мы купили дом, они находились в печальном состоянии. Пришлось обращаться за помощью к профессионалам»

«Ремонт кладовой: до и после»

«Купил свое первое жилье 10 месяцев назад. В первый же день начал ремонт. Посмотрите, как изменилась кухня»

«Сделал ремонт ванной комнаты. Бюджет был ограничен»