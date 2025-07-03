18 фото ремонтов, которые превратили унылые квартиры в дворцы
Интересное
2 дня назад
При переезде в новое жилье часто хочется переделать все под себя, да и старые квартиры и дома нередко тоже нуждаются в обновлении. Именно с такими ситуациями и столкнулись герои этой статьи. У них получилось сделать настолько крутые ремонты, что мы буквально аплодировали им стоя и кое-какие идеи даже взяли на заметку.
«Купили с мужем свою первую квартиру. Ванная до ремонта выглядела просто жутко»
«Тут еще есть, что доделать, но 90% ремонтных работ уже позади»
«Раньше как было: захожу в ванную и голова начинает кружиться из-за этих разводов. Через год терпение лопнуло. Теперь у нас почти как в спа-салоне»
«Обновили столовую. Я все еще в поисках идеального ковра и зеркала для этой комнаты»
«Я расписала стену в комнате своими руками и в процессе говорила себе: „Если выйдет неудачно, я просто закрашу это“. Но в итоге мне все нравится!»
«Ремонт ванной комнаты. Вот фотографии до и после»
«Мы сделали в нашей спальне декоративный камин»
«В прошлом месяце мне пришла в голову безумная идея обновить старые и поврежденные дверцы шкафа. Работы было много, но оно того стоило»
«Обновила балкон. Горжусь, что все сделала своими руками»
«Это дом постройки 1940 года. Мы пытаемся вернуть ему прежний вид, но дополнить его современными удобствами»
«Наша кухня до и после ремонта»
Когда из непонятного помещения получается современный санузел
«Детская комната после ремонта. Тут нужно еще кое-что доделать, но я горжусь тем, как у нас получилось»
«Обновление спальни: до и после»
«Это деревянные полы 1955 года. Когда мы купили дом, они находились в печальном состоянии. Пришлось обращаться за помощью к профессионалам»
«Ремонт кладовой: до и после»
«Купил свое первое жилье 10 месяцев назад. В первый же день начал ремонт. Посмотрите, как изменилась кухня»
«Сделал ремонт ванной комнаты. Бюджет был ограничен»
Кажется, главное в процессе обновления жилья рассчитать свои силы и финансы, чтобы этот «увлекательный» процесс не растянулся на долгие годы. У вас бывало такое? И да, в комментариях к этой статье можно хвастаться фотографиями ваших ремонтов и вдохновлять других читателей.
Фото на превью lekdiwp / Reddit
Комментарии
Уведомления
Комментариев пока нет.
Есть шанс стать первым!
Похожее
20+ добрых историй, от которых на душе распускаются подснежники
Добро
5 месяцев назад
20+ историй из офиса, которые можно начинать со слов «ржали всем отделом»
Народное творчество
1 год назад
15 историй о парах, которые распались из-за измены партнера
Народное творчество
1 год назад
16 историй о странных людях, в чьей голове творится полная свистопляска
Народное творчество
4 года назад
20 человек, которым повезло в самый неожиданный момент
Истории
7 месяцев назад
20+ счастливчиков, которые обнаружили крутые находки прямо у себя под носом
Фотоподборки
2 месяца назад
15+ доказательств того, что чудо происходит, когда его совсем не ждешь
Добро
2 месяца назад
15 человек, которым жизнь подкинула неожиданный поворот без предупреждения
Истории
1 день назад
15 человек, которые мастерски выкручиваются из нестандартных ситуаций
Истории
4 месяца назад
11 случаев, когда наряды звезд подвели их в самый неподходящий момент
Знаменитости
1 год назад
Я впервые улетела отпуск без мужа и даже не могла представить, чем обернется мой отдых
Авторские колонки
8 месяцев назад
15+ человек, которым не дает заскучать собственная семейка
Народное творчество
7 месяцев назад