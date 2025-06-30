Блин , как можно потратить большие общие деньги без того, чтоб обсудить? Я б обиделась. И я могу карате)
20+ человек, у которых финансы поют не романсы, а дикий хардкор
Не все из нас обладают талантом обращаться с деньгами. Но если одни путем проб и ошибок вырабатывают в себе это умение, то другие даже не считают нужным избавляться от финансовой безграмотности. И именно они каждый раз бурно удивляются, почему окружающие не спешат им на помощь или не торопятся похвалить «затейника», потратившего семейный бюджет на очередную бесполезную вещь.
В статье используются изображения, созданные с помощью искусственного интеллекта.
- У нас с мужем раздельный бюджет. Я к концу месяца сижу без денег и занимаю у него. Он решил мотивировать меня тратить разумно и предложил откладывать на отдых. Выбрали Мальдивы, посчитали, сколько должны накопить. А когда настал день Х, оказалось, что у него денег хватит на четверых, а у меня только на односторонний билет. Думала, муж позовет меня с собой, но он взял своих родителей и улетел. Обидно. © pressa.tv / Pressa.tv
- Уже неделю я сижу в шоке и не знаю, что делать. Мы с мужем копили дочери на квартиру, сумма набралась немаленькая. Уже подходящие варианты жилья смотрели, ипотеку планировали. Деньги хранили дома в наличке. А тут муж приезжает с работы и радостно заявляет: «Я купил автодом». Реально автодом! Не какой-то прицеп, а тот, который идет как отдельная машина. На мой вопрос: «Для чего нам автодом?» — муж, не моргнув глазом, сказал: «Тебе же нравилось ездить дикарями».
Да, мне нравилось. Мне нравилось ехать на машине, ночевать в ней или в палатке, жарить сосиски на костре, планировать маршруты и знакомиться с людьми, но это все было до рождения дочки. Сейчас я буду в сто тысяч раз счастливее, если куплю путевку «все включено». Да и вообще деньги, которые он потратил, были дочери на квартиру. В итоге покупка откладывается на неопределенный срок. Муж неделю ходит и дует губы, мол, я не радуюсь покупке, а я просто не знаю, что сейчас мне делать. © Подслушано / Ideer
- Мама любила меня таскать в путешествия. Во время поездок мы с 6 утра до 11 вечера носились по достопримечательностям и музеям. Часто ночевали в поезде, в автобусе, на вокзале, в аэропорту. А зачем деньгами швыряться? Нормальные кафе мама тоже считала бесполезной тратой, обычно мы питались хлебом и колбасой из супермаркетов. Я валилась с ног и все время хотела есть. Ненавижу путешествия. © Подслушано / Ideer
- Была у меня одна подружка, которая в наследство от бабушки получила дом и нормальную такую сумму. Барышня тут же купила новую машину, комп и всякие прибамбасы для авто. Заодно и парня своего подарками завалила. Очень великодушно, но слегка неразумно. В результате ей пришлось продать и дом, и машину. © Chrewl / Reddit
- Я трачу кучу денег на одежду. У меня все шкафы барахлом забиты, я уже без понятия, куда старые шмотки девать. При этом часть новых вещей у меня до сих пор лежит не распакованная. © StrawberryMother5642 / Reddit
- Профдеформация, она такая. Я работаю главным бухгалтером уже более 25 лет. Лягу так вечерком помечтать, что прилетела куча денег и работать больше не нужно. И вместо того, чтобы представлять, как буду их тратить, я начинаю считать, какой налог отдам, как правильно оформить, куда вложить, чтобы не профукать такое богатство. Короче, еще ни разу те деньги не потратила! © Подслушано / Ideer
- Познакомилась я с парнем, ему 32 года. Начали встречаться, гуляли, ели пироженки в кафе — в общем, все супер. Как-то решили за шаурмой зайти. Он замялся перед входом, бросился кому-то звонить. Я в недоумении, и тут он выдает: «Слушай, а ничего, если мы за твой счет посидим? Просто мою зарплатную карту мама забрала, потому что я деньги не умею тратить. Когда мне что-то надо, я ей звоню. Если действительно вещь нужная, мама мне переводит деньги. Но сейчас она трубку не берет». © Radostnya / Pikabu
- Я только недавно наконец-то расплатилась с кучей долгов, которые набрала потому, что тащила в дом всякое барахло. Стоило мне посмотреть какое-нибудь видео про дизайн интерьеров, как я тут же сгребала с полок массу всевозможных безделушек. До сих пор не могу избавиться от залежей ерунды, но теперь стараюсь делать покупки с умом. Надеюсь, поможет. © happy_life1 / Reddit
- Стыдно признаться, но я иногда без спроса беру у мужа наличку или снимаю деньги с его карточки и трачу на вкусняшки, которые он точно не купит («Это можно сделать дома», «Ты и сама вкусно готовишь»). Он не то чтобы жадный, просто у нас бизнес малоприбыльный, хватает только на самое необходимое. © Подслушано / Ideer
- Не смог удержаться и купил роскошную деревянную кровать с резьбой за миллион денег. Жена ее тут же возненавидела, пришлось от этой красоты избавляться. В результате продал я кровать почти в 10 раз дешевле. © Robert Mucci / Quora
- Умом я понимаю, что тратить кучу денег на шмотки — это тупо, но сердцу ведь не прикажешь. Говорю себе, что на старости лет лучше вспоминать про путешествия и события, а сама способна радоваться только новой одежде. Грусть-тоска. © Подслушано / Ideer
- В 18 лет мне перепало приличное наследство от бабушки. Целый год я скупала шмотки, угощала друзей суши и творила прочую ерунду. Папа посоветовал мне купить машину, но я жутко боялась больших трат, а вот эти маленькие покупки просто не замечала. А потом денежки закончились. © oddgirl321 / Reddit
- Я всю зарплату жене скидываю, а то ведь деньги мигом спущу. Но есть один момент. Если мне нужна какая-то сумма, то я звоню супруге и говорю об этом. Она без всяких вопросов мне деньги переводит. Просто сам могу импульсивно дорогую покупку совершить и всю зарплату потратить. © MrFraystone / Pikabu
- У меня в прошлом году машина накрылась, причем так, что не подлежала ремонту. Ну я не сильно расстроился, потому что почти не пользовался авто. А все страховые денежки в итоге спустил, постоянно заказывая еду на дом. Сейчас так об этом жалею. © sicksages / Reddit
- Примерно раз в 3 месяца просыпаюсь в холодном поту и начинаю размышлять, на какую же ерунду я деньги трачу. Постоянно покупаю косметику, цацки, шмотки, всякую ерунду для дома. У меня уже в квартире настоящий кавардак, а выкинуть что-то рука не поднимается. Я ведь за этот хлам свои кровные денежки платила! Единственные толковые покупки, о которых не жалею, — бытовая техника на кухню. © One-Aside-7942 / Reddit
- Мне очень тяжело расставаться с деньгами. Чем больше я их заработаю, тем труднее мне их тратить. Постоянно психую, когда нужно сделать большую покупку, пытаюсь найти аналог подешевле. Молодой человек, напротив, очень легко тратит деньги и, как следствие, часто использует кредитную карту, накапливает долги. Его это не смущает. Я вечно его пилю по этому поводу, хотя и понимаю, что это мой заскок, а он волен сам распоряжаться своими деньгами. Но меня от такого поведения коробит. Уже не знаю, что делать. © Подслушано / Ideer
- Мне кажется, любой родитель рано или поздно думает, мол, на кой черт я покупал детям столько одежды и игрушек, пока они были еще совсем мелкие. Ну серьезно, я мог бы просто вручить пару коробок, и они были бы в полном восторге. А через пару лет мы бы вместе потратили сэкономленные деньги на то, чего ребятам действительно хочется. © dinnerbellding / Reddit
- Мне понадобился целый год, чтобы избавиться от пристрастия к косметике. Я скупала буквально все подряд и была уверена, что трачу сущие копейки. До сих пор с нервным смехом смотрю на фотки нашей первой квартиры, где все эта ерунда целый столик занимала. Сейчас косметика у меня в небольшой несессер помещается. © tidylibrarian / Reddit
- Моя жена тратить деньги вообще не умеет, и я никогда ей не озвучивал свою зарплату. Она знает про 20% от реальной суммы. И вот эту «всю» зарплату я отдаю ей. Естественно, постоянно проблемы случаются, тогда я якобы занимаю. Хотя по факту беру из кубышки, где уже скопилось на безбедную старость. © Fly737 / Pikabu
- В 16 лет решил я кучу денег поднять. Накупил какого-то барахла, не потрудившись, конечно же, изучить рынок. В результате сбагривать все пришлось уже за полцены. Ну и, естественно, я спустил на эту гениальную идею почти все свои сбережения. © Samuel Turner / Quora
- Купил тут 75-дюймовый телевизор. Мое сокровище наконец доставили, я попытался водрузить телик на тумбу. Но оказалось, что она недостаточно широкая — ножки не влезают. Не знаю, что мне в голову стукнуло, но я срочно решил новую тумбочку купить. Схватил такси и давай по городу кататься. Ничего не нашел, в итоге заказал новое крепление в интернете. А потом посчитал, что на такси я потратил в 5 раз больше, чем на крепление. До сих пор бешусь. © sketchypoutine / Reddit
- Я работаю, купила себе квартиру и машину. Откладываю деньги, экономлю, но периодически покупаю себе что-то стоящее, например, дорогой телефон или огромный телевизор, кофемашину, езжу в отпуск. И вот моя мать и две младшие сестры постоянно просят денег, мотивируя тем, что я по сравнению с ними живу богато.
И ведь мама зарабатывает не так плохо, но тратит кучу денег на какие-то непонятные покупки на маркетплейсах, вещи, которые она не носит, обувь, которая по факту ей не нравится, ничего не откладывает. Сестры такие же.
Я работала в трех местах в свое время, чтобы сейчас жить в относительном достатке. А мои родственницы не хотят трудиться, но хотят за мой счет что-то получить. Мама вообще, узнав, что я лечу на море в те же даты, когда у нее отпуск, сказала: «Давай я с тобой поеду, у тебя все равно комната в отеле большая, я там с тобой буду жить, раз ты оплатила ее, а я в кафе буду платить за себя сама. А билет на самолет поможешь купить?» © Подслушано / Ideer
- Женат 5 лет, думал, что знаю жену как облупленную. Но тут мне сократили зарплату, а потом вообще уволили. Еще и моей маме понадобилась срочная операция. Хотел взять кредит, но тут жена реально огорошила. Оказывается, она все эти 5 лет она откладывала деньги с каждой покупки, типа мне говорила, что потратила 5000, а на самом деле 4500. А 500 рублей откладывала. Выходит, она меня обворовывала?
И когда я остался без работы, она даже не подумала сказать о деньгах, молча смотрела, как я иду на первую попавшуюся работу за копейки вкалывать! Высказал ей все, на что получил лишь обвинения в том, что спускаю деньги в унитаз, и она создала подушку на черный день. © Подслушано / Ideer
- Работаю ассистенткой в медклинике, зарплата небольшая, зато кормят, выдают одежду и даже обувь. Трачу аккуратно. До брака успела купить квартиру, выплатить за пару лет ипотеку, каждый год ездила отдыхать, имела накопления, купила крутой шоссейный велик. Муж — айтишник, зарабатывает в пять раз больше, но тратит все подчистую и денег у него никогда нет. Машина крутая в кредит чисто как игрушка — за 4 года наездил меньше 20 тысяч километров. Еду заказывает готовую и постоянно выбрасывает. Шмоток больше, чем у меня. Компьютерное кресло за 140 тысяч, курсы, половину из которых он не проходит. И он уверен, что он меня содержит.
Он заехал в мою квартиру, он не платит за коммуналку, он отказался вкладываться в косметический ремонт, затеянный, между прочим, чтобы освободить ему место для домашнего офиса. И вроде неплохо живем, но постоянное обесценивание и пальцы веером начинают потихоньку задевать мою гордость. © Подслушано / Ideer
- На днях мой братец заказал себе полезные сладости за немаленькие деньги, попробовал — невкусно. Отдал кому-то на работе. В прошлом году заказал набор по уходу за бородой, который так и валяется нераспечатанный. Еще покупал какие-то особые ручки для письма (валяются), массажные коврики для ног разных видов (там же), штук 10 разных ортопедических подушек (спит на обычной перьевой). Он, конечно, может себе позволить, но вся квартира завалена барахлом, которое не удалось раздать и раздарить. © Тревожное Пирожное / ADME
Бонус: финансовый совет от свекрови
- Когда мы начинали жить с мужем, пришлось попросить денег у его родителей. Потом у меня со свекровью состоялась интересная беседа. Мол, научись по-тихому делать заначку. Я посмеялась: «Как так, мама? Надо обманывать вашего сына?» Ее ответ хоть в тетрадочку записывай: «Мужчине совсем не обязательно все рассказывать и все показывать». На редкость адекватная женщина была у меня свекровь. © Габриела / ADME
У нас есть и другие статьи с историями обо всем на свете. Вот небольшая подборка.
Комментарии
у всех работающих лиц в семье свои финансовые подушки. Вино и кошачий корм - одни из основных статей бюджета... эх... надо сокращать котов
Наверное, бездумно тратить деньги могут только те, у кого их много. Работаю, очень устаю. Хочу иметь хорошую квартиру, обеспеченную старость, дачу. Считаю все доходы и расходы. Как же раздражают советы "мужних" жен, поехать на пару недель на крутой курорт, отдыхать! Ага, чтобы поплескаться в водичке, и посмотреть "вон ту гору", я пахала полгода, и профукаю ту сумму, которая на хороший шаг приблизит меня к заветной квартире! А им-то что, за все муж платит.