20+ человек, у которых финансы поют не романсы, а дикий хардкор

Наверное, бездумно тратить деньги могут только те, у кого их много. Работаю, очень устаю. Хочу иметь хорошую квартиру, обеспеченную старость, дачу. Считаю все доходы и расходы. Как же раздражают советы "мужних" жен, поехать на пару недель на крутой курорт, отдыхать! Ага, чтобы поплескаться в водичке, и посмотреть "вон ту гору", я пахала полгода, и профукаю ту сумму, которая на хороший шаг приблизит меня к заветной квартире! А им-то что, за все муж платит.