15+ человек, которые не постеснялись проявить характер

Истории
1 час назад

Герои этой статьи однажды четко ответили для себя на вопрос: «Не пора ли мне отстоять свои границы?» Они научились ставить на место любителей звонить в нерабочее время, беспардонных родственников, знакомых и всех, кто не прочь покопаться в событиях личной жизни.

В статье используются изображения, созданные с помощью искусственного интеллекта.

  • Работала риэлтором. Клиенты достали. Помню, один мужик повадился звонить мне и в 22 часа, и в полночь, и в 6 утра. Ныл мне в трубку: «Подскажите, можно ли снести стену». И вот однажды я не выдержала и сделала ход конем — договорилась с ним о просмотре на 10 утра. И позвонила ему в 5 утра, с напоминанием о встрече. Помогло. © maymari.1980 / Threads
  • Иду по коридору. Навстречу мне плывет новоиспеченная начальница бухгалтерии. Никогда на приветствие не отвечает, я уже здороваться перестал. А она вдруг выдает: «Твое дело поздороваться с начальством, а я уже решу, отвечать или нет». Я молча похлопал глазами и сказал, что как встречу начальство, обязательно поздороваюсь. И пошел по своим делам. © NailsFix / Pikabu
  • Мне под 50. В последнее время я ужасно устаю на работе и на выходных планировала просто отдыхать. Но тут внезапно звонит невестка, мол, могу ли я завтра посидеть с внуками. Говорю, что нет. Она уточнила: «Ну ты не работаешь?» «Да, — говорю, — не работаю и планирую отдохнуть». Конечно, меня тут же назвали эгоисткой и подключили сына, чтобы он оказал моральное давление. Но нет, я буду отдыхать. © Nervous-Discount-150 / Reddit
  • Недавно в наш дом залетела летучая мышь. Мой муж с визгом убежал и спрятался в ванной, при том, что в комнате, где она орудовала, спал наш ребенок. Ну, мне деваться было некуда, я с час помучилась, поборола страх, поймала и выбросила мышь. А мужу только через два часа сказала об этом. Проучила. © Подслушано / Ideer
  • У меня есть модная сумка, которую родители подарили мне на окончание колледжа. Это самая дорогая вещь, которая у меня есть. И тут брат женится, и его невеста просит одолжить ей эту сумочку на свадьбу. Я очень вежливо отказалась. А она назвала меня меркантильной шмоточницей, при том, что сама хотела покрасоваться с моей шмоткой. © DaydreamDIVA / Reddit
  • Была у меня в детстве любимая игрушка — машинка с открывающимися дверьми, капотом и багажником. Купил мне ее дед и я в течение нескольких лет обожал эту игрушку. Но однажды к нам в гости пришла подруга мамы с ребенком и, уходя, они забрали мою машинку с собой. Все потому, что мальчик заплакал. Я тоже плакал, но моя мама встала на его сторону. Я тогда был очень зол на нее, но мне повезло, и я смог отомстить. Когда мы пришли к ним в гости, я спер свою собственную игрушку обратно. © Мне все должны / VK
  • Сын недавно женился. Моя невестка — вегетарианка. Когда она приходила к нам в гости, я всегда готовила то, что она могла есть. Ни разу не упрекнула. Теперь они с сыном зовут в гости. Я напомнила, что у меня аллергия на орехи. Невестка заявила: «Тогда берите еду с собой, я люблю готовить с орехами». «Что же, — говорю ей, — неужели один салатик без орехов трудно сделать? Я ж не прошу все под себя готовить». А она обвинила меня в том, что я устраиваю истерику. Сын встал на ее сторону. Зато муж на моей стороне, и мы к ним в гости не пойдем. © Vivid-Worth-8581 / Reddit
  • Я люблю постить фото еды в соцсетях. У меня на это уходить минут 30 в день — не больше. Мой парень меня за это вечно высмеивает. У меня не так много подписчиков, но я уже получила парочку предложений от кафе прийти бесплатно попробовать их еду в обмен на отзыв. До ужинов со стейками далеко, но я съела несколько сэндвичей и пару пирожных. И тут прорыв! Меня приглашают на открытие ресторана — столик на двух персон! Я позвала своего друга — тоже фудблогера. Мой парень обиделся. А я сказала, что мне нужно будет хорошо сфотографировать еду, и пусть в этот момент рядом со мной сидит человек, который не будет раздраженно вздыхать и закатывать глаза. © ChelseaCheesy / Reddit
  • В детстве дядя иногда покупал нам с двоюродной сестрой по Киндер-сюрпризу. Игрушку сестра заставляла отдавать ей, потому что это же ее папа нам покупал, значит, игрушка тоже принадлежит ей. Мне, конечно, было обидно, но я, как воспитанный ребенок, не спорила. Однако я нашла способ, как отомстить. Однажды насобирала кучу разнообразных крышек от напитков на улице, принесла сестре и наврала, что это невероятно редкая коллекция, и такой ни у кого нет. Потом предложила ей обмен: я ей отдаю крышки, а она мне — свою Барби насовсем. Сестра, недолго думая, согласилась, а потом ее и родители обругали за то, что притащила хлам с улицы. © Подслушано / Ideer
  • У меня конфликт с сестрой мужа. Бывая у меня в гостях, она отказывается называть моих дочек по имени. Аня и Нина — близняшки, им 6 лет. У них разные характеры, они по-разному одеваются и прически тоже не одинаковые. Различать их очень легко. Но сестра мужа упорно говорит так: «Одна из близняшек сделала то-то». Я ей сказала, что и Аня, и Нина — это личность, это отдельный человек, который заслуживает уважения. Но золовка ответила: «Это просто пара девочек». Тогда я запретила ей приходить ко мне в гости. Свекровь узнала — и встала на мою сторону. Свояченица в бешенстве, но так ей и надо. © FitStarAnise / Reddit
  • Я дизайнер. Мне пришлось приложить много усилий, чтобы начать хорошо зарабатывать. Но моя сестра постоянно высмеивает мою профессию, считая ее несерьезной. При этом она попросила меня купить ей дорогое свадебное платье. Согласилась, пусть будет подарком. Но тут меня позвали на ужин с женихом, и сестра снова стала высмеивать мою профессию. Говорю: «Раз не можешь уважать то, как я зарабатываю, то и денег ты не увидишь». © Historical_Essay8282 / Reddit
  • У жены есть дурная привычка отдавать или одалживать мои вещи без проса. Однажды она одолжила мои вещи своему коллеге — я месяц тряс ее, чтобы вернуть их. Я ей сто раз говорил так не делать. Недавно я выиграл в лотерее палатку стоимостью $ 300. Решил продать ее, уже нашел покупателя, а палатки-то и нет. Оказалось, жена отдала ее какому-то другу. В свое оправдание она сказала: «Ты же не собирался ею пользоваться». У меня все вскипело от злости. Говорю: «Либо твой друг отдаст мне деньги, либо ты, иначе я напишу заявление в полицию». Ей было стыдно выносить сор из избы — она отдала мне деньги из своего кармана. © Salty_University_202 / Reddit
  • Мне 17 лет. В нашей семье 6 детей. Я и сестра — родные, а младшие — приемные. Я самый старший и мне всегда уделяли меньше всего внимания. Приемные дети ходили на всякие кружки, я — нет. Мне в 9 лет было сказано самому зарабатывать на свои хотелки. Бабушка дала мне карманные деньги — но родители их отняли. Когда мне нужно было делать операцию на миндалины, родители отложили ее на 2 года, чтобы поправить здоровье младшим детям. И тут бабушка с дедушкой сделали сюрприз: они, оказывается, скопили денег мне на учебу! Родители требуют, чтобы я отдал эти деньги младшей сестре — сделать ей операцию. Но я знаю, что у них есть какие-то сбережения на всех остальных детей. Я хочу получить образование и шанс на хорошую жизнь. © Overall_Sherbert_355 / Reddit
  • Оказалось, что маникюрщице интересна моя жизнь. Недавно муж подарил мне БМВ за рождение ребенка. Мастерица с кем-то хотела поделиться моей сторис. Настрочила сообщение: «Что я делаю не так? Почему именно этой везет?» И случайно отправила его мне. Быстро удалила, но я успела все заскринить и «прославила» ее на весь город. © Подслушано / Ideer
  • Узнала, что муж изменяет с коллегой. Виду не подала, стала думать о разводе. И тут муж сообщает, что его отправляют в «командировку». Мол, вещи мне собери. Я ему и собрала: дырявые трусы, грязные носки, футболки с надписями «Лучший папа и муж». А потом выяснилось, что тусил он в «командировке» на Шри-Ланке в первый день в классическом костюме. © Подслушано / Ideer
  • Утро, пригородная станция. Покупаю билет на электричку в кассе (автоматы, принимающие карточки, не работали, а налички не было) и уже у турникетов замечаю, что билет неправильный. Не в ту сторону. Если бы сел, то пришлось бы на выходе платить штраф.
    Следующий кадр: касса. Кассирша утверждает, что такого быть не может, вернуть билет нельзя по правилам и невозможно технически, что она не обязана выслушивать это все. Требую позвать старшего кассира. Вместо этого кассирша, видимо, нажимает тревожную кнопку, так как тут же рядом возникают полицейские.
    Объясняю ситуацию. Кассирша вопит: «Он вымогает деньги за билет из моего кармана, а у меня и так зарплата нищенская». Сотрудник полиции ее перебивает, наклонившись к окну: «Билет аннулировать, деньги вернуть». И отходит в сторонку. Пара минут и все было готово. Еще через пять минут пришла СМС о возврате средств. «Из собственного кармана», ага. © jarohty / Pikabu

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