15+ человек, которые не постеснялись проявить характер

Герои этой статьи однажды четко ответили для себя на вопрос: «Не пора ли мне отстоять свои границы?» Они научились ставить на место любителей звонить в нерабочее время, беспардонных родственников, знакомых и всех, кто не прочь покопаться в событиях личной жизни.