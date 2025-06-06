19 человек, которые одним глазком заглянули в мир богатых людей. И еле в себя пришли

Иногда кажется, что обеспеченные люди будто живут в другой вселенной и у них свои проблемы и заботы, недоступные пониманию окружающих. У героев этой статьи, которым довелось пообщаться с богачами, осталось к ним множество вопросов. Например, как можно не знать, где растет картошка, или зачем покупать десяток одинаковых футболок.