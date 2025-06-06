Потому что любой труд должен оплачиваться, а вот угощают просто от души))
19 человек, которые одним глазком заглянули в мир богатых людей. И еле в себя пришли
Иногда кажется, что обеспеченные люди будто живут в другой вселенной и у них свои проблемы и заботы, недоступные пониманию окружающих. У героев этой статьи, которым довелось пообщаться с богачами, осталось к ним множество вопросов. Например, как можно не знать, где растет картошка, или зачем покупать десяток одинаковых футболок.
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- Сестра жила с очень обеспеченным мужчиной. И вот они как-то отправились на Северный полюс встречать Новый год. Для поездки была куплена специальная теплая и очень дорогая одежда, обувь, еще какие-то аксессуары. После путешествия мужчина все это отнес на помойку, потому что второй раз на полюс не собирался, а хранить дома посчитал неразумным. © Жужа Лаптева / Dzen
- Моя подруга устроилась к юной жене олигарха няней. Ирина старалась, у самой было трое детей. Но молодая начала наглеть: «Сделай то, принеси это». Один случай оказался вообще за гранью. Ирина даже за деньгами не вернулась, когда хозяйка сунула ей в руки свои выпавшие после расчесывания волосы: «Выбрось!» © Галина Уварова / Dzen
- Была у меня знакомая, отец которой занимал хорошую должность. Понятное дело, что они не бедствовали: трехкомнатная квартира в центре, дом за границей. Но когда мы встречались с той знакомой и шли в какое-нибудь кафе, она каждый раз говорила, как все дорого. Постоянно парилась из-за цен и прибеднялась. © Lomonosik / ADME
- Во время учебы в колледже подрабатывал в гастрономе. У меня была коллега. Такая наивная девочка, она искренне не понимала, почему у меня редко водились деньги ведь по ее мнению, я мог «просто взять их с кредитки». Мы с коллегами пытались ей объяснить, что если деньги с кредитки взять, то потом их все равно нужно будет вернуть. Но та заявила, что ей никогда не приходилось их возвращать. Надеюсь, ей потом отец объяснил что к чему.
- Работала за рубежом в магазине. У нас был дядька-менеджер. Все знали, что у него в собственности около 80 квартир, которые сдаются в аренду, денег куры не клюют, а работает он чисто ради удовольствия. Как-то раз попросили его отвезти нас в аэропорт по дружбе. Отвез, но потребовал денег, как за такси. А потом взял и повел нас в дорогой ресторан рядом с аэропортом, заказал кучу деликатесов за свой счет, разделить оплату отказался. Так мы и не поняли его логики.
- Когда я была беременна, мы решили устроить небольшую вечеринку перед родами. Подарки дарить было не обязательно, но мы с мужем были рады, если кто-то приносил нужные для ребенка вещи. Больше всего удивил и даже немного обидел подарок моей обеспеченной сестры. Она притащила еще нерожденному ребенку маленькую диадему с драгоценными камнями. Мы с мужем были в шоке, мы не богатые, нам бы больше подгузники понадобились, а не диадема. Я до сих пор не понимаю, чем руководствовалась сестра, она у меня странная. Моей дочери уже скоро 18, а повода надеть ту диадему у нее так и не было. © Мамдаринка / VK
- У нас была менеджер, которая каждый день с собой таскала две большие дизайнерские сумки. Ни разу такого не было, чтобы один и тот же аксессуар она носила дважды в неделю. Как-то раз на одном мероприятии она похвалила нашу группу за то, что мы так много сделали при небольшом бюджете. А потом добавила: «Ежемесячный бюджет проекта равен моим ежемесячным тратам на обувь». © Soupy_Twist / Reddit
- Встречалась с парнем два года. Он достаточно состоятельный человек, но деньгами особо не разбрасывается. На прошлой неделе у меня был день рождения, и, конечно же, я ждала от него особенный подарок. Дождалась, он подарил мне браслет и 15 шармов к нему. Я была невероятно счастлива, даже не ожидала от него такой щедрости. И правильно делала, что не ожидала. Сегодня узнала от знакомой, что это подделка, и она же продала и упаковала ему мой подарочек. © Карамель / VK
- Мой друг из богатой семьи. И вот родители на 18-тилетие дарят ему ресторан. Он учится на ресторанное дело. Правда, подарок был с условием: до конца обучения он должен работать там официантом, админом, в общем, рядовым рабочим. А делают они это для того, чтобы он понял, как деньги нелегко зарабатываются. Я, кстати, тоже подрабатываю в этом ресторане. Но вот друг-то разбалованный, у него постоянно какие-то отговорки, чтобы не работать. Недавно родители сделали ему последнее предупреждение. Если он продолжит филонить, то ресторана ему не видать. И я считаю это справедливым. © Рабочие истории / VK
- Я несколько лет снимал трешку у одной богатой дамы, которая по полгода жила в Испании. Деньги перечислял ей на карту. Так вот, как-то раз она мне пишет: «А вы же мне аренду перечисляете, да? Все время забываю спросить». Оказалось, что для нее сумма в количестве больше $1000 в месяц — это настолько небольшие деньги, что она просто не замечала их поступления среди массы СМС. Пришлось сказать, когда именно перечислял. © Сергей Константинидис / ADME
- Жил в большом городе. Со мной работала коллега, она из обеспеченной семьи. Всю жизнь прожила в центре города. Как-то раз решили с ней встретиться на обеде, и она удивилась, как я так быстро доехал. Говорю, мол, на метро. А та уставилась на меня и такая: «Но у нас нет метро!» Пришлось прогуляться с ней пару кварталов, чтобы показать вход в подземку. Хотя лучше бы я сказал, что просто телепортировался. © ExtremelyRetired / Reddit
Родители молодцы 👍 с низов, чтоб знал че по чем.
Дай голодному удочку, а не рыбу))
- У друга богатая семья. Когда ему все надоело, он решил поехать на север, пасти оленей. Родители все организовали. Побыл он там месяц и вернулся обратно к обычной жизни. Таким же образом он успел побыть флористом, водителем и кондитером. Ездил волонтером в другие города и области, в океане рыбачил и прочее. Легко ничего не бояться и пробовать новое, если есть родители, которые тебя поддерживают, и их деньги. © Подслушано / VK
- Моя подруга — молодая мама. Она очень хотела сходить на концерт любимой группы, но свободных денег не было. Я решил подарить ей билет. А другая знакомая начала возмущаться, мол, она тобой манипулирует, у нее точно должны быть деньги, они всегда есть. А еще добавила, что люди, у которых нет денег, сами виноваты, не умеют финансами распоряжаться. Она, разумеется, из богатой семьи. Пришлось объяснить ей, что не все такого же благородного происхождения, как она. © ThinkFish5023 / Reddit
- Была студенткой, босс моего парня, состоятельный человек, пригласил нас к себе на какое-то мероприятие. Где-то в разговоре я обратила внимание на чехол на его телефоне. При следующей встрече, он привез мне такой же, вот только не учел, что модель телефона у меня более старая. Я, конечно, поблагодарила, вышло неловко, все посмеялись и забыли. А спустя месяц, на Новый год он передал мне в подарок телефон под новый чехол. © Kozyulky / Pikabu
Завидую оленеводу-флористо-рыбаку. Так хочется отправиться в пешее путешествие, работать по найму где придется. А я как улитка с домиком... Домик не бросить...
- Моя подруга детства построила большой бизнес, стала очень богатой и к 35 годам ушла «на пенсию». Пару лет назад к ней обратилось какое-то агентство и предложило стать мотивационным спикером. С тех пор общаться с ней стало просто невыносимо. В своих подкастах она постоянно разделяла людей на богатых и обычных, ленивых. Мужа нашей общей подруги она как-то назвала человеком без амбиций. В итоге наши общие друзья перестали ее куда-либо звать. Она тут же в своем подкасте рассказала, как она одинока, потому что некоторые люди не могут вынести чужого успеха. В конце концов и я высказала ей, что она теряет связь с реальностью. Та жутко разозлилась и теперь заставляет меня извиняться, мол, я должна была понять, что это все выдумка, и она специально все преувеличивает. © Reasonable_Zebra_210 / Reddit
- У меня есть знакомая. У нее муж прямо красавчик. Еще и богатый, щедрый. Восхищалась я ими до тех пор, пока не увидела его с другой. Он целовал незнакомку и весь вечер провел с ней. Я не удержалась. Настрочила знакомой сообщение с извинениями, что порчу идиллию, но просто не могу молчать. А оказалось, что она в курсе, более того, еще и знакома с большинством его временных пассий. © Карамель / VK
- Давным давно, когда мне было мне года 22, я работала в одной пафосной гостинице. И вдруг за мной стал ухаживать богатый постоялец лет сорока. Я сразу все точки расставила, никаких отношений. Но он очень любил меня приглашать в ресторан. Особенно на деловые встречи. Почему бы бедной девочке не поесть нормально? Очень часто он уходил, человек-то деловой, и говорил: «Не волнуйся, все оплачено». Ура! Я сразу же звонила своим подружкам: «Быстро в ресторан, тут полно еды!» © Ольга Савина / Dzen
- Встречалась я с богатеньким айтишником. Тот всегда ходил в одной и той же одежде. Ну я и подумала, что лапшу на уши вешает. Как-то пригласил к себе, а там — хоромы! Я спрашиваю: «Чего одежду-то не купишь?» И тут он открывает гардероб. А оттуда вываливаются десятки одинаковых футболок и штанов. Говорит, мол, не любит выбирать — нашел, что нравится, и купил сразу много. © Карамель / VK
- У меня есть знакомая пара состоятельных супругов. Иногда они приезжают к мне на дачу, поесть шашлычков или плова. Мой муж однажды при друге стал сажать картошку, а тот удивился и начал подробно расспрашивать про нее. Он даже не знал, что картошка растет в земле! Товарищу 30 лет, у него в штате 2 повара, 3 домработницы, 2 садовника, 2 водителя, подсобные рабочие и охранники. Он на дачу к нам часто заезжает, чтобы посмотреть на жизнь деревни, сейчас мы ему даже ключи даем. Устает от прилизанного ландшафтного дизайна, идеального дома и кучи персонала вокруг. Просто хочет побыть один. © DoktorE / Dzen
Продолжим читать статьи с непридуманными историями? Держите небольшую подборку.
Комментарии
Не знать, что картошка растёт в земле - это не признак богатства, это признак ограниченности ума и кругозора.
Никогда в жизни ничего не сажала, не копала и т.п., до мозга костей городской житель, но как-то в курсе, как растут как минимум основные популярные плоды.
А история с подаренной диадемой млаленцу? Один в один момент из "Во все тяжкие"! Совпадение? не думаю. Пересказыаете известные ситуации из фильмов, выдавая свои - вот это смешно