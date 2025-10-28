15 историй о том, как животные стали причиной настоящей любви и крепкой семьи
Кто сказал, что Купидон должен быть человеком? Герои этой подборки убедились, что животные справляются с ролью свахи гораздо лучше: они носят любовные записки и даже решают, кто из кандидатов достоин их хозяина. Мы собрали 15 романтических историй, которые доказывают: если вы хотите найти настоящую любовь, просто заведите питомца — он сам все устроит!
- Гуляю с собакой. И вот песель хватает что-то. Глядь — кошелек. Странный, с гравировкой с номером телефона. Ну ладно, позвонила. Там парень, договорились, что отдам кошелек вечером. Прихожу, а там красавчик с букетищем красных роз. Я в шоке, он вручает цветы мне и вдруг начинает извиняться. Сказал, что он специально сделал этот кошелек и подстроил ситуацию. Потому что уже месяц, как он тоже гуляет со своей собакой в этом парке. И каждое утро видит меня. Ну и решил небанально познакомиться. Завтра у нас свидание. © Карамель / VK
- Я просто шла по улице и услышала как кто-то выкрикнул мое имя. Обернувшись, увидела парня. Он тоже посмотрел на меня. Я спросила, мол, мы знакомы? Нет. Как оказалось, это он звал свою собаку. Меня зовут Маргарита и я еще тогда подумала, что это очень странное имя для животного. В общем, мы разговорились, сейчас живем вместе и все хорошо. За исключением того, что вот сегодня, к примеру, решила схомячить конфеты, достаю их из шкафчика и слышу в коридоре грозное: «Маргарита, нельзя!» До сих пор никак не привыкну, что это не мне. © Карамель / VK
- Мое знакомство с парнем было максимально глупым. Вышла я на прогулку с собакой, он подошел познакомиться, но я как-то не была в настроении для этого. Пыталась его игнорировать, а он все ходил и ходил за мной. Моя же радостная собака все бегала вокруг него. И вот мы сели на лавку, а мой песель вдруг решил запрыгнуть на парня и сделать свои дела! Как я офигела! Ибо мой питомец максимально воспитан и учудил такое впервые. С перепуга пригласила парня к себе, закинула стираться его кофту, миллион раз извинилась. В итоге мы часа 4 просидели на кухне за разговорами, у меня уже и настроение появилось, и он мне нравился начал. Но мы не обменялись контактами, поэтому я решила, что не судьба быть нам вместе. А на следующий день я встретила этого парня на своей лестничной площадке и узнала, что он мой новый сосед сверху. Вот уж хитрый! © Карамель / VK
Объясните мне пожалуйста, как собака могла обосс*ть кофту парня, который сидел на скамейке? А его штаны собачка не опИсала? Опять очередной трёп!!
- Встретила свою любовь достаточно необычно. Я каждое утро выгуливала свою собаку возле дома, но в одно «особенное» утро решила пойти чуть дальше, повела ее в городской парк. Иду я, впереди моя собака, а напротив меня идет молодой человек с псом такой же породы, как и у меня. Только у него мальчик, у меня девочка. Наши собаки сразу сдружились, а мы сначала стеснялись. Но я начала каждое утро ходить в этот парк ради этого парня, а он, как рассказал позже, тоже начал ходить туда ради меня. После нескольких встреч он все же предложил мне пойти погулять без собак. Так и познакомились с любимым. © Карамель / VK
- Рассталась с парнем, сидела с кошкой на балконе, грустила. И тут эта маленькая пантера прыгает в окно и убегает! Я не беспокоилась, на ошейнике была вся информация. Через 20 минут слышу звонок, думаю: «Кошку принесли». Открываю дверь, а там стоит мужчина. В одной руке кошка, во второй тортик. Слово за слово, и вот мы уже чай пьем. А через месяц выхожу за него замуж! © Карамель / VK
А история с кошкой - 100% выдуманная. Во-первых, у девушки убежала кошка, а она даже не волнуется. Во-вторых, как мужчина мог за 20 минут найти кошку, купить тортик и прийти к девушке, он что - сверхчеловек?!
- У меня есть близкая подруга. Вдова и страстная кошатница. Своих 5 хвостов и еще приюту помогает. Собак недолюбливала, причин не знаю. В силу профессии она вышла на пенсию досрочно. И вот на ее 50-летие сослуживец вручил ей коробку шоколадных... лабрадоров. Мол, смотри, выбирай, какой больше нравится из четырех? Трое сидят, а один полез знакомиться, по-щенячьи посапывая и поскуливая. Ну и все — она расплакалась, схватила, расцеловала.
Как назвать? Надо на «М» по паспорту. Тогда Матвей, Матюша, Мотя... Моцарт! Вы не представляете, как она изменилась с его появлением. Во-первых, постройнела от трехразовых прогулок. Купила велосипед, чтобы в лесу гонять по выходным. Во-вторых, встретила хорошего мужчину. Он тоже был одинок, гулял с очень старым йорком. А в-третьих, что самое крутое, я считаю, она освоила профессию фотографа. Все началось со случайных кадров на телефон в момент взаимодействия Мотьки с кошаками, потом купила мыльницу, дальше начала в интернете обучаться искусству фотографии и разные программы освоила типа фотошопа. Затем купила «зеркалку». Ездит со своим мужчиной по разным городам, кайфует. Горжусь ей! Она не перестает повторять: «Мотенька изменил меня, какое же это счастье иметь собаку!» © FoxDetox / Pikabu
коробку шоколадных лабрадоров. я подумала - реально шоколадных.
- Познакомился с девушкой в парке для собак. Через пару дней снова встретил ее там же. А вечером установил приложение для знакомств — и угадайте, кто оказался первой в списке рекомендаций? Подумал: «Ну вот это совпадение!» — написал ей об этом, и она сразу дала свой номер. © Unknown author / Reddit
- Молодые люди меня никогда не замечали, уже отчаялась найти себе пару и решила посвятить жизнь собакам. И вот разместила в нескольких местах объявление с предложением выгула и дрессировки собак. Однажды мне позвонила женщина и попросила помощи с кобелем американской акиты. Сын временно уехал, а она не справляется. Я приехала, познакомилась с собакой и начала занятия. За время работы сдружились с хозяйкой пса, она часто приглашала меня в гости. И вот снова я приезжаю, меня встречает собака, а за ней выходит высокий красивый парень, которого я раньше не видела. С минуту на меня смотрит, улыбается и выдает: «Я буду полным ослом, если упущу девушку, укротившую моего пса.» Уже год живем вместе, у нас три собаки и безумная любовь. © Подслушано / Ideer
- Всю свою сознательную жизнь ненавидел кошек. В 15 лет нашел собаку на улице и припер домой. Знакомые в голос твердили, что мы с Джеем очень похожи. Синие глаза, характер, даже его шерсть и мои волосы были почти одинаковы. И вот встретил девушку, познакомились, пришел к ней домой. С порога меня встретил кот и уставился такими же глазами, как и у девушки. Влюбился в обоих. Теперь мы два балбеса с животными, до боли похожими на нас, лежим вместе под пледом и смотрим сериалы. © Подслушано / Ideer
- Моя кошка — самое настоящее зло. Она всех моих парней буквально выгоняла из дома. И тут я познакомилась с хорошим парнем. Долго боялась его к себе пригласить, потом все-таки решилась. День X. А эта пушистая злюка как начала проситься к нему на руки и облизывать его с ног до головы! Вообще не отходила от него, а на меня забила. И вот только недавно я осознала, что первый мой бывший по факту нагадил мне в душу своим поведением; второй изменил с лучшей подругой, а третий периодически втрихаря брал деньги, а я, дуреха, все, конечно же, ему прощала. Но вот последний оказался добрым, красивым, еще и спортсмен. Вот так кошка мне и дала понять, что те парни по сравнению с ним — черти. А он — мой лучик света. © Палата №***
- У нас в доме есть кот-бродяга, которого подкармливает весь подъезд. Как-то утром я заметила, что он носит между этажами записку, приклеенную к ошейнику. На ней было написано: «Спасибо за корм. У вас красивый почерк» Так началась переписка — я оставляла ответы, а кот честно доставлял. Через неделю у подъезда стоял парень с букетом и этим же котом на руках. Теперь живем втроем, а коту купили персональную миску с надписью «Купидон».
- Жила в частном доме, держала декоративного кролика. Однажды он сбежал через дыру в заборе. Я бегаю по улице, ищу его, а тут сосед выходит с моим беглецом на руках.
Стоим, смеемся, а он говорит: «Может, чтобы кролик больше не сбегал, я поставлю вам сетку?» Поставил. Потом еще пару раз заходил проверить. А потом остался навсегда.
- Купила GPS-ошейник для кота, чтобы знать, где он бродит. Через приложение заметила, что он часто задерживается у соседнего дома. Решила заглянуть — там парень, который тоже отслеживал своего кота, потому что они все время гуляли вместе. Теперь смеемся, что наши коты все подстроили.
- У меня пес-истеричка: боится звуков перфоратора. Когда соседи начали делать ремонт, он завыл, и я вынесла его во двор. Там сидел мужчина с наушниками и кофе — тоже спасался от шума. Мы разговорились, смеялись над нашими «строительными буднями», а потом стали пересекаться все чаще. Сейчас ремонт давно закончен, зато в доме появился еще один мужчина — с кофе и теми самыми наушниками.
- Начала встречаться с парнем, он часто приходил ко мне в гости. А у меня живет говорящий попугай, который обычно кричал всякую ерунду. И вот однажды, когда парень уходил, пернатый вдруг рявкнул: «Катерина!» Мы оба замерли. Парень вдруг покраснел, а попугай как продолжил: «Люблю тебя!» Парень выдохнул и сказал: «Ну, раз уж попугай сказал, отнекиваться глупо». Да, Катерина — это я. Мы вместе три года, и попугай стал свидетелем на нашей свадьбе.
Согласитесь, после таких историй начинаешь иначе смотреть на своего пушистого друга! Чья история судьбоносной встречи впечатлила вас больше всего? И был ли ваш питомец причиной вашего знакомства или привел в вашу жизнь важного человека? Делитесь в комментариях!
