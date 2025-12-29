Мы помечтали, как могли бы выглядеть персонажи сказок братьев Гримм — и на результат любо-дорого посмотреть
1 час назад
Готовы поспорить, что у каждого в детстве был толстенный сборник захватывающих историй, написанных братьями Гримм. Нам захотелось оживить воспоминания и мы, заручившись помощью нейросети, создали завораживающие изображения героев самых популярных сказок. Только взгляните на Золушку, Рапунцель и Красную Шапочку — да от них же глаз не оторвать! Готовы к сказочному путешествию?
Король Дроздобород — «Король Дроздобород»
Принцесса — «Король Дроздобород»
Белоснежка — «Белоснежка и семь гномов»
Злая королева — «Белоснежка и семь гномов»
Гензель и Гретель — «Гензель и Гретель»
Красная шапочка — «Красная шапочка»
Волк — «Красная шапочка»
Дурень с гусем — «Золотой гусь»
Не похож он на дурня, взгляд слишком осмысленный. Обычный симпатичный деревенский парень.
Девушка и старуха — «Госпожа Метелица»
Осел, петух, собака и кот — «Бременские музыканты»
Золушка — «Золушка»
Злая мачеха и сестры — «Золушка»
Спящая принцесса и принц — «Спящая красавица»
Матушка — «Сладкая каша»
Румпельштильцхен — «Румпельштильцхен»
Рапунцель — «Рапунцель»
