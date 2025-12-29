Мы помечтали, как могли бы выглядеть персонажи сказок братьев Гримм — и на результат любо-дорого посмотреть

1 час назад
Готовы поспорить, что у каждого в детстве был толстенный сборник захватывающих историй, написанных братьями Гримм. Нам захотелось оживить воспоминания и мы, заручившись помощью нейросети, создали завораживающие изображения героев самых популярных сказок. Только взгляните на Золушку, Рапунцель и Красную Шапочку — да от них же глаз не оторвать! Готовы к сказочному путешествию?

Король Дроздобород — «Король Дроздобород»

AI-generated image

Принцесса — «Король Дроздобород»

AI-generated image

Белоснежка — «Белоснежка и семь гномов»

AI-generated image

Злая королева — «Белоснежка и семь гномов»

AI-generated image

Гензель и Гретель — «Гензель и Гретель»

AI-generated image

Красная шапочка — «Красная шапочка»

AI-generated image

Волк — «Красная шапочка»

AI-generated image

Дурень с гусем — «Золотой гусь»

AI-generated image
Анастасия
7 минут назад

Не похож он на дурня, взгляд слишком осмысленный. Обычный симпатичный деревенский парень.

-
-
Ответить

Девушка и старуха — «Госпожа Метелица»

AI-generated image

Осел, петух, собака и кот — «Бременские музыканты»

AI-generated image

Золушка — «Золушка»

AI-generated image

Злая мачеха и сестры — «Золушка»

AI-generated image

Спящая принцесса и принц — «Спящая красавица»

AI-generated image

Матушка — «Сладкая каша»

AI-generated image

Румпельштильцхен — «Румпельштильцхен»

AI-generated image

Рапунцель — «Рапунцель»

AI-generated image
Фото на превью AI-generated image, AI-generated image, AI-generated image

