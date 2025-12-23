Классная и ничего, что чуть полновата, такая и должна быть русская царевна)
17 иллюстраций к сказкам Пушкина, от которых взгляд отвести невозможно
Жаль, что во времена нашего детства не было нейросети, которая могла создавать такие завораживающие изображения. Редко в какой книге были красочные рисунки, на которые можно было заглядеться. Только представьте, как здорово было бы сейчас читать сказки из этой подборки и любоваться на красавицу русалку, сидящую на ветвях или умилятся, глядя на ученого кота!
Бабариха — «Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре князе Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди»
Царевна Лебедь — «Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре князе Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди»
Князь Гвидон — «Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре князе Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди»
Ну, не знаю)) по мге он какой-то нарочито "заморский", как та самая икра.
Русалка на ветвях — «Руслан и Людмила»
Кот ученый — «Руслан и Людмила»
Руслан — «Руслан и Людмила»
Людмила — «Руслан и Людмила»
"Моя прекрасная Людмила, по солнцу бегая с утра, устала, слёзы осушила, в душе подумала -пора! "Должна быть прелестная девушка, а это открытка(
Балда — «Сказка о попе и о работнике его Балде»
Ну, нет на Балду не тянет. Пьян, простоват и аидимо туп)) Кто-то узнаëт в оптсании Балду??
Бесенок — «Сказка о попе и о работнике его Балде»
Золотой петушок — «Сказка о золотом петушке»
Шамаханская царица — «Сказка о золотом петушке»
Звездочет — «Сказка о золотом петушке»
Злая царица — «Сказка о мертвой царевне и семи богатырях»
Королевич Елисей — «Сказка о мертвой царевне и семи богатырях»
Царевна — «Сказка о мертвой царевне и семи богатырях»
Компьютер всем своим видом пытался показать, что рисует не Белоснежку.
Старик и золотая рыбка — «Сказка о рыбаке и рыбке»
Старуха — «Сказка о рыбаке и рыбке»
А вот еще несколько красочных подборок, созданных нами вместе с нейросетью. На них хоть весь день глядеть можно: