17 иллюстраций к сказкам Пушкина, от которых взгляд отвести невозможно

Жаль, что во времена нашего детства не было нейросети, которая могла создавать такие завораживающие изображения. Редко в какой книге были красочные рисунки, на которые можно было заглядеться. Только представьте, как здорово было бы сейчас читать сказки из этой подборки и любоваться на красавицу русалку, сидящую на ветвях или умилятся, глядя на ученого кота!