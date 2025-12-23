17 иллюстраций к сказкам Пушкина, от которых взгляд отвести невозможно

2 часа назад
17 иллюстраций к сказкам Пушкина, от которых взгляд отвести невозможно

Жаль, что во времена нашего детства не было нейросети, которая могла создавать такие завораживающие изображения. Редко в какой книге были красочные рисунки, на которые можно было заглядеться. Только представьте, как здорово было бы сейчас читать сказки из этой подборки и любоваться на красавицу русалку, сидящую на ветвях или умилятся, глядя на ученого кота!

Бабариха — «Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре князе Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди»

AI-generated image

Царевна Лебедь — «Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре князе Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди»

AI-generated image

Князь Гвидон — «Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре князе Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди»

AI-generated image

Русалка на ветвях — «Руслан и Людмила»

AI-generated image

Кот ученый — «Руслан и Людмила»

AI-generated image

Руслан — «Руслан и Людмила»

AI-generated image

Людмила — «Руслан и Людмила»

AI-generated image
Noumen
1 день назад

"Моя прекрасная Людмила, по солнцу бегая с утра, устала, слёзы осушила, в душе подумала -пора! "Должна быть прелестная девушка, а это открытка(

Балда — «Сказка о попе и о работнике его Балде»

AI-generated image
Вика Рузова
1 день назад

Ну, нет на Балду не тянет. Пьян, простоват и аидимо туп)) Кто-то узнаëт в оптсании Балду??

Бесенок — «Сказка о попе и о работнике его Балде»

AI-generated image

Золотой петушок — «Сказка о золотом петушке»

AI-generated image

Шамаханская царица — «Сказка о золотом петушке»

AI-generated image

Звездочет — «Сказка о золотом петушке»

Злая царица — «Сказка о мертвой царевне и семи богатырях»

AI-generated image

Королевич Елисей — «Сказка о мертвой царевне и семи богатырях»

Царевна — «Сказка о мертвой царевне и семи богатырях»

AI-generated image
Ales Draco
1 день назад

Компьютер всем своим видом пытался показать, что рисует не Белоснежку.

Старик и золотая рыбка — «Сказка о рыбаке и рыбке»

AI-generated image

Старуха — «Сказка о рыбаке и рыбке»

AI-generated image
