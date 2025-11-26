Мы попросили нейросеть создать 17 иллюстраций к народным сказкам, и результат завораживает

1 час назад
Нам очень захотелось снова окунуться в то время, когда засыпая под звуки маминого голоса, читающего сказку, в голове сами собой возникали картинки с яркими сценами приключений и обожаемыми персонажами. Только взгляните каким потешным получился Колобок и какая милашка Царевна-лягушка. Ну просто глаз не оторвать!

Падчерица — «Двенадцать месяцев»

AI-generated image

Снегурочка — «Снегурочка»

AI-generated image

Лягушка — «Царевна-лягушка»

AI-generated image

Колобок и Лиса — «Колобок»

AI-generated image

Сцена с разбитым яйцом — «Курочка-ряба»

AI-generated image

Настенька — «Морозко»

AI-generated image

Иван царевич верхом на Сером Волке — «Иван царевич и Серый Волк»

AI-generated image
A_n_s_y
44 минуты назад

Лютоволк? Удивительно, седло есть, а уздечки нет. Как Ваня рулит?

-
-
Ответить

Емеля — «По щучьему веленью»

AI-generated image
A_n_s_y
44 минуты назад

И этот околел бы. И сапоги такие никто бы деревенскому дураку не купил бы.

-
-
Ответить

Братец и сестрица — «Гуси-лебеди»

AI-generated image

Василиса Прекрасная — «Василиса Прекрасная»

AI-generated image

Маша и медведь — «Маша и медведь»

AI-generated image

Алеша Попович — «Алеша Попович и Тугарин Змей»

AI-generated image

Добрыня Никитич — «Добрыня Никитич и Змей Горыныч»

AI-generated image

Илья Муромец — «Илья Муромец и Соловей разбойник»

AI-generated image

Хозяйка медной горы — «Хозяйка Медной горы»

AI-generated image

Царевна Несмеяна — «Царевна Несмеяна»

AI-generated image

Крошечка-Хаврошечка — «Крошечка-Хаврошечка»

AI-generated image
OsenOsen
1 день назад

Красивые получились, в основном простые славянское лица без всякого пафоса
Настеньку утащила себе)

-
-
Ответить
