Мы попросили нейросеть создать 17 иллюстраций к народным сказкам, и результат завораживает

Нам очень захотелось снова окунуться в то время, когда засыпая под звуки маминого голоса, читающего сказку, в голове сами собой возникали картинки с яркими сценами приключений и обожаемыми персонажами. Только взгляните каким потешным получился Колобок и какая милашка Царевна-лягушка. Ну просто глаз не оторвать!