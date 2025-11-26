Мы попросили нейросеть создать 17 иллюстраций к народным сказкам, и результат завораживает
1 час назад
Нам очень захотелось снова окунуться в то время, когда засыпая под звуки маминого голоса, читающего сказку, в голове сами собой возникали картинки с яркими сценами приключений и обожаемыми персонажами. Только взгляните каким потешным получился Колобок и какая милашка Царевна-лягушка. Ну просто глаз не оторвать!
Падчерица — «Двенадцать месяцев»
AI-generated image
Снегурочка — «Снегурочка»
Лягушка — «Царевна-лягушка»
Колобок и Лиса — «Колобок»
Сцена с разбитым яйцом — «Курочка-ряба»
Настенька — «Морозко»
Иван царевич верхом на Сером Волке — «Иван царевич и Серый Волк»
AI-generated image
Емеля — «По щучьему веленью»
AI-generated image
И этот околел бы. И сапоги такие никто бы деревенскому дураку не купил бы.
-
-
Ответить
Братец и сестрица — «Гуси-лебеди»
AI-generated image
Василиса Прекрасная — «Василиса Прекрасная»
AI-generated image
Маша и медведь — «Маша и медведь»
Алеша Попович — «Алеша Попович и Тугарин Змей»
Добрыня Никитич — «Добрыня Никитич и Змей Горыныч»
AI-generated image
Илья Муромец — «Илья Муромец и Соловей разбойник»
AI-generated image
Хозяйка медной горы — «Хозяйка Медной горы»
Царевна Несмеяна — «Царевна Несмеяна»
AI-generated image
Политтехнолог рассказывает фаворитке о приостановке безвизового режима)
-
-
Ответить
Крошечка-Хаврошечка — «Крошечка-Хаврошечка»
AI-generated image
Красивые получились, в основном простые славянское лица без всякого пафоса
Настеньку утащила себе)
-
-
Ответить
Вот такими и должны быть нарисованы иллюстрации к детским книгам и детские мультфильмы!
-
-
Ответить
