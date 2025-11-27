Что, если бы Джоконда пошла за гречкой? Мы «оживили» 15 героев картин и отправили их в супермаркет

Картины знаменитых художников мы видели тысячу раз, и все равно не устаем ими любоваться. Представить, что герои этих полотен — обычные люди, которые живут среди нас и так же, как мы, покупают продукты в супермаркете, довольно сложно, но нейросеть и не с такими задачками может справиться. И мы попробовали. Вот что получилось. В статье используются изображения, созданные искусственным интеллектом.