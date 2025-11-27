Что, если бы Джоконда пошла за гречкой? Мы «оживили» 15 героев картин и отправили их в супермаркет
Картины знаменитых художников мы видели тысячу раз, и все равно не устаем ими любоваться. Представить, что герои этих полотен — обычные люди, которые живут среди нас и так же, как мы, покупают продукты в супермаркете, довольно сложно, но нейросеть и не с такими задачками может справиться. И мы попробовали. Вот что получилось. В статье используются изображения, созданные искусственным интеллектом.
«Неизвестная», Иван Крамской
«Девушка с жемчужной сережкой», Ян Вермеер
«Поцелуй», Густав Климт
«Девочка с персиками», Валентин Серов
«Автопортрет», Ян ван Эйк
«Инфанта Маргарита Тереза Испанская в голубом платье», Диего Веласкес
«Над городом», Марк Шагал
«Дама с горностаем», Леонардо да Винчи
Монобровь. Тут она всё же должна быть. Взгляд сильно меняет) картина изысканна и прелестна)
«Шоколадница», Жан-Этьен Лиотар
«Голубые танцовщицы», Эдгар Дега
«Портрет актрисы Жанны Самари», Пьер Огюст Ренуар
«Итальянский полдень», Карл Брюллов
Красавица, правда уже без восторженной игривости, но, всё же милота)) 👍
«Крик», Эдвард Мунк
«Купчиха за чаем», Борис Кустодиев
Аутентично смотрится)
Собственно, появись она в супермаркете у кассы в том же наряде, как у Кустодиева - никто бы не удивился 🤔
«Мона Лиза», Леонардо да Винчи
Комментарии
Как ни странно, понравилось) Интересно было посмотреть на оживших персонажей, хоть обычно не люблю такое