Что, если бы Джоконда пошла за гречкой? Мы «оживили» 15 героев картин и отправили их в супермаркет

1 час назад
Картины знаменитых художников мы видели тысячу раз, и все равно не устаем ими любоваться. Представить, что герои этих полотен — обычные люди, которые живут среди нас и так же, как мы, покупают продукты в супермаркете, довольно сложно, но нейросеть и не с такими задачками может справиться. И мы попробовали. Вот что получилось. В статье используются изображения, созданные искусственным интеллектом.

«Неизвестная», Иван Крамской

tama
45 минут назад

На мою мать в молодости похожа, только нос у неё другой

«Девушка с жемчужной сережкой», Ян Вермеер

«Поцелуй», Густав Климт

«Девочка с персиками», Валентин Серов

«Автопортрет», Ян ван Эйк

«Инфанта Маргарита Тереза Испанская в голубом платье», Диего Веласкес

«Над городом», Марк Шагал

«Дама с горностаем», Леонардо да Винчи

Anima Art Amor
1 день назад

Монобровь. Тут она всё же должна быть. Взгляд сильно меняет) картина изысканна и прелестна)

«Шоколадница», Жан-Этьен Лиотар

«Голубые танцовщицы», Эдгар Дега

«Портрет актрисы Жанны Самари», Пьер Огюст Ренуар

«Итальянский полдень», Карл Брюллов

Anima Art Amor
23 часа назад

Красавица, правда уже без восторженной игривости, но, всё же милота)) 👍

«Крик», Эдвард Мунк

«Купчиха за чаем», Борис Кустодиев

Руконожка Ай-Ай
54 минуты назад

Аутентично смотрится)
Собственно, появись она в супермаркете у кассы в том же наряде, как у Кустодиева - никто бы не удивился 🤔

«Мона Лиза», Леонардо да Винчи

Хильдур
1 день назад

Как ни странно, понравилось) Интересно было посмотреть на оживших персонажей, хоть обычно не люблю такое

