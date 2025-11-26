20 путешественников, у которых за спиной целый рюкзак историй
Истории
44 минуты назад
Путешествия хороши тем, что мы меняем обстановку и переживаем новый опыт. А еще достаточно часто происходят нестандартные ситуации, после которых можно привезти из поездки не только гостинцы друзьям и родственникам, но и море впечатлений.
- Поехали на сборы с танцами в Китай. А преподаватель у нас тот еще блюститель порядка и морали. Выдал список, что он нам разрешает делать, а что нет. Например, гулять можно было только до 23:00. И это несмотря на то, что самой младшей из нас было 25 лет. Ну вот, в один из вечеров препод уехал на встречу, и мне удалось улизнуть на свидание. Предупредила девчонок: мол, как приедет наш «контролер», дайте знать. Время — час ночи, подхожу к двери, а мне приходит смс: «Он вернулся, сидит в зале». Ну, думаю, бежать мне уже некуда. Набираю код от двери. Не успеваю его полностью набрать, как дверь резко открывается. А там наш тренер на меня в шоке смотрит и спрашивает: «Ты что тут делаешь?» Мне в голову ничего умного не пришло, и я уверенным тоном: «А я в супермаркете была», — и продефилировала в свою комнату. Он так напугался, думая, что это грабители решили к нам залезть, и отчитывать меня не стал даже на следующий день.
- Прилетела я в Египет, все вышли, а моего чемодана нет. Причем крутится один — не мой. Я бегаю по залу в панике, сына отправила на выход высматривать: может, кто забрал наш чемодан. Подходит сотрудник аэропорта, я, чуть не плача, объясняю ему ситуацию, а он достает тот единственный крутящийся, и там — моя фамилия. Просто я купила его недавно, и в памяти он будто был бежевый, а оказался серым. © aigularis
- Были с подругой на отдыхе в Турции. Зашли в заведение, в котором было много котиков, а она у меня прямо помешана на этих пушистиках. Сделали заказ, принесли нам еду, а эти усатые мордашки так и терроризируют нас своим взглядом. Я — женщина стойкая, не стала их кормить, а вот подруга поддалась кошачьей силе. Отдала почти всю свою порцию котикам, заказала еще еды и снова отдала все им. В общем, лайфхак: если хотите, чтобы моя подруга переписала на вас свою квартиру — переоденьтесь в котика, поставьте ей глазки, и получите, распишитесь. Квартира ваша. © Карамель / VK
- Отдыхали в Тунисе и всегда оставляли на чай в номере. В последний день решили на прощание положить крупную купюру. Пошли на пляж. Возвращаемся в номер: полумрак, включен только телевизор. А на кровати кто-то сидит. Включаем свет, а там оказывается нам горничная накрутила человека из полотенец. На нем солнечные очки, кепка и пульт в руках. Как же мы хохотали.
- Ездила в отпуск в Турцию, сняла квартиру. Тащусь с чемоданами, и тут ко мне подбегает симпатичный мужчина, помог с вещами. А это муж соседки. И стала она с тех пор пристально на меня смотреть. Как-то прихожу домой — бац, от нее «приветик». Оказалось, ее кошка пришла под мою дверь. Черная как смоль. Посмеялась и отправила гостью по адресу прописки.
- Так сложилось, что полюбила абсолютно неромантичного парня, не умеющего выражать нежность. Навсегда попрощавшись с красивыми ухаживаниями, я встречалась с ним 4 года. Поехали мы на море. Решили нырнуть с аквалангом. Парень заказал фото- и видеосъемку. Все было безумно интересно и красиво. Спустя минут десять наших путешествий в пучине морской он подплывает ко мне и, кое-как встав на колени, протягивает коробочку с кольцом. Я неуклюже киваю ему «да». Он надевает мне кольцо. Оператор все снял. Я плакала на дне моря. © Палата № 6 | Анонимные истории / Telegram
- Были на экскурсии. Привезли нас туда на небольшом катерочке, пассажиров человек двенадцать. Всем было обозначено время сбора на обратную дорогу. И вот время возвращаться, поднимается на озере шторм, а одной пары нет. Вечер, все катера уже ушли, остался только один наш. Уехать без них не можем, и номеров телефонов их нет. Минут через двадцать смотрим — бежит парень, а девушки его не видно. И только минут через десять она появилась на горизонте и, медленно перебирая лапками, вразвалочку доковыляла до катера. Девица, в принципе, и не собиралась торопиться. Летели обратно уже в шторм, мотыляло нас по всему катеру, а они вдвоем спокойно достали бутерброды и умудрились как-то их в эту качку есть. © Я.НИНА / ADME
- Однажды мы с друзьями ездили в большое путешествие на двух машинах на Чемпионат Европы по футболу. Все было очень круто, и вот на отрезке пути домой у одного из наших экипажей стал заканчиваться бензин. А заправок все нет и не предполагается. Мы уже думали как-то переливать из одной машины в другую, или нам ехать вперед и уговаривать работников АЗС налить бензина в канистру, но решили попробовать, сколько «лошадка» проедет на своих остатках. Как же мы офигели, когда их машина при красном индикаторе нехватки бензина смогла прочесать аж 50 километров и как раз под донышко добраться-таки до заправки.
- У меня близорукость, поэтому я ношу контактные линзы, но иногда их лень надевать. И вот как-то в последний день путешествия мы с мужем стоим на ж/д вокзале. Ранее утро, мы не выспавшиеся, я без линз, ждем прибывающий поезд. И тут я понимаю, что мне нужно в туалет, так как поезд старый, а санитарная зона продлится часа два. Лечу в вокзальный туалет, показываю билет (по нему бесплатно пускают), забегаю в открытую кабинку и выхожу уже куда более спокойной. Оглядываюсь и своим нечетким зрением вижу стоящих неподалеку двух людей, которые о чем-то недовольно беседуют.
И тут картинка калейдоскопа сложилась — это мужики, которые стоят у писсуаров и ругаются на меня. Я сама от себя в шоке вылетаю оттуда, билетерша на меня смотрит неодобрительно, а муж ржет, потому что издалека увидел, что я завернула не в то крыло. © Рабочие истории / VK
- Младший брат впервые в жизни уехал сам в путешествие. И нет чтобы на самолете или на поезде, так он автостопом решил добираться... Мы с родителями сильно переживали за него, постоянно пытались поддерживать контакт, но в один день брат вдруг пропал. Не отвечает на звонки и сообщения, связаться с ним по-другому нереально, понятия не имеем, где он. Уже даже в полицию думали идти, но он сам позвонил. Оказалось, что просто сел телефон. И все, как будто нет человека! © Не все поймут / VK
- Ехали как-то с друзьями в путешествие по стране, в поезде встретили группу молодых людей, которые тоже ехали отдыхать. Одна красивая девушка подошла к моему другу и попросила его поменяться местами, чтобы она была со своими друзьями. Он согласился, ибо был единственным в том купе, а в наше не влезал, так что ему было без разницы, где спать.
Мы две недели колесили по стране, а конечной точкой была небольшая деревня на востоке. И там же мы встретили ту самую девушку! Какой вообще шанс на такой расклад событий? Две недели, разные планы, путешествия, маленькая деревушка на востоке! Сказали другу, что это судьба, что он должен пойти и познакомиться с ней, обменяться контактами. Друг собрался с мыслями и пошел к девушке. Знаете, что он ей сказал? «Ну что, как спалось в поезде?» Неловко перекинулся с ней словами и вернулся к нам. Вот такое фиаско. © Не все поймут / VK
- Часто ездим с мужем отдыхать в разные страны и туры и каждый раз останавливаемся в клевых отелях. Мой любимый момент в этих путешествиях — это заходить в номер после уборки и с замиранием сердца ждать, что я увижу на кровати... Да-да, я о них, о фигурках животных из полотенец. Кого только я ни видела! И лебеди, и крокодилы, и обезьяны. Каждый раз испытываю дикий восторг, когда вижу подобное. А иногда даже играю с рум- мейкерами — оставляю свою шляпку и на нее надеваю очки, они в большинстве своем правила игры принимают, и вот меня уже ждут полотенечные слоны и лягушки в очках. В общем, каждому, кто окажется в отеле хоть раз, рекомендую полотенцевый антистресс! © Не все поймут / VK
- Летела как-то в самолете на кресле у иллюминатора. На двух соседних местах мама с дочкой лет 6. Друг другу не мешали, все было спокойно. В процессе я задремала. Когда проснулась, повернула голову и натурально обалдела, если не сказать хлеще: девочка спокойно сидит на кресле у прохода, то ли рисует, то ли читает — не помню точно, а в центре ее мама занимается йогой! Понятия не имею, как так можно было вывернуться на этом сиденье, чтобы с абсолютно непроницаемым лицом задрать вверх обе ноги, опираясь руками на спинку спереди, но зрелище спросонья было, мягко сказать, поразительным. © Палата № 6 / VK
- Я была в Берлине, и как-то после долгого дня прогулок мне просто хотелось быстро поесть без лишней суеты. Я нашла пиццерию, где можно было заказать у стойки, взяла бумажное меню и стала изучать предложения. Пицца № 9 с овощами, пепперони и всем прочим выглядела очень аппетитно. Парень за прилавком посмотрел на меня с ожиданием и сказал что-то по-немецки, что, как я надеялась, означало «что будете заказывать?» Я, стараясь выглядеть непринужденно, с улыбкой сказала: «Nine». Он выглядел очень озадаченным и попросил уточнить. Я снова повторила: «Nine», думая, что он просто не расслышал. Он снова смотрит на меня, как будто я с другой планеты. Я еще раз показываю на меню и говорю: «Nine».
И тут до меня доходит. Я в Германии, и «nine» по-английски звучит почти как «nein» по-немецки — «нет». То есть я все это время радостно говорила «нет» на все его вопросы. Я поняла свою ошибку, извинилась по-английски и уже нормальными предложениями завершила заказ. © Emergency_Kitten7 / Reddit
- Я училась по обмену в Шотландии, и во время каникул путешествовала. Летела самолетом из Лондона в Глазго. И, без шуток, я была единственной женщиной на борту — не считая пары бортпроводниц.
Весь самолет был занят ирландской мужской регбийной командой — все примерно лет по 25, и где-то 90% из них были рыжими. Это было просто море шумных рыжеволосых парней, которые весь полет кричали, скандировали и пели командные песни. Я в какой-то момент почувствовала себя участницей розыгрыша. Это был по-настоящему смешной случай и, пожалуй, один из самых запоминающихся моментов за все время моего пребывания там. © AK_1418 / Reddit
- Однажды с дочкой поехали в путешествие на машине по странам Кавказа. Однажды едем где-то в глухомани в Армении, и на дороге стоит и голосует дедок. Мы остановились, он попросил подвезти до деревушки. Взяли его на борт, доехали, и он говорит: «Я не могу вас отпустить без угощения!» и позвал к себе домой. Так как речь шла о кавказском гостеприимстве, туда сбежалась чуть ли не вся деревня.
Сидим, пьем чай с кучей всяких вкусностей, уже чувствуем, что наелись. Говорим, мол, спасибо этому дому, нам пора. На что дедок заявляет: «Как это? Это ж мы только чай попили, а сейчас обед принесут». И тут действительно приносят кучу новой еды, и мы поняли, что попали конкретно. Пришлось участвовать в многочасовой деревенской трапезе. Поразительно вкусно, но очень много.
- Мои родители отправились в свадебное путешествие в Венгрию, и оно вошло не только в семейный архив, но и в прямом смысле этого слова в историю. Дело в том, что на экскурсии в крепости-музее Эстерхази в одной из галерей на неприметной тумбе лежала раскрытая книга. Экскурсовод объяснил, что это подобие книги отзывов и предложений — и направил группу дальше. А родители недолго думая написали от души, что им очень понравилось. Позже разразился скандал: в этой книге расписывались короли, герцоги, принцы и т.д. Вот так мои родители вписали себя в мировую историю. © Не все поймут / VK
- После недели, проведенной в просмотре всего «Властелина колец», я захожу в туалет аэропорта и вижу там мальчика, ему лет 5-6, он сидит на корточках на раковине, плещется в текущей воде и издает звуки, как Голлум. Пока из кабинки не вышла его мама и не сказала ему слезть. © Bones_McGinson / Reddit
- Я поехала одна в Бельгию на туристическом автобусе. Когда пришло время возвращаться, я застряла на каком-то концерте и опоздала к автобусу. Мой рюкзак и все вещи остались в автобусе, со мной были только телефон и кошелек. Я запаниковала, пошла на вокзал и купила билет до Амстердама (я там жила). Телефон почти разрядился, и я спросила у случайной девушки в магазине: «Можно я одолжу зарядку? Ты не поверишь, что со мной случилось». Мы разговорились — оказалось, ее тоже бросил туристический автобус. © peachy-grey / Reddit
- Мы из Колорадо, ехали на машине в Калифорнию. Остановились на светофоре, и вдруг сзади начинает сигналить и что-то орать какой-то мужик. Ну, блин, думаем, что же мы такого сделали, чем его так разозлили? Мы в панике уезжаем, носимся как сумасшедшие по всему Лос-Анджелесу, пытаясь оторваться. В итоге он нас догоняет, блокирует, выскакивает из машины и подбегает к водительскому окну, показывает жестами: мол, опусти стекло.
А потом — улыбка до ушей — «Привет! Увидел, что вы из Колорадо. Я из Литлтона. А вы откуда?» Оказался приятным мужиком, просто соскучился по дому. © WemblysMom / Reddit
В путешествиях вечно происходит что-то интересное. Некоторые ситуации навсегда оставляют яркий след в нашем сердце. А в вашей копилке есть особенные истории, связанные с путешествиями? Рассказывайте в комментариях.
