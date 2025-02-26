14 человек, которые привезли из путешествия не только магнитик, но и неизгладимые впечатления

Многие ждут отпуска, чтобы отправиться в путешествие и получить новый опыт. Иногда незабываемые впечатления начинаются еще даже до того, как удается добраться до места отдыха - например, в транспорте. И забыть эти нетривиальные истории из путешествий бывает не так-то просто.