У меня в техникуме была печальная история выпускного. По традиции на выпускной вместе с церемонией организовывали концерт, и каждая группа готовила свой какой-то номер. Когда выпускалась моя группа - организацию церемонии и концерта повесили на меня "потому что ты пишешь стихи". Я не организатор, я не умею заставлять людей делать то, что они не хотят. Естественно меня все послали, никто не хотел придумывать номера. А всего, на минуточку, было 6 факультетов и 4 курса. Как я одна должна была организовать 24 группы - я не знаю. И в итоге отменили все, даже церемонию, просто в классе раздали дипломы и все. И во всем обвинили меня. Класс...
14 историй о том, что выпускной — это иногда прямо мексиканский сериал какой-то
Выпускной — незабываемый праздник. Даже если выпускник — не вы, а ваши дети или ваша соседка. И даже если выпуск не из школы, а из детского садика, это событие запомнится всякому, кто к нему хоть как-нибудь причастен. Мы собрали истории от учителей, родителей, от будущих и бывших выпускников: каждому из них есть что рассказать, над чем похохотать и чему возмутиться.
- Я классный руководитель у 11 класса. Скоро выпускной. Вручение аттестатов традиционно уже 40 лет назначается на 19:00. Возмущенно пишет мамаша с требованием перенести праздник на утро. У них, видите ли, на 19:00 заказан столик в ресторане. Вежливо поясняю, что традицию нарушать не будем. А она отвечает, что с ней никто не посоветовался, и что она напишет жалобу в министерство на хамское отношение к детям. Сижу, жду. Офигеваю от родителей. Уже не в первый раз. © Подслушано / Ideer
- 2006 год, выпуск из школы. Экзамены сданы, осталась гулянка и вручение. И тут нас оповещают, что при получении аттестата надо будет скинуться на ремонт школы по 3 тысячи. Я знатно обалдел: с чего это я должен платить за ремонт, если я уже не буду учиться? Решил забрать аттестат просто так. Придумал, что мне для универа срочно надо снять копию, мол, отсканирую и принесу обратно. И больше я в школу не приходил. © Evilblackshark / Pikabu
- Помню, подходит момент выпускного. На родительском собрании идет оживленное обсуждение, как и сколько. Сижу с каменной физиономией и слушаю. Одна из мам меня спрашивает: «Вы согласны? На место, на сумму?» А мы с сыном уже решили, как он будет отмечать свой выпускной. С зимы прожужжал все уши, что в столицу приезжает его любимая группа. Предоставили ему выбор: или выпускной, или концерт. Два события через один день мы не потянем. И выбор был однозначный: поездка на концерт. Спросили, почему, а сын: «Да зачем мне этот ресторан, костюм и прочее. С одноклассниками, если будет желание, встретимся. А вот выступление... Группа в таком составе к нам уже не приедет». И вот съездил. Эмоций было через край. Сын свой выпускной точно запомнил. © lessan / Pikabu
- У дочери в садике был выпускной. Почему-то мне казалось, что это не очень важное событие — дети в этом возрасте еще не сильно детали запоминают. Главное — позитивная атмосфера, прощание с воспитателями, может, какой-то небольшой утренник, где нужно делать вид, что тебе нравится, как чужие дети рассказывают стишки, а потом плакать, когда 4 строчки читает твоя дочь. Но администрация садика решила играть по-крупному. Представление, аниматоры, бабл-шоу детям заказать, кейтеринг... Мы с женой отказались, так как деньги немаленькие, а толку ноль. И не пожалели. По слухам, больше всего праздник понравился заведующей, которая ела и пила все, что было куплено за счет родителей. Ну а мы пришли только на финал, дочка получила выпускной альбом, сделали фотки и пошли семьей в кино. © Палата № 6 / VK
- Помню, как на выпускной дочери из садика попросили любимую игрушку принести для танца. Дочь принесла мягкого пони, станцевали красиво, весь танец дети то кружили игрушки, то обнимали. А после танца на весь зал: «Как символ перехода в более взрослую жизнь, наши выпускники передадут игрушки детям из младшей группы». Ой, что началось! Выпускники в слезы, организаторы начинают успокаивать, что это понарошку. Мелкие, которые уже успели схватиться за новые игрушки, орут и не отдают. Родители возмущаются, воспитатели бегают... Собственно, утренник на том и закончился, детей успокоили только на улице, когда шарики раздавали. Игрушки вернули всем. Дочь уже школу окончила, но это единственное, что она помнит с выпускного из садика. © avgalery / Pikabu
Полный сад некомпетентных людей. Работают с детьми и ничего о них не знают.
- В старшей школе встречалась с парнем. Была буквально окрылена чувствами: прогулки долгими вечерами, поцелуи в школьных пустых коридорах. Но внезапно он начал меня игнорировать, и в итоге я предложила расстаться. Сначала мы старательно игнорировали друг друга, а затем он меня будто возненавидел: начались издевки и мерзкие шуточки. А на выпускном при всех признался в любви и сделал предложение руки и сердца. А еще про девушек говорят, что у них нет логики... Отказала. © Подслушано / Ideer
- На носу выпускной, 11-й класс, мне 16 лет. Мы с мамой и бабушкой идем в магазин за платьем. Я выбрала и примерила платье мечты: вырез лодочкой, плечи открыты, талия подчеркнута и красивая юбка ровно до колена. Село на меня, как влитое. Но мама решила, что это дорого — покупать платье за 5 тысяч на один вечер, и стоит взять «на вырост». Примерила на размер больше: вырез сполз с плеч, видно лифчик — мама сказала: «Ничего, ушьем». Линия талии сползла куда-то к бедрам, — «Ничего, подтянем». Юбка кончалась где-то сильно ниже колен (с моим ростом в 150 см это смотрелось комично) — «Ничего, подошьем». Я вся уревелась: не могла поверить, что она испортит мой день этим ущербным платьем. Слава богу, в итоге вступилась бабушка и купила наряд моего размера. На выпускной, кстати, мама так и не пошла со мной. Сильно обиделась, что купили платье, которое понравилось мне, а не ей. © dashibatecat / Pikabu
- Году так в 2010-2011 снимали квартиру. С нами на этаже жила семья, дочь заканчивала то ли техникум, то ли колледж, сын учился в школе. С дочерью были приятельские отношения. И вот конец учебного года, у нее на носу выпускной, а мама встала в позу. У дочери был кавалер, который маме совершенно не нравился: «студент-нищеброд, ничего у него нет, нафиг он тебе не нужен». Она поставила дочь перед выбором — либо расстается с парнем и получает платье и прочие ништяки на выпускной, либо пусть идет в чем есть. Дочь покивала головой, собрала все вещи и свалила жить к парню. Через пару дней мы с ней столкнулись, она мне все рассказала и попросила хоть какое-нибудь платье, чтобы было в чем пойти. Нашли мы ей платье в пол, теплого желтого оттенка, без спины. Не вечернее, что-то ближе к сарафану. Прошел выпуск, она вернула платье, расцеловала меня в обе щеки и показала потрясающую фотографию с выпуска: половина группы в черных платьях, половина в голубых, и посередине она — в желтом. Сейчас она замужем за тем парнем, у них все хорошо. Родители съехали через пару месяцев, и что с ними, я не знаю. © ManticoreFox / Pikabu
«К слову об „Алых парусах“: когда у нас был выпускной, родители каким-то образом в поселке городского типа втайне от нас организовали это:»
- Выпускной у меня был, но только торжественная часть: с линейкой в школьном спортзале, напутственными речами, «школьным вальсом» и заплаканными глазами родителей. На следующий день мы должны были всем классом ехать на природу с палатками, гитарами и вот этим всем, но не вышло. Утром к поселку подошел страшный верховой пожар (мы жили в таежном поселке), и мы всем классом двое суток без сна и отдыха ездили то на грузовиках, то на тракторах, то на вездеходах, махали ветками, таскали ранцы-огнетушители, бегали с зажженной резиной, пуская встречный пал... Все обошлось, поселок отстояли. В общем, что я хочу сказать: нормальный у вас у всех выпускной, не парьтесь! © Unknown author / Pikabu
- Сестра моя младшая в этом году школу оканчивает. В их классе есть одна девочка-звезда, золотую медаль ей дадут. Мама у нее в этой же школе завучем работает. На обсуждении, как будет проводиться выпускной у детей, эта мамаша доказывала, что, раз ее дочка золотая медалистка, она достойна отдельного стола, покрытого «золотой» скатертью, стула в виде трона, фарфоровой посуды и украшенного бокала. Еще предложила нанять супер-пупер фотографа по цене в 3 раза выше, чем средняя по городу, белую карету с двойкой лошадей для золотой медалистки и ее родителей, расстелить красную ковровую дорожку ко входу в школу... И все это за общие деньги. Дочка с ней полностью согласна. Как следствие, одноклассники с медалисткой общаться не хотят и посоветовали за свои деньги ей вместе с мамашей оплачивать фотографов, клоунов с каретами и прочие хотелки. © Marlezon / Pikabu
- Когда оканчивала школу, с деньгами было очень туго. На выпускной мне купили платье скромнее скромного. Я стеснялись в нем идти, но мой парень (мы учились в одном классе), очень уговаривал не пропускать праздник, сказал, что наряд никому не важен, я прекрасна, и он меня любит в любом виде. И уговорил. А потом, зараза, весь вечер танцевал с девицей из параллельного, одетую в дорогое белоснежное платье, которое весьма смахивало на свадебное — с открытыми плечами, сверкающей вышивкой и пышной юбкой. Ту девушку выбрали королевой бала, а моего парня — королем. Короче, потеряла я в тот вечер любимого. С тех пор ненавижу свадебные платья. И даже замуж выходила в джинсах. © Подслушано / Ideer
- Я работаю визажистом, в том году ездила делать красоту девочке на выпускной. Так мама этой девочки пыталась украсть у меня косметику (и удалось-таки на 10 тысяч, как оказалось). А по завершении работы мне сказали, что им не нравится и вообще не будут платить. Так я, глядя в счастливые глаза девочки, которая надменно стояла рядом, взяла жидкость для снятия макияжа и стерла половину. Бесят такие клиенты! © Подслушано / Ideer
- Я была самой высокой девочкой в классе. Фиг с ними, с прозвищами: больше всего было обидно, что нормальную одежду на меня в нашем захолустье было не достать. Еще сильнее я переживала из-за обуви. Обычно я носила кроссовки, потому что сорокового размера продавалась только «теточная» некрасивая обувь. И однажды у маминой подруги, торговавшей на рынке, я увидела бежевые замшевые туфли и попросила померить. Они, хоть и с трудом, но налезли. 38 размер, последние. Ничего, подумала я, один вечер можно и потерпеть. К ним на выпускной мне сшили чудесное розовое платье. Церемонию вручения аттестатов и медалей на сцене я бодро простояла. Когда мы пешком через город шли на банкет в школу, все было хорошо. Во время застольных тостов начали отниматься пальцы, а сразу после начала танцев я заподозрила неладное. Вышла в коридор и обнаружила, что из бежевых туфли стали красными, а все попытки их снять заканчивались провалом, потому что конечности распухли. Кое-как, с помощью призванных на помощь мальчиков и ругани, ноги удалось освободить. Домой утром я возвращалась с пластиковыми пакетами на ногах. © MadTillDead / Pikabu
Конечно, одна из самых важных деталей выпускного — это шикарное платье, ведь многим девочкам хочется в этот день побыть немного принцессой. Смотрите, как расстарались героини этой статьи: некоторые даже сами сшили себе наряд, не найдя ничего подходящего в магазинах, и вышло обалденно.
Комментарии
Мммм, выпускной, моё любимое 🥰
Нас в параллели было человек 50 от силы, каждый должен был сдать 15к (это только за место, без украшения, тамады, фото и т.д.)
Потом цены скинули до 7,5к
По итогу, метнулись на этот выпускной только класс завуча (~17 человек), их повели на "торжественное награждение" (отличникам и олимпиадникам вручали подарки от администрации. Спойлер: я спокойно забрала его на след неделе, не выслушивая долгие речи администрации). Остальные скинулись на украшения для местного ДК для последнего звонка (спойлер: украшения - шарики на входе и всё)
+ Девушки покупали платья, парни - костюмы, а мне платье/костюм на один раз не надо, я пришла в обычной школьной форме
Из программы последнего звонка были песни и пляски (молодцы, конечно, но хотелось бы скорее забрать аттестат) и "выход" выпускников на сцену (надо было выйти в шеренги, подождать, пока учителя назовут заслуженным, лучшим и т.д., дождаться, когда вызовут тебя, сфоткаться с учителем и только потом спуститься в зал)
Аттестат нам отдали спустя час (длинный и мучительный). После звонка кто-то дарил классрукам букеты, кто-то конфеты, а я ничего. Потому что уважения конкретно к этому классруку у меня нет, а человеку, который мне его заменил, я и букет, и конфеты занесла потом
В общем, школьного выпускного у меня не было (и слава богу), а настоящий выпускной, где всем весело и хорошо, мы устроили с одноклассниками сразу после экзаменов, собравшись у озера и устроив пикник
Вручение аттестатов в 19:00 - это действительно поздновато. Но традиция.