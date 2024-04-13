14 историй о том, что выпускной — это иногда прямо мексиканский сериал какой-то

Мммм, выпускной, моё любимое 🥰

Нас в параллели было человек 50 от силы, каждый должен был сдать 15к (это только за место, без украшения, тамады, фото и т.д.)

Потом цены скинули до 7,5к



По итогу, метнулись на этот выпускной только класс завуча (~17 человек), их повели на "торжественное награждение" (отличникам и олимпиадникам вручали подарки от администрации. Спойлер: я спокойно забрала его на след неделе, не выслушивая долгие речи администрации). Остальные скинулись на украшения для местного ДК для последнего звонка (спойлер: украшения - шарики на входе и всё)

+ Девушки покупали платья, парни - костюмы, а мне платье/костюм на один раз не надо, я пришла в обычной школьной форме



Из программы последнего звонка были песни и пляски (молодцы, конечно, но хотелось бы скорее забрать аттестат) и "выход" выпускников на сцену (надо было выйти в шеренги, подождать, пока учителя назовут заслуженным, лучшим и т.д., дождаться, когда вызовут тебя, сфоткаться с учителем и только потом спуститься в зал)



Аттестат нам отдали спустя час (длинный и мучительный). После звонка кто-то дарил классрукам букеты, кто-то конфеты, а я ничего. Потому что уважения конкретно к этому классруку у меня нет, а человеку, который мне его заменил, я и букет, и конфеты занесла потом



В общем, школьного выпускного у меня не было (и слава богу), а настоящий выпускной, где всем весело и хорошо, мы устроили с одноклассниками сразу после экзаменов, собравшись у озера и устроив пикник