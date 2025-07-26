15 девушек честно рассказали о том, как чудили мамы их мужчин

Мою свекровь в роли невестки так затерроризировали готовкой, что сейчас у неё на кухне нет плиты.))) Одно время её работа находилась недалеко от нашего дома и я предложила носить ей обеды в офис, потому как готовить люблю, гулять пешочком тоже люблю и, собственно, мне не сложно. Раз принесла, два принесла. Где-то через неделю меня отловила на проходной девушка и спросила, сколько будет стоить, если я буду носить обеды и ей тоже. К концу месяца я снабжала едой весь их отдел: с оплатой не жадничали, с рационом не капризничали (накануне в чате обсуждали, что приготовить. Кухня у меня обычная, поэтому в день максимум по два вида каждой позиции. Еду таскала в их контейнерах по принципу полный отдала – сменный чистый забрала).

Народ в отделе был классный! Мне со всех отпусков тащили в подарок специи, продукты, кулинарные книги на языке оригинала (коллекционирую) и даже посуду. Сейчас вспоминаю и прям тепло на душе.)))