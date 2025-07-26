Меня одну бесят такие истории где родственники, особенно свекрови, шарятся по шкафам и в холодильнике невестки? У меня такого в жизни не было.
15 девушек честно рассказали о том, как чудили мамы их мужчин
Вот влюбишься в мужчину и даже не подозреваешь, какая у него мама, которая, возможно окажется будущей свекровью. Ведь это лотерея, кому-то попадаются вполне себе хорошие мамы избранников, ну а кому-то везет меньше. Например, некоторым невесткам свекрови умудрялись подарить на новый год туалетную бумагу с пемзой и мылом, а другие и вовсе не знакомы с таким понятием как личные границы.
- В жизни не забуду самый первый подарок на новый год от свекрови. Своему сыну она подарила литровую банку красной икры, дочери — французские духи, ну а мне — увесистый пакет. До сих пор так гадко, что я обиделась на всю жизнь. В пакете лежало мыло, упаковка пемзы для пяток, 3 рулона копеечной туалетной бумаги и трусы огромного размера. Поблагодарила, но оставила все это. Так она мне позвонила, напомнив о том, что подарок-то я забыла! © Инкогнито 6639 / Dzen
- Свекровь когда приходит к нам, начинает с проверки. Открывает холодильник, смотрит, что в кастрюлях, говорит почему так мало супа. И дальше: «А где у ребенка теплые носки? Почему ты вообще в халате?» Но тут я решила подготовиться. Накрасилась, бегаю по квартире в фартуке как хозяйка года. Она пришла, огляделась, покивала и выдала: «Что-то ты подозрительно стараешься. Вы что, разводитесь?» Я зависла. Но самое забавное, через неделю она мне сама позвонила и сказала: «Ну ты, конечно, в тот день выглядела шикарно. Прям как я в молодости». © Мамдаринка / VK
- Сын в этом году весь июнь прожил у бабушки. В городе он уже несколько лет ходит на секцию самбо, поэтому я нашла один клуб недалеко от дома свекрови. Договорилась, что 2 раза в неделю она будет его туда водить. Сводила она его в первый раз, пришла за 5 минут до окончания тренировки и увидела нечто страшное. Позвонила мне и говорит: «А ты вообще в курсе, что они тут дерутся?» Говорю, мол, да, а что они должны делать — танцевать? Мы потом долго смеялись, когда поняли, что она перепутала самбо и самба. А думала, что растет танцор. © Мамдаринка / VK
- Гуляла со свекровью, мужем и ребенком. Супруг дурачился с малышом, они хихикали, бегали. Свекровь говорит мне громко, чтобы и ее сын услышал: «Какой у меня сын хороший! Самый лучший! Тебе с ним повезло. Ты в курсе?» Муж остановил игры с ребенком, подошел, приобнял меня и сказал: «Мне с ней однозначно повезло больше, чем ей со мной». Поцеловал и пошел дальше резвиться с ребенком. Свекровь молчит, а я говорю: «Да, ты права, он и правда самый лучший. Мне с ним повезло!» © squaredhead
- Вот уже 15 лет я с трудом выношу свою свекровь. Мы даже перебрались в другой город, но она продала свою квартиру и переехала в наш район, лишь бы в гости к нам ходить каждый день. Более того, она взяла ключи от квартиры у наших детей, сделала дубликаты и приглашала в нашу квартиру своих подруг! Муж полностью на моей стороне, но мы и понятия не имеем, как бороться с этой женщиной. © Палата № 6 / VK
Как бороться? Поменять замки, поставить камеры.
Предупредить детей, чтоб не давали ключи. В крайнем случае - пригрозить вызовом полиции, если вломится с подругами)
- Моя свекровь была женщина своеобразной. Как-то звоню ей на домашний, мобильных тогда еще не было, а она сходу начинает выговаривать, что мы неделю не звонили, а у нее тут новость которую она хочет нам рассказать! Я спросила, почему же она сама не позвонила. Ее ответ был незабываемым: «Я что дешевле всех первой звонить?» А я и не знала, что мы соревнуемся, кто из нас дешевле. © Юлия И. / Dzen
- Родила. Раздался звонок, беру трубку. На том конце провода свекровь: «Ну как там устроилась? Как себя чувствуешь?» Кстати в больницу она меня и привезла всего 2 часа назад. Говорю, что все, а она мне: «Что все?» Говорю, мол, родила только что. Она чуть ли не крича: «Как это так? Мы же тебя только увезли! Ты уверена?» © tarologvanda
- Подруга попала в аварию, несколько дней провела в больнице. Ее парень учится в другом городе, а с будущей свекровью хорошие отношения. Были... Ведь она узнала, что пока лежала в больнице без телефона, мама парня сказала, что она ушла к другому и живет теперь с ним припеваючи. У девушки теперь нет ни парня, ни веры в хороших свекровей. © Подслушано / Ideer
Вот не поняла, а парень что своей головой думать не умеет? Может и к лучшему, что теперь без такого парня?
- У меня была свекровь с полным отсутствием понимания личных границ. С ней было очень сложно. Однажды мне позвонила подруга, я вышла в другую комнату поговорить. По возвращению был скандал, что у меня от нее секреты. © smenna_oz
- Мы с мужем и годовалой дочкой поехали в гости к свекрам на 4 дня. С порога под предлогом того, что мы устали, закрыли меня с ребенком в спальне. Все были на кухне, а муж пытался вернуться к нам и показать свекрам, как дочь выросла. Но они каждый раз говорили: «Не тревожь их, им нужно отдохнуть». Время обеда, 6 взрослых за столом, ребенок у меня на коленях. На всех по тарелке, у нас с дочкой одна порция. Она практически все съела, я осталась голодной. Добавки просить постеснялась. После обеда: «Не надо тебе посуду мыть, иди отдохни». И снова под соусом заботы меня отправили в спальню. На ужине все было то же самое. Позже поделилась с мужем, что толком не ела (почему ты этого не увидел?), что внучку свекры видели минут 20 (зачем мы вообще приехали?). На следующее утро пришли на завтрак, дочь снова ест из моей тарелки. Муж взял ее на руки, встал и принялся класть мне еду. Свекровь воскликнула: «Ой, у Варюши такой аппетит?» Муж спокойной ответил, мол, да, а это Лене. Она уже обратилась ко мне: «Леночка, а что же ты ничего не говоришь?» А что мне говорить? Что я в чужом доме стесняюсь попросить еду? Что вы умилялись, как я кормлю ребенка, и не заметили, что я сама осталась голодной? Муж у меня в целом адекватный. Но рядом с родителями — как слепой котенок. В итоге мы уехали в тот же день, сославшись на работу. © lenorika1985
Странное поведение невестки на мой взгляд. Она совсем забитая, безсловестная овца, что не может сказать дать ей еду и попросить не закрывать в спальне? И это не чужой дом, а дом её близких родственников. Тут не муж слепой котёнок, а она сама себе злобный Буратино.
- Моя свекровь никогда не приходит к нам в гости, чтобы просто пообщаться, она приходит исключительно «проверять дом». Дом мы купили сами, у свекрови ничего не просили, раз в месяц она наведывается на проверку: ходит по всем комнатам, заглядывает во все углы, шкафы, может что-то выбросить, ругается если что-то не нравится. После идет в огород и «проверяет» там. После первой такой проверки я с ней поругалась и жестко обозначила, что наш дом проверять не надо. Так она начала ходить только в те дни, когда я на работе и уходить до моего возвращения. Муж ей отказать не может, мама все-таки. Обижается, что я его матери не рада. А я была бы рада встретить ее как гостью, но вот «проверяющим» не рада. © Ирина Заяц / Dzen
- К сыну около трех недель от роду приперлась свекровь. Посмотрела на внука и выдала: «Нос у него что-то большой. Спать будет у меня. Я буду делать ему массаж носа, чтобы уменьшился». Это свекровь уже давно бывшая, а нос у сына идеальный. © gevann.shu
- Недавно у сына был день рождения. Свекровь подарила ему 5000 рублей. Сегодня сын рассказал, что бабушка потребовала назад эти деньги. Я не поняла, попросила его объяснить. Он говорит: «Спросил у бабушки, где лежат деньги, чтобы купить мороженое себе и другой бабушке, но она забрала эти деньги и сказала, что не отдаст». Сын говорит, что они уже дважды поругались и он не понимает, в чем дело. Видимо свекровь обиделась на то, что сын захотел на ее подарочные деньги купить другой бабушке (моей маме) мороженое. Ну это же бред какой-то! Сыну 9 лет, все понимает, не скандальный, не требовательный. До этого бабушка вела себя адекватно, у них были отличные отношения. © ivanova.sun
Ещё одна "контролёрша". Надо было не только свекрови жёстко обозначить границы, но и мужу поставить условие, чтобы в отсутствии жены он не допускал свою мамашу шариться по квартире. Пару скандалов и ультиматомов, и мужик как шёлковый.
- Свекровь решила приехать погостить к нам на пару недель. Все вроде бы ничего, но на второй день она начала командовать в доме так, как будто это была ее квартира. Расставила свои вещи, переставила мебель, даже наши фотографии сняла! Когда я возмутилась, она лишь сказала: «Здесь же теперь мой дом тоже». Муж вообще молчал, не знал, что сказать. © Палата № 6 / VK
- Свекровь на новый год подарила мне здоровенный набор кастрюль, будто я в столовой работаю. Я даже их не открывала, закинула в кладовку. Понадобились деньги, продала на «Авито». Свекровь приехала в гости на пару дней и заявила: «А дай ту кастрюлю, что я тебе дарила, борщ хочу сварить». Меня в пот бросило, говорю, мол, на даче оставила, возьмите другую. Но нет, ей нужна была кастрюля именно из того набора. Спустя месяц приезжает ко мне с теми же самыми кастрюлями. Оказалось, она увидела их на «Авито» и выкупила, решив таким образом меня проучить. Сказала с ухмылочкой: «Ну раз они тебе не нужны, я вам снова их дарю». Я чуть сквозь землю не провалилась. © Мамдаринка / VK
Иногда не только свекрови могут что-то отчебучивать, но и соседи. Своими историями поделились пользователи сети, которые на своем опыте убедились, что жить с соседями — это довольно весело.
Комментарии
Такие истории странные в подборке. Так тупо, что даже сказать нечего.
Невестки все, как на подбор, овцы. Абсолютно во всех ситуациях свекрови легко шлются лесом со своими загонами, потому что их поведение переходит все возможные границы
В очередной раз радуюсь, что у меня не будет никаких тещ(тещь) 😁
Мою свекровь в роли невестки так затерроризировали готовкой, что сейчас у неё на кухне нет плиты.))) Одно время её работа находилась недалеко от нашего дома и я предложила носить ей обеды в офис, потому как готовить люблю, гулять пешочком тоже люблю и, собственно, мне не сложно. Раз принесла, два принесла. Где-то через неделю меня отловила на проходной девушка и спросила, сколько будет стоить, если я буду носить обеды и ей тоже. К концу месяца я снабжала едой весь их отдел: с оплатой не жадничали, с рационом не капризничали (накануне в чате обсуждали, что приготовить. Кухня у меня обычная, поэтому в день максимум по два вида каждой позиции. Еду таскала в их контейнерах по принципу полный отдала – сменный чистый забрала).
Народ в отделе был классный! Мне со всех отпусков тащили в подарок специи, продукты, кулинарные книги на языке оригинала (коллекционирую) и даже посуду. Сейчас вспоминаю и прям тепло на душе.)))