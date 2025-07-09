15 соседей, которым неинтересна спокойная жизнь, им лишь бы что-нибудь этакое отчебучить
Истории
51 минута назад
Жизнь с соседями полна непредсказуемости. Ведь некоторые из них могут поддать такого жару, что мало не покажется. Одни предпочитают писать странные объявления в лифте, от которых оторопь берет, другие же стучат палкой по потолку на каждый шорох, а потом приходят к соседям сверху и требуют компенсацию за испорченный потолок.
- Ночью проснулась от дикого шума в подъезде. Оказалось, что жена любовника соседки пришла выяснять отношения в час ночи. Ну а пока жена скандалила, неверный муженек начал потихоньку улепетывать. На следующий день он пришел к любовнице приводить в порядок дверь, так как жена ее испортила. © Соня К. / ADME
- Я в шоке! Соседка — огородница, у нее ухоженный большой огород. А у меня небольшой, и я вожусь в нем для удовольствия. Рассаду покупаю у нее. Вчера эта мадам пришла ко мне с претензией: «Я замерила портняжным метром твои помидоры и оказалось, что они на 3 см больше моих!» Полный маразм — бегать по участку и мерить каждую помидорку! © Подслушано / Ideer
- У моего соседа был радар. Он любил стоять на улице и измерять скорость проезжающих машин. Если какой-то водитель превышал скорость, сосед выбегал на дорогу, заставлял машину остановиться и потом начинал читать водителю лекцию о том, как важно сбавлять скорость. © benni2803 / Reddit
- Пару дней назад слышала сверху звон разбивающейся посуды, разговоры на повышенных тонах. Потом сосед начал выкидывать из окна свои вещи. Позже вышел, все собрал. Больше от него не было слышно ни звука. Выяснилось, что ему задержали зарплату, поэтому он не смог оплатить подписку для приложения по медитации. Так что очень по этому поводу расстроился. © Не все поймут / VK
- Возвращаюсь домой с работы, еду в лифте. Вижу записку: «Игорь из кв. 15! Вы никого не уважаете!» Подумал, бред какой-то, зашел в квартиру. Раздался стук. Открыл, на пороге стоит соседка тетя Люда красная, как рак и как выдала: «Вы специально не брали мою посылку, чтобы меня унизить!» Я не понял о чем вообще речь. Почтальон вчера приходил, меня не было дома, да он и не стучался ко мне. Я попытался объяснить, что в это время был на работе, а соседка уже втемяшила себе в голову, что я нарочно не открывал, чтобы ей пришлось самой в отделение ехать. Назвала меня вредителем и эгоистом. В отместку она заказала себе 5 посылок и сразу же попросила почтальона стучаться ко мне. Что за абсурд? © chernyaevi
- Соседка пробралась на задний двор нашего дома. Видимо она думала, что мы, студенты, уехали на лето. Но я все еще была там. Я сидела у окна, когда она пришла к нам во двор. Поначалу даже не обратила на это внимания — подумала, что она просто ищет свою кошку. В общем, я продолжила читать книгу и уже забыла о ней. Спустя некоторое время краем глаза заметила какое-то движение. Соседка выходила из двора, таща за собой все наши растения. Я была в таком шоке, что просто не могла сдвинуться с места и даже не попыталась ее остановить. Просто сидела и смотрела, как она уходит. © VandWW / Reddit
- Я жил один в двухкомнатной квартире, и каждый день соседка снизу жаловалась на шум. Однажды она начала предъявлять мне претензии, будто моя собака просто ходила по квартире. Я не выдержал и спросил ее: «Я живу в двухкомнатной квартире, а ее могли бы сдать семье — маме, папе и десятилетним близнецам. Вы хотите сказать, что я создаю больше шума, чем два десятилетних ребенка?» Она замерла, на секунду задумалась. После этого больше не жаловалась. © Kooky-Whereas-2493 / Reddit
- Зашла в лифт с собакой. Этажом ниже в лифт заскочил мужик, увидел собаку и выдал: «Если бы знал что в подъезде живет бультерьер, не купил бы здесь квартиру». Я сделала удивленные глаза, а он продолжил: " А почему вы пешком не ходите?" Я ему: «А вы?!» Доехали, собака посмотрела на меня, я на нее, пошли гулять. © mgolanskaya@yandex.ru / Dzen
- Зашел домой, открыл балкон. Смотрю, а там висят чужие трусы! Веревка протянута сверху и с трусов капает на мою рассаду. Пошел к соседке выяснять, что вообще за дела. Она как ни в чем не бывало ответила: «А что такого? У меня балкон маленький, не помещается все. А у тебя внизу место есть, я решила использовать пространство рационально». Я ей объясняю, что это мой балкон. А она заладила: «Не жадничай! Соседи должны друг другу помогать. Тебе же не сложно потерпеть пару дней?» Я ей спокойно сказал: «Лена, убери, пожалуйста, свое белье. Я не давал разрешения использовать мой балкон». Она фыркнула: «Ну и что теперь, в стиральной машине сушить? Игорь, ты — эгоист!» © chernyaevi
- Иногда после школы мы с сестрой ходили обедать к бабушке и дедушке. Под ними жила ворчливая бабка. На любой звук сверху она реагировала стуком палкой по потолку. А однажды и вовсе пришла с претензией, что наш дедушка должен ей побелить потолок, так как она его весь палкой отбила. © Елена / Dzen
- Слышу за дверью шорохи, а у меня видеоглазок. Ну, я посмотрела и послушала. Стоит соседский парень, лет 16, а с ним три девчонки, и говорят ему: «Ну давай, покажи». Думаю, чего ж они просят-то. А он демонстрирует им пресс. А мне-то все видно, классный он у него, конечно! Минут пять они его трогали, щекотали ему пупок. Потом сверху открылась дверь и шоу закончилось. © Подслушано / Ideer
- Мы с женой недавно переехали, поэтому еще не успели познакомиться с соседями. На нашем открытом балконе стоит сушилка для одежды, на которой практически каждый день жена находит то бутерброд, то жареную картошку, то макароны. Я не верил до тех пор, пока сам не увидел на нашей одежде 2 котлеты. Решили разобраться, пошли к соседям выше. Начали рассказывать обо всех этих ситуациях. Выяснилось, что у них живет ребенок, который и выкидывает еду, случайно попадая на наш балкон. Родители мальчика извинились, а сам он, услышав наш разговор, успел спрятаться в комнате. © Палата № 6 / VK
- Соседка подала на меня в суд. Она пыталась отсудить у меня $ 24 000 за то, что моя собака рычала на нее и причиняла ей эмоциональный стресс. Дело в суде не продвинулось. © Unknown author / Reddit
- Заселились с парнем в новую квартиру. Сегодня познакомились с очень интересным соседом. Он подошел к нам в подъезде, посмотрел подозрительно, даже враждебно, осмотрел с ног до головы и выдал: «Это вы сверлите по утрам?» Ответили, что нет. Кое-как отделались от него. Подошли к своей квартире и тут открылась дверь соседней. Оттуда выглянула женщина и говорит: «Не обращайте на него внимания. Это он сам и сверлит». Очень интересный дом, однако. © Не все поймут / VK
- За мной начал ухаживать сосед. Когда мы оба поняли, что отношений у нас не получится, сосед сказал: «Я обещал тебе решить проблему с отсутствием горячей воды в июне, и я ее решу». И как вы думаете, что этот кадр вычудил? Он купил проточный нагреватель и поставил его себе! Разрешил мне иногда приходить к нему мыться. © mamonichka
Ну а если вам не хватило историй про соседей, то у нас для вас припасена еще одна статья.
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