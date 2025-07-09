15 соседей, которым неинтересна спокойная жизнь, им лишь бы что-нибудь этакое отчебучить

Жизнь с соседями полна непредсказуемости. Ведь некоторые из них могут поддать такого жару, что мало не покажется. Одни предпочитают писать странные объявления в лифте, от которых оторопь берет, другие же стучат палкой по потолку на каждый шорох, а потом приходят к соседям сверху и требуют компенсацию за испорченный потолок.