15 случаев, когда забавная неожиданность сделала чей-то день

Кажется, что большинство дней похожи друг на друга: привычный маршрут, знакомые лица, спокойный ритм. Но иногда жизнь решает добавить спецэффектов и переворачивает привычный сценарий. Эти истории — о тех, кто внезапно оказался в центре событий и понял, что приключения могут начаться в самый обыденный момент.