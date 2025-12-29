16 бывших, у которых девиз простой: «Закрыли дверь — в окно полезу»

Порой кажется, что некоторым бывшим просто становится скучно жить спокойно, и они решают добавить в нашу жизнь немного бразильского сериала. Главное в таких ситуациях — вовремя запастись попкорном и не принимать этот театр абсурда близко к сердцу.

А ваши бывшие когда-нибудь пытались эффектно вернуться в вашу жизнь или выдвигали абсурдные требования после расставания?