16 бывших, у которых девиз простой: «Закрыли дверь — в окно полезу»
Расставание часто воспринимается как грустный финал, но иногда оно превращается в начало уморительного комедийного шоу. Жизнь после разрыва не останавливается, а становится ярче, особенно когда прошлое внезапно стучится в дверь самым невероятным образом. Ведь фантазия бывших возлюбленных часто не знает границ.
- Расстались с бывшим болезненно. Еще долго меня доставал: писал, названивал, но потом, резко затих. Прошли месяцы. Познакомилась с классным парнем, быстро поженились. Вот я уже беременная. И тут прилетает СМС от бывшего: «А когда ты уже разведешься? Я сижу, жду тебя уже больше года». С ума сошел бедненький от ожидания.
- Встречалась с одним парнем. Замуж вышла за другого и значительно позже. Через 10 лет родила сына. И тут объявился бывший! Он позвонил поздравить меня с рождением ребенка. Потом задал вопрос, который я до сих пор осмыслить не могу: «Это точно не мой?» Да, блин, я как кенгуру держала эмбрион про запас целых 13 лет. © Ольга Концедайло / Dzen
- Коллеге позвонил бывший и высказал, что она забыла вернуть судочки, в которых его мама салатики приносила. А судочки эти были обычные одноразовые. В общем, сложи и принеси маменьке! Все посмеялись, и тут другая коллега придумала план. Она кинула клич, мол, у кого с собой еда в таких контейнерах, большая просьба, после обеда «подарить» их такой-то такой-то. Люди не пожалели, отдали, получилось больше 10 штук. На следующий день коллега рассказала, что приехала к бывшей свекрови и пакетик с контейнерами с запиской повесила на ручку входной двери. Вечером бывший позвонил и сказал, что контейнеры мама нашла, но надо теперь отдать ей шторы из спальни, потому что его мама их подшивала вручную, а это большой труд! © komol-67 / Dzen
- Мой парень после ссоры исчез ровно на 40 дней. За это время я влюбилась в другого мужчину. Он сделал мне предложение, начали жить вместе. И тут резко появился бывший и офигел. Оказалось, мы не расставались, он просто дал мне 40 дней, чтобы «наши отношения очистились и обновились». © shuruhina
- Бывший отослал сообщения всем парням, с которыми, как он думал, я могу пойти на свидание. И уговаривал их не встречаться со мной, так как считал, что у него все еще есть шанс восстановить отношения со мной. Такую переписку он вел не с двумя и не с тремя, а как минимум с десятью мужчинами. Он даже не знал их лично. Их даже я не знала. © buenaonda1 / Reddit
- Давно замужем. Тут прилетела смс от бывшего со словами, что я была той самой. Пишет: «Встретимся? У меня есть предложение, от которого ты не откажешься. Это изменит твою жизнь». Муж поржал, говорит, сходи, вдруг миллион подарит. Пришла в кафе. А он такой развалился в кресле и говорит: «Я открыл свой бизнес по продаже косметики. Специально для тебя приберег место в моей команде дистрибьюторов. Входной взнос — всего 50 тысяч!»
- Однажды мой бывший попросил с ним встретиться. Я к этому не была готова, отказалась. Но его это не остановило: он бесконечно написывал и названивал, пока я его не заблокировала. Но и на этом история не закончилась. Как-то прихожу на работу, и моя начальница рассказывает, что бывший и ей писал. Сначала спрашивал, все ли со мной в порядке, интересовался, можно ли ему зайти к нам. А закончил тем, что я никчемный человек и меня надо срочно уволить. © Bailey Lamar / Quora
- Мой бывший парень, который изменил во время наших отношений, написал мне в соцсетях спустя 8 лет после разрыва. А мы с мужем на тот момент уже ждали третьего ребенка. Пишет: «Ты — лучшее, что было в моей жизни!» Спросила, мол, что вообще надо. Ответил, что хотел бы начать все заново. Решила позубоскалить и написала: «Ок, приезжай. С детьми тебя познакомлю». Сразу слился. Ну ничего, зато с мужем поржали. © Cat Fan / ADME
- Постоянно ссорились с парнем, и в один момент психанула и написала ему: «Все кончено!» А он мне в ответ: «Это я решаю, когда все кончено». Я подумала: «Ну и фиг с ним» и заблокировала. Прошло несколько месяцев. Познакомилась с классным парнем, гуляем с ним по улице. И тут мне приходит сообщение: «Ты что, совсем с ума сошла? Изменяешь мне?!» Я стою в ступоре: какой бред? Мы же давно расстались! Он начинает названивать, просто сто раз подряд! Не выдержала, беру трубку, а там он: «Я же тебе говорил, что это я решаю, когда мы расстанемся. В тот день я не согласился на твое предложение!» Короче, пришлось этого неадеквата блокировать по второму кругу, уже вообще везде, где только можно!
- Мне однажды парень написал, что встретил свою первую любовь, мол, ухожу от тебя! Ну ок. Прошло полгода, вчера пишет: «Думаю о тебе постоянно, пойдем пить кофе». Судя по всему, первая любовь не сложилась. А я уже как бы в отношениях и не жду никого у окошка. Некоторые, видимо, реально думают, что на них свет клином сошелся. © musedarkrus / Pikabu
- Парень бросил меня. В день расставания он наговорил много обидного, мне было очень больно. А бросил он меня ради девахи, которая его на самом-то деле и не любила. Она водила его за нос. Позже он приполз ко мне в соплях и слезах, умоляя простить его. Но они оба смеялись мне в лицо, когда он ушел от меня. А теперь смеюсь я. © Laura Brito / Quora
- Рассталась с парнем. Дело было давно. Начала с другим встречаться, потом вышла за него замуж. Так бывший писал письма моему мужу о том, что хотел бы встретиться со мной. Так и не поняла, что это вообще было. © Моя жизнь / Dzen
- Мой благоверный супруг, решивший развестись, приперся в квартиру в мое отсутствие. Он забрал все, что купил во время нашего брака, включая мой мотокостюм, телевизор и прочее. На мой резонный вопрос: «А какого вообще фига?», он, не моргнув глазом, ответил: «Я это тебе вообще-то купил, а не дарил!» Но хоть то, что дарил, не забрал. © Ёжик в тумане / ADME
- А ко мне бывший однажды и вовсе домой приперся. Звонок в дверь, открываю. А он мне с порога тычет в лицо безымянным пальцем кольцом и говорит: «Видела? Вот так!» © LightGhjk / Pikabu
- Рассталась с парнем. Спустя год заявился ко мне в офис с букетом и со словами: «Дорогая, я был неправ. Начнем все сначала? Хочу увезти нас на море». Я уже растаяла, коллеги умиляются. А это было зря. Ведь он наклонился и прошептал мне на ушко: «Оформи мне путевку в Турцию как сотруднику, со скидкой 50%? А я тебя в ресторан свожу в знак благодарности». Ну а работаю я в турагентстве.
- Рассталась с парнем. Спустя года пишет: «Нам надо увидеться. Я кое-что оставил у тебя. Места себе не нахожу, думаю об этом». Перерыла всю квартиру, но ничего не поняла. Встретились, вынесла пакет с его футболками. Он решительно отодвинул пакет и спросил: «Ты не находила банку с маринованными огурцами, которую мне мама передавала? Я точно помню, что мы ее не открыли!»
Порой кажется, что некоторым бывшим просто становится скучно жить спокойно, и они решают добавить в нашу жизнь немного бразильского сериала. Главное в таких ситуациях — вовремя запастись попкорном и не принимать этот театр абсурда близко к сердцу.
А ваши бывшие когда-нибудь пытались эффектно вернуться в вашу жизнь или выдвигали абсурдные требования после расставания?
