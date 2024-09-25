17 бывших, про которых вспоминаешь и думаешь: «Как здорово, что мы расстались!»

А мой муж (скоро бывший) искренне не понимает, почему он должен что-то менять, если МЕНЯ что-то в браке не устраивает.

Я говорю "мне в нашем браке не нравится это, это и это, говорила об это сотни раз, результата ноль, потому я подаю нa развод"

А он в шоке, он реально не догоняет: но это же ТЕБЯ не устраивает, почему что-то делать должен Я?! Меня-то, говорит, все устраивает"

Я в осадке от такой логики.

А не устраивает меня не так уж и много: что с сыном матом разговаривает, а точнее всегда только орет, что время с ним не проводит, что всё свободное время сидит в компе, и что за моей спиной учит сына смеяться надо мной ("че там мамка опять фигней занимается? Своими танцульками? Лучше бы пирожков напекла? Да?" И все в таком духе)