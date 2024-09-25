Первая история напомнила случай знакомой: она встречалась с парнем года 3-4, забеременела от него, а он ей и говорит: "Я не хотел тебя расстраивать, но у меня серьезное генетическое заболевание, все дети будут больными овощами, делай аборт". она, обливаясь слезами, сделала прерывание, через месяц они расстались и он начал встречаться с девушкой из очень верующей семьи. Женился. И за 3 года она рожает ему троих, нормальных, что характерно, детей. А он всем втирает, мол, отмолили деток, а так-то ведь они б точно бракованными были бы...
17 бывших, про которых вспоминаешь и думаешь: «Как здорово, что мы расстались!»
Когда люди влюбляются, они планируют жить вместе долго и счастливо. Но иногда один из партнеров раскрывается в отношениях с такой стороны, что хочется сбежать от него на край света. А есть и такие уникумы, которые даже после расставания умудряются задать жару своим бывшим.
- Мой бывший муж заявил, что он бесплоден и не может исполнить мою мечту о детях. «Только никому не говори. Лучше соври, что я тебе изменял!» Разошлись. И тут вижу его месяцев через 7, а с ним его коллега, и у нее животик уже на нос лезет. А когда она родила, мой бывший сказал: «Бесплодие? Так я его вылечил таблетками дорогими. А коллега, ты не подумай чего, просто на пару месяцев раньше срока родила». Ух как у меня подгорало! А сейчас я в прекрасном втором браке с двумя детишками. © HeyHoArt / Pikabu
- У знакомой муж долго не работал, она трудилась одна, откладывала деньги. Потом он сказал, что устроился на работу и уехал в командировку, взяв ее накопления. Вернулся через 2 недели без денег. Накопления потратил, а с зарплатой, мол, прокатили. А через некоторое время выяснилось, что ездил он не в командировку, а с другом на море отдыхать на 2 недели. А она тут в это время с ребенком пустые макароны жевала. Но ведь он мужик, он устал, ему надо было развеяться. © BigAngryCat / Pikabu
- Однажды вечером прихожу с работы, а на столе записка от мужа: «Я тебя больше не люблю и жить с тобой не хочу». Смотрю: часть вещей пропала, деньги тоже исчезли. Не могу передать словами, что творилось у меня в душе! Подала на развод, потом познакомилась с мужчиной, жизнь наладилась. И вдруг вернулся бывший муж. Квартира была куплена до брака, поэтому на жилплощадь он претендовать не может. Но когда он узнал, что я развелась с ним, то у него на глазах выступили слезки. Ходит уже несколько недель за мной, дарит цветы и подарки. Говорит, что раскаивается, что был неправ. А у меня до сих пор перед глазами записка, в которой говорится, что он больше меня не любит. © admin / y-story
- Будучи в декрете, я сильно уставала. Спать хотелось абсолютно всегда, а сил хватало только на уход за ребенком. Но я не жаловалась, старалась поддерживать чистоту и вкусно готовить. И вот однажды вечером я запекла в духовке целую курицу, и она была просто великолепна! С овощами, в соусе, с румяной корочкой. Целый противень еды! И еще порадовалась, мол, здорово, что я с вечера наготовила, хоть завтра на обед не придется заморачиваться. Всю ночь я плясала с новорожденным, уснула под утро, проснулась, когда муж уже ушел на работу. Зашла на кухню и обалдела: он сожрал вообще все! Курица была обглодана от и до: оба крыла, обе ножки, обе грудки. И знаете что? Муж не выкинул остов, а заботливо оставил мне куриный хребет и шкуру.
Как же мне стало горько и гадко! Дело даже не в курице, а в самом вот этом жесте — вот тебе объедки. Но и это не все. Как мудрая жена, я не стала устраивать из этого сцену и решила написать ему сообщение, мол, мог бы оставить мне хоть кусочек, больше не делай так, пожалуйста. А в ответ получила: «Ой, не строй из себя жертву, это всего лишь еда! И вообще, не надо было так вкусно готовить. Я попробовал кусочек и не смог устоять, это было слишком вкусно!» Тогда я впервые задумалась о том, за того ли человека вышла замуж. А потом мы и правда развелись. © SluhaiSudaShenok / Pikabu
Не, ну всякое бывает, может и впрямь было очень вкусно и не смог остановиться. Но! Тогда надо было позаботиться о женщине и заказать ей ужин, благо сейчас у ресторанов доставка есть! Просто жмот и не заботливый мужик! Фу!
- На прошлой неделе объявился бывший. Почти 6 лет его не видела и не слышала — а теперь «здрасьте!» Свалилось счастье на мою голову. Позвонил, спросил, как у меня дела. Общались нейтрально. А утром в субботу бывший уже стоял на пороге моей квартиры с двумя большими сумками. Приехал жить со мной снова. Я сказала, что рада его видеть, но жить с ним не хочу и не буду. Он на лестничной клетке устроил сцену: сначала твердил, что жить без меня не может и решил начать все сначала. Очень интересно! А потом стали понятны его истинные мотивы: оказывается, новая девушка вышвырнула его из квартиры, и идти ему некуда. Очень печально, но я причем?! Стал обвинять меня в том, что если я его не приму, то ему придется возвращаться к родителям. Аргумент так себе, кстати. Пусть едет.
Ушел лишь ближе к обеду, когда я пригрозила, что вызову полицию. © admin / y-story
- Моя подруга недавно выгнала своего мужчину. Она полгода его содержала, а любимый даже по дому ничего не делал. Я ей сказала: «Зуб даю: пока ты на работе, он тебе изменяет». Она его прямо об этом спросила, а он честно признался, что так и есть. Теперь этот чудик ей названивает и говорит: «Быть не может, что ты по мне не скучаешь!» © ZamioCulcaas / Pikabu
- Мы с мужем развелись из-за его измены и больше не общались. Знаю, что он живет с этой женщиной, их сыну уже 3 года. А на прошлой неделе бывший объявился со своим ребенком у моего дома, оставил мальца и сбежал, пробормотав, что его любимая рожает, и он должен ее поддержать. Я пыталась писать ему СМС, несколько раз звонила — он не брал трубку. А у меня были вообще другие планы на этот день, и присмотр за сыном бывшего мужа и его любовницы в них не входил, поэтому я взяла и вызвала полицию. Приехали сотрудники, забрали ребенка. А на утро мне позвонил бывший и как давай орать, что я ненормальная, потому что полицейские нашли его в родильном отделении, и из-за этого он пропустил рождение своего второго ребенка. Самое дурацкое в том, что некоторые родственники и друзья, которые в курсе этой истории, считают, что я реально неправильно поступила: «Тебе что, тяжело было посидеть с ребенком? Он же не виноват!» © Major-Table-3158 / Reddit
- Еще зимой заметила, что муж как-то странно себя ведет, домой его не загонишь. А тут на дачу засобирался грядки поливать. Думаю: «Господи, какой чудесный муж! Старается для меня». Но сердце-то не на месте. На дачу приехала, а муженек там с любовницей. Молодая, красивая. Я не стала закатывать скандал, а просто сказала: «Ты что, грядки-то не успел полить? Ну, давай поливай, я домой поехала». Вернулась домой, подала на развод в этот же вечер. Мужу котомки собрала — пусть валит из моей квартиры. Да, ребенок есть, но не хочу, чтобы дочь росла в такой атмосфере и видела, как мать страдает из-за мужика.
Муж отвез зазнобу и прикатил домой. Просит простить. Ну уж нет! © Sin Psychology / VK
- Вышла замуж, жили у его родителей. Я в то время училась на заочке, на платном. У нас была металлическая коробка, в которую мы складывали деньги: и зарплатные, и с моих подработок. И вот до оплаты учебы остается месяц, я лезу в банку и вижу картину маслом: сверху лежит купюра в 1 тысячу, а потом несколько полтинников. То есть муж другие тысячи на полтинники обменял и положил в коробочку! А знаете почему? Он просто в какой-то момент решил, что не хочет работать — типа, моей зарплаты и подработок вполне достаточно, чтобы обеспечить нас обоих. Поэтому он просто вставал раньше меня и выходил из дома типа на работу. Тусил где-нибудь пару часиков и заваливался обратно домой. И так последние 3 месяца. Зарплату, которую он, якобы, получал, муж брал из денег, которые я откладывала на учебу.
Я, честно, плохо помню, как я тогда собрала самое необходимое и ушла к своим родителям. Но больше всего поразило, что он приперся к ним домой и спросил: «А что такого-то, что я 3 месяца не работаю?» Отец тогда был в еще большем шоке, чем я. Что на самом деле произошло — я рассказала родителям только лет через 5. © poulinka999 / Pikabu
- Мы с мужем разошлись 3 года назад, но официально не развелись (в моей стране развод стоит дорого). Расстались мы из-за его измен и оскорблений. Бывший времени зря не терял: мы еще жили вместе, а он уже состряпал ребенка со своей любовницей. Отмечу, что по суду этим людям запрещено приближаться ко мне.
Так вот, недавно бывший приперся ко мне на работу вместе со своим ребенком, чтобы потребовать с меня «алименты» на малыша (ведь мы все еще состоим в браке), но охрана его не пустила. Он начал скандалить, и тогда сотрудники пригрозили позвонить на его работу и пожаловаться на его поведение начальству (все знали, где он трудится). Бывший продолжил буянить, и тогда коллеги выполнили свою угрозу. По итогу и бывшего, и любовницу уволили — его за скандал, а ее — за связь с подчиненным. И теперь родня этих людей звонит мне и обвиняет в том, что я испортила нормальным людям жизнь. О, как! © throwawayworkcheat65 / Reddit
- Когда я забеременела, муж сказал, что пока детей не хочет. Но мне уже 35 лет, куда тянуть? Еле уговорила на то, чтобы сохранить беременность. Муж каждый день показывал, что не рад перспективам стать отцом, но, как мне показалось, все же смирился с этим.
Забрал меня из роддома, но сына даже на руки не взял. И с первого дня ответственность за воспитание, кормление и уход за ребенком легла исключительно на меня. Через неделю бессонных ночей муж не выдержал и ушел спать в другую комнату, сказав, что ему на работу и он не высыпается. Через 2 недели собрал вещи и ушел к родителям, заявив, что должен пожить без нас.
Думала, поживет там, успокоится, начнет скучать, вернется. И он вернулся, но только для того, чтобы сказать, что подает на развод. Видите ли, я забыла о нем, полностью растворившись в ребенке. Я сидела и не понимала, как любимый мужчина может так говорить? Но препятствовать не стала. Да и зачем? Думаю, справлюсь сама. Тяжело будет, конечно, но мама согласилась помогать — она временно переедет ко мне. Я выйду на работу, жизнь у нас наладится. Главное — у меня есть любимый сын. Только одного понять не могу: как можно собственного ребенка не любить?.. © Love Psychology / VK
- А я от мужа ушла из-за картошки. Дело было так: я пахала как лошадь: 25 соток огорода, скотина, работа в пекарне, а он сидел и ждал, когда же его устроит на крутую работу старая знакомая. Деньги он в семью приносил периодически — это была часть пенсии его престарелых родителей.
Короче, возвращаюсь я домой с ночной 14-часовой смены в пекарне (где мы вдвоем 2 тысячи саек вручную накрутили, испекли, загрузли в машину). Ползу я полудохлая домой и мечтаю обиходить скотину и пару часов поспать. Всех покормила, порядок навела и к дому. Но не тут-то было: на дороге муж с лопатой стоит, почесывая пузо. И говорит, что его мама сказала, мол, надо картошку сажать сегодня, день подходящий. Картошку-то я посадила, молча собрала вещи и ушла. Просто так, в никуда. Муж до сих пор не понимает, почему я на развод подала. © Zlan4ik / Pikabu
- У нас с бывшим мужем двое общих детей. Мы развелись лет 10 назад, потому что во время моей первой беременности он вел себя как подросток, который никому ничего не должен, а во время второй все совсем пошло наперекосяк. После развода он одумался, стал проводить с детьми больше времени и активно участвовать в их жизни, а потом «нарожал» еще троих от двух разных женщин. И теперь бывший ждет, что я приму всех его детей и не буду разделять их на «наших» и «его». Ну, например, я купила что-то для наших сыновей, а он бухтит, мол, на пятерых этого не хватит. Но, дорогой, у нас с тобой только двое детей, за остальных я ответственности не несу. Бывший же уверен, что моя обязанность — помогать ему воспитывать всех детей. Да с чего бы? © Plus-Front-2690 / Reddit
- После года брака выяснилось, что муж — мамкина корзина. После свадьбы супруг начал возмущаться, что я не завтракаю (пью кофе с печеньками — мне хватает) и не готовлю ничего для него. Я сказала, мол, ты не без рук, приготовь сам, а ужин сделаю я. Но муж начал орать, зачем он тогда женился и все прочее. Вечером я приготовила жареную картошку — так он докопался, что нарезала криво и не положила туда тушенку. Начал приводить в пример маму и бабушку, как у них получается хорошо нарезать. Сказал, что пригласит их к нам в выходные, чтобы они показали мне мастер-класс. Я отказалась. Я во-первых, хочу отдыхать в выходные, во-вторых, квартира моя, и мне не хочется, чтобы на кухне были еще хозяйки. Муж обиделся. Неделю ходил к маме и бабушке, где они его откармливали и лелеяли. Я не хочу постоянно торчать у плиты, а мужу подавай каждый день свежее. В итоге мы ругались, и он сам готовил, потом ныл, что посуду надо еще намывать. Потом мне на мозг капали его родственницы, что он — мужик и вообще не должен подходить к плите, что их покойные мужья даже чай себе не наливали. Последняя ссора была из-за того, что я не стала готовить ужин, потому что у меня дико болел живот. В холодильнике были макароны, в морозилке — пельмени с котлетами. Но муж не захотел готовить, психанул и ушел к маме, а та мне начала звонить с претензиями. В итоге я подала на развод, а он живет теперь с мамой и бабушкой. И я кайфую, что мне больше не надо никому угождать. © КМП / VK
После-года-после-свадьбы. А вопросы совместного быта до свадьбы не стоит решить?
- Бывший муж подруги, когда она была на 7 месяце беременности, продал ее машину и свою тачку и купил навороченный внедорожник. При этом аргумент был железный, мол, как это круто: все такие обычные, а она беременная когда будет выходить из-за руля такой тачки — все вокруг будут в восхищении. В итоге через 2 недели он врезался в столб: машина в хлам, на нем пару царапин. Во время ее декрета уехал на заработки к морю (он повар), на 8 Марта удаленно заказал ей букет за 4 косаря с доставкой. А у нее к тому времени мяса дома неделю уже не было. На претензии, что лучше бы ребенку подгузники купил, устроил истерику, что жена не ценит его и его жесты внимания. Развелись. © SunJulia / Pikabu
- Я работала на сменах по 14 часов, заканчивала высшее и курсы дополнительного образования. Расходы делили пополам. Я считала себя ужасно прогрессивной и думала, что это честно. Приходила домой, стирала его одежду вручную (стиральной машины не было), готовила и убирала, ведь это все женские дела. И однажды в свой выходной я наготовила еды и ушла на следующий день на смену. Вернулась около полуночи, а дома жрать нечего. Совсем. Мой мужчина просто все съел и уехал на выходные к друзьям тусить. Время полночь, магазины не работают, доставок тогда никаких не было, да и денег на них не было. Я чуть ли не плакала в трубку, когда ему звонила. А он психанул, что я такая несамостоятельная и могла бы уж как-то сама решить вопрос со своим ужином. © Unknown author / Pikabu
- Я против встреч бывшего с ребенком, и многие меня осуждают. Начнем с того, что развелись мы из-за его гулянок. Первое время я не препятствовала встречам, но он приходил в невменяемом состоянии. Потом исчез на год. Потом появился. Пришел с пустыми руками, наобещал дочке подарков, что завтра они пойдут в кино, послезавтра на каток, летом на море. И пропал на месяц. Позвонил, говорит: «Я сейчас в магазине игрушек, что тебе купить? Куклу или конструктор? Ладно, куплю и то, и другое. Скоро буду, жди, я с тортом приду». И не пришел. Звоним — сбрасывает. Явился через месяц. Потом опять: «Я иду, уже возле подъезда, открывай дверь». И пропал. Ну вот нормальный ли? И через год таких выкидонов, когда дочь часами сидела у окна и ждала папку, который вот-вот придет, я внесла его номер в черный список и сказала малышке, что отец больше не придет никогда. За год таких качелей от отца она стала заикаться, появился ночной энурез. Потом мы долго лечились, восстановились, дочь пошла в первый класс. И тут этот отец года подает в суд. Он, оказывается, очень хочет видеть, как растет его дочь, а я препятствую и настраиваю ее против него. Судья была полностью на моей стороне. В настоящее время бывший муж раз в полгода звонит дочери с разных номеров и говорит, что очень хочет встретиться, но никак не получается. Для его друзей и родственников я — причина всех его бед, ведь я разрушила семью и запретила видеться с ребенком. Кстати, ни его мать, ни его сестра ни разу не связались со мной, чтобы увидеть внучку и племянницу. © Talomea / Pikabu
Строить отношения — задачка не из легких, но все же некоторым людям это удается. А о том, как меняет влюбленных семейная жизнь, мы писали в отдельной статье.
Комментарии
Прям нехорошо мне после таких историй. Прям веру в людей теряю.
А можно хотя бы одну статью где жена плохая, ну пожалуйста или Adme считает что мужа и его родственников поливать грязью хорошо, а жену и ее родственников не приведи Бог. Где же равноправие полов и все такое?
При том по комментариям выше вы сможете понять сами я не защищаю мужчин.
А мой муж (скоро бывший) искренне не понимает, почему он должен что-то менять, если МЕНЯ что-то в браке не устраивает.
Я говорю "мне в нашем браке не нравится это, это и это, говорила об это сотни раз, результата ноль, потому я подаю нa развод"
А он в шоке, он реально не догоняет: но это же ТЕБЯ не устраивает, почему что-то делать должен Я?! Меня-то, говорит, все устраивает"
Я в осадке от такой логики.
А не устраивает меня не так уж и много: что с сыном матом разговаривает, а точнее всегда только орет, что время с ним не проводит, что всё свободное время сидит в компе, и что за моей спиной учит сына смеяться надо мной ("че там мамка опять фигней занимается? Своими танцульками? Лучше бы пирожков напекла? Да?" И все в таком духе)
К сожалению, даже если муж любимый, замужество - рабство. И чем дальше в лес, тем мрачнее. Особенно в старости, когда постаревшая женщина везет воз за двоих. Готовит, стирает, убирает, ставит мужу уколы, дает лекарства, меняет памперсы... Замужество - черная дыра, сжирающая женщину полностью.