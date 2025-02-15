Такое ощущение, что коллега с дочкой возле мусорки стояла и разрешила ребенку взять котенка. Но нет блин, они пришли в чужой дом. И это были не дети беспородной мурки и подлеца, а дорогие породистые котята. Даже не сказала что-то типа "только если хозяйка разрешит...". Где мозги у мамаши ?
20+ историй о том, что ходить в гости и принимать гостей — задача не для слабонервных
Истории
5 часов назад
Говорят, гостям радуешься два раза: когда они приходят и когда домой собираются. Герои нашей статьи наверняка согласятся с этим изречением, ведь у них на этот счет есть нетривиальный опыт. Причем как с одной, так и с другой стороны.
- Пришла в гости знакомая с сыном трех лет. Уже время 22:00, а они не уходят. Я уложила дочь спать, выключила свет — пацан играет в темноте сам с собой. Говорю знакомой, мол, вам пора, я спать хочу, а она ржет: «Ты попробуй вытащи его!» Я пытаюсь увести пацана из детской, а он пищит, царапается. Его мамаша лишь смеется. В итоге пацан хватает машинку из конструктора, типа, без нее не уйду! Пришлось отдать ее ему, лишь бы выпроводить уже. © Piyavka2023 / Pikabu
- У сына был день рождения, 27 лет. Пришли его знакомые, которых я не знала. К концу застолья одна из пар громко и важно заявила: «Мы, пожалуй, детям на завтра возьмем то, это и еще вот это!» И начали перечислять названия блюд из угощения. При этом даже не похвалили их вкусовые качества, ничего не сказали одобряющего невестке, которая готовила стол. Но зато, как фокусники, откуда-то достали контейнеры. Причем, приятель сына безмолвно и ловко ассистировал жене. Гости и хозяева безмолвствовали от шока. © Акции и фикции / Dzen
- Развожу мейн-кунов. Есть котята, уже все забронированы. Тут зашла в гости коллега с дочкой лет семи. Девочка вцепилась в рыжего котенка и как давай ныть: «Я его хочу!» И мама ее лыбится: «Ну, ладно, бери». Я спорить не стала, просто сказала, что котята элитные, стоят от 60 тысяч. И тут коллега сразу такая: «Ой, Милана, ну зачем нам котенок? Я тебе лучше куклу новую куплю!» Забрала она у дочки котенка, сунула мне в руки и быстро ретировалась. Ну и славненько. Котята у меня в 3 раза дешевле, но таким наглецам об этом знать не обязательно.
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- Зазвала меня знакомая в гости. На вопрос: «Что купить к столу?» выслала мне список: наполнитель для кошачьего лотка, собачий и кошачий корм определенных видов, ошейник от блох. А остальное, мол, все есть. Я подофигела малость, но подумала: «Мало ли, может, человеку помощь требуется?» И пошла — интересно же стало. Пришла, а там целый зоопарк: две собаки, два кота, шиншилла, хомяки, попугаи, черепахи, даже улитки какие-то декоративные были. И это все жутко воняло. Просидела я там очень не долго — глаза резало, а за стол так и вовсе не пошла, потому что запах отбил весь аппетит. Еще эта дама успела мне сказать, что содержать такую прорву животных очень накладно, поэтому она периодически приглашает кого-нибудь в гости и просит купить корм для питомцев. Только странно, что гости есть отказываются, а она вот пирожков напекла. После этого я с ней больше не общалась. © Екатерина / Dzen
- К маме пришла в гости коллега с внучкой, 8 лет девочке. Мама дала ей поиграть в кукол моей дочери. Когда гости ушли, выяснилось, что две куклы пропали. Позвонили коллеге, а она и говорит: «Да, ребенок взял поиграть. Что тут такого?» Мама настойчиво попросила кукол вернуть. И тогда начался цирк, который длился неделю. Коллега вещала, что «это же ребенок» и «мы так скоро к тебе снова в гости не собирались». Потом было прямым текстом сказано: «Мы купим взамен других кукол, а этих ребенок отдавать не хочет». Тут уже моя мама пошла на принцип и потребовала вернуть именно этих, потому что их внучке дарили на день рождения. Вернули. Месяца 4 коллега не звонила и никак не отсвечивала. Теперь, если приходит, то без внучки. © BatryIIIKa / Pikabu
- Отмечали мой день рождения. Мама одной знакомой девочки почему-то дала ей добро на то, чтобы та открыла часть моих подарков. Когда моя мать сказала ей остановиться, эта мадам выдала: «Ой, ну не истери. Она просто помогает имениннику». Думаю, не стоит говорить, что больше мы их не приглашали. © olerand / Reddit
- Друг моего парня и его девушка останавливались у нас пару раз. Как-то девушка встала утром, приготовила себе завтрак, а затем просто оставила посуду в раковине. И она не готовила завтрак на всех, она сделала его себе и своему парню. А потом, наверное, ждала, пока мы помоем посуду. © hihelloneighboroonie / Reddit
- Как-то была у меня в гостях подруга. Пришла она ко мне и удивилась, что икры у меня нет красной. А мы икру редко покупаем, не такие уж и любители, и не такие уж богатые. Она похвасталась, что у них всегда икра есть! Ок. Пришла я к ней в гости, она мне бутерброд с икрой предложила. Я согласилась. На весь огромный кусок хлеба она положила пять икринок. Блин, ну у меня тогда банки с икрой тоже годами стояли бы! С пятью икринками-то! © Подслушано / Ideer
- Детский день рождения. Один мальчик подходит, дарит моему ребенку подарок, затем протягивает мне коробку со смесью для торта и говорит: «Моя мама сказала, что ты можешь приготовить это для праздника». Они принесли не сам торт, а просто смесь для выпечки, к которой еще кучу ингредиентов добавить нужно. Ах да, они хотели, чтобы я приготовила его «вот прямо сейчас». © m-fab18 / Reddit
- Приехали с парнем в гости к друзьям, семейной паре. До приезда нам раз пять звонили и говорили, как нас ждут. Когда же мы только встретились, нам дали понять, что дома есть нечего, и если мы устали с дороги, то нам нужно что-то себе купить. В итоге мы поели пельмени и запили напитками, которые купили сами. Вот вроде ничего такого, а осадок остался. © Подслушано / Ideer
- Зашли на чай к коллеге жены. А там уже сидят гости. Мне для тортика не хватило блюдца. Хозяйка, недолго думая, схватила блюдце у кошки, промыла его и поставила передо мной со словами: «Надеюсь, ты не брезгливый. Блюдце я вымыла». Я не очень брезгливый, но что-то сразу расхотелось чаевничать. И больше туда я не ходил. Наверное, у каждого своя степень брезгливости... © Unknown author / Pikabu
- Мой бывший деверь как-то плюхнулся на мой красивый кремовый диван с тарелкой ребрышек-барбекю и начал трескать. Этот кадр использовал диван как салфетку, разлил мясную подливку на этот диван, и, я не шучу, у меня на потолке над тем местом, где он сидел, каким-то образом оказался соус барбекю. Годы прошли, а я до сих пор не понимаю, как ему это удалось. © thornyrosary / Reddit
- Мои родственники съедали всю еду из нашего холодильника и приглашали к нам домой своих знакомых из нашего города. А еще они сломали нашу дверь и не испытали никаких угрызений совести. Это было представлено как: «О, у вас тут дверь сломалась!» © Deliciously_Frothy / Reddit
- Когда мне было лет 9, мою маму часто навещала подруга. Однажды она забыла закрыть за собой дверь в ванную, и я увидела, как она выжимала гель для душа к себе в пакет. И когда эта мадам решилась стащить мой первый телефон, моя мама окончательно разорвала с ней дружбу. Наверное, поэтому я не часто приглашаю гостей. © Lalakowski / Reddit
- Лет 8 назад отмечали мы Новый год небольшой молодой компанией, куда были приглашены знакомые молодожены и их подруга. Праздник удался, и, казалось бы, ничего не предвещало беды, но утро началось со звуков «выноса холодильника» этими молодоженами. При этом люди, кроме упаковки, успевали немного переругиваться со своей подругой, которая пыталась им объяснить, что так делать нехорошо, потому как по традиции «что не доедено на вечеринке — остается в холодильнике хозяев». Причем главным инициатором «выноса» выступила женская часть семьи... © IJKIJK / Pikabu
- Был в гостях у подруги, собрался уходить, она мне вслед кричит:
— Ой, подожди! Дай я тебя хоть по-человечески провожу! — и дает мне пакет с мусором. © denakm / Pikabu
- У моей дочери есть 9-летняя подружка с соседней улицы. Она приходит к нам домой как минимум через день. Так вот, у нее есть мнение обо всем, что мы делаем. Мы с женой не можем сделать и шага, не почувствовав осуждения или не получив совета, которого никак не ожидаешь от 9-летнего ребенка. Начиная с того, насколько грязно у нас дома, до того, как мы тратим свои деньги. Чаще всего мы смеемся над ее репликами. Чаще всего... © Unknown author / Reddit
- К знакомому приехал дальний брат жены на пару дней. Приняли хорошо, что тот даже решил задержаться. Да вот приятель мой заподозрил что-то неладное. И не зря, братец-то оказался любовником жены, который жил у них около месяца! Выгнал вместе с «братом». © 65222845 / Pikabu
Про наглую мелочь со своим мнением уже не раз было,мое мнение не изменилось-гнать домой,а не глупо хихикать.
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- Познакомилась с мужчиной, стали встречаться. Первый раз у него в гостях. Заходим вместе в квартиру, он снимает обувь и носки, скручивает их и сует мне под нос. Я не понимаю, что происходит, а он ласково говорит: «Чувствуешь? Это запах настоящего мужчины, ты такого нигде не найдешь!» — и смеется. Я решила уйти, а он из-за этого обиделся, потом долго названивал и объяснял все специфическим чувством юмора и искренне не понимал, почему я не хочу с ним встречаться. © Подслушано / Ideer
- Пришла к парню в гости. Разулась. Пока он ушел на кухню мыть руки, я решила стоя понюхать свои ноги, нет ли от них запаха... Кое-как, скрючившись, поднесла ногу к лицу, и тут он резко вернулся и застал эту картину! Улыбнувшись, он произнес: «Пардон», — и удалился обратно. Долго потом угорал надо мной. Стыдно. © Подслушано / Ideer
- Десять лет назад к нам в гости приехала дальняя родственница и предложила купить одну эксклюзивную вещь. Условия таковы: купить вещь не глядя стоило пять монет, а увидеть вещь перед покупкой стоило две сотни (без права на отказ от покупки). Мы выбрали первый вариант. Эксклюзивной вещью оказался пакетик с воздухом. © Подслушано / Ideer
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По-моему, вообще весь этот список уже был, один в один... С пару месяцев назад, наверное
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