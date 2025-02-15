20+ историй о том, что ходить в гости и принимать гостей — задача не для слабонервных

Такое ощущение, что коллега с дочкой возле мусорки стояла и разрешила ребенку взять котенка. Но нет блин, они пришли в чужой дом. И это были не дети беспородной мурки и подлеца, а дорогие породистые котята. Даже не сказала что-то типа "только если хозяйка разрешит...". Где мозги у мамаши ?