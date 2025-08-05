17 cлучаев, когда люди попадали в такую неловкую ситуацию, что хотелось просто испариться
Щеки предательски заливаются румянцем, ладошки потеют, а в голове проносится лишь одна мысль: «Срочно телепортируйте меня отсюда!» Наверное у каждого в жизни бывал такой момент, когда от неловкости хотелось стать размером с муравья и спрятаться в ближайшую щель. Герои нашей подборки не понаслышке знают, каково это. К счастью, со временем даже самый жгучий стыд проходит, оставляя после себя лишь повод от души посмеяться.
- На знакомство с будущей тещей пришел с цветами, даже костюм напялил. Она встретила без макияжа и в халате. Открыла дверь и сказала: «Не старайся казаться тем, кем не являешься». Я опешил. Так она провела меня на диван и как давай показывать в своем телефоне мой аккаунт в соцсети, где я под музыку танцую с унитазной щеткой. Потом сказала: «Если дочь решила жить с таким, значит любит». Мы оба засмеялись, напряжение как рукой сняло. © Не все поймут / VK
- Жена отправила за прокладками, тампонами и каплями для глаз. Кассирша сканирует товары и спрашивает: «Капли и прокладки для жены, а тампоны для кого?» Я застыл в недоумении. Потом услышал как мужик из очереди тихонько начал ржать. Я обернулся, а он мне говорит: «Братан, скажи, что для дочери, я тоже так выкручиваюсь». И тут я понял, что в отношениях с женщинами всегда есть уровни доверия, о которых мы даже не задумываемся. © alex.rexby
Прожив на свете почти 55 лет, ни разу ни аптекарь, ни продавец не спрашивали меня, что и для кого я покупаю. Да и автора сего опуса, думаю, тоже 😁.
- Подменяла напарницу, работала в 2 смены. Коллега спросила, мол, тяжело наверное так работать? Ответила, что, да, устаю, благо дочь может и приготовить и постирать. Через пару дней подошла другая коллега и выдала: «А ты что совсем не умеешь готовить?» Я спросила, с чего она вообще это взяла. Она ответила: «Ну, мне Маша сказала, что вы готовить вообще не умеете и за вас это делают муж и дочь. Вы же ей сами это сказали». © Ирина Заяц / Dzen
- На рабочем собрании заявила: «Поздравим коллегу со скорой свадьбой! Все уже подготовили платья и смокинги?» Сижу, улыбаюсь во все 32, а коллеги на меня как-то странно косятся. Будущая невеста наклоняется ко мне и шепотом произносит: «Я вообще-то никого не звала и звать не собираюсь». Неловко вышло! © Подслушано / Ideer
- Мой друг делал селфи. Камера была в пятнах, так что мы сказали, чтобы он ее почистил. Он перевернул телефон и принялся чистить камеру на задней панели. Ну а затем снова попытался сделать селфи на фронталку. © ThatsPreposterous6 / Reddit
Чего неловкого в ответе со свадьбой? Мое личное дело, кого хочу, того зову. А вот такие беспардонные, которые без мыла в жопу залезут, пусть и идут...в ту самую жопу со своими комментариями. Прям звать больше некого, кроме как любимых коллег с работы.
- Муж позвал в ресторан, я не поняла по какому поводу. Сказал, что подъедет позже. Я вырядилась, приехала. Спустя 1,5 часа ожидания превратилась в злую кикимору. И тут заходит муж. Я вскакиваю, уже приготовилась орать, как он протянул мне букет и сказал: «Прости, Оль, я твои любимые пионы искал по всему городу, еле нашел. Хотел, чтобы наша годовщина знакомства прошла так, как в наше первое свидание, когда я угадал с цветами. Помнишь?» А я напрочь забыла о том, что в тот день была годовщина нашего знакомства. Точнее я даже не знала, когда она у нас. © Мамдаринка / VK
- Стою на кухне с ребенком на руках, говорю мужу: «Дай соску ребенку». Он берет соску и сует мне в рот. Я прикрываю рот, он убирает пустышку. Только рот открываю, чтобы спросить, что он вообще делает, как он снова сует ее мне. И так раза три. Потом только до него дошло, что он не в тот рот соску запихивает. Вот мы с ребенком удивились! © Екатерина / Dzen
- Как-то отправилась за покупками и вызвала такси. Когда мы подъехали к дому, я открыла дверь. Ко мне тут же подбежал мой рыжий пес. Я купила ему косточки и сказала: «Ну что, рыжий, будешь помогать сумки носить?». Выхожу из машины и вижу, что таксист уже стоит с моими пакетами в руках. Пришлось объяснять: «Нет, это не вам, а Рыжику». Водитель был рыжеволосым. Получилось неловко. © Палата № 6 / VK
- Записалась к стоматологу. Пришла на ресепшен — никого нет. Слышу из кабинета доносится мужской голос. Понимаю, что это говорит врач, потому что пациенты у стоматолога в основном молчаливые. Стою минут 10, слушаю этот бубнеж. Потом открылась дверь, оттуда, продолжая бубнить, вышел мужчина в белой футболке, светлых штанах и белой обуви. Посмотрел на меня и прошел мимо. Я сказала, мол, записана к вам на 12.30. Он лишь промолвил «угу» и вышел на улицу. Пока я смотрела ему вслед из кабинета вышел врач. © Katisark197 / Pikabu
- Когда мне было 8–9 лет, мы с семьей ехали на поезде. Возвращались домой из Агры. Рядом с нами сидела англоговорящая семья. Они общались между собой, и тут одна девочка посмотрела на меня и сказала: «Она такая миленькая». И вот я вместо того, чтобы сказать спасибо, я покраснела и начала делать вид, что сплю. © iknowthisischeesy / Reddit
- Случайно забыла кружевные трусы в сумке. Как-то шла по улице, начался дождь. Я достала из недр сумки зонт, открыла его и спокойненько пошла по делам. Минут через 5 боковым зрением заметила что-то мельтешащее. Конечно же, это мои трусы зацепились за спицу зонта и весело проветривались на радость всем прохожим. Не убавляя шага, с каменным лицом отцепила их от зонтика и запихала обратно в сумку, как будто все так и было задумано. © CatKate / ADME
СЛУЧАЙНО забыла кружевные трусы...в сумочке?)))
Я догадываюсь, как они там оказались
Хорошо, что не у него в машине))
- Долго ссорилась с кондуктором из-за того, что тот не хотел выдавать мне билетик, а все потому что «вы со мной не поздоровались, когда вошли, я хочу вас высадить». Я уже вся на нервах, кричу, что он не имеет права. Тогда он надулся и вышел из троллейбуса на первой же остановке, сказав на прощание: «Из-за вас я больше не хочу здесь работать». Мне даже неловко стало. Но тут подошла настоящая кондукторша, наблюдавшая со стороны мою ссору с каким-то мужиком, которого я почему-то приняла за кондуктора. Уровень неловкости начал зашкаливать. © Карамель / VK
- Как-то работали с мужем в одной и той же компании. Ходили в местную столовую, нас знал весь персонал. Одна из официанток ушла в отпуск, вернулась через пару недель с афрокосами. Они были собраны в пучок и очень ей шли. Мы с мужем одобрительно переглянулись и тут мой супруг ей выдал: «Здравствуйте! У вас это... Что это у вас на голове?» Благо женаты мы не первый день. Смеясь, сказала ей: «Извините, просто мой супруг мастер комплиментов. В переводе на земной его речь означает, что у вас интересная прическа, названия которой ему не известно, но она вам идет». Хорошо, что девушка с чувством юмора оказалась. © Юлия / Dzen
- Пошли с друзьями в кино. Прям перед показом рекламы захотел в туалет. Когда я вернулся, в зале было уже темно, все сидели в очках трехмерной реальности. Шел трейлер к фильму, которого я очень ждал. Поэтому я пялился в экран, пока продвигался к своему месту. Успешно добравшись, сел и принялся болтать с другом, поедая его поп-корн. Прошло несколько минут, прежде чем я повернул к нему голову и понял, что там какой-то незнакомец. А он мне даже и слова не сказал! © Malvent / Reddit
- На улице ко мне обратился дед. Спросил который час. Часы показывали 14.45, но я ответил что уже 3. Решил, зачем пенсионеру знать точное время. Пошел дальше. Вдруг услышал барабанную дробь. Обернулся и увидел, что тот дед стучится в дверь булочной изо всех сил. Оттуда выскочила женщина и орет на него, мол, что творишь, у нас обед с 2 до 3. © Подслушано / Ideer
- Пошла с дочкой в строительный магазин за насадкой для дрели для смешивания цемента и плиточного клея. Она достаточно длинная. Взяла ее и тут же увидела меньшего размера с крючками на конце. Решила, что для небольшого объема затирки самое оно. Взяли все, начали пробивать. Ну а на кассе нам сказали, что «маленькая насадка» — это крепеж для их стеллажей, чтобы товар развешивать, и она не продается. © Xenia Nik / Dzen
- Работала в кафе. Пришел мужчина с умопомрачительным взглядом. Следил за мной беспрестанно. Под закрытие разговорились. Осмелевшая, говорю: «Глаза у вас такие... с меня не сходят весь вечер». А он заморгал и выдал: «Да я как бы футбол смотрел на мониторе за вашей спиной. Один глаз у меня стеклянный. В детстве локтем получил, когда играл в футбол». А так я мастерица подкатов, да. © Подслушано / Ideer
Самые нелепые ситуации, за которые в моменте готов отдать все что угодно, лишь бы они закончились, со временем превращаются в отличные байки для друзей. Ведь умение посмеяться над собой — это суперсила, которая превращает любой конфуз в повод для улыбки. А у вас бывали случаи, когда хотелось просто испариться?