17 cлучаев, когда люди попадали в такую неловкую ситуацию, что хотелось просто испариться

Самые нелепые ситуации, за которые в моменте готов отдать все что угодно, лишь бы они закончились, со временем превращаются в отличные байки для друзей. Ведь умение посмеяться над собой — это суперсила, которая превращает любой конфуз в повод для улыбки. А у вас бывали случаи, когда хотелось просто испариться?