Это та песня о енотике, про которую я подумал? Потому, что если да, то следующая строчка после "Я енотик-полоскун" будет... Нет, извините, мне воспитание не позволяет:)
15 историй о бывших, которые знают, как эффектно напомнить о себе
Когда отношения заканчиваются, многие люди переживают этот момент ой как непросто. Но со временем душевные раны затягиваются, находятся силы на новую любовь. И нередко случается так, что именно в этот момент бывшие вновь появляются на горизонте. С героями нашей статьи случилось именно так, и здесь каждая история - это маленькая трагикомедия.
- В 19 лет я вышла замуж, через 7 месяцев ушла от супруга. В 26 лет приехала в родной город, к маме, рожать. Как мой бывший муж узнал, что я родила - понятия не имею. Но он устроил настоящий концерт под окнами роддома, лез в окно с криками: "Она не показывает мне мою дочь!" Благо, санитарка не пустила его. Уже много лет прошло, а бывший по-прежнему пытается доказать, что он - отец моей дочери. Вот думаю: он изначально был странненький или это приобретенное? © Евгения Полякова / Dzen
- Мой муж развелся с бывшей женой 11 лет назад. Семь лет мы уже женаты, и все эти годы его бывшая жена комментирует мои фотки в социальных сетях. Типа: "Выглядишь здесь старше своих лет, но все равно красавица!", "Даже не верится, что уже 7 лет!" (это с годовщины свадьбы), "Ну что, нашел свое счастье?" Хотя мы с ней даже незнакомы. Странная женщина. Причем она сама замужем уже 10 лет и от нового мужа имеет троих детей. © Подслушано / Ideer
- Моей дочери скоро год. И вот всего пару месяцев назад объявился бывший. Он достаточно обеспеченный человек, обещал забрать нас, дать все и мне, и ребенку, клялся в любви. А я посмотрела на своего мужа, который стирает пеленки и поет: "Я - енотик-полоскун" и поняла, что точно его не брошу. Любите друг друга, берегите своих "енотиков". © Мамдаринка / VK
- У моего мужа в 17 лет была любовь-любовь. Потом она уехала в гости к тетке и вышла там замуж, он женился пару лет спустя. И вот через 25 лет "любовь" вернулась и предъявила со скандалом: "Ты почему меня не дождался? Как ты мог? Ты же клялся мне в любви! Я вот тебя до сих пор люблю!" Причем до этого дамочка стучалась в друзья ко всем родственникам моего мужа в соцсетях, и младший брат супруга ей сразу написал, что ее никто не ждет, у человека семья. Но она решила, что он из вредности ей наврал. Бабе было 40+ лет на тот момент, четверо детей, внуки. © Bydybeznika / Pikabu
- Расстались с бывшим уже год как, за это время я не искала отношений - "собирала себя по кусочкам", так сказать. И вот в моей жизни появился мужчина: ухаживает, дарит цветы, ходили несколько раз в кино. Пока ничего такого, просто проводим несколько часов в неделю вместе. И тут объявился бывший. С угрозами и обвинениями, что мне про ребенка надо думать, а не шашни крутить. Пригрозила полицией, больше не отвечаю на его звонки. Что ж ты, дорогой, про нашего общего ребенка не думал, когда изменял мне налево и направо? © Мамдаринка / VK
- Встречался с девушкой лет 6 назад. Расстались мы из-за того, что она нашла себе накачанного красавца вместо меня, невзрачного айтишника. А тут пишет мне: «У нас с тобой была такая любовь! Я все время думала о нас». Я решил поспрашивать у общих знакомых, как у нее дела. Оказалось, моя бывшая сменила нескольких парней, но все ее бросили, а сейчас она беременна и в долгах. Ищет, похоже, глупого и обеспеченного нового папашу. Пришлось отказаться от столь прекрасного предложения и услышать в свой адрес, что мужики перевелись и что обо мне были лучшего мнения. © Rokkuro / Pikabu
- Расстались мы с бывшим на том, что он собрался уезжать в деревню, мол, город — это не мое. И вот прошло 2 года, я вышла замуж, ребенка жду, и тут звонок: «Ты как?» Я все честно рассказала, а бывший мне: «Как ты могла?! Я для нас с тобой сарай построил, жду тебя, а ты замуж вышла?» И тут же трубку бросил. © Vilo4ka2609 / Pikabu
- Моя подруга при разводе делила с мужем хорошую трешку в центре города. Она его очень просила оставить ей квартиру, а она бы ему частями его долю отдавала. Но молодая невеста бывшего мужа жаждала денег, пришлось жилье продавать. В итоге подружка себе все-таки хорошую однушку купила, а он деньги спустил на молодуху, а потом, через год, когда деньги и здоровье кончились, решил вернуться к бывшей жене. Только она его не приняла. Бывший был крайне возмущен, ведь они прожили не один десяток лет! Он-то думал, что она у окошка будет ждать, пока он нагуляется! © mgolanskaya@yandex.ru / Dzen
- Был у меня очень странный ухажер. Женатый, с ребенком. Общие знакомые у нас были. Он переехал по работе в другой город и звонил мне со словами: "Приезжай ко мне. Смотри, какие дети у меня красивые получаются!" Вот что было у мужика в голове? Я вообще не знаю, с чего он решил, что я мечтаю от него размножаться. © Мария / Dzen
Вот думаю, неужели у мужиков, которые начинают крутить роман нa стороне с молоденькими девчонками, напрочь мозги отключаются и они верят, что молодуха влюбляется в него, старого козла, потому что он такой неповторимый, а не потому что ей нужно его бабло. Не исключаю особые случаи, но по сути все эти истории заканчиваются одинаково. С голым задом они приползают к бывшим жёнам и просятся обратно.
- У меня двое сыновей: одному 10 лет, другому 11. Мы с их матерью начали встречаться еще в школе, но потом расстались из-за ее измены. Расходы на сыновей мы делим поровну, заботы тоже.
Прошло время. Моя бывшая родила еще двух детей от разных мужчин, с которыми в итоге рассталась. Я с ее детьми не общался, но видел их, когда забирал или привозил своих. И однажды бывшая выдала: «Может, ты усыновишь и других моих детей? Им ведь тоже нужен отец!» Я отказался от такого чудесного предложения. Она сначала приуныла, а потом нашла нового парня, вышла за него замуж, родила пятого ребенка. И я думал, что тема закрыта, но нет!
Недавно моя бывшая призналась, что муж не участвует в жизни ее третьего и четвертого ребенка, и им все еще не хватает отца. Поэтому она попросила меня брать всех ее детей с собой в те дни, когда я провожу время со своими сыновьями, ведь другие завидуют, что мы ходим в парки развлечений, в кафе и т.д. Мол, другие ее дети тоже этого заслуживают, а я почему-то не хочу с ними возиться. А должен? © Nearby_Storage4795 / Reddit
- Был у меня мужчина. Поехали мы вместе на Кубу. До этого момента мы встречались 2 года, и все это время я думала, что он старше меня на 7 лет (когда мы познакомились, мне было 26, а он сказал, что ему 33). В общем, когда перед приземлением стюардесса раздала нам декларационные карточки, он написал, что ему на самом деле 41 год. Я был в шоке, потому что если он лгал об этом, то о чем еще он мог врать? Когда мы добрались до отеля, я проверила его паспорт, и он реально оказался намного старше, чем говорил. Чуть позже мы прекратили общение, потому что мужчина был патологическим лжецом и нарциссом, который пытался изолировать меня от друзей и семьи. Прошло несколько лет. И вот приходит от него сообщение: «Я все еще тебя люблю!» Я просто поржала и не стала отвечать. © Physical-Elk-7410 / Reddit
- Сыну было два годика. Я на себе все тащила, а мой благоверный карьерой занимался. И так увлекся, что за 3 дня до Нового года сообщил: «Я люблю другую женщину и хочу встретить праздник с ней!» Мы с сыном тогда сильно болели, но его это не остановило — свалил в закат. Потом вернулся. Я глупая была, простила, и на 6 лет моя жизнь превратилась в ад. А затем вдруг выяснилось, что ту бабу он не бросал, и все эти годы они встречались. © myxa** / Pikabu
Не понимаю баб, которые прощают измены и продолжают жить и спать со своим мужиком. Это же фу, как противно ложиться в постель, зная точно, что он был с другой. Всё равно, что чужие трусы надевать.
- Встречалась я с парнем, потом спалила, что он женат, расстались. Прошло время, я вышла замуж, лежу в роддоме — ночью стала мамой. И звонит бывший: «Привет! Я тут в ваших краях. Приходи ко мне по старой памяти!» Я говорю, так и так, я вышла замуж, сегодня вот родила. На что слышу радостное: "Так тем более приезжай на свидание, надо же отметить это событие!" Я так офигела от предложения, что аж дара речи лишилась. © AureliaTOKT / Pikabu
- Моему племяннику 7 лет. Его биологический папа свалил, когда малышу было полгода, ребенком не интересовался, хотя общению никто не препятствовал. И вот он звонит, значит, моей сестре и такой: "Я сыну покупал одеяльце, ходунки и стульчик для кормления. У меня новый ребенок родился - мне все это нужно. Верни!" Сестра сказала, что все это давно уже отдано или продано. И тут отец года как давай возмущаться: "А кто тебе разрешал продавать? Это разве ты покупала?!" Сколько наглости у человека! © Klmnoprst / Pikabu
- Наконец-то бракоразводный процесс позади, иду с гордо поднятой головой, любуясь свидетельством о расторжении брака. Зашла домой, ожидаю бывшего за последними вещами, приготовила ужин (подружки прийти должны). Он открывает дверь своим ключом, проходит на кухню, как обычно, кидает связку ключей на диванчик, рассказывает, как день у него прошел. Положила ему ужин, девчонки пришли. Поели, включили музыку, а дальше я не помню. Проснулись с мужем вместе. Зашибись, развелась. Роспись через неделю. Ждем ребенка. © Подслушано / Ideer
Жизнь нередко бывает полна непредсказуемых поворотов. Новая глава может начаться в любой момент и в любом возрасте, и герои нашей статьи знают это на собственном опыте.
Комментарии
Какие бывают странные люди - просто нет слов. Особенно, поразил парень, приглашающий na свидание только что родившую. Надо было ответить: "Да, я бы с радостью, но лежу в роддоме". Мне мама тоже рассказывала, что когда я лежала в роддоме, то звонил мой бывший и спрашивал, где я и что делаю. (Звонил na домашний стационарный
телефон, так как было это в 91году - тогда мобильных не было). Хорошо, что об этом не знал мой тогдашний муж.
Когда бывший супруг, только заикнулся про созвониться, я попросила все покаяния в мессенджер, так как мне неинтересно с ним разговаривать. После того, как перестала отвечать, пока больше не появлялся.
Не о бывшем, но... Нa выхах зарегилась в приложении знакомств, с парнем заобщались, перешли в мессенджер, вроде все норм, тут он спрашивает, чем занимаюсь вечером, говорю, что занята. Он такой: "Ну после дел своих залетай до меня" (цитата). "?" - "Ко мне приезжай говорю" - "Ты пьян?" - "Ой да все вы делаете вид, что не понимаете 🙈🤣" Любопытно, есть ли такие, кто не делает вид, что не понимает, и таки "залетают до него"?
И про недобывшего. Лет 10 назад был курортный роман. Чел странноватый немножко, но тогда меня это не волновало - весело здесь и сейчас. Тут недавно мне подарили тг премиум и я стала постить сторисы, он нарисовался - комплименты, восхищение, воспоминания, как было круто... Несколько месяцев сыпал, несколько раз даже по-человечески попереписывались, тут у меня выдался свободный вечер, согласилась встретиться.
Едем в машине, от него чего-то как-то не очень пахнет, он очень постарел, разговаривает будто у него каша во рту и вообще совершенно не привлекателен... Но я не умею прерывать такие встречи, все равно провожу время, чтобы не дай бог человека не обидеть. Короч, едем, он чего-то в телефоне копошится, кто-то ему там все пишет. Тут он говорит: слушай, я тут неделю назад с девушкой расстался (прикольно, а сколько сыпал мне!), она хочет заехать забрать вещи, а то завтра уезжает... И не предлагает решения, то есть "свидание" завершено )) Я прифигела, конечно, но и испытала облегчение - попросила высадить меня в центре и пошла с подругой гулять, которая оказалась там же, иду ржу, такая тупость... Спасибо, нa такси тратиться не пришлось ))
Через неделю примерно он как ни в чем не бывало снова пишет хвалебные комменты нa очередную мою сторис и уже предлагает приехать ко мне! Что у человека в голове? Хлебушек?