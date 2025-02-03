15 историй о бывших, которые знают, как эффектно напомнить о себе

И про недобывшего. Лет 10 назад был курортный роман. Чел странноватый немножко, но тогда меня это не волновало - весело здесь и сейчас. Тут недавно мне подарили тг премиум и я стала постить сторисы, он нарисовался - комплименты, восхищение, воспоминания, как было круто... Несколько месяцев сыпал, несколько раз даже по-человечески попереписывались, тут у меня выдался свободный вечер, согласилась встретиться.



Едем в машине, от него чего-то как-то не очень пахнет, он очень постарел, разговаривает будто у него каша во рту и вообще совершенно не привлекателен... Но я не умею прерывать такие встречи, все равно провожу время, чтобы не дай бог человека не обидеть. Короч, едем, он чего-то в телефоне копошится, кто-то ему там все пишет. Тут он говорит: слушай, я тут неделю назад с девушкой расстался (прикольно, а сколько сыпал мне!), она хочет заехать забрать вещи, а то завтра уезжает... И не предлагает решения, то есть "свидание" завершено )) Я прифигела, конечно, но и испытала облегчение - попросила высадить меня в центре и пошла с подругой гулять, которая оказалась там же, иду ржу, такая тупость... Спасибо, нa такси тратиться не пришлось ))



Через неделю примерно он как ни в чем не бывало снова пишет хвалебные комменты нa очередную мою сторис и уже предлагает приехать ко мне! Что у человека в голове? Хлебушек?