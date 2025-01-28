20+ человек, которые точно знают, что жить на всю катушку можно в любом возрасте

В юности фраза: «В 40 лет жизнь только начинается!» воспринимается с улыбкой и недоверием. Но чем старше мы становимся, тем очевиднее факт: жизнь может начаться в любой момент! В каждом возрасте она может быть наполнена любовью, путешествиями, большими и маленькими радостями. И их количество вообще не зависит от года вашего рождения.