газ отключен, воды нет, а телефон есть и работает? 😏ну-ну, тем более в таких трущобах, как описали, 35 лет назад стационарный телефон, да еще и не отключен - сочинения.
16 теплых историй о том, что счастье состоит из мелочей
Для того, чтобы почувствовать себя счастливым, нужно не так уж много: вера в чудо, поддержка близких или просто пример теплых семейных отношений даже со стороны посторонних людей. Подарить ощущение радости могут дети с их непосредственностью или взрослые с их мудростью. Наша статья — о таких приятных моментах.
- Когда я была еще маленькой, папа украшал елку. И почти на самый верх он повесил туфельку, из которой выглядывала бумажка. Елка была до потолка, но меня это не смутило! Я взяла стремянку и полезла наверх. Сопела, кряхтела, но до заветной бумажки добралась. А там написано папиной рукой: «Любопытство — не порок». © Татьяна Нусуева / Dzen
- Мне было 12, брату 5, когда мама с отчимом развелись. Отчим бушевал, угрожал, и мама решила срочно обменять нашу квартиру на жилье в другом городе. И вот под Новый год мы переезжаем, а там ремонта нет, горячей воды нет, газ отключен за неуплату. Ни елки, ни новогоднего стола. У всех глаза на мокром месте. И вдруг в 23:00 раздается звонок стационарного телефона: «Ну, вы где? Мы вас ждем!» Это мамина сестра двоюродная позвонила. Мы через полгорода бегом к ним — еле успели до полуночи! Только разделись, сели за стол — и куранты бьют. В гостях у тети оказалась вся наша родня с детьми, живущая в этом городе — около 20 человек. Такого дружного, веселого Нового года я не помню даже сейчас, спустя 35 лет! Потом, после Нового года, нам родственники помогли с ремонтом и всем остальным. И жизнь наладилась! © Людмила Мила / Dzen
- У каждой мамы в памяти остается этот момент — первый детский утренник ее малыша. У нас дети выступали в костюмах. Сын выбрал себе роль медведя, и мы всей семьей начали готовиться: купили меховую шапку, сшили костюм и репетировали дома танец, который они должны были исполнить. Но настал день выступления, и мой сын вдруг застеснялся. На сцену вышел, но вместо того, чтобы танцевать, просто стоял на месте. Я понимала, что для него это огромный стресс, но не могла не улыбаться. Все равно он был самым милым медведем на свете. После утренника мы вернулись домой, и он сказал: «Мама, в следующий раз я станцую!» Это обещание он выполнил на следующем утреннике, а тот первый опыт стал для нас семейным анекдотом, который мы с удовольствием вспоминаем. © Мамдаринка / VK
- Сегодня моя 7-летняя дочь впервые выступила на танцевальном шоу в настоящем театре, и я был так горд, что у меня навернулись слезы. Помог ей справиться с волнением перед сценой, и она спросила, мол, откуда ты так много знаешь. Я сказал, что ходил в театральную школу с 14 лет и был полупрофессиональным танцором до 20 лет. Она была в шоке. Дочь сказала, что мужчины, которые служат в полиции, не танцуют. Я ответил, что они чертовски хорошо танцуют! Нужно откопать несколько видеокассет с чердака. © a_sword_and_an_oath / Reddit
- Моему сыну три года, и мы впервые в этом году пошли в детский садик. Это было еще тем испытанием для нас обоих. Оставила его с воспитательницей, вышла и услышала, как он начал плакать. Три часа сидела под детским садом и не могла успокоиться, пока сын не перестал рыдать. Забрала вечером, по дороге домой мы разговаривали. Я спросила, почему он плакал, а сын ответил: «Я просто соскучился по тебе, но потом поверил в себя и свои силы и перестал бояться». Я горжусь им! Думаю, он сможет достичь больших высот! © Мамдаринка / VK
Круто, ребенок плакал, мама сидела 3 часа под окнами, но забрала вечером🤦♀️
- Я вот женился не по любви. Я имею в вид то, что обычно называют любовью: буря чувств, восторг от одного нахождения рядом. Внешность моей жены была почти вообще не в моем вкусе. Но мне страшно нравилось с ней общаться. У нас было очень много общего, схожий интеллект, мы могли говорить часами. Я понял, что настолько духовно близкого человека нельзя упускать. За шестнадцать лет мы прошли через многое. Мы до сих пор любим дурачиться вместе, говорить обо всем на свете. Мне мой жизненный союз с родным человеком дороже, чем вспышка страсти. © Unknown author / Pikabu
- Я угрохала 4 года на то, чтобы научить бабушку пользоваться компом, зато теперь у нее дома есть вай-фай. Она сидит в инете, общается с давно потерянными друзьями по скайпу и записывает видео о родном городе с ее собственными комментариями. Говорит, что жизнь заиграла новыми красками. А еще теперь уже она учит своих подружек. © Подслушано / Ideer
- У меня в доме напротив есть пожилая пара живет. Я их с балкона частенько вижу. Ходят гулять вдвоем. Милые такие. Остановятся передохнуть, воркуют чем-то. Я им мысленно посылала всякие лучики добра. А тут не было их несколько дней. Я гнала от себя плохие мысли, думала, может, по времени не совпадаем, пропускаю увидеть прогулку. А потом смотрю — выходит дедуля, и с ним еще один дедушка, но пободрее и помоложе. Похоже, сын. Тут у меня все и оборвалось. Так жалко эту пару стало!
А потом, ничего, снова вышла бабушка вместе со своим дедушкой. Видать, болела, а сын приезжал поддержать. © nijuyttarra / Pikabu
«Я вчера гулял с сыном»
У нас так во дворе гуляло трио: дедушка и две бабушки. Я думала одна бабушка - чья-то сестра, так как жили все вместе. Оказалось все гораздо интереснее - это была семейная пара и многолетняя любовница мужа. Очень многолетняя, как-то все уже и привыкли к такому положению дел. Так сложилось, что детей у нее так и не случилось. А у пары был сын. И когда он собрался жениться, то любовница отдала ему свою квартиру, а сама переехала в семью 🤷. Они уже все к этому времени постарели и решили, что, мол, чего уж тут, лучше уже все рядом будем, помогать друг другу. И вот так они втроём много лет и гуляли, друг за другом ухаживали. А было это ещё в советское время. Потом мы переехали, и я очень рада, что не знаю, кто первый покинул эту тройку...
- Я только что за минуту у себя в голове приревновала мужа, поругалась с ним и уже чуть ли не подала на развод. А все началось с того, что он задержался после работы. Пишу ему «Ты где?» Он ответил, что у него дела. Конечно, я знала, что дел у него нет. Написала ему, что не жду его. Не успела обидеться, как он заходит домой. Оказывается, он вышел на две остановки раньше, чтобы купить мне квашеной капусты. Вчера сказала ему про задержку и что хочу соленого. Сижу, ем, а самой стыдно и приятно. Больше доверяйте своим половинкам! © Мамдаринка / VK
- Была сегодня в пункте выдачи интернет-магазина. Передо мной зашла женщина с сыном лет шести. Получила она одежду и решила ее примерить. И дальше произошло прекрасное. Она посадила сына на диван и дала ему книгу! Не телефон, не планшет, не спиннер какой-нибудь, а детскую книгу! После этого мама удалилась в примерочную, а мальчишка занялся разгадыванием каких-то загадок, периодически радостно делясь с ней результатами.
Женщина, просто знайте — вы сегодня серьезно укрепили мою веру в человечество. © NeverBetter / Pikabu
- Шла мимо роддома. Мужчина нес девочку лет 4-5 на руках. Видимо, они поговорили с мамой через окно и возвращались к машине. Девочка увидела другого мужчину с розами и спросила: «А ты маме купишь розы?» Папа кивнул. А дочка сказала: «Кyпи сто!», на что бедный папа тяжко вздохнул и сказал: «Ладно». Ох уж эти маленькие женщины. © Карамель / VK
«У меня 4 сына, и я построил для них пиратский корабль! Он готов наполовину. Работы еще много: сделать перила, водные пушки, окна, штурвал и многое другое»
Сто роз конечно прекрасно, но лучше купить памперсов, поверьте, это гораздо важнее)))
- Подходит ко мне сын (8 лет) и говорит:
— Папа давай посмотрим «Терминатор», у нас в школе все про него говорят, а я не смотрел и поэтому не могу поддержать разговор.
Я, конечно, удивился тому, что современные дети вдруг вспомнили такую классику. Устроились поудобнее. «И восстали машины...» и понеслась. Ох, как давно я не пересматривал первого «Терминатора», шикарный боевик! Сижу, кайфую, смотрю, сын тоже втянулся. (Откровенные сцены пропустил на перемотке). Наконец терминатор побежден, Сара Коннор уезжает на джипе в закат, идут титры.
И тут сын спрашивает:
— Пап, а когда корабль будет?
— Какой корабль?
— Ну который в айсберг врезается и тонет.
— Погоди, ты точно хотел «Терминатора» посмотреть, а не «Титаник»?
— А, точно! «Титаник» фильм называется!
Занавес. © DP*y / Pikabu
- У меня так тетка 3 часа смотрела «Властелин колец», чтобы под конец фильма выдать фразу: «Я что-то не поняла, а где тут Гарри Поттер?!» © Atrezzo / Pikabu
- Моему сыну недавно исполнилось 5. Укладываю его спать, и тут он спросил: «Папа, а ты всегда будешь со мной?» От такого вопроса у меня внутри будто что-то перевернулось. Я вернулся, сел на край его кровати и посмотрел ему в глаза. Сын лежал, крепко обняв своего плюшевого мишку, и серьезно смотрел на меня, будто ждал самого важного ответа в своей жизни. «Я буду очень-очень стараться быть с тобой всегда-всегда», — сказал я и почувствовал, как сын чуть расслабился. Сын кивнул и, задумавшись, добавил: «Знаешь, папа, когда я вырасту, я тоже всегда буду с тобой. Если ты вдруг потеряешься, я тебя обязательно найду.» На секунду мне показалось, что передо мной сидит не мой пятилетний сын, а какой-то маленький мудрец. Я обнял ребенка и прошептал, что теперь мне не страшно потеряться. © Мамдаринка / VK
- С наступлением осени у нас дома начинается настоящий ритуал — дети обожают собирать листья и делать из них поделки. Каждый год, как только начинает опадать первый желтый лист, мы идем в парк и собираем целые охапки разноцветных листьев. Потом дома разложим их по столу, и начинается творчество: аппликации, гирлянды, осенние букеты. Этот процесс занимает несколько часов, но что самое главное, дети настолько увлечены, что даже забывают о телефонах и мультиках. Осень для нас — это не просто листья, это маленький семейный праздник. © Мамдаринка / VK
- Есть у нас милые старички, все время вместе. Смотрю сегодня в окно: дедушка идет. Один. Медленно — на улице снежная каша. В руках кулек газетный. Не бывало такого, чтобы он один, никогда! У меня прям сердце оборвалось, мысли всякие дурацкие. А он дошел до подъезда и стал кулек разворачивать. А там букет хризантем, пышный такой, яркий. Он бантик поправил. Плечи расправил, домой почесал. Наверное, сегодня праздник у них какой. Хоть бы да, и хоть бы они подольше вместе были! © adedas / Pikabu