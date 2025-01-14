16 теплых историй о том, что счастье состоит из мелочей

У нас так во дворе гуляло трио: дедушка и две бабушки. Я думала одна бабушка - чья-то сестра, так как жили все вместе. Оказалось все гораздо интереснее - это была семейная пара и многолетняя любовница мужа. Очень многолетняя, как-то все уже и привыкли к такому положению дел. Так сложилось, что детей у нее так и не случилось. А у пары был сын. И когда он собрался жениться, то любовница отдала ему свою квартиру, а сама переехала в семью 🤷. Они уже все к этому времени постарели и решили, что, мол, чего уж тут, лучше уже все рядом будем, помогать друг другу. И вот так они втроём много лет и гуляли, друг за другом ухаживали. А было это ещё в советское время. Потом мы переехали, и я очень рада, что не знаю, кто первый покинул эту тройку...