14 рентгеновских снимков, которые на раз-два объяснят, как устроен мир
В 1895 году немецкий физик Вильгельм Конрад Рентген открыл невидимые лучи, известные нам сегодня как рентгеновские. За это открытие он получил почетную степень доктора медицины, а позднее и Нобелевскую премию. Благодаря этому потрясающему открытию теперь без особых проблем можно заглянуть внутрь чего угодно.
1. «Вчера сделала рентген. Ржала вся больница»
2. А ты, ястреб, даже не пытайся казаться таким серьезным. Ведь на рентгеновском снимке ты ну очень забавный
3. «Почему я хожу с бородой? Подбородка потому что нет, сразу шея»
Как раз таки подбородок, т.е эта часть нижней челюсти, есть. Просто вы слишком много кушать))))
4. «Во время визита к врачу лягушонок выпрыгнул из своего контейнера и начал безостановочно прыгать. В итоге он запутался в волосах ветеринара, так его и поймали. Его явно не беспокоит лапа»
5. Иногда мы можем выглядеть так
6. Или так
7. «Работа в ветеринарной клинике приносит свои радости. Такой, например, оказалась курица на рентгене»
Дамы с силиконовыми имплантами примерно так же выглядят, только овалы в другом месте)
8. Такая большеголовая акула-молот достигает в длину около 2 метров
9. И совы на рентгене не так просты, как кажутся
10. «Рентгеновский снимок шиншиллы. Впервые за несколько лет зверь не сточил зуб, из-за чего пришлось везти к ветеринару»
11. Этот снимок летучей мыши просто пятно Роршаха какое-то. Можно вглядываться бесконечно
12. «Вот что произойдет, если вы чихнете во время рентгена»
13. «Рентген моего хомячка Честера»
14. «Рентген котейки. Внутри теплоты особо не видно, зато есть целый комплект косточек»
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Комментарии
Спасибо, это было интересно 👌
Муж как-то при настройке сервера для сохранения снимков в маленькой клинике - делал рентген плоскогубцам)
От чихнул так чихнул. Мое отношение к рентгену уже не будет прежним...)