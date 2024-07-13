14 рентгеновских снимков, которые на раз-два объяснят, как устроен мир

В 1895 году немецкий физик Вильгельм Конрад Рентген открыл невидимые лучи, известные нам сегодня как рентгеновские. За это открытие он получил почетную степень доктора медицины, а позднее и Нобелевскую премию. Благодаря этому потрясающему открытию теперь без особых проблем можно заглянуть внутрь чего угодно.

1. «Вчера сделала рентген⁠⁠. Ржала вся больница»

2. А ты, ястреб, даже не пытайся казаться таким серьезным. Ведь на рентгеновском снимке ты ну очень забавный

ARIE VAN 'T RIET / Science Photo Library / East News Ассоль Стадник 3 дня назад Курочка гриль - - Ответить

3. «Почему я хожу с бородой?⁠⁠ Подбородка потому что нет, сразу шея»

4. «Во время визита к врачу лягушонок выпрыгнул из своего контейнера и начал безостановочно прыгать. В итоге он запутался в волосах ветеринара, так его и поймали. Его явно не беспокоит лапа»

5. Иногда мы можем выглядеть так

NICK VEASEY / Science Photo Library RF / East News

6. Или так

NICK VEASEY / Science Photo Library RF / East News Meritneith 3 дня назад Или так - - Ответить

7. «Работа в ветеринарной клинике приносит свои радости. Такой, например, оказалась курица на рентгене»

8. Такая большеголовая акула-молот достигает в длину около 2 метров

SMITHSONIAN INSTITUTION / Science Photo Library / East News

9. И совы на рентгене не так просты, как кажутся

10. «Рентгеновский снимок шиншиллы⁠⁠. Впервые за несколько лет зверь не сточил зуб, из-за чего пришлось везти к ветеринару»

11. Этот снимок летучей мыши просто пятно Роршаха какое-то. Можно вглядываться бесконечно

ARIE VAN 'T RIET / Science Photo Library / East News

12. «Вот что произойдет, если вы чихнете во время рентгена⁠⁠»

13. «Рентген моего хомячка Честера⁠⁠»