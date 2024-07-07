18 человек отыскали нечто неординарное и это сделало их день
Народное творчество
44 минуты назад
Мы обожаем открывать что-то необычное, и миллионы людей по всему миру поддерживают нашу страсть, обнаруживая маленькие сокровища в самых неожиданных местах. Вот и герои этой подборки знают не понаслышке: крутая находка может поджидать, где угодно.
«Нашел на мусорке совершенно новые сапожки Louis Vuitton. А рядом валялась сумка, полная дизайнерской одежды»
«Отдыхали с женой на пляже. Только посмотрите, что я вытащил у нее из уха после купания!»
«Увидел на помойке эту деревянную штуковину, понятия не имел, что это, поэтому сделал фото и ушел. А на следующий день я узнал, что это была гигантская старинная ванна для замешивания теста, вероятно, стоящая больших денег»
«Я вернулся за ней, но не судьба — кто-то уже разломал ее на части».
«Нашли этого малыша в мусорном баке. Он только что открыл глаза»
«Нашел эти часы Casio 5 лет назад под висячим мостом. Не знаю, сколько они там пролежали, но они шли, когда я их нашел. Ни разу не менял батарею, подсветка экрана и звук работают»
«На меня приземлился мельчайший шмель»
«Нашел на заднем дворе 100-летнюю капсулу времени»
«Книга, которой больше 200 лет»
«Достала его из мусорки. Нужна была всего одна деталь, которую я купила за $8. Лучший пылесос на свете»
«Искал окаменелости и вот что мне попалось!»
«Купил фруктовый лед, а он оказался с сюрпризом внутри — с гайкой»
«Нашла этого малыша на обочине дороги у мусорных баков. Потрясающе, что могут сделать 24 часа и немного воды»
«Обнаружил в своем ящике застрявшую монету. Ей 104 года»
«В моем кресле оказался опоссум»
«Дом моего парня в начале 1900-х был каретным сараем. Нашли во дворе колпачок ступицы от каретного колеса, выглядит как медаль»
«Друг нашел их, когда потянул шланг»
«Прабабушка попросила помочь ей разобрать старый сейф и предложила забрать оттуда все, что понравится. Я чуть из штанов не выпрыгнул, когда увидел это!»
«За эти золотые монеты можно выручить около $ 13 тыс. Теперь свожу бабулю в шикарный ресторан и куплю ей цветов».
«31 год живу в Бостоне и впервые вижу детенышей голубей»
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Фото на превью Performer-Money / Reddit
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