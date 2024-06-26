15+ человек, у которых наряд шел в комплекте со сногсшибательной историей

Некоторым модникам мало просто пойти в торговый центр и купить подходящую по сезону удобную одежду. Они наряжаются в платья и шубы, за появлением которых стоит целая история: кому-то наряд достался по наследству, другие полжизни охотились за этой вещью, а кто-то сам сшил свой маленький шедевр.

«Это свадебное платье так и осталось висеть в шкафу. Я разорвала помолвку после того как жених показал свое истинное лицо»

«Сейчас я намного счастливее и рада, что все закончилось именно так».

«Меня удочерили и я только недавно познакомилась со своим биологическим дедушкой. Он подарил мне тонну красивой одежды, которую когда-то носила моя покойная бабуля. Я так счастлива!»

«Мои родители переезжают, и мама подарила мне свою любимую футболку из 70-х»

«Мне сказали, что сейчас ее можно продать как минимум за $ 350».

«Я сшила платье, идеально сочетающееся с сидениями в метро»

«Шуба Oscar De La Renta досталась мне даром. Какой-то парень отдал ее, сказав, что помогает другу с переездом. Видимо, избавлялись от ненужных вещей»

«Я купила это платье в благотворительном магазине, в котором работала много лет назад, и оно до сих пор любимое»

«Я так рада, что в подростковом возрасте не превратила его в мини, как мне очень хотелось сделать».

«Я сшил эту рубашку, вдохновившись образом мистера Дарси в „Гордости и предубеждении“»

«На это платье 1910-1920-х годов я наткнулась в антикварном магазине. Продавец потребовал заплатить за него до того, как его снимут с манекена»

«Поэтому я аж выдохнула, когда его сняли, не порвав. Чудом подошло мне!»

«Впервые надела это платье на День отца. Женщина, у которой я купила его, датировала его 1920-ми годами. Для меня оно вне времени, но удивительно думать, что платью 100 лет»

«Этот комбинезон 70-х годов — один из моих любимых винтажных предметов, которые я когда-либо находила»

«Я просто выдохнула, когда он застегнулся на все пуговицы и молнии. А поскольку до него у меня уже было 4 подобных комбинезона, я открыла винтажный магазин, чтобы продавать все вещи, которые мне не подошли».

«Откопала это в мусорном баке, где в основном были шторы, и чуть не вскрикнула: «Хаха, не прошло и минуты, как я нашла винтажное платье!»

«На зимний бал я надела выпускное платье из 80-х. Оно принадлежало моей тете. Это одна из многих винтажных вещей, которые подарили мне бабушка и дедушка, когда переезжали»

«Моя мама сшила мне свадебное платье по выкройке 1938-го года.Темой нашей свадьбы были фильмы-нуар и ар-деко»

«Это красивое платье в стиле вестерн, которое моя бабушка носила на свадьбе моих родителей»

«Когда я впервые примерила это платье, его лямки просто лопнули под моей грудью. Решила, что могу нарушить некоторые модные правила и носить его с футболкой»

«Я купила этот итальянский льняной пиджак 1970-х годов в комиссионном магазине и до сих пор задаюсь вопросом, почему все пуговицы пронумерованы»

«Я сшила платье Гермионы для Святочного бала, используя дизайн из фильма, но цвета из книги»

«Сапоги от Jerry Edouard. В белом цвете их носила героиня Кейт Хадсон в фильме „Почти знаменит“»

«Они уже давно были в моем списке желаний. Копить на них было болью. Но теперь, когда они у меня есть, скажу: оно того стоило!»