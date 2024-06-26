Такой вырез требует идеальной кожи на груди. И, кажется, побольше этой самой груди
15+ человек, у которых наряд шел в комплекте со сногсшибательной историей
Некоторым модникам мало просто пойти в торговый центр и купить подходящую по сезону удобную одежду. Они наряжаются в платья и шубы, за появлением которых стоит целая история: кому-то наряд достался по наследству, другие полжизни охотились за этой вещью, а кто-то сам сшил свой маленький шедевр.
«Это свадебное платье так и осталось висеть в шкафу. Я разорвала помолвку после того как жених показал свое истинное лицо»
«Сейчас я намного счастливее и рада, что все закончилось именно так».
«Меня удочерили и я только недавно познакомилась со своим биологическим дедушкой. Он подарил мне тонну красивой одежды, которую когда-то носила моя покойная бабуля. Я так счастлива!»
Вот не понимаю я, простите, напаркуа, искать биологическую родню? Которой ты столько лет не нужна, принимать подачки тпяпья и радоваться
«Мои родители переезжают, и мама подарила мне свою любимую футболку из 70-х»
«Мне сказали, что сейчас ее можно продать как минимум за $ 350».
«Я сшила платье, идеально сочетающееся с сидениями в метро»
«Шуба Oscar De La Renta досталась мне даром. Какой-то парень отдал ее, сказав, что помогает другу с переездом. Видимо, избавлялись от ненужных вещей»
«Я купила это платье в благотворительном магазине, в котором работала много лет назад, и оно до сих пор любимое»
«Я так рада, что в подростковом возрасте не превратила его в мини, как мне очень хотелось сделать».
«Я сшил эту рубашку, вдохновившись образом мистера Дарси в „Гордости и предубеждении“»
«На это платье 1910-1920-х годов я наткнулась в антикварном магазине. Продавец потребовал заплатить за него до того, как его снимут с манекена»
«Поэтому я аж выдохнула, когда его сняли, не порвав. Чудом подошло мне!»
«Впервые надела это платье на День отца. Женщина, у которой я купила его, датировала его 1920-ми годами. Для меня оно вне времени, но удивительно думать, что платью 100 лет»
Может, мне тоже складировать свои платья, а не в мусор выкидывать, через 100 лет кому нибудь пригодятся.
«Этот комбинезон 70-х годов — один из моих любимых винтажных предметов, которые я когда-либо находила»
«Я просто выдохнула, когда он застегнулся на все пуговицы и молнии. А поскольку до него у меня уже было 4 подобных комбинезона, я открыла винтажный магазин, чтобы продавать все вещи, которые мне не подошли».
«Откопала это в мусорном баке, где в основном были шторы, и чуть не вскрикнула: «Хаха, не прошло и минуты, как я нашла винтажное платье!»
Приятно осознавать, что и у маргиналов, роющихся на помойках, есть телефоны с не самой плохой камерой. Отдельное спасибо человеку, предоставившему кусок своей жилплощади для фото.
«На зимний бал я надела выпускное платье из 80-х. Оно принадлежало моей тете. Это одна из многих винтажных вещей, которые подарили мне бабушка и дедушка, когда переезжали»
«Моя мама сшила мне свадебное платье по выкройке 1938-го года.Темой нашей свадьбы были фильмы-нуар и ар-деко»
«Это красивое платье в стиле вестерн, которое моя бабушка носила на свадьбе моих родителей»
«Когда я впервые примерила это платье, его лямки просто лопнули под моей грудью. Решила, что могу нарушить некоторые модные правила и носить его с футболкой»
«Я купила этот итальянский льняной пиджак 1970-х годов в комиссионном магазине и до сих пор задаюсь вопросом, почему все пуговицы пронумерованы»
«Я сшила платье Гермионы для Святочного бала, используя дизайн из фильма, но цвета из книги»
«Сапоги от Jerry Edouard. В белом цвете их носила героиня Кейт Хадсон в фильме „Почти знаменит“»
«Они уже давно были в моем списке желаний. Копить на них было болью. Но теперь, когда они у меня есть, скажу: оно того стоило!»
А вот подборка ностальгических фото с выпускных, которые 100% вызовут воспоминания из тех времен, когда мы переживали только за оценки и отношения с одноклассниками.