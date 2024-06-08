Как выглядели выпускницы и выпускники в те времена, когда конфеты были вкуснее, а иллюзий больше

Подростки делятся на два типа: одни с нетерпением ждут выпускного и часами наряжается у зеркала, другие надевают чуть ли не первые попавшиеся вещи. В этой подборке вас ждут фото с выпускных, которые 100% вызовут ностальгию по временам, когда оценки и реакции одноклассников были самыми большими проблемами.

«2009 год. Мама на выпускной дала копейки. На макияж и прическу накопила сама, платье арендовали через знакомых»

«Я всегда очень хотела выпускной. Хотела красивое платье, прическу, макияж, танцы с одноклассниками. И мама знала, что я этого хочу. Маленький провинциальный городок. Я была так довольна, так себе нравилась. Сейчас смотрю на фото и думаю: „Боже мой, почему меня накрасили, как тридцатилетнюю?“ Но, в целом, это дорогое для меня воспоминание. Спасибо маме, что выпускной у меня был».

«У меня есть чудесное фото с выпускного, из школьного туалета. 2004 год»

«А я всю ночь в бигуди самодельных спала»

«У меня об этом дне очень теплые воспоминания»

«Все постят открытые прикиды одноклассниц, а у меня вот что»

«Я справа, платье в горошек»

Мне кажется, тут костюм парня все внимание на себя забрал. Поэтому я удивился, когда речь зашла о каком-то «горошке». © WazzupHaters / Pikabu

«1995 год. Платье мне сшила соседка по выкройке из Burda. А прическу я очень хотела как у Скарлетт. Ради нее всю ночь спала с пластмассовыми спиральными бигуди»

«Мне платье сшила мама, макияж я делала сама. Прическу сделала соседка. Она парикмахер, но чет у нее не получилось»

«С теплотой вспоминаю свое выпускное платье, которое купили по скидке. Прическа, правда, подкачала. Решила не тратиться, а сама умела делать либо колоски, либо пучки»

«А я на выпускном была самая приметная среди всех этих „Золушек“ в бальных платьях, с фельдиперсовыми прическами на голове и диадемами»

«У нас были выпускные в 9-м и 11-м классах. Платья я придумывала сама, а мама шила»



«В 9-м классе платье было обычное, все остальное сделала сама. В 11-м же выпросила деньги на прическу, притащила в качестве референса вырезанную из газеты фотку. А макияж делала, как в журнале Cosmopolitan, который взяла в библиотеке».

«2008 год. Я отказался от выпускного, не хватало денег. Но в итоге все-таки встретился с одноклассниками. Все в костюмах, а я патлатый и в джинсах»

«На выпускной я не пошла, так как было дорого и я как раз перешла в новую школу. Но платье было, причем стоило копейки. 2012 год»

«Сшили платье для конкурса спортивно-бальных танцев в категории „латина“. На конкурс я уже не пошла, но мама предложила пойти в нем на выпускной»

КолоБася 1 день назад а ведь тогда много похожих нарядов на выпускных было ))))) думаю, не очень-то она и выделялась - - Ответить

«Мне платье тетя сшила по моему эскизу. До сих пор мне нравится»