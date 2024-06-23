15+ женщин сшили себе такие крутые летние вещички, что нам хочется сказать: «Ни стыда, ни совести, ни выкройки!»

В торговых центрах и на маркетплейсах такое изобилие летних платьев и костюмов, что глаза разбегаются. Однако выбрать вещицу и по душе, и по фигуре — задача не простая. Героини нашей статьи решили не тратить нервы в примерочных и сшили себе крутые наряды на теплый сезон самостоятельно. А мы теперь сидим и завидуем.

«Друг хотел избавиться от рубашки с крутым принтом. Я ее забрала и забомбила вот такие шорты»

«Как я довольна! Для жары самое то!»

«Сшила топы на лето из ненужных скатертей»

«Я живу свою лучшую жизнь в этом платье с атмосферным принтом»

«Лето уже наступило? Это комбинезон так и просится на солнышко!»

«Я бы похвасталась брюками, но, кажется, звезда на фото — рубашка»

«Вдохновилась модой 1950-х годов и изготовила вот такой комплект»

«Закончила шить шорты аккурат к теплым денькам»

«Моя версия наряда в стиле Барби»

«Я долго боролась с дисморфическим расстройством, потому сшила максимально эффектный летний наряд, чтобы чувствовать себя уверенно»

«Вдохновившись нарядами из Vogue 1934 года, сшила такое платье»

«Платье макси на каждый день»

"Не думала, что у меня настолько объемный бюст — я так долго ломала голову над верхом! Но в итоге все получилось!"

«Представляю свое первое летнее платье для задорных покатушек»

«Перешила эту здоровенную хлопковую рубашку в милую блузку»

"В шитье я новичок, а это — мой первый большой проект"

«Теперь это мое самое любимое творение»

«Мой купальник готов! На плавках сзади я сделала вырез в стиле бурлеск. Но не переборщила ли я? В следующий раз сделаю вырез поменьше»