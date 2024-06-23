15+ женщин сшили себе такие крутые летние вещички, что нам хочется сказать: «Ни стыда, ни совести, ни выкройки!»

Народное творчество
30 минут назад

В торговых центрах и на маркетплейсах такое изобилие летних платьев и костюмов, что глаза разбегаются. Однако выбрать вещицу и по душе, и по фигуре — задача не простая. Героини нашей статьи решили не тратить нервы в примерочных и сшили себе крутые наряды на теплый сезон самостоятельно. А мы теперь сидим и завидуем.

«Друг хотел избавиться от рубашки с крутым принтом. Я ее забрала и забомбила вот такие шорты»

«Как я довольна! Для жары самое то!»

«Сшила топы на лето из ненужных скатертей»

«Я живу свою лучшую жизнь в этом платье с атмосферным принтом»

«Лето уже наступило? Это комбинезон так и просится на солнышко!»

«Я бы похвасталась брюками, но, кажется, звезда на фото — рубашка»

«Вдохновилась модой 1950-х годов и изготовила вот такой комплект»

«Закончила шить шорты аккурат к теплым денькам»

«Моя версия наряда в стиле Барби»

Bazzzay.free
2 дня назад

Русалочку уже дождались. Теперь ждём темнокожую бодипозитивную Барби ...
Она уже идёт.... Слышите ее тяжёлую поступь ?)))

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«Я долго боролась с дисморфическим расстройством, потому сшила максимально эффектный летний наряд, чтобы чувствовать себя уверенно»

«Вдохновившись нарядами из Vogue 1934 года, сшила такое платье»

«Платье макси на каждый день»

"Не думала, что у меня настолько объемный бюст — я так долго ломала голову над верхом! Но в итоге все получилось!"

Муравьиный Лев
2 дня назад

Я правильно понимаю, что если приспичит, то придется распустить всю шнуровку на спине, а потом затянуть обратно, и все это в кабинке без зеркала?

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«Представляю свое первое летнее платье для задорных покатушек»

Юлия Дубровская
10 минут назад

Любоваться её трусами будет весь каток. Если не срастётся с тем парнем, что пришла, то уж точно одна с катка не уйдет.

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«Перешила эту здоровенную хлопковую рубашку в милую блузку»

Lilit1313
2 дня назад

А я тут вижу потенциальное платье -рубашку)и цвет хорош

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"В шитье я новичок, а это — мой первый большой проект"

«Теперь это мое самое любимое творение»

«Мой купальник готов! На плавках сзади я сделала вырез в стиле бурлеск. Но не переборщила ли я? В следующий раз сделаю вырез поменьше»

Lilit1313
2 дня назад

Где в этом вырезе самое бурлестящее,я вас спрашиваю?показать пояснице и не показать эту..как ее..развилку))

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  • Это так красиво! Вид со спины просто свел меня с ума! © joblo42069 / Reddit

Мы восхищаемся людьми, которые своими руками шьют головокружительные наряды. Если вы с нами, не пропустите и эти материалы:

Фото на превью king-xtine / Reddit

Комментарии

Уведомления
Руконожка Ай-Ай
2 дня назад

Предпоследнее платье с темными лентами и тонким поясом - единственное, которое не стыдно показать)

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Murcella
15 минут назад

Это прямо мастера некомплиментарных расцветок и фасонов)) А с другой стороны, ну, нравится людям такое, гордятся собственноручно сшитыми вещами.

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